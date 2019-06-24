Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объявил об отставке

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров досрочно уйдет в отставку.

«Я принял решение обратиться к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики», — говорится в обращении главы Ингушетии, которое появилось на национальном телевидении республики. Его слова приводит ТАСС.

Евкуров возглавляет Ингушетию с 2008 года.



Напомним, что 11 июня Евкуров посетил Татарстан. На Зеленодольском заводе им. Горького в его присутствии прошла церемония спуска на воду малого ракетного корабля «Ингушетия».