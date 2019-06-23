Видео недели: слезы Путина, недомогание Меркель и «революция кресла» в Грузии

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Путин о стыде

На Прямой линии с народом президент РФ Владимир Путин рассказал, за что ему стыдно. Он поведал историю о потерявшейся записке пожилой женщины, просившей главу государства о помощи. В этот момент Путин даже прослезился.

Тремор Ангелы Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель почувствовала недомогание на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Инцидент произошел, когда политики стояли на ковровой дорожке в ожидании исполнения национальных гимнов. Дрожь Меркель объяснили установившейся в Берлине жарой и обезвоживанием канцлера.



Беспорядки в Тбилиси

В Грузии прошли массовые антироссийские выступления, в результате которых были вынуждены покинуть свои посты некоторые политики, а отношения между Тбилиси и Москвой стали еще более напряженными. В пятницу президент РФ Владимир Путин распорядился приостановить авиасообщение с Грузией.

Варламов о Казани

Один из самых популярных блогеров Рунета Илья Варламов опубликовал видеоверсию своей очередной заметки о «плохой Казани». Он раскритиковал ЖК «Победа» и район «Солнечный город».

Минниханов о ремонте дорог

Свою порцию критики получили и татарстанские дороги — недовольство качеством их ремонта высказал президент РТ Рустам Минниханов. Он отметил, что нерадивые подрядчики должны штрафоваться и устранять недостатки.



Иран сбил американский дрон

Мир вновь оказался на грани войны после того, как иранские военные сбили разведывательный дрон США. Американские СМИ сообщили, что глава Белого дома Дональд Трамп уже был готов отдать приказ об атаке, но передумал в последний момент.



Дело MH-17

Международная следственная группа официально объявила подозреваемых в причастности к атаке на «Боинг-777», летевший рейсом MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур и сбитый в небе над Украиной в июле 2014 года. Их четверо: трое россиян и украинец — Игорь Стрелков (министр обороны ДНР), Сергей Дубинский (глава разведки ДНР), Олег Пулатов (заместитель главы разведки ДНР) и Леонид Харченко (подчиненный Дубинского).



Экстренное приземление в Башкирии

Легкомоторный самолет французских пилотов, летевший из Казани в Екатеринбург, был вынужден приземлиться прямо в поле на территории Башкирии. У машины оказался пробит радиатор и начало падать давление масла в двигателе. Французы побывали на RedBull Air Race и планировали принять участие в другой гонке.



Протесты в Гонконге

В Гонконге прошли протесты против принятого местными властями закона об экстрадиции в Китай. Оппозиционно настроенная молодежь считает, что он позволит Пекину добраться до неугодных лиц, критикующих власти. По некоторым данным, на пике демонстрации собирали около 2 млн человек.

Битва пяти воинств



Фанаты Рональда Р. Толкина и ролевых игр провели масштабную битву в лесах Чехии. Десятки толкинистов, изображавших орков, гномов, эльфов и людей, собрались, чтобы сразиться в «Битве пяти воинств» из «Хоббита».

