Гульнара Сафина: «Казань полна туристов, а загрузка отелей падает»

Президент Ассоциации отелей Казани и РТ — о туристическом буме, парадоксах конкуренции и губительных пробелах законодательства

Фото: Максим Платонов

Лето — горячая пора для отельеров: этот бизнес кормит туристический сезон. Однако все крупные международные мероприятия, сопровождавшиеся наплывом туристов, прошли, а открытые в расчете на них в прошлые годы отели остались. Не прошло ли для казанских отельеров время снимать сливки? О том, грозит ли им разорение, о честной и нечестной конкуренции в отельном бизнесе и путях повышения его доходности в сегодняшней непростой ситуации — в первой части интервью «Реального времени» с президентом Ассоциации отелей города Казани и Республики Татарстан, управляющей отелем «Relita-Kazan» Гульнарой Сафиной.



Больше отелей — шире перспективы

— Гульнара Маратовна, перед Универсиадой, а затем ЧМ-2018 не было сомнений, что Казани нужны новые отели и хостелы, и их построили. Кто их заполняет сегодня и заполняет ли?

— Мне часто задают вопрос: нужно ли еще в Казани строить отели? Думаю, что любой отельер города ответит на этот вопрос так же, как и я, — отрицательно, поскольку существующая емкость номерного фонда достаточна для того гостевого потока, который поступает в наш город в настоящее время. В то же время нельзя не отметить, что Казань является лидирующим туристическим направлением в России. Это достигнуто во многом за счет правильной и дальновидной стратегической политики руководства республики по привлечению и проведению в нашем городе крупных международных мероприятий и использованию в том числе средств федерального бюджета для развития инфраструктуры города, которая сейчас позволяет Казани на равных с любым развитым мировым мегаполисом участвовать в различных мировых тендерах в борьбе за проведение у нас различных международных событий. Это очень важно для экономики города и республики и, конечно же, для гостиничной отрасли. Что касается загрузки отелей города, то за 2018 год, по данным Центра развития туризма РТ, она составляла 60 процентов, в 2017 году — 57 процентов. Но не стоит забывать, что это были периоды проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу, когда при общегодовой тенденции снижения основных показателей гостиничной деятельности ситуацию выровняли именно месяцы проведения этих международных спортивных событий. По состоянию за прошедшие 5 месяцев работы 2019 года средняя загрузка отелей пока около 54 процентов, возможно, ситуацию выправит проведение чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019.

— Но до проведения всех крупных событий в Казани количество средств размещения было на порядок меньше, и они пустовали! В чем парадокс?

— Я с 2006 года в гостиничной отрасли, и типичная картина того времени — это загрузка отелей на уровне 60 процентов и только по будним дням, отели заполнялись исключительно за счет делового сегмента. В выходные дни отели стояли пустыми, и мы ломали голову, как привлечь гостей в выходные. Казалось бы, и тогда загрузка отелей была 60 процентов, и сейчас, но это только потому, что отелей было мало — для сравнения в 2010-м число гостиниц составляло 87, а в 2018 году количество средств размещения достигло уже 230 с общей емкостью номерного фонда в 8,2 тысячи номеров, которые способны принять почти 20 тысяч гостей. Крупные отели начали открываться к Универсиаде — это был первый скачок, а затем последовал рост к ЧМ-2018. Гостиницы прирастали постепенно, и одновременно развивалась инфраструктура, строились дороги. В это же время в город начали заходить крупные международные отельные сети. Им интересны крупные и перспективные города-миллионники, и прежде чем зайти, они анализируют рыночную ситуацию в целом. А если уж они принимают решение об открытии отеля под управлением сети, значит, тут есть перспектива ведения бизнеса. И эта перспектива — опять же результат дальновидной политики властей республики по продвижению города и в пределах РФ, и на мировом рынке. Казань отвоевала себе звание третьей столицы России, мы опередили в этом Нижний Новгород, и это тоже очень важное достижение в туристическом продвижении дестинации, и этим мы также привлекаем туристов. Поэтому я не вижу опасности для отельного бизнеса: построенная к сегодняшнему дню огромная инфраструктура — это потенциал, позволяющий успешно работать.

Фото Олега Тихонова

Крупные отели начали открываться к Универсиаде — это был первый скачок, а затем последовал рост к ЧМ-2018. Гостиницы прирастали постепенно, и одновременно развивалась инфраструктура, строились дороги. В это же время в город начали заходить крупные международные отельные сети

«Нам нужен другой турист»

— То есть на сегодня загрузка отелей обеспечена?

— Да, и это совсем не те гости, которых мы принимали в 2009—2010 годах и раньше. Тогда нас кормил бизнес-сегмент, командировочные в будни, а к вечеру пятницы все выезжали. В субботу-воскресенье — пустота. И если бы мне тогда кто-то сказал, что ситуация поменяется с точностью до наоборот, и Казань в выходные будет полна туристами, я бы не поверила. Такого сегмента, как туристы, тургруппы, 10 лет назад для отельеров Казани вообще не существовало, а сейчас в выходные дни с апреля по октябрь за счет них обеспечена практически стопроцентная загрузка.

— То есть ставка на командировочных уже не так важна?

— Да, и тут обязательно надо отметить самую важную деталь. Сегодня ставка делается даже не на туристические группы, а на так называемый возвратный туризм, когда однажды приехавший в Казань турист вновь возвращается. Он уже побывал здесь с туристической группой или в командировке, понял, как тут круто и классно, и уже приезжает с семьей, друзьями, уже в качестве индивидуальных путешественников. И отели в центре, которые находятся на туристических маршрутах, на Баумана, Петербургской, Кремлевской, даже поменяли политику продаж. Раньше приоритет отдавался групповому сегменту, но у него есть свой минус — в цене, работают оптовые скидки. А для бизнеса, да и для страны, важен средний чек, деньги, которые турист оставляет у нас. Поэтому сейчас для групп в отелях в центре оставляют небольшой блок номеров, а остальные номера заполняют за счет так называемых «сливок», гостей, которые бронируют номера напрямую через сайт отеля, системы бронирования. Такой турист более ценен для отеля и для экономики республики, он более ценен для любой страны, чем турист дешевый и массовый.

Стратегия — залог успеха

— Перефразируя классика, в Татарстане и Казани, в частности, для успешного гостиничного бизнеса, как в Греции, все есть?

— У нас сейчас действительно есть все: создана инфраструктура, есть турпоток, в котором налаживается поток возвратных туристов. Но есть и другие моменты. Республике важно не выпадать из Стратегии развития туризма в стране, которую сейчас готовит Минэкономразвития РФ.

Фото Максима Платонова

Туристическая навигация мало где есть, даже когда едешь в сторону юга России, а у нас везде есть указатели, есть развитый онлайн-портал и бренд Visit Tatarstan

— А стоит ли до такой степени регулировать то, что и так успешно работает?

— Быть в Стратегии важно, чтобы мы не проиграли, не упустили наш потенциал. В России ведь есть и другие очень интересные дестинации — Байкал, Алтай, Золотое кольцо. Российскому туристу есть куда ехать, кроме нас. Но там, в отличие от нас, нет таких тепличных условий — инфраструктуры, хороших дорог. А дороги, кстати, — это очень важно. Я часто езжу. В Самарской области, Чувашии, других регионах Российской Федерации иногда просто окопы на дорогах, а в Татарстан въезжаешь — другое дело! И туристическая навигация мало где есть, даже когда едешь в сторону юга России, а у нас везде есть указатели, есть развитый онлайн-портал и бренд Visit Tatarstan. А вот Краснодарский край, Урал, Крым в этом плане пока мало развиты, там туристу очень сложно ориентироваться — с навигацией беда. Побережье Краснодарского края очень огромное, а инфраструктурой, конкурентной Европе, обустроен только олимпийский Сочи! То, что делают у нас, — это эталон. Не случайно на совещаниях российского уровня наш регион берут в качестве примера и наш опыт предлагают масштабировать на всю Российскую Федерацию.

Нездоровая конкуренция

— Все так гладко, что просто не верится.

— И правильно, что не верится: все совсем не так гладко. Произошло то, чего мы точно не ожидали: если раньше отели конкурировали между собой, внутри своей звездной категории или между сегментами, то теперь конкуренция между собой у нас проявляется в меньшей степени, чем конкуренция с частниками, с арендой квартир. Она началась года 2 назад, а сейчас это стало особенно заметно. Теперь частное жилье — наш главный конкурент. Почему это так сильно в последние годы развилось? Благодаря системам интернет-бронирования — работают booking.com, airbnb, tvil.ru и другие сервисы.

— Неужели мелкие частники действительно могут погубить отельный бизнес?

— Это не наша частная, это мировая проблема. Она есть в Америке, в Европе — Италии, Франции. Размещение туристов в квартирах — это неплохо, кто-то предпочитает отель, а кому-то хочется окунуться в быт страны, куда он приехал, побыть в аутентичной атмосфере. И кошелек — это тоже важная причина, по которой туристы выбирают туржилье, а не отель. Но у нас и в Европе это влияет на бизнес по-разному. В Италии, Франции, других странах начала повышаться стоимость долгосрочной аренды жилья, потому что все поняли, что в краткосрочную сдавать выгоднее. А у нас сдача жилья в краткосрочную аренду — это главный фактор, который снижает цены гостиничного сектора.

— Но потребителю-то это выгодно, это и есть здоровая конкуренция.

— Нет. Хотя бы потому, что отели цены не задирают. А наши конкуренты могут ставить любые цены — они в любом случае останутся в плюсе, с прибылью — они не платят налоги, коммунальные тарифы по расценкам для физических лиц, и этот список можно продолжать, хотя они так же, как и мы, ведут бизнес. У нас — огромные издержки и они растут с каждым годом, это давит легальный бизнес. К примеру, стандартный номер в 2010 году в отеле 4* в сутки стоил 4 200 рублей. И сейчас цены такие же. Это — нездоровая конкуренция.

Рентабельность упала почти втрое

— Вы хотите сказать, что отели работают с высокой загрузкой, но себе в убыток?

— Рентабельность отеля сегодня считается крутой, если составляет 30—32 процента. А до кризиса, в 2006—2007 году 70—80 процентов рентабельности считались нормой. Сейчас об этом только мечтать можно!

Фото Максима Платонова

Рентабельность отеля сегодня считается крутой, если составляет 30—32 процента. А до кризиса, в 2006—2007 году 70—80 процентов рентабельности считались нормой. Сейчас об этом только мечтать можно!

— Но рентабельность в 70—80 процентов — это чисто российское явление, на Западе в условиях действительной конкуренции она обычно куда ниже. На что тут жаловаться, чем быть недовольными?

— Падение рентабельности — не единственный тревожный сигнал. И о честной конкуренции речь, повторяю, у нас не идет. Возьмем, к примеру, налоги. В Италии, к примеру, тот, кто сдает туржилье, платит налоги, как коммерческие структуры. Там ставка НДС для них от 22 процентов. Для сравнения, у гостиниц — 10 процентов. Если сдают квартиру в долгосрочную аренду, от 1 месяца, то обязаны договор регистрировать, и с этого дохода платят подоходный налог, на срок до 1 месяца получают специальный идентификационный номер и только с ним разрешена сдача в наем. У нас в РФ договоры краткосрочной аренды вообще не регистрируются, и зачастую налоги не платят. У нас даже бывает так, что собственник сдает квартиру в долгосрочную аренду, а наниматели сдают ее уже в краткосрочную, и он даже не знает об этом. Цены у них ниже, чем отельные, но это — «черный нал».

Все на борьбу с «черным налом»

— Не секрет, что бич экономики России — серая бухгалтерия, как же вы собираетесь решить эту проблему в отдельно взятой отрасли?

— Надо понимать, что проблема тут не одна, тут клубок проблем. К примеру, в российском туржилье никто никого не регистрирует, а это уже вопрос безопасности! Не дай бог, рванет, например, газ — никто же за техническим состоянием оборудования не следит. Отели проверяют все — от правоохранительных органов до Роспотребнадзора, а частное жилье — никто. Статья ЖК о неприкосновенности жилища от этого нас защищает. Еще важный момент — статистика, туристов никто не может посчитать. Согласно рейтингам, Казань вошла в топ-3 по туризму по новогодним каникулам, по ноябрьским праздникам. Казань была полна туристов, а загрузка отелей — неполная! Даже на Новый год, когда обычно отели полностью забиты. Эту разницу дали вот эти квартиры. А статистика тоже для развития туризма важна! Чтобы развиваться, надо анализировать ситуацию!

— Недавно законодательно запретили размещение хостелов в жилых домах — это добавит позитива?

— Простыми запретами на сдачу жилья, как это предлагает госпожа Хованская, с этим не справиться. Те, кто сдает жилье, работают в теневой зоне. В Италии, Испании и Америке проблему решают, ограничивая количество месяцев в году, в течение которых собственники могут сдавать квартиры в краткосрочную аренду. Разрешают сдавать от 2 до 6 месяцев максимум, или не более 30 или 60 дней в году. И каждому такому жилью присваивают идентификационный номер. Владелец получает его у муниципалитета и идет с ним в налоговую, чтобы зарегистрироваться. Он обязан указывать этот номер при размещении публичной оферты, неважно, в интернете или где-то еще. Он не имеет права без него работать. Нелегалами занимаются полиция и налоговая инспекция. И в законе для них прописана ответственность: штраф до 10 тысяч евро для собственника, если он разместил объявление без номера, и штрафы для систем бронирования за размещение таких объявлений.

Фото Максима Платонова

Нет смысла, как это предусмотрено законом Хованской, запрещать гостиничную деятельность в жилых домах — это легко обойти. Важно, чтобы законом были введены честные правила игры для всех — и для отелей, и для их конкурентов

— Почему же в России так легко удается увиливать от налогов?

— Сейчас правительство планирует ввести курортный налог. В отличие от добровольного сбора, согласно эксперименту по ФЗ-214 (для Крыма, Алтайского края, Краснодарского края и Ставропольского края), его планируют сделать обязательным для всех регионов. Я как отельер и как потенциальный турист против его введения, учитывая его сомнительную целесообразность. Но если его введут в существующей ситуации, то его будут платить в основном гости отелей, а большая часть тех, кто принимает туристов, от налогообложения ускользнет. За рубежом же налог платят все, кто работает с туристами, в том числе и владельцы туржилья. И они также должны подавать статистику — сколько у них туристов. У них это законодательно прописано. Сейчас Минэкономразвития также готовит подобный законопроект. Нет смысла, как это предусмотрено законом Хованской, запрещать гостиничную деятельность в жилых домах — это легко обойти, они просто уберут из документов гостиничный ОКВЭД и продолжат работать по договорам найма. Важно, чтобы законом были введены честные правила игры для всех — и для отелей, и для их конкурентов. Уничтожить туржилье как класс, я думаю, мы не сможем, да это и не нужно. Это же определенное подспорье для людей. И в курортных зонах России отелей столько нет, чтобы выдержать такой турпоток. Но чтобы легальный бизнес не страдал, надо взять успешный европейский опыт и перенести его на нашу почву.