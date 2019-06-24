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Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объявил об отставке

19:11, 24.06.2019
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объявил об отставке
Фото: kremlin.ru

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров досрочно уйдет в отставку.

«Я принял решение обратиться к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики», — говорится в обращении главы Ингушетии, которое появилось на национальном телевидении республики. Его слова приводит ТАСС.

Евкуров возглавляет Ингушетию с 2008 года.

Напомним, что 11 июня Евкуров посетил Татарстан. На Зеленодольском заводе им. Горького в его присутствии прошла церемония спуска на воду малого ракетного корабля «Ингушетия».

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