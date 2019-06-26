Восстановленный Дом Чекмарева-Каменева переименуют в честь генеральши Великопольской

Реставрация особняка, где также было общежитие Императорской Казанской первой гимназии, обошлась в 80 с лишним миллионов рублей

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Казани представили очередной восстановленный объект культурного наследия — дом Чекмарева-Каменева. Инвестором выступила группа компаний Алексея Семина, на счету которой несколько отреставрированных исторических зданий в центре города. Как сообщили «Реальному времени» в ASG, обновленное здание общежития Первой казанской гимназии планируется сдать в эксплуатацию осенью. О том, почему в процессе реставрации старинный особняк лишился привычного за 200 лет облика, почему имена Чекмарева и Каменева в ближайшем будущем будут вычеркнуты из названия объекта культурного наследия и как собственник планирует использовать его после завершения работ, — в материале «Реального времени».

Старый дом — в старый вид



Дом Чекмарева-Каменева, который на протяжении двух веков казанцы привыкли видеть бледно-желтым, навсегда расстался с охрой: реставраторы вернули объекту культурного наследия федерального значения изначальный красно-коричневый цвет. Как пояснила корреспонденту «Реального времени» архитектор-реставратор Альбина Хайруллина, этот цвет вместе с элементами наружной отделки — наличниками и полотенцами на окнах — вернули после изучения архивных документов.

Дом был построен в 1775 году по проекту известного казанского архитектора Василия Кафтырева, таких зданий в столице Татарстана сохранилось не более десятка. Это одно из немногих уцелевших до наших дней каменных жилых строений в стиле позднего барокко, уточнила Хайруллина, однако после пожара 1815 года, когда выгорела почти вся Казань, владельцы дома его «осовременили». В ходе ремонта с фасадов срубили руст и обрамление окон, отчего здание приобрело модный в начале XIX века классический стиль.



Реставраторы вернули объекту культурного наследия федерального значения изначальный красно-коричневый цвет

Как пояснила архитектор-реставратор, дом за два с половиной века существования неоднократно перестраивался, да и Кафтырев строил здание не с нуля — он добавил новые объемы к уже существовавшему на тот момент небольшому каменному дому в три окна. В старой части дома сохранились его старые сводчатые перекрытия, отметила Альбина Хайруллина, а стены, изначально возводившиеся как наружные, в результате достройки по проекту Кафтырева ушли внутрь. Архитектор обошелся со «старичком» бережно, заметила она, он сохранил все особенности вписанной в новое здание старой постройки, а реставраторы из ASG восстановили его в соответствии с проектом Кафтырева.

Внутри дома уцелели литые чугунные перила, с которых реставраторам еще предстоит снять многочисленные слои краски, и резные деревянные двери, но не те, что были при Кафтыреве, а XIX века. На полу в более поздней части дома уцелела метлахская плитка, однако ее предстоит снять — большая часть родного напольного покрытия безнадежно растрескалась.

Работы продолжаются не только в здании — в реставрационных мастерских восстанавливают утраченные элементы уникальных дверей, которые по завершении реставрационных работ вернутся на законное место.

— Реставрация здания обошлась примерно в 100 тысяч рублей за квадратный метр, — сообщила «Реальному времени» пресс-секретарь управляющей имуществом ASG УК ООО «Капитал-Транс-Инвест» Светлана Бородина. — Это обычная стоимость для таких объектов, и это дорого! Окупаются эти вложения медленно, и только при условии, что восстанавливается не один объект, а несколько, иначе этот процесс становится убыточным.

Это здание напрямую связано с пребыванием в Казани Сергея Тимофеевича Аксакова, рассказала Альбина Хайруллина

Литератор, да не тот

Архитектор-реставратор Альбина Хайруллина рассказала, что здание ошибочно связывают с именами двух известных казанцев — купца Чекмарева и литератора Гавриила Каменева. Он никогда не принадлежал ни тому, ни другому и потому даже косвенно не связан с именем Пушкина, высоко ценившего роль Каменева в становлении русской поэзии, пояснила она, однако это здание напрямую связано с пребыванием в Казани другого известного русского литератора — Сергея Тимофеевича Аксакова:



— До 1806 года дом принадлежал генеральше Великопольской. После смерти мужа она вновь вступила в брак — с помещиком Моисеевым, после чего продала дом, и в нем разместилось общежитие Императорской Казанской первой гимназии. Учебное здание гимназии находилось напротив — сейчас в нем размещается КНИТУ-КАИ. Именно в этот период в гимназии и учился Сергей Аксаков.

Кроме гимназии в этом доме размещался госпиталь для больных гимназистов. Именно с этим, а также с необходимостью в рамках регулярной застройки города «закрепить» угол современных улиц Миславского и Карла Маркса и было связано появление более поздних пристроек.

— После сдачи объекта культурного наследия можно будет приступить к процедуре его переименования, — заметила Хайруллина. — Имена Чекмарева и Каменева из его названия исчезнут, здание будет значиться как дом Великопольской.

Внутри дома уцелели литые чугунные перила, с которых реставраторам еще предстоит снять многочисленные слои краски

«Ищем арендатора, краткосрочную аренду не рассматриваем»

Исходя из того, что общая площадь здания составляет 810 квадратных метров, а стоимость реставрационных работ в среднем оценивается в 100 тысяч рублей за квадратный метр, получается, что ASG потратила на реставрацию объекта культурного наследия федерального значения не менее 80 млн рублей. Такие вложения быстро не окупаются.

— Продавать здание после сдачи в эксплуатацию собственник не планирует, — сообщила «Реальному времени» Светлана Бородина. — Как для других объектов на улице Маркса, для него предполагается найти якорного арендатора — солидную компанию, которая придет туда надолго. Как, например, страховая компания, разместившаяся в соседнем нашем здании на ближайшие 10 лет.

Размер арендной платы Бородина не уточнила, но отметила, что она будет устанавливаться исходя из средней стоимости аренды офисных площадей в этом районе: приступая к реставрации, собственник изначально планировал, что дом, который два с половиной века назад строился как жилой, будет использоваться как административно-офисное здание.

Остается добавить, что плюсом здания в глазах потенциальных арендаторов может стать дефицитная в центре города парковка во дворе — там при определенных усилиях можно разместить несколько легковых автомобилей.

1 / 28 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов