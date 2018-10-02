«Это крик о помощи!» Почему зеленодольское ТОС отказалось от гранта Путина

К неудобным активистам по развитию дворового хоккея чиновники вместо помощи прислали проверку

Отказалось от честно выигранного путинского гранта в полмиллиона рублей на развитие дворового хоккея зеленодольское ТОС (территориальное общественное самоуправление) «Загородная». «По причине деструктивных действий со стороны местной администрации и из-за позиции мэра города Зеленодольска Александра Тыгина», — объяснили в ТОС свой отказ Фонду — оператору президентских грантов по развитию гражданского общества. Оказалось, вместо оказания поддержки общественникам районная администрация прислала к ним проверяющих. При этом самого председателя ТОС местные власти характеризуют как «талантливого организатора, грамотного и инициативного руководителя». «Реальное время» разбиралось в конфликте зеленодольских чиновников с ТОС, которое они сами же признают образцовым.

Лучшее ТОС в РТ

Грант на развитие дворового хоккея в 2018 году — не первый грант президента России, который выигрывает ТОС «Загородная»: в 2017-м ему достался полумиллионный грант на реализацию экологического проекта «Санитары леса». На средства гранта были закуплены велосипеды, на них местные школьники и студенты объезжают граничащие с территорией «Загородной» леса и пойму Волги, собирают и вывозят оставленный нерадивыми туристами на месте отдыха мусор.

Как официально сообщили «Реальному времени» в пресс-службе исполкома Зеленодольского района, ТОС «Загородная» успешно функционирует уже пятый год — с 2014-го. Председателя самоуправления Алексея Туганова чиновники характеризуют как «талантливого организатора, грамотного и инициативного руководителя» и сами приводят этому подтверждения (орфография и грамматика оригинала сохранена): «Благодаря работе Туганова ТОС стал обладателем трех грантов (2015 год — 3 место в Республиканском конкурсе «Лучший ТОС в РТ» (430 тысяч рублей) — грант потрачен на реализацию семи социальных проектов («Зеленый десант», «Дворовый хоккей», «Поселковый спортзал», «Клубный трансформер», «Информационный мост», «Интернет для бабушки», «Сквер на Загородной»)».

Помнят в муниципалитете и о том, что ТОС «Загородная» получило два президентских гранта, и это тоже отмечено в релизе пресс-службы, пойди пойми после этого Туганова: его хвалят, а он обижается, да грантами швыряется…





Жители с активной позицией объединились, нашли спонсоров и отремонтировали часть помещений подросткового клуба, функционировавшего в аварийном здании



Трубы преткновения

— Для нашего мэра Александра Тыгина ТОСы — это лишняя нагрузка, — объяснил корреспонденту «Реального времени» Алексей Туганов свое понимание истоков конфликта. — Понимаете, активисты же постоянно что-то предлагают, просят, требуют — и надо соответствовать, откликаться, что-то делать. А всегда же спокойнее вообще ничего не делать. Мы в этом смысле Тыгина действительно достали, по-хорошему, конечно, но достали…

Председатель ТОС «Загородная» рассказал о том, как непросто было нескольким активистам убедить соседей по отделенному от остальной части города промзоной микрорайону в простой истине: если сам для себя ничего не делаешь — никто не сделает. В итоге жители с активной позицией объединились, нашли спонсоров и отремонтировали часть помещений подросткового клуба, функционировавшего в аварийном здании. Привели в порядок два зала из четырех имевшихся, коридор и санузел. Неотремонтированными остались два спортзала. Туганов говорит — это те самые помещения, которые мэр Зеленодольска письменно пообещал по окончании ремонта оборудовать за счет бюджета тренажерами. Их ремонт уперся в гнилые коммуникации, проходящие прямо под полом. Общественники были готовы заменить трубы на новые, но им не разрешили это сделать — для этого требовались проекты, согласования, лицензии и прочие дорогостоящие формальности.

Препятствие федерального уровня

В формальности уперся и другой проект ТОС — благоустройство территории богом и властями забытого микрорайона. По словам Алексея Туганова, идея убрать с территории ТОС «Загородная» древние полуразвалившиеся дровяные сараи и разбить на их месте сквер возникла четыре года назад, а в 2015-м специалисты исполкома сделали эскизный проект благоустройства — с новыми детскими и спортивными площадками, со сквером, цветниками, аллеями и даже парковками. Но у проекта нашлись противники: часть местных жителей продолжает пользоваться сараями как складами, а некоторые самовольно захватили под огороды земли, на которых планировалось разбить цветники и детские площадки… «Сараи у них не в собственности, земля не в собственности. Но они привыкли этим всем пользоваться», — заметил Туганов.

Но главное — чтобы благоустроить территорию, ТОС требовалось разрешение собственника. Земля оказалась федеральной. Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе исполкома, «глава Зеленодольского муниципального района предложил Алексею Туганову выход из этой ситуации — оформить обращение ТОС в Росимущество для закрепления необходимого земельного участка в пользование». Муниципалитет изъявил готовность направить в Росимущество письмо-ходатайство: «В Росимуществе инициативу района поддержали и попросили написать официальное обращение. ТОС «Загородная» была предложена аналогичная схема действий. Однако активисты ТОС «Загородная» ее проигнорировали».



По словам Алексея Туганова, идея убрать с территории ТОС «Загородная» древние полуразвалившиеся дровяные сараи и разбить на их месте сквер возникла четыре года назад

Однако Туганов говорит, что, во-первых, в ТОС уже прикинули смету затрат на «закрепление» благоустраиваемой земли и поняли, что не потянут такое дорогое удовольствие. А во-вторых, большой вопрос, есть ли смысл тратиться на формалистику, когда исполком без нее запросто обходится:

— Нам говорят, что благоустраивать землю без разрешения собственника, да еще на муниципальные бюджетные деньги нельзя. Но двор дома №31 по Загородной находится в федеральной собственности. И это не помешало исполкому благоустроить этот двор в рамках муниципальной программы «Стандарт двора». Почему же нам нельзя?

Такой хоккей нам не нужен

Нерешенный земельный вопрос, по словам Туганова, стал одной из причин и отказа ТОС от гранта президента РФ на развитие дворового хоккея. Построенную ТОС несколько лет назад хоккейную коробку планировали немного подвинуть, поскольку по незнанию общественники «посадили» ее на теплотрассу, и теперь им представился случай устранить это нарушение. Но сдвигать коробку некуда, кроме как опять же на федеральную землю. И муниципалитет требует, чтобы прежде ТОС закрепил землю в свое пользование. Хотя, как сказано в релизе, полученном «Реальным временем» от пресс-службы исполкома, «руководство района имеет опыт общения с Территориальным управлением Росимущества в Республике Татарстан по вопросу передачи земли под лыжную трассу».

Есть и вторая причина, по которой хоккей в «Загородной» отменяется, — по утверждению Туганова, исполком не оплачивает заливку катка, а жителям микрорайона заплатить за нее не по карману.

Построенную ТОС несколько лет назад хоккейную коробку планировали немного подвинуть, поскольку по незнанию общественники «посадили» ее на теплотрассу, и теперь им представился случай устранить это нарушение

Беспокойное самоуправление

Туганов считает, что городские власти не помогают ТОС «Загородная», потому что активисты для власти неудобны. Дескать, все время чего-то добиваются. А город, доказывает он, и впрямь этому отдаленному микрорайону многого не додает — автобусы сюда не ходят, единственный магазин вот-вот закроется, клуб на ладан дышит…

— Имущество ТОС, приобретенное на средства республиканского гранта для реализации пяти социальных проектов, окажется на улице. Где хранить велосипеды для проекта «Санитары леса», приобретенные на грант президента РФ? — переживает Туганов. — Как работать с населением, не имея помещений?

На вопросы корреспондента «Реального времени» об автобусах, магазинах и новом помещении для клуба в «Загородной» пресс-служба Зеленодольского исполкома ничего не ответила, как и на вопросы о стоимости заливки, и о том, сколько детей в Зеленодольске играет зимой на дворовых катках в хоккей. Но в исполкоме заверили, что ТОСы всячески поддерживают.

«В Зеленодольском муниципальном районе функционируют восемь ТОСов: 4 в городе и по 2 в пгт Васильево и пгт Нижние Вязовые, — сообщили в исполкоме. — За счет средств грантов ТОСам удалось улучшить качество досуга людей, благоустроить территорию, реализовать общественно-полезные инициативы. Так, например, ТОС «Гари» с помощью администрации обустроило парковую зону микрорайона. ТОС «Зеленый Дол» поставило детскую площадку. ТОС «Мичуринский» организовало работу по асфальтированию улиц частного сектора… Самым активным, лучшим в своей работе муниципалитет считает ТОС «Загородная»…

В исполкоме также сообщили, что проекты ТОС «Загородная» «неоднократно освещались в городских и региональных СМИ с целью популяризации движения», а его руководителю Алексею Туганову было предложено возглавить ассоциацию ТОС Зеленодольского муниципального района.

Доверяй, но не допущай!

На вопрос «Реального времени», в чем причина конфликта между ТОС и главой района — мэром города, чиновники ответа не дали — лишь указали, что «руководство района заинтересовано в законном и эффективном освоении бюджетных средств грантовых поддержек всех уровней». То есть как бы намекнули, что средства грантов ТОС может потратить и неправильно:

«В целях недопущения нарушений законодательства при использовании средств грантовых поддержек и оказания практической помощи правлениям ТОСов, Главой Зеленодольского муниципального района Александром Тыгиным предложено Контрольно-счетной палате Зеленодольского муниципального района провести экспертно-аналитические мероприятия (не проверки!) в отношении трех городских ТОСов: ТОС «Гари», ТОС «Загородная» и ТОС «Зеленый Дол». К настоящему времени справка по итогам мероприятия готова в отношении ТОС «Гари». У председателя ТОС «Загородная» запрошены все необходимые документы, которые на сегодняшний день предоставлены не в полном объеме. И, к сожалению, муниципалитет не имеет возможности оказать ТОС организационно-методическую помощь в оформлении документов для реализации гранта», — сообщили «Реальному времени» в исполкоме Зеленодольского района.

— Я предоставил проверяющим не всю просимую ими документацию, а только те бумаги, которые действительно обязан предоставлять — о расходовании средств республиканских грантов, проходивших через расчетный счет исполкома, — заочно возразил на это Туганов.

В письме к президенту РТ он жалуется на проверки ТОС контрольно-счетной палатой и указывает, что он [Тыгин] не шутит, отбивая охоту у активистов действовать: «Пугает проверкой деятельности ТОС следственным комитетом и прокуратурой».

Администрация района заверила «Реальное время», что напротив всячески поддерживает деятельность ТОС, помогает им оформлять заявки на гранты и консультирует «по вопросам текущей деятельности». А проверку объяснила исключительно благим намерением помочь. Туганов не верит: «Председатель ТОС «Гари» выложил проверяющим все документы, а они заявили, что ТОС благоустроило водоем на земле, находящейся в федеральной собственности. Теперь председатель не знает, как все оформить, чтобы ТОС не оштрафовали…»

В письме президенту общественник пишет, что необходимо определиться, по какому сценарию должно развиваться тосовское движение, «чтобы усилия активистов не натыкались на бюрократическую стену».

В «Загородную» перезвонили из аппарата президента РТ и Фонда оператора президентских грантов, чтобы выяснить причины отказа от денег. В Москве очень удивились ответу, «ведь полмиллиона на хорошее дело на дороге не валяются, чтоб вот так от них отказываться». А в Общественной палате РТ сообщили, что глава ТОС твердо решил отказаться от гранта, дескать, так захотел: «Хотя, когда на меня вышли из Общественной палаты с вопросом, что случилось, я сразу объяснил, что отказываться не хочу, а вынужден отказаться, и этот жест — буквально крик о помощи», — посетовал Туганов.