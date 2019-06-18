Сергей Медведев: «Если будет хоть малейшая возможность сыграть на «Уфа-Арене», мы ее используем»

Интервью с генеральным директором баскетбольного «Уфимца»

Баскетбольный клуб «Уфимец» образовался лишь в 2012 году, но уже в предстоящем сезоне будет выступать в Суперлиге-1, главном соревновании для российских клубов, которым по тем или иным причинам не удалось попасть в Единую лигу ВТБ. Уфимская команда заняла первое место в Суперлиге-2 и по спортивному принципу заслужила повышение в классе. О бюджетах клубов обеих Суперлиг, всех деталях прошедшего победного сезона, опыте работы в «Салавате Юлаеве», игре в одной команде с Кобе Брайантом и Трэйси Макгрейди и многом другом — в интервью генерального директора уфимской команды Сергея Медведева «Реальному времени».

«Входим в Суперлигу-1 с бюджетом на уровне Суперлиги-2»

— В конце мая Андрей Кириленко на совещании РФБ в Москве объявил о выходе «Уфимца» в первую Суперлигу. Какие эмоции испытали в этот момент?

— Для нас выход в Суперлигу-1 — это поистине исторический момент. Впервые в Уфе будет баскетбол такого высокого уровня, и важно, что это право мы завоевали по спортивному принципу, выиграв Суперлигу-2. В прошлом сезоне было 48 игр и, начиная с предсезонной подготовки, команда, тренеры, персонал, руководство жили мыслью, что нам необходима эта победа. Поэтому мотивация была запредельная.

В регулярном чемпионате мы одержали 42 победы, и это действительно много, это хороший результат. Даже когда в середине сезона где-то, может быть, не хватало мотивации, были некоторые спады в связи с высокой нагрузкой, мы находили в себе силы идти к цели. Так, в январе—феврале было порядка десяти гостевых матчей. Но, несмотря на все трудности, за четыре тура до окончания чемпионата мы досрочно стали победителями.

Подчеркиваю, очень важно и для болельщиков, и для команды, что победа была одержана нами по спортивному принципу. Мы к этому шли шесть долгих лет. Тем более что в последние годы мы стараемся развивать баскетбол в республике программным методом — существовала и существует программа развития этого вида спорта, продленная до 2020 года.

— Можно говорить о том, что у «Уфимца» был самый большой бюджет в Суперлиге-2?

— Анализируя бюджеты всех клубов этого дивизиона, могу точно сказать, что у нас был не самый большой бюджет. Там есть клубы с более интересной историей и более длительным выступлением в Суперлиге-2. Но, в принципе, мы находимся где-то в пятерке бюджетов. Ориентировочно — на четвертом месте.

— Можете назвать цифры?

— Тут все субъективно, непонятно как мерить. Это зависит от наличия материально-технической базы, молодежной команды, на каком уровне организованы трансляции, группа поддержки и так далее. Есть очень большой нематериальный вклад. Многое делаем благодаря нашим информационным партнерам. БК «Уфимец» благодаря им у многих на слуху, где-то удается привлечь какие-то контракты. Но если брать те же школьные лиги, то там работники Федерации баскетбола ведут все проекты на общественных началах. В республиканский детский спорт мы привлекли порядка 11 миллионов рублей — это инвентарь, экипировка, которые передали непосредственно участникам проекта.

— Спрошу по-другому: какой бюджет нужен профессиональному баскетбольному клубу, чтобы уверенно чувствовать себя в Суперлиге-2, ставить там серьезные задачи?

— Минимальный бюджет, чтобы участвовать в Суперлиге-2 — это, пожалуй, 30 миллионов рублей. А чтобы биться за призовые места, нужно иметь порядка 50 миллионов.

— А какие цифры в Суперлиге-1?

— По некоторым оценкам, от 70 до 150 миллионов рублей. Хотя возможен и минимальный порог в 50 миллионов, в зависимости от целей и задач. Тут, опять же, много нюансов. Вот есть вторые команды ЦСКА или «Зенита». Понятно, что там небольшие бюджеты, но все подстроено под подготовку резерва, а не решение турнирных или каких-то маркетинговых задач.

Важно ведь не только играть, но и делать качественный продакшн, чаще появляться на ТВ, проводить работу с болельщиками, организовывать какие-то шоу. Хотя понятно, что самое основное — это набор исполнителей. Те игроки, которые есть в команде, и на что они способны. Отмечу, что год за годом капитализация игроков увеличивается, поэтому те цифры, которые я назвал, относятся к клубам, которые выходят в плей-офф и борются там за призовые места.

— С каким бюджетом уфимская команда будет заходить в Суперлигу-1?

— Бюджет у нас не претерпит принципиальных изменений и сохранится на том же уровне. Мы входим в Суперлигу-1 с бюджетом на уровне Суперлиги-2. Но мы стараемся повысить эффективность и получить максимальный результат из тех ресурсов, которые у нас есть.

— Тогда возникает резонный вопрос: насколько будет конкурентоспособен «Уфимец» в Суперлиге-1?

— У нас довольно хороший подбор игроков, эта команда формировалась несколько лет. Мы сохраняем костяк ведущих баскетболистов, контракты уже подписаны. И за счет вот этой синергии игроков, за счет взаимопонимания, за счет того, что каждый знает сильные и слабые стороны своего партнера, мы настраиваемся на хороший результат.

— Когда ждать объявления новичков?

— В настоящий момент рынок перегрет. Богатые клубы принимают кадровые решения под свои задачи. У них есть выбор. И такая ситуация на рынке будет еще месяц или полтора. Потом уже капитализация игроков будет снижаться, и тогда уже подключимся и мы. Будем смотреть, кто сможет нас усилить, кто подходит под наш рисунок игры.

— Когда и кто озвучит вам задачу на предстоящий сезон?

— Это сделает правление клуба. Но могу точно сказать, что мы хотим попасть в плей-офф, а не просто закрепиться в лиге. Всего в лиге будет 16 команд, из которых восемь выходят в плей-офф. Скоро начнется предсезонная подготовка, будут и предсезонные игры, нам нужно, начиная с этих матчей, уже решать задачу на сезон.

«Лучше играть там, где ты тренируешься. Это плюс 10—15 процентов к победе»

— Давайте разберемся с самым главным вопросом предстоящего сезона: где играть «Уфимцу»? Ведь зал Башкирского аграрного университета слишком мал для уровня Суперлиги-1?

— Действительно, требования по игровому залу в Суперлиге-1 достаточно высокие. От установки светодиодных панелей по периметру площадки до минимального количества болельщиков, которое может вместить спортсооружение. Там оно составляет не менее 1 000 человек.

Есть требования и к раздевалкам, наличию ледогенератора, массажного кресла и всего остального. Подход к проведению матчей очень серьезный, так как это самая топовая лига для российских команд в нашей стране (Единая лига ВТБ — это все-таки международная лига). За невыполнение тех или иных требований предусмотрены серьезные штрафы, и мы будем стараться соблюдать регламент. Довольно тяжело сходу перейти в Суперлигу-1, мы прекрасно понимаем, что будет немало дополнительных финансовых затрат. Кстати, это связано и с обязательным появлением у клуба Суперлиги-1 молодежной команды. Мы сейчас над этим работаем, стараемся мобилизовать все ресурсы.

Что касается игрового зала, то в предстоящем сезоне мы планируем по-прежнему выступать в спортивном комплексе Башкирского государственного аграрного университета. Отмечу, что в целом в республике достаточно спортсооружений, в которых можно играть в баскетбол на высоком уровне. Поэтому, помимо зала БГАУ, мы планируем задействовать и спорткомплекс «Динамо», где домашние матчи давно уже проводит волейбольный «Урал». Совсем скоро официально открывается Центр спортивной подготовки на улице Камышлинской, там трибуны на 2 500 посадочных мест. Есть также Дворец спорта на улице Зорге. У нас есть баскетбольный паркет, все необходимое оборудование, чтобы какие-то крупные матчи проводить на больших аренах.

Другой вопрос, готов ли болельщик за нами пойти? На мой взгляд, лучше пока играть на маленькой арене, но чтобы был «биток» народа. Так было у нас в прошедшем сезоне. А на большой арене нужно точно быть уверенным в том, что ты будешь востребованным и болельщики будут на уровне поддерживать команду. Плюс какие-то маркетинговые вещи, плюс хороший обзор с трибун, хороший свет, звук, питание на арене и так далее.

Завершая эту тему, надеюсь, что Российская федерация баскетбола пойдет нам в некоторых вопросах навстречу, потому что мы — команда молодая. Сейчас готовимся к тому, чтобы заявить и основную арену, и дублирующую. Но все же лучше играть там, где ты тренируешься. Это плюс 10—15 процентов к победе. С учетом того, что проходят две тренировки в день, тебе понятен этот зал, габариты, пространства, у тебя своя раздевалка, еще какие-то нюансы. Поэтому базовый вариант для нас на сегодняшний день — это зал БГАУ.

— То есть оптимальный вариант на первый сезон в Суперлиге-1 вы видите такой: играть в БГАУ, но какие-то топовые матчи выносить на более вместительные арены?

— Да, мы так и планируем. Кто знает, может нам удастся уже в предстоящем году сыграть на хоккейной «Уфа-Арене». Прекрасный пример — недавно успешно проведенная там волейбольная Лига наций. Для нас это была бы хорошая заявка, отличный кейс для продвижения бренда. Ведь болельщику важна и прекрасная парковка, удобная входная группа, зоны активности и так далее. Думаю, если у нас будет хотя бы малейшая возможность сыграть на «Уфа-Арене», мы обязательно ее реализуем.

— Вы довольны посещаемостью в прошедшем сезоне?

— Безусловно. Это наши болельщики, которые поддерживают нас с момента создания команды. Это наши люди, которые за нами пойдут на любую арену. Тем более когда растут спортивные результаты, больше внимания привлекается к той или иной команде, это очевидно. Поэтому в этом мы видим потенциал.

Кроме того, очень важно, что нам удалось организовать несколько трансляций в прошедшем сезоне на телеканале БСТ. Это большой плюс в плане популяризации баскетбола в республике, так как не у всех в глубинке есть возможность приехать на матч в Уфу. Поэтому мы бы хотели не только транслировать наши игры в соцсетях, но и продолжить сотрудничество с БСТ.

— Трансляция матча в социальных сетях — это обязательное требование для клубов обеих Суперлиг?

— Да. Но мы в этом году продолжали сотрудничество и с нашими партнерами с кабельного уфимского канала U-ТВ, и они помогали с организацией трансляций с шести камер, а не с одной статичной, которой хватало бы для трансляции в соцсети. В итоге у нас были и флеш-интервью, и саммари, и разборы каких-то интересных моментов, крупные повторы. То есть в этом направлении шаг за шагом стараемся тоже расти.

— На базе кого будете формировать молодежную команду?

— Планируем, что на базе ДЮБЛ 2002—2004 годов рождения, которые играют также в чемпионате России. Кроме того, планируется создание команды Студенческой лиги Единой лиги ВТБ. Это юноши 1995—2003 годов рождения. Мы понимаем, что это наше будущее в плане развития системы, и в этом видим большой потенциал. Плюс на базе Аграрного университета функционирует студенческая команда, которую мы также хотим усилить.

У игроков младше 1995 года рождения, которые заявлены за «Уфимец», но не получают должной игровой практики, появляется возможность играть в Студенческой лиге с ведущими клубами из МГУ, Ухты, Кирова и так далее. Там очень крепкий и сильный дивизион. Кроме того, мы заключили договор с Институтом физкультуры, где также займемся подготовкой тренерских кадров. То есть мы стараемся не замыкаться только на «Уфимце», но и смотреть чуть дальше, так как нам нужен резерв на всех фронтах.

— Если возвращаться к вопросу комплектования на предстоящий сезон — возможно ли появление иностранных игроков в уфимском клубе уже в предстоящем сезоне?

— Нет, мы не планируем легионеров на будущий год. У нас есть очень много своих игроков, воспитанников республиканского баскетбола из Учалов, Белорецка, Кумертау, Стерлитамака, Уфы. Прекрасные спортсмены, которым мы дадим шанс. Плюс есть ребята, наши воспитанники, которые в данный момент выступают за другие профессиональные клубы, но мы ведем с ними переговоры и планируем их трансферы в «Уфимец».

Головин, Исаков, гостеприимный Майкоп

— Дмитрий Головин из «Самары» пару лет назад искал себе команду через «Твиттер». Сейчас он снова вышел на рынок. Не планируете привлечь такого игрока? Как минимум медийности и ажиотажа в соцсетях вокруг «Уфимца» прибавилось бы…

— Нам очень важно приобрести новичков, которые впишутся в наш нынешний коллектив. У нас есть своя специфика, есть довольно хорошие исполнители. В принципе, нам необходимо только точечное усиление.

Что касается медийности и пиар-составляющей, то это — целая культура. Мы ждем и от каждого игрока в нашей команде более активной работы в социальных сетях, желания формировать свой личный бренд. Постоянно говорим им об этом. Есть небольшие секреты, как это делать, поэтому даем им рекомендации. У нас хорошо в этом направлении работает пресс-атташе. Конечно, быстро к этому не прийти, но мы стараемся. Ребята активно ведут «Инстаграм», свои странички «ВКонтакте». Тот же наш капитан Артем Исаков узнаваем многими. Павел Громыко, Глеб Герасименко — это тоже активные ребята. Может быть, пока не столь раскрученные, но и у них количество подписчиков постоянно растет. И это положительно влияет на укрепление узнаваемости «Уфимца».

Поэтому привлекать Головина мы не планируем. Помимо личного бренда, есть и бренд самого клуба. Будем справляться своими силами, за счет различных пиар-историй. Даже если у команды появится баскетболист, который уже активно ведет соцсети, то о нем будет знать профессиональное сообщество. А у нас задача расширить аудиторию и привлечь тех людей, которые о крутости баскетбола еще не знают.

— Давайте поговорим об одной не самой приятной истории прошедшего сезона. Однако именно она придала «Уфимцу» дополнительной известности, об этом писали и говорили вообще все. Речь о том самом Артеме Исакове, который то ли отодвинул, то ли потрогал чирлидершу в Барнауле…

— Артем Исаков — настоящий капитан, душа коллектива. Конечно же, он создает неповторимую атмосферу и энергетику внутри баскетбольного клуба, которую максимально поддерживают его партнеры и руководство. Действительно, в Барнауле после матча регулярного чемпионата Артем на позитиве, после победы в очередной игре попал в интересную ситуацию. У нас есть ритуал: после окончания каждой игры мы (игроки, тренеры, руководство) собираемся в центральном круге и кричим победоносно «Уфимец!». Так получилось, что Артем деликатно подвинул девушку из группы поддержки местной команды, и это растиражировали, широко обсуждали. После той встречи было очень много видеонарезок эпизода в популярных телеграм-каналах, в различных СМИ. Это был очень шумный информационный повод, и то, сколько мы делаем в плане телевизионных трансляций, не идет ни в какое в сравнение с тем, насколько много говорили о той ситуации и насколько далеко она вышла за пределы региона.

Безусловно, клуб сразу же публично максимально поддержал Исакова. Хотя за эту историю Артема, естественно, не похвалили. Ему был выписан штраф со стороны РФБ. Как и группе поддержки в Барнауле, так как они не могли находиться после окончания игры в том месте, где они находились. Дисциплина для нашей команды очень важна, поэтому мы необходимые выводы сделали.

— Называлась сумма штрафа в 6 тысяч рублей. Это так?

— Все суммы штрафов прописаны в регламенте, в соответствии с ним и было наложено взыскание. Точную сумму я вам не назову, так как штраф оплачивал не клуб, а лично Артем. Это персональная ответственность игрока.

— Изначально и вы лично были полностью на стороне игрока, даже оправдывали его.

— А по-другому невозможно. Бывают разные ситуации на площадке и вне ее. Игроки берут на себя риски, но если оставлять их наедине с их проблемами, будь то игровые вопросы или какие-то бытовые, то не удастся создать необходимую победную атмосферу, «химию» команды. Конечно же, наш капитан должен был понимать, что клуб за него будет стоять горой в решении тех или иных вопросов. Поэтому удалось сохранить победный настрой и никакого надлома внутри команды не было.

— Чем закончилась история?

— Артем прекрасно пообщался с этой девушкой по телефону. Они обсудили все разногласия, расставили точки над i, все остались в прекрасном настроении. Конфликт исчерпан.

— Возвращаясь к прошедшему сезону — какой момент в общем успехе можно назвать ключевым, какой матч или серию игр?

— После первой половины чемпионата у нас были одинаковые шансы на общую победу с магнитогорским «Металлургом», с командой «Руна-Баскет» из Москвы, но в какой-то момент наши соперники начали терять очки. Видимо, сказался недонастрой.

Переломным моментом для нас стали гостевые игры в Магнитогорске в марте, когда мы играли с нашим принципиальным соперником. В Уфе мы разошлись по победам 1-1, а там нам важно было именно победить. Мы организовали выезд для болельщиков, взяли с собой маскота и во Дворце спорта имени Ивана Ромазана устроили настоящий перформанс и одержали важнейшую победу. Это был переломный момент, и больше «Магнитка» нас уже не смогла даже догнать.

Любопытно, что в этот день играли и «Салават Юлаев», и ФК «Уфа», и волейбольный «Урал». Все три команды проиграли, и только мы выиграли. Перед началом игры нам позвонил министр молодежной политики и спорта Руслан Хабибов, пожелал удачи, поддержал нас. Я все это передал команде на собрании.

— Что это была за история с несвежими голубцами на одном из выездов, во время которого «Уфимец» лишился целого ряда игроков из-за подпорченного здоровья?

— Был выезд в Майкоп. Наши ребята решили продегустировать местную кухню. Нас везде очень гостеприимно встречают, но там встречают особенно гостеприимно. В общем, игроки отведали не то, что нужно было перед матчем, и не смогли выйти, поэтому мы играли всемером. То есть не смогли выйти в полном составе.

Но все закончилось хорошо, мы одержали победу. Такое бывает в спорте: другая вода, другая пища в другом городе. Один раз нам не повезло, но это нас не сломило, и мы продолжили свою победную поступь.

«Приходится биться за место под «спортивным солнцем» республики»

— Осенью в Уфу приезжал президент РФБ Андрей Кириленко. Кто инициировал его приглашение?

— В федерации сами оценили положительную динамику развития вида спорта в республике. Мы являемся лидерами по количеству участников в школьных баскетбольных лигах, в общей сложности в проектах принимает участие более 140 тысяч школьников. Руководству РФБ в лице Андрея Кириленко удалось встретиться и с временно исполняющим обязанности главы региона Радием Хабировым, который последовательно встречался со всеми ведущими клубами Башкортостана. Тогда на встрече много говорилось о том, чтобы последовательно переходить от массовости к мастерству. Он придал нам уверенности, что мы на верном пути.

Кроме того, 21 декабря, в день 127-летия баскетбола, в Уфу приезжал олимпийский чемпион Иван Едешко. Он рассказывал очень много интересных историй, проводил массу встреч в республике. Считаю, что за счет таких визитов уровень популярности вида спорта возрастает. И то, что это происходит под эгидой баскетбольного клуба «Уфимец», только идет нам в жирный плюс. Стараемся быть задействованными на многих крупных городских мероприятиях. На том же Дне тысячи велосипедистов мы и сами проехались по трассе, и устроили свою фан-зону. Выходим из зоны комфорта и стараемся расширять свою аудиторию.

— Вы согласны, что «Уфимец» сейчас строго четвертый бренд среди уфимских спортивных клубов после «Салавата Юлаева», «Уфы» и «Урала»?

— Для нас очень почетно, что вы об этом говорите. Честно говоря, пять лет назад никто в Уфе даже и не думал о таких высоких позициях за столь короткий промежуток времени. Если это так, то это очень здорово. Это общая заслуга.

У нас в республике есть мужской и женский гандбол, мотогонки, шашки, шахматы, в том же Стерлитамаке прекрасная волейбольная команда. Если мы действительно вышли на четвертое место среди брендов спортивных клубов республики, то для нас это почетно. Не зря работаем.

— Наверняка даже после такого успешного сезона есть и много нерешенных вопросов, каких-то проблем?

— На мой взгляд, в Республике Башкортостан очень большое количество профессиональных команд — порядка 12 клубов выступают на профессиональном уровне. Это большая концентрация. Вот в Уфе есть футбольный и хоккейный клубы, и мы сейчас не конкурируем с ними за болельщика. Я считаю, что нельзя замыкаться в рамках одного вида спорта, надо стараться делать некий фан, чтобы болельщикам интересен был спорт в принципе, а не поход на отдельные матчи.

Сейчас «Уфимец» конкурирует за время, которое болельщик проводит на арене на наших домашних встречах. Возникает вопрос: чем мы можем быть лучше остальных и привлечь людей? Проблема в том, что баскетбольного клуба на таком уровне в Уфе никогда не было и он вдруг появился. Поэтому приходится как-то конкурировать, биться за место под «спортивным солнцем». Что-то получается, что-то не очень. Я считаю, что здесь есть проблема именно организационного характера, клубам нужно что-то делать совместно, а не ввязываться в конкуренцию.

— У «Уфимца» в прошедшем сезоне был бесплатный вход на все домашние матчи. Как будет в Суперлиге-1?

— Мы прорабатываем сейчас билетную программу. Моя позиция здесь четкая: у каждого зрелища должна быть своя цена, пусть и условная. Когда у той или иной услуги или продукта появляется своя стоимость, болельщики к этому начинают как-то более внимательно относиться. Вот у флаера, который дает право на бесплатный проход, нет ценности. А у билета есть своя определенная ценность, поэтому билетная программа в Суперлиге-1 будет обязательно.

Думаю, что для лояльности болельщиков это тоже очень важный шаг. У болельщика ведь тоже есть свое любимое место, откуда ему больше нравится смотреть за игрой. Так он покупает билет и знает, что его место никто уже не займет. Он может опоздать на игру, но его место точно останется свободным. Отдельно сидят ветераны, отдельно — активные болельщики. Хотим сделать просмотр баскетбола комфортным для всех.

«В плане маркетинга хоккей в нашей стране ушел намного дальше баскетбола»

— Ходят разговоры, что ваши соседи из «Самары» были бы не прочь заявиться в Единую лигу ВТБ и играть в Тольятти на хоккейной арене. Как относитесь к подобным шагам ради того, чтобы играть на самом высоком уровне, и возможен ли подобный вариант в будущем с вашим клубом?

— Кстати, мы в 2015 году играли в Стерлитамаке матчи первой лиги. Также проводили там финал Школьной баскетбольной лиги Приволжского федерального округа. Мы видели безумный интерес горожан к этим мероприятиям, удалось собрать полную арену, больше 2 000 человек. В первой лиге, которая играет по округам, мы установили рекорд по посещаемости матча. Действительно, в республике интерес к подобной истории был бы огромен. Если делать хорошее шоу, играть на больших аренах, то, в принципе, мы можем регулярно собирать такую аудиторию.

В Единой лиге ВТБ такое тоже теоретически возможно. Даже если бы команда проигрывала, не имела спортивного результата, ее бы все равно поддерживали, уровень интереса был бы огромный. Однако нам такой путь в ближайшие годы точно не интересен. У нас в Уфе не такая большая история профессионального баскетбола, мы ее только формируем, она создается здесь и сейчас. Повторюсь, только шесть лет мы играем профессионально. Сейчас доросли до Суперлиги-1. Но важно и то, что мы делаем на уровне Школьной лиги, так как именно там и воспитывается болельщик. Эти люди и будут потом ходить на матчи «Уфимца». Но пока что рано говорить о каком-то большом выхлопе, времени должно пройти чуть больше.

В Единую лигу ВТБ мы пока точно не планируем, потому что это очень высокий уровень, это шесть стран, это международный турнир. Там играет действующий чемпион Евролиги, московский ЦСКА. Это уже топ-уровень, о котором нам пока даже рано думать. Баскетбол в городе и республике только начинает по-настоящему завоевывать популярность, поэтому для нас Суперлига-1 — оптимально высокий уровень. Пока что мы настроены играть там и с каждым годом ставить все более амбициозные цели.

— Посещаемость матчей волейбольной сборной России на «Уфа-Арене» не наталкивает на мысль попробовать организовать в Уфе матч баскетбольной сборной России?

— На самом деле, у нас запланировано несколько событий в предстоящем сезоне. Планируем некий гранд-ивент на крупной арене. Пока не могу говорить, что он точно состоится, но уровень будет такой, на который мы вправе ждать много болельщиков, и это событие будет достойно показа на федеральном «Матч ТВ». Мы в настоящий момент прорабатываем это мероприятие и чувствуем поддержку со стороны руководства республики, так что крупное событие в Уфе вполне реально уже в ближайшее время.

— Судя по вашему «Инстаграму», вы много путешествуете и бываете на различных спортивных мероприятиях по всей стране. Что в прошедшем сезоне запомнилось больше всего?

— Все мероприятия хороши по-своему, у каждого есть свой шарм, есть своя аудитория. Если говорить о той же Самарской области, то там в Тольятти в апреле прекрасно прошел финал Школьной баскетбольной лиги. Мы проводили подобное событие в 2012 году на «Уфа-Арене», нам тогда удалось собрать 12 олимпийских чемпионов. Кстати, на тот момент и было принято решение о создании в Уфе профессиональной команды под названием «Уфимец», после чего и началась наша официальная история.

Еще отмечу Суперфинал Ассоциации студенческого баскетбола, который прошел в мае в Казани. В общем, интересных мероприятий действительно было много. От каждого стараешься взять что-то лучшее и применить это в будущем на своей практике. Вот сейчас я вернулся из Москвы, где проходили отличные соревнования по баскетболу 3 на 3 — к слову, это олимпийский вид спорта (с 2020 года, — прим. ред.). Мы в Уфе начинали со стритбола, когда в 2010 году в Парке Кашкадан сделали Центр уличного баскетбола.

Из профессионального спорта отмечу матч регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА — «Реал» на арене «Мегаспорт». Пришли 15 тысяч зрителей, москвичи выиграли в концовке — незабываемые классные эмоции, которые дают заряд бодрости и желания идти вперед.

— За какой клуб болеете в НБА и почему?

— Мои симпатии на стороне «Голден Стейт Уорриорз». Стеф Карри просто творит чудеса, его игра — это какая-то фантастика. Даже в такой сбалансированной команде он — лидер, сильно выделяется, влияет на исход важнейших матчей. Уровень высочайший. Я пока не был на матчах НБА, но в будущем очень хочется попасть.

Дело в том, что я всю жизнь играю в баскетбол и мне очень интересно все, что происходит вокруг этой игры. В 1998 году в дисциплине «три на три» мы одержали победу в Уфе, поехали на чемпионат России и одержали победу там. Стали лучшей командой среди 50 крупных городов. Затем поехали на чемпионат мира, где играли в одной команде с Кобе Брайантом, Трэйси Макгрейди, звездами НБА. Баскетбол — это моя жизнь.

— Вы занимали должность директора по маркетингу в хоккейном «Салавате Юлаеве», затем стали генеральным директором баскетбольного «Уфимца». Насколько легко дался переход с одной должности на другую?

— В 2009 году я был одним из инициаторов создания Федерации баскетбола в Уфе, далее работал по этой части на республиканском уровне, затем уже, как говорил ранее, создавался «Уфимец» при моем непосредственном участии. Там я был руководителем на начальном этапе, но поступило предложение из «Салавата Юлаева» в 2015 году, которое я принял.

Возглавлял направление по маркетингу и развитию, очень хотел быть полезным в топовой команде КХЛ, главном спортивном клубе нашей республики. На протяжении двух с половиной лет работал там, получил огромный опыт со всех точек зрения. Помимо создания отдела маркетинга и выстраивания эффективной работы по этому направлению, запомнилась подготовка к проведению в Уфе Недели звезд хоккея. Это было масштабное событие, на которое съехались все звезды КХЛ. Совместно с коллегами удалось улучшить инфраструктуру «Уфа-Арены» — это и новый медиакуб, и звуковое, и световое оборудование. Удалось запустить сайт по продаже билетов, наладить билетно-пропускную систему, появились новые зоны активации партнеров на арене, решались вопросы улучшения работы кейтеринга, расширения ассортимента клубной атрибутики и так далее. Это был большой опыт, который сейчас хотелось бы реализовать в баскетболе.

Безусловно, в плане маркетинга хоккей в нашей стране развит лучше, и он ушел вперед намного дальше баскетбола, да и других игровых видов спорта. Сейчас мы наблюдаем отличное развитие маркетинговой стратегии на уровне национальной команды России по хоккею. Баскетболистам до такого уровня еще расти и расти. Но, тем не менее, получив опыт в топ-клубе КХЛ, хочется привнести все эти наработки и технологии в свой любимый вид спорта и продолжать продвигать наш уфимский клуб.