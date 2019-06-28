От балагана к балагану: Париж-2024 готов переплюнуть по части нелепостей Париж-1900

После того как с треском провалились Вторые олимпийские игры, затерявшиеся на фоне Всемирной выставки в родном для Пьера де Кубертена Париже, отец-основатель современного олимпийского движения с горечью записал в своем дневнике: «Если есть в мире место, где к Олимпийским играм абсолютно равнодушны, то это место — Париж». Все идет к тому, что через 5 лет в столице Франции нас ждет новое издание «ярмарочных игр» — во всяком случае, решение сессии МОК о предварительном включении в соревновательную программу Олимпиады-2024 диковинных «видов спорта» наталкивает на подобную аналогию. Подробнее — в колонке постоянного автора «Реального времени» Александра Нордена.

Доски вместо регби и хоккея с мячом



Олимпийскую программу давно критиковали за раздутость и «гигантизм». Теперь можно начинать критиковать за «идиотизм». Конечно, присутствие в тематике крупнейшего спортивного ивента современности дисциплин, интересных только самим участникам (таких как стрельба из лука или эрзац-регби регби-7) — не самая большая беда для погрязшего в допинговых, политических, коммерческих и прочих скандалах олимпийского движения, уже почти полвека не имеющего с детищем Кубертена очень мало общего, но даже на этом фоне решение сессии МОК в Лозанне вызывает по меньшей мере недоумение.

Поясню, что согласно ему в программу XXXIII Олимпиады в Париже-2024 включены, пока с приставкой «предварительно», такие дисциплины (буду использовать этот термин, потому что причислить их к полноценным «видам спорта» разум отказывает), как брейк-данс, скейтбординг, скалолазание и серфинг. Что называется, приплыли (и заодно докатились).

Мне, как человеку, профессионально занимающемуся историей физической культуры, в том числе происхождением и развитием видов спорта, уже давно непонятно, во что вырождаются Олимпиады. Трудно осознать, к примеру, почему такая замечательная, зрелищная, динамичная игра, как хоккей с мячом, так и не может обрести олимпийское признание, в то время как программа зимних Игр явно перекошена в сторону индивидуальных дисциплин (неужели одного хоккея с шайбой достаточно с учетом того, что игровые виды — самые популярные среди болельщиков?). Прекрасный и имеющий миллионы поклонников на всех континентах вид спорта регби-15 заменен в олимпийской программе странным регби-7, в котором настоящего регби примерно столько, сколько в мини-футболе «большого» футбола. Да шахматы, в конце концов, игра, по популярности и охвату не знающая аналогов в мире (коль уж она официально признана не искусством, а спортом), имеет, на мой взгляд, куда больше прав стать олимпийской дисциплиной, нежели маневры на досках или «прогулки к горным орлам» наследников незабвенного отца Федора из «Двенадцати стульев». Но сегодня торжествуют танцоры и скейтбордисты…

Включение перечисленных дисциплин в «меню» Игр президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объяснил необходимостью «большей сбалансированности программы по гендерному признаку…, большей ее урбанистичности и налаживания связей с молодым поколением». При желании каждый из этих аргументов можно легко разбить — смешивание городской субкультуры и спорта высших достижений похоже на «скрещивание ужа с ежом», для «связей с молодым поколением» организованы юношеские Олимпийские игры, а уж про «гендерное равенство» в эпоху мутанта Кастер Семени и заикаться-то, на мой взгляд, неприлично. Но смысла продолжать эту заочную полемику с главой олимпийского движения никакого нет: решение принято. Оговорка «предварительно» смущать не должна — как в МОК продавливают нужные президенту и его ближайшему кругу решения, все мы прекрасно знаем.

Включение новых дисциплин в «меню» Игр Томас Бах объяснил необходимостью «большей сбалансированности программы по гендерному признаку…, большей ее урбанистичности и налаживания связей с молодым поколением». Фото dw.com

Следовательно, остается признать, что через 5 лет «де-юре» станет «де-факто» и начать… не возмущаться, нет, а готовиться к тому, как мы, то есть Россия, будем выглядеть в этих новых олимпийских дисциплинах. Пресловутый медальный зачет (который, кстати, впервые появился на тех самых «балаганных» Играх-1900 в Париже и против которого протестовал де Кубертен, утверждая, что, по его замыслу, «Олимпиада — это не соревнование стран, а соревнование спортсменов») ведь никто не отменял.

Ну и давайте разложим всех «сестренок» по полочкам и прикинем, как наши представители будут выглядеть на танцполе, на досках и в горах. «Париж будет только через 5 лет, многое может измениться», — возразите вы. Согласен, но время летит быстро. И, в качестве компромисса, давайте поразмышляем, что бы мы имели, если бы дебют этих новых олимпийских видов состоялся не в столице Франции, а уже будущим летом в Токио. Тем паче, что с некоторыми из них так и произойдет.

Париж — идеальное место для «Половых Войн»

Нет, не подумайте, что автор внезапно решил обкатать эротическую тему. Просто Floor Wars — название одного из самых популярных чемпионатов мира среди танцоров (себя они называют «би-бои») в брейк-дансе — оригинальном жанре, прародителе хип-хопа, который начал завоевывать умы, сердца и другие части тела подростков более 40 лет назад.

В литературе по брейк-дансу вы найдете массу сведений о главных направлениях этого стиля — например, «верхнем» и «нижнем» брейк-дансе, их связи с побережьями США, разнообразных стилях и движениях (в том числе и «Robot’е», покорившем во второй половине 80-х советские танцплощадки), взаимоотношениях брейк-данса с фанком, рэпом и электронной музыкой. Вы не найдете только одного — информации о том, кто и когда вздумал считать это явление молодежной субкультуры спортом. Но, как бы то ни было, чемпионаты по брейк-дансу проводятся уже с прошлого века, и, кроме «Половых Войн», самыми престижными из них считаются версии Red Bull, Eurobattle, Freestyle Session и Battle of the Year.

В последнем из них, «Битве Года», тон еще с нулевых годов задают российские «би-бои». В 2008-м победителем XIX первенства планеты по этой версии стала питерская команда Top 9. Наша страна носит титул и действующего чемпиона мира в «Битве Года» — на XXV фестивале в 2019-м победу праздновали москвичи из Predatorz Crew. Ну и окончательно оформил радужные олимпийские перспективы отечественного брейк-данса грандиозный, другого слова не подберешь, успех 18-летнего уроженца Воронежа Сергея Чернышева (ник Bumblebee) на юношеских Олимпийских играх 2018 года в Буэнос-Айресе.

Победив в полуфинальном баттле японца и не оставив в финальной «схватке» шансов французу Мартину, Чернышев, которого тренирует отец — профессиональный танцор — стал первым в истории олимпийским чемпионом (пока среди юношей) по брейк-дансу. «Моя победа действительно историческая, — заявил симпатичный и потрясающе «гуттаперчевый» танцор. — Это первая олимпийская медаль в брейк-дансе, и я рад, что смог закрепить успех всех, кто приложил руку к формированию культуры брейк-данса в России, которая складывалась больше 30 лет».

Чернышев, которого тренирует отец — профессиональный танцор — стал первым в истории олимпийским чемпионом (пока среди юношей) по брейк-дансу. Фото vestivrn.ru

Что же, остается пожелать Bumblebee сохранить высокий уровень мастерства и вписать свое имя в историю еще раз победой в олимпийском Париже — городе, в котором (как и вообще во Франции) брейк-данс чрезвычайно популярен. И тогда мы будем впереди планеты всей не только в космосе и балете… Добавим, что олимпийские соревнования по брейк-дансу судьи будут оценивать по уровню артистизма, подаче, музыкальности, технике, сложности и оригинальности.

Россия без допинга, как свадьба без баяна

Дебют скейтбординга состоится уже в Токио-2020. То, что катание на досках по асфальту, которым еще с конца 40-х годов прошлого века калифорнийские серферы начали заменять скольжение по волнам, является спортом, оспаривать не собираюсь. Просто этот вид молодежной субкультуры, получивший новый импульс в 70-х в связи с изобретением собственно скейта — доски на полиуретановых колесах, давно уже представлен на так называемых X-Games (Экстремальных играх) и без присутствия на Олимпиадах имеет громадное число адептов в мире. Только в Соединенных Штатах на досках катается более миллиона человек, и от того, что скейтбординг станет олимпийским видом, это число вряд ли изменится. Не парятся же боссы американского футбола о включении их спорта в программу Игр — он и без того спорт №1 на их родине.

Из многочисленных разновидностей скейтбординга для олимпийского дебюта выбраны стили Street и Park. Олимпийские площадки, на которых арбитры будут оценивать скейтеров по скорости, качеству исполнения и сложности, сделаны в виде имитации улицы, с ее барьерами, лестницами и прочими препятствиями, и бассейна с рампами, спусками и т. д. соответственно. Иконой скейтбординга является легендарный Тони Хоук, первым в мире ровно 20 лет назад исполнивший трюк Indy 900, обернувшись вокруг себя при прыжке с рампы на 900 градусов. Икона, как известно, бессмертна, и физическую смерть Хоука никто и не заметит — миллионы юнцов по всему свету уже давно виртуально гоняют на досках в видеоиграх Tony Hawk Pro Skater, даже не спуская ноги с дивана.

Несколько грустнее обстоят дела с российской иконой скейтбординга. Самородок из городка Чудово Новгородской области, наш единственный скейтбордист уровня «топ», победитель Simple Session и X-Games Европа, хорошо оплачиваемый спонсорами Макс Круглов, подобно Шуре Балаганову, попался на, казалось бы, сущей мелочи. Отважного скейтера подвело… незнание антидопинговых правил. 7 февраля 2019 он не явился на сдачу допинг-пробы, которая ничем ему не грозила, так как бралась в несоревновательный период, и получил четырехлетнюю (!) дисквалификацию.

Таким образом, воистину «безумный Макс» с ветерком пролетает на своей доске мимо Японских островов и, даст бог, приземлится в Париже-2024, а без него наши олимпийские надежды Токио Егор Голубев, Константин Кабанов и Егор Кальдиков, несмотря на всю браваду главного тренера олимпийской сборной, остаются самыми призрачными. Нет, все-таки допинг, прошу прощения за невольную остроту, — это у российских олимпийцев, видимо, в крови…

«Безумный Макс» с ветерком пролетает на своей доске мимо Японских островов и, даст бог, приземлится в Париже-2024. Фото redbull.com

Не в те Игры включили серфинг

Сам же прародитель скейтбординга — серфинг, как и его детище, дебютирует в олимпийском статусе в Токио-2020. Вид этот безумно красив, тоже, как и скейтбординг, входит в программу Экстремальных игр, но имеет, подобно парусному спорту, отличительную особенность — зависимость от властелина морей Посейдона. От силы ветра, течения, атмосферы зависит высота и крутизна волн, если же на море штиль, то, правильно, выходите на сушу и вставайте на скейты.

Серфинг зародился на калифорнийском побережье, гимном этого явления стала композиция Surfin USA калифорнийской же группы Beach Boys и самые красивые и умелые серфингистки планеты, например 4-кратная чемпионка X-Games Даллас Фрайдей, проживают в Золотом штате. Ну или южнее, как, к примеру, бразильская дива Майя Габейра, впервые в мире исполнившая трюк над (или, вернее, под) волной высотой 45 футов. Именно уровень трюков, скорость и сложность волны будут оценивать судьи на Олимпийских играх, когда четыре спортсмена(ки) одновременно выйдут на досках в океан и, дрейфуя у берега, в течение 20—25-минутной сессии будут ловить самые экстремальные (трудные, говоря языком серферов) волны.

В нашей же окруженной морями и океанами державе своя экстремальность — «гнать волну» на Балтике, в Черном море и Тихом океане возможно только в несезонное время года, когда бушуют шторма и температура воды опускается до 7—9 градусов. Да и августовские тайфуны во Владике — тот еще подарок. Так что наши серфингисты, подобно суровым челябинским мужикам в свинцовых трусах, заковывают себя в гидрокостюмы, дожидаются, когда непогода смоет всех отдыхающих с пляжей, и отправляются покорять белые буруны. В плане результатов олимпийских шансов у наших ребят и девчат никаких, но вот если бы серфинг включили в программу зимних Игр, россияне были бы вне конкуренции.

Боги Олимпа превратятся в зрителей

Когда мои студенты «путают показания» и вместо долины Олимпия называют местом проведения античных Олимпиад гору Олимп, на которой жили божества древнегреческой мифологии, я обычно задаю им вопрос: а какие соревнования можно было бы провести на горе, кроме маунтинбайка? Теперь придется находить другой аргумент — скалолазы, идейные наследники альпинистов, придумали подъем по отвесным стенам, назвали его «спортивным скалолазанием» и получили олимпийское признание.

Главной олимпийской надеждой нашей страны в Париже будет трехкратный чемпион мира в боулдеринге Дмитрий Шарафутдинов. Фото risk.ru

Судьи в этой дисциплине формально есть, но в ход спортивной борьбы они не вмешиваются, просто следят за соблюдением правил и контролируют время, которое спортсмен затрачивает на попытку. Соревнования проводятся в трех дисциплинах — скорости (кто быстрее форсирует 15-метровую стену), боулдеринге (побеждает тот, кто сделает максимальное число уступов за отведенные 4 минуты) и трудности (кто за 6 минут, делая обязательные зацепы, поднимется выше одновременно стартовавшего соперника). Наша страна богата не только водными ресурсами, но и горными хребтами, традиции спортивного скалолазания в СССР еще в 40—50-х заложили знаменитые братья Агалаковы, Маркелов, Губанов, и 15 золотых медалей, завоеванных российскими скалолазами на чемпионатах мира — достойное подтверждение тому, что традиции горовосхождения в отечестве живы и успешно развиваются.

Главной олимпийской надеждой нашей страны в Париже будет трехкратный чемпион мира в боулдеринге Дмитрий Шарафутдинов, высоки шансы у чемпионки мира и Европы в скорости Анны Цыгановой, чемпионки мира в многоборье Елены Красовской, да и другие члены сборной России, в которой традиционно велика конкуренция, способны поддержать и, в случае чего, заменить лидеров.

Словом, в трех из четырех (за исключением серфинга) новых олимпийских дисциплинах российские спортсмены имеют вполне обоснованные притязания на медали всех достоинств. Не «запалился» бы скейтер Круглов — схватить за хвост птицу удачи можно было бы уже в Токио, а так вырисовываются неплохие перспективы в Париже.

Вот только сами перспективы олимпийского спорта становятся все более туманными и расплывчатыми. В перевернутом мире, в котором едва спасают от удаления из олимпийской программы зародившуюся еще на античных играх греко-римскую борьбу и на полном серьезе размышляют об отмене хоккея, единогласно включают в расписание Олимпиад танцы и катание на досках… Как говаривал классик, «верной дорогой идете, товарищи!» Что стало с «классиком» и предсказанными им «дорогами», хорошо известно.

