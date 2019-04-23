Банк «Уралсиб» отчитался о росте прибыли на 45%

По итогам 2018 года чистая прибыль банка "Уралсиб" по МСФО составила 6,1 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом рост составил 45,2%.

"Чистая прибыль банка за 2018 год составила 6,1 миллиарда рублей по сравнению с 4,2 миллиарда за 2017 год", — говорится в сообщении кредитной организации.

Размер активов банка увеличился на 1,6% — до 504,3 млрд рублей. Капитал банка по итогам года вырос на 7,5% и составил 84,3 млрд рублей. Чистые процентные доходы показали рост на 26% — до 23,3 млрд рублей, а чистые комиссионные доходы выросли более чем на 20% и составили 7,9 млрд рублей.

Напомним, что «Уралсиб» был создан в 1993 году под названием «Башкредитбанк». В 2002 году он был переименован в ОАО «Урало-Сибирский Банк». С 4 ноября 2015 года проходит санацию под контролем Владимира Когана, выкупившего 82% акций банка. Входит в топ-20 банков России