Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ

Общая информация

Управление по контролю за оборотом наркотиков является структурным подразделением Министерства внутренних дел по Республике Татарстан.

В ходе своей деятельности осуществляет контроль за легальным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, обеспечивает оказание юридическим лицам услуг по выдаче заключений, необходимых для осуществления деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ; проводит мероприятия по активному противодействию незаконному обороту наркотических средств, а также совершенствованию антинаркотической пропаганды.

Управление по контролю за оборотом наркотиков предоставляет следующие госуслуги:

— выдача заключений на допуск сотрудников к работе с наркотическим средствами и психотропными веществами;

— выдача заключений на объекты и помещения, где осуществляется оборот наркотических средств и психотропных веществ;

— выдача заключений на допуск сотрудников к работе с прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ;

— выдача (переоформление, аннулирование) разрешений МВД России на право ввоза (вывоза) наркотических средств, психотропных веществ и и их прекурсоров. Услуга, предоставляемая на федеральном уровне.

Руководитель — Костюнин Вадим Александрович



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