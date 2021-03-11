Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ
Общая информация
Управление по контролю за оборотом наркотиков является структурным подразделением Министерства внутренних дел по Республике Татарстан.
В ходе своей деятельности осуществляет контроль за легальным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, обеспечивает оказание юридическим лицам услуг по выдаче заключений, необходимых для осуществления деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ; проводит мероприятия по активному противодействию незаконному обороту наркотических средств, а также совершенствованию антинаркотической пропаганды.
Управление по контролю за оборотом наркотиков предоставляет следующие госуслуги:
— выдача заключений на допуск сотрудников к работе с наркотическим средствами и психотропными веществами;
— выдача заключений на объекты и помещения, где осуществляется оборот наркотических средств и психотропных веществ;
— выдача заключений на допуск сотрудников к работе с прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ;
— выдача (переоформление, аннулирование) разрешений МВД России на право ввоза (вывоза) наркотических средств, психотропных веществ и и их прекурсоров. Услуга, предоставляемая на федеральном уровне.
Руководитель — Костюнин Вадим Александрович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, улица Дзержинского, дом 19
- Телефон: (843) 291-36-56
- Email: ufskn.rt@tatar.ru
- Сайт: mvd.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 11.03.2021