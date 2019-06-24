В Зеленодольске началось принудительное расселение аварийных домов

В Зеленодольске приставы начали расселять аварийные дома на Украинской улице. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ.



Сегодня ведется расселение из трех квартир аварийного дома №23. Исполнительные действия производятся на основании решения Зеленодольского городского суда Республики Татарстан, уточнили в УФССП России по РТ.

«Гражданам были вручены требования об исполнении судебного решения. В связи с тем, что решение суда в добровольном порядке ими не исполнено, выселение производится принудительно», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что в момент прибытия судебных приставов жильцы добровольно покинули помещения аварийного дома, на основании чего был составлен соответствующий акт.

В ближайшие сроки должны быть расселены еще 60 квартир домов, опасных для проживания.

Как сообщил пресс-секретарь Росгвардии Игорь Силко, в рамках межведомственных мероприятий в Зеленодольске сотрудники Росгвардии обеспечивают беспрепятственную работу сотрудников взаимодействующих органов.



Ранее сообщалось, что депутаты-коммунисты и общественники предложили кабмину РТ изменить программу переселения из аварийного жилья.



Речь идет о возможности предоставления «аварийщикам» права выбирать из трех вариантов улучшения жилищных условий — выкуп квадратных метров, соципотеку или обмен на равнозначное по площади жилое помещение.

