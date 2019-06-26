Восстановленный Дом Чекмарева-Каменева переименуют в честь генеральши Великопольской
Реставрация особняка, где также было общежитие Императорской Казанской первой гимназии, обошлась в 80 с лишним миллионов рублей
Сегодня в Казани представили очередной восстановленный объект культурного наследия — дом Чекмарева-Каменева. Инвестором выступила группа компаний Алексея Семина, на счету которой несколько отреставрированных исторических зданий в центре города. Как сообщили «Реальному времени» в ASG, обновленное здание общежития Первой казанской гимназии планируется сдать в эксплуатацию осенью. О том, почему в процессе реставрации старинный особняк лишился привычного за 200 лет облика, почему имена Чекмарева и Каменева в ближайшем будущем будут вычеркнуты из названия объекта культурного наследия и как собственник планирует использовать его после завершения работ, — в материале «Реального времени».
Старый дом — в старый вид
Дом Чекмарева-Каменева, который на протяжении двух веков казанцы привыкли видеть бледно-желтым, навсегда расстался с охрой: реставраторы вернули объекту культурного наследия федерального значения изначальный красно-коричневый цвет. Как пояснила корреспонденту «Реального времени» архитектор-реставратор Альбина Хайруллина, этот цвет вместе с элементами наружной отделки — наличниками и полотенцами на окнах — вернули после изучения архивных документов.
Дом был построен в 1775 году по проекту известного казанского архитектора Василия Кафтырева, таких зданий в столице Татарстана сохранилось не более десятка. Это одно из немногих уцелевших до наших дней каменных жилых строений в стиле позднего барокко, уточнила Хайруллина, однако после пожара 1815 года, когда выгорела почти вся Казань, владельцы дома его «осовременили». В ходе ремонта с фасадов срубили руст и обрамление окон, отчего здание приобрело модный в начале XIX века классический стиль.
Как пояснила архитектор-реставратор, дом за два с половиной века существования неоднократно перестраивался, да и Кафтырев строил здание не с нуля — он добавил новые объемы к уже существовавшему на тот момент небольшому каменному дому в три окна. В старой части дома сохранились его старые сводчатые перекрытия, отметила Альбина Хайруллина, а стены, изначально возводившиеся как наружные, в результате достройки по проекту Кафтырева ушли внутрь. Архитектор обошелся со «старичком» бережно, заметила она, он сохранил все особенности вписанной в новое здание старой постройки, а реставраторы из ASG восстановили его в соответствии с проектом Кафтырева.
Внутри дома уцелели литые чугунные перила, с которых реставраторам еще предстоит снять многочисленные слои краски, и резные деревянные двери, но не те, что были при Кафтыреве, а XIX века. На полу в более поздней части дома уцелела метлахская плитка, однако ее предстоит снять — большая часть родного напольного покрытия безнадежно растрескалась.
Работы продолжаются не только в здании — в реставрационных мастерских восстанавливают утраченные элементы уникальных дверей, которые по завершении реставрационных работ вернутся на законное место.
— Реставрация здания обошлась примерно в 100 тысяч рублей за квадратный метр, — сообщила «Реальному времени» пресс-секретарь управляющей имуществом ASG УК ООО «Капитал-Транс-Инвест» Светлана Бородина. — Это обычная стоимость для таких объектов, и это дорого! Окупаются эти вложения медленно, и только при условии, что восстанавливается не один объект, а несколько, иначе этот процесс становится убыточным.
Литератор, да не тот
Архитектор-реставратор Альбина Хайруллина рассказала, что здание ошибочно связывают с именами двух известных казанцев — купца Чекмарева и литератора Гавриила Каменева. Он никогда не принадлежал ни тому, ни другому и потому даже косвенно не связан с именем Пушкина, высоко ценившего роль Каменева в становлении русской поэзии, пояснила она, однако это здание напрямую связано с пребыванием в Казани другого известного русского литератора — Сергея Тимофеевича Аксакова:
— До 1806 года дом принадлежал генеральше Великопольской. После смерти мужа она вновь вступила в брак — с помещиком Моисеевым, после чего продала дом, и в нем разместилось общежитие Императорской Казанской первой гимназии. Учебное здание гимназии находилось напротив — сейчас в нем размещается КНИТУ-КАИ. Именно в этот период в гимназии и учился Сергей Аксаков.
Кроме гимназии в этом доме размещался госпиталь для больных гимназистов. Именно с этим, а также с необходимостью в рамках регулярной застройки города «закрепить» угол современных улиц Миславского и Карла Маркса и было связано появление более поздних пристроек.
— После сдачи объекта культурного наследия можно будет приступить к процедуре его переименования, — заметила Хайруллина. — Имена Чекмарева и Каменева из его названия исчезнут, здание будет значиться как дом Великопольской.
«Ищем арендатора, краткосрочную аренду не рассматриваем»
Исходя из того, что общая площадь здания составляет 810 квадратных метров, а стоимость реставрационных работ в среднем оценивается в 100 тысяч рублей за квадратный метр, получается, что ASG потратила на реставрацию объекта культурного наследия федерального значения не менее 80 млн рублей. Такие вложения быстро не окупаются.
— Продавать здание после сдачи в эксплуатацию собственник не планирует, — сообщила «Реальному времени» Светлана Бородина. — Как для других объектов на улице Маркса, для него предполагается найти якорного арендатора — солидную компанию, которая придет туда надолго. Как, например, страховая компания, разместившаяся в соседнем нашем здании на ближайшие 10 лет.
Размер арендной платы Бородина не уточнила, но отметила, что она будет устанавливаться исходя из средней стоимости аренды офисных площадей в этом районе: приступая к реставрации, собственник изначально планировал, что дом, который два с половиной века назад строился как жилой, будет использоваться как административно-офисное здание.
Остается добавить, что плюсом здания в глазах потенциальных арендаторов может стать дефицитная в центре города парковка во дворе — там при определенных усилиях можно разместить несколько легковых автомобилей.
комментарии
Главное противопожарную сигнализацию что бы установил