Галина Хованская: «Я воюю с хостелами с 2014-го»

Большое интервью главы комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ

Почему одни законопроекты годами лежат в Думе, а другие «проскакивают» за рекордные сроки? Какова изнанка процесса? Какие битвы приходится выдерживать депутатам, отстаивая свои инициативы? Об этом и многом другом — в интервью главы комитета по жилищной политике и ЖКХ Госдумы РФ Галины Хованской.

Все эмоции выплеснула во время выступления



— Закон о запрете хостелов в жилых домах, пожалуй, стал одним из самых напряженных в последнее время. На вас никогда так отчаянно не наезжали, как во время принятия этого закона. Даже пытались компромат на вас найти.

— Да, и не нашли — писали какие-то глупости. Возможно, это было и с подачи хостельеров.

— А почему у вас такой острый конфликт возник, когда вы выступали в Совете Федерации в защиту закона, а сенаторы его отклоняли?

— Не так чтобы конфликт. Я резко выступила в Совфеде, а Матвиенко мне сообщила, что они не рейдеры какие-нибудь. Интересно, что накануне было положительное заключение на закон врио губернатора Петербурга Беглова. А затем вдруг появилось отрицательное.

Отвечать я ей не стала. Но хотела бы сказать: рейдеры — это те, кто влезает незаконно в жилищный фонд и отравляет остальным жильцам жизнь. В общем, все эмоции выплеснула во время своего выступления.

— То есть Петербург был в авангарде «хостельской оппозиции»?

— Видимо, можно и так сказать. Шло очень сильное давление с целью отказаться от этого закона. В итоге в Совете Федерации в первый раз его отклонили. Мы создали согласительную комиссию — депутаты хотели, чтобы закон вступил в силу сразу же после принятия. А сенаторы требовали дать время хостельерам до конца года. В итоге опять пришлось вмешиваться президенту, и был найден компромисс — 1 октября.

Сериал «Война с хостельерами»

— Что будет в октябре? Останутся лишь те хостелы, которые успеют переоформиться?

— Все просто и понятно: в многоквартирных домах предоставлять гостиничные услуги в жилых помещениях нельзя. Потому что жилище предназначено исключительно для проживания граждан. А гостиницы — это гостиницы. И никогда они не относились к жилищному фонду, их деятельность всегда регулировалась отдельными постановлениями правительства.

Что будет? По закону перевести из жилого в нежилое можно те помещения, которые позволяют как минимум устроить отдельный вход. То есть если хостел расположен в 10-этажном доме на пятом этаже, ему придется ликвидироваться. А если на первом (или на втором, при условии, что первый — это нежилые помещения), может и остаться.

Первая атака хостельеров сводилась к тому, что они через Минкульт (который тогда курировал туризм) пытались внести изменения в ГК — для себя любимых. Но тогда они получили отказ от совета при президенте

— Среди аргументов против часто фигурирует такой: хостелы помогают развивать туризм...

— А кто мешает его развивать по закону? Я «воюю» с хостелами с 2014-го. Тогда речь о поправках в Жилищный кодекс (ЖК) вообще не шла, потому что, повторяю, предоставление гостиничных услуг в жилых помещениях не разрешалось никогда. Более того, в Гражданском кодексе (ГК) есть ст. 288, которая прямо запрещает заниматься предпринимательской деятельностью в жилых помещениях до перевода в нежилые. Кроме той, что обозначена в ЖК, например, преподавательская. К репетитору ходит ученик — это допустимо, такой режим никого из соседей не беспокоит.

Первая атака хостельеров сводилась к тому, что они через Минкульт (который тогда курировал туризм) пытались внести изменения в ГК — для себя любимых. Но тогда они получили отказ от совета при президенте. Подписал отрицательное заключение Вениамин Яковлев (ныне покойный), заслуженный юрист России. Совет разложил все по полочкам и в заключении написал, что нельзя подъезды жилых домов превращать в проходной двор, и закон в этом смысле был и раньше на стороне жителей.

При таком заключении деться хостельерам было некуда, и вносить законопроект не стали. Но начали ходить и писать во все инстанции. Сначала ко мне. Присылали юристов, которые бесконечно повторяли: «Ну, Галина Петровна, ведь прямого запрета нет...». «Как нет? — отвечала им я. — Помимо статьи 288 ГК, существуют еще нормы ЖК — о том, для чего предназначено жилое помещение, каким оно должно быть: отвечать санитарным, экологическим, противопожарным нормам... Плюс правила — нельзя шуметь в ночное время и тому подобное. А у гостиниц нормы совсем другие». Они опять за свое... Этот сериал продолжался долго. Тогда я сказала: «Ладно, хотите прямой запрет — будет вам прямой запрет».

Мы внесли эту инициативу. Глава нашей фракции Сергей Миронов доложил проблему президенту. Владимир Путин инициативу поддержал. Только после этого прошло первое чтение. И это было 4 года назад.

— Но хостельеры, как я понимаю, не сдались?

— Конечно. Они включили все свои возможные рычаги давления. Нам в итоге пришлось обратиться еще и к главе правительства Дмитрию Медведеву. Он дважды высказывался по этому поводу. И уже последний раз, когда разгоралась битва за этот закон, я его на пленарке прямо об этом спросила. Он ответил: «Ну Галина Петровна, я же вам четко объявил свою позицию: заниматься гостиничными услугами на пятом этаже 10-этажного дома — безобразие. Этому надо положить конец».

— Сейчас они смирились?

— Они сейчас активно ищут, как обойти закон. Думаю, они сейчас будут изображать наем. Но это, во-первых, сразу же исключает нары для проживающих. Во-вторых, должен быть заключен договор, который они никак не смогут изобразить ни при почасовом, ни при посуточном найме.

Хостельеры сейчас активно ищут, как обойти закон. Думаю, они сейчас будут изображать наем. Но это, во-первых, сразу же исключает нары для проживающих. Во-вторых, должен быть заключен договор, который они никак не смогут изобразить ни при почасовом, ни при посуточном найме

«Нехорошие квартиры»

— А почему они такие сильные? Если все за закон — и президент, и премьер, и спикер Думы, — а они все равно продержались еще 4 года?

— Не столько сильные, сколько агрессивные. Они же бесплатно приватизировали квартиры и делают очень хорошие деньги на нехорошем бизнесе.

Последний повод был такой: у нас чемпионат мира по футболу, без хостелов мы никого не разместим... А мне мэр Москвы Сергей Собянин говорил: «Да всех мы разместим, только гораздо более цивилизованно. У нас есть и недорогие отели, и дорогие — на все вкусы».

Это их любимый аргумент: якобы не хватает гостиниц. А что за условия в хостелах? За редким исключением — это нары, где незнакомые друг с другом люди независимо от возраста, пола, уровня культуры живут в одном помещении. Иногда до 15—20 человек. У нас даже в общежитиях положено 6 кв. метров жилой площади на человека.

Зато они уже создали Лигу хостелов и начали через «Деловую Россию» новую атаку: «Хованская душит малый бизнес».

— Но ведь там действительно дешевле.

— А почему, вы не думали? Они ведь, между прочим, составляют недобросовестную конкуренцию гостиницам эконом-класса, где соблюдены все нормы... Это ведь от нас налоговая узнавала, что, оказывается, есть такой бизнес, который не платит налоги, не регистрирует «гостей».

Я получала мешки писем, где люди, наоборот, спрашивали: почему вы не можете принять этот закон? Вы же обещали... Больше всего жалоб на хостелы из Санкт-Петербурга, на втором месте — Москва.

Столица все-таки боролась с хостелами и с помощью существующих законов, закрывала их в судах по жалобам граждан. Особенно там, где их концентрация зашкаливала: на «площади трех вокзалов», около торговых центров, строек...

Ведь как только в доме появляется такая «нехорошая квартира», жизнь для остальных жильцов превращается в кошмар... Круглосуточное нарушение всех мыслимых законов, постоянное хлопание дверями подъезда, шум лифта, и это еще самые невинные «прелести»... Но, желая поскорее уехать из ставшего вдруг неудобным дома, жители сталкивались с другой бедой: их квартиры резко падали в цене. Да и продать жилье в доме, где появилась «нехорошая квартира», проблематично: ни один покупатель (если только он сам не собирается заняться тем же бизнесом) уже не купит вашу квартиру.

— Это правда, что во взорвавшемся доме в Магнитогорске были хостелы?

— Там была квартира, которая сдавалась посуточно на втором этаже. Как говорят жители, за 2 дня до взрыва оттуда уехали двое граждан из Средней Азии. В Шахтах на последнем этаже дома, где случился взрыв, тоже квартира сдавалась посуточно.

В последнее время ко мне обращались специалисты, занимающиеся вопросами безопасности в многоквартирных домах. Когда ты не можешь ничего проверить, не знаешь, кто там живет, это очень страшно. В отличие от гостиниц, в ряде хостелов гостей не регистрируют (а поток там — круглосуточный), да и войти в жилое помещение без разрешения тех, кто там проживает, правоохранители не могут. Пожалуйста, любой заселяйся под видом туриста!

В последнее время ко мне обращались специалисты, занимающиеся вопросами безопасности в многоквартирных домах. Когда ты не можешь ничего проверить, не знаешь, кто там живет, это очень страшно

А Минюст против...

— Похоже, сегодня вместо мошеннического отъема квартир у стариков и других незащищенных категорий на первое место вышла покупка микродоли в квартире и затем выживание других собственников. Почему вы никак не прекратите это безобразие?

— Законопроект давно готов, но его не поддерживает Минюст. В правительстве мы совещались по этой теме. И нас, рабочую группу ГД, собирал руководитель департамента Уваров. Но представитель Минюста говорил, что якобы это нарушение ГК, права собственности...

Я этой проблемой не первый год занимаюсь. Мы по этому вопросу объединились с Павлом Крашенинниковым, главой комитета ГД по госстроительству и законодательству. И провели рабочее совещание, на которое приглашали представителей прокуратуры. Они нас поддержали.

То есть в законопроекте идет речь о том, что вселяться можно, если твоя доля не менее учетной нормы, и вселяться только с согласия тех, кто уже проживает в данной квартире. А вот распоряжаться своей микродолей (любого размера) владелец по-прежнему может как хочет. В том числе продавать — но с соблюдением преимущественного права выкупа (сначала предложить другим собственникам той же квартиры). Кстати, и судебная практика уже именно идет в таком направлении.

— И что в итоге?

— Этот проект с трудом прошел первое чтение и завис.

Отнять последнее жилье?

— В сети появилась информация: вы хотите отменить норму о том, что за долги нельзя отнять единственное жилье. Правда хотите?

— Нет. Не знаю, откуда эта информация.

— Но проект на эту тему вы же вносили?

— Вносила. Во исполнение решения Конституционного суда. В проекте говорилось, что нужно ввести имущественный иммунитет.

У одного человека — единственная квартира в «хрущевке», ее нельзя отнять за долги. А у другого — особняк на Рублевке, и на него тоже нельзя обратить взыскание. У меня есть примеры, когда из-за вот таких богатых должников, которые и не собираются платить, страдает сторона, которой должны. Скажем, в Калужской области женщина осталась и без квартиры, и без денег, а этот «должник» жил в особняке стоимостью несколько миллионов и смеялся над ней.

У одного человека — единственная квартира в «хрущевке», ее нельзя отнять за долги. А у другого — особняк на Рублевке, и на него тоже нельзя обратить взыскание. У меня есть примеры, когда из-за вот таких богатых должников, которые и не собираются платить, страдает сторона, которой должны

— То есть вы предлагали ограничить площадь жилища должника, на которую нельзя наложить взыскание, и это бы коснулось только дорогой недвижимости, чтобы ее можно было продать и еще остались бы деньги на покупку более скромного жилья?

— Точно. Причем я прописала нормативы с такими запасами, чтобы уж никак это не коснулось граждан, которые живут на 18—20 кв. метрах на человека...

Но в итоге я проект отозвала. Поставила точку на этой теме. Этим должен заниматься комитет Павла Крашенинникова. Это он должен исполнять решение КС, потому что тема касается изменений в Гражданско-процессуальный кодекс.

Проект питерских не подходит всей стране

— Вы недавно анонсировали подготовку закона о реновации на всю страну. Он забуксовал. Почему?

— На слушаниях регионы поддержали — ведь это правильное стратегическое направление: реновация не по одному дому, а включается вся территория, скажем микрорайон. Появляется новый параметр — земля. И возникает интерес инвестора.

Главную мы видим проблему — обеспечить права жителей. Поэтому мы жестко расписали в законе все, что касается прав граждан — чтобы не было никаких нарушений. А в остальном закон рамочный. Все, что не касается прав граждан, регионы могут прописывать особенности в своих законах. В пределах установленных рамок. Это все поддержали: там все просто и понятно.

— Но, кажется, появилась альтернатива...

— Да, Санкт-Петербург внес свою инициативу, заимствовав у нас большую часть норм, касающихся граждан, и я не против этого, я — за. Но это чисто экономический документ, где на многих страницах прописаны всевозможные инвест-контракты, частно-государственное партнерство и так далее. Этот проект не подходит для всей страны. При этом они написали, что для всех городов федерального значения дается возможность делать такие же изъятия из федерального законодательства, которые в варианте столичной реновации позволила себе Москва.



Где найти жилинспектора страны?

— Вы как-то сказали, что очень сложно реализовать нацпроект президента по жилью. Почему?

— По предоставлению? Президент же сказал, что надо обеспечить 5 млн семей жильем. Меня интересует: если это не вообще 5 млн (девелоперы же делают ставку на покупателей, и многие покупают второе, третье жилье), а 5 млн семей очередников — тогда я двумя руками «за». Перед этими людьми у государства есть обязательства. Которые исполняются, мягко говоря, очень плохо.

На слушаниях регионы [реновацию] поддержали — ведь это правильное стратегическое направление: реновация не по одному дому, а включается вся территория, скажем микрорайон. Появляется новый параметр — земля. И возникает интерес инвестора

— Статус жилых помещений апартаментам дадут?

— Нет. У них есть статус — «объект нежилого фонда». Нельзя людям продавать эти объекты и обещать перевести их в жилые помещения. Это — обман.

— Ваш комитет занимается выявленными случаями завышения тарифов ЖКХ?

— Мы плотно сотрудничаем с антимонопольной службой (ФАС). Но, я считаю, они допустили ошибку, когда не стали брать на себя контроль за нормативами. Ведь то, за что мы платим, состоит из тарифа и норматива (то есть, грубо говоря, сколько чего стоит и сколько ты этого ресурса потребил). А этот контроль отдали жилнадзору, который с этим не справляется.

Больше того, мы сейчас находимся в ситуации, когда у нас в стране главного жилинспектора нет: Андрея Чибиса, который был зам. главы Минстроя, курировал эти вопросы, назначили врио губернатора Мурманской области. Я недавно спросила на коллегии: «Может, кто-то назовет фамилию того, кто станет главным жилинспектором?». Пока в Минстрое еще с этим не определились.

— А что по мусору?

— Для меня мусор кончается загрузкой в грузовик. В этой теме моя часть — раздельный сбор. Но я считаю, что проблема тут не в гражданах, а в том, что люди, начав раздельный сбор, потом видят, как это все сваливается в один грузовик. Пока, увы, система переработки плохо налажена. У нас сейчас переработка — это 7%. Причем заводы стоят — их очень мало, и они недозагружены.

В Госдуме мусором занимается Владимир Бурматов (глава комитета ГД по экологии и охране окружающей среды, — прим. ред.). Для него эта тема была новой. Но он уже начинает в ней хорошо разбираться и действовать. В начале работы я его спросила: «Есть ли у нас по стране карта — что, где и как перерабатывается?». Он тоже не знал, но запросил ее. И мы всю эту грустную картину увидели, что называется, как на ладони.

А ведь простимулировать граждан можно просто, сделав им, например, скидки по платежам. Мы все это уже проходили — и макулатуру сдавали, и металлолом, и стеклотару... Добавился только пластик и батарейки.

Я часто в «Ашане» встречаю пожилую женщину, которая неизменно меня спрашивает: «Галина Петровна, у меня две сотни банок, жалко выбросить. Когда же вы наконец примете закон, чтобы можно было их сдать?». Я ей отвечаю: «К сожалению, это случится даже не завтра»...

Есть ряд законов, которые приняты, но их вступление в силу тормозят другие ведомства. Мы приняли закон о том, что граждане могут заключать прямые договоры с ресурсниками. Но до сих пор нет утвержденного правительством РФ типового договора...

Чего ждать?

— Многие ТСЖ и ЖСК жалуются, что обязательное введение контрольно-кассовых аппаратов приведет к новым расходам и увеличению платы с жильцов. Неужели навести порядок никак нельзя без того, чтобы залезть в карманы граждан?

— Это действительно новая беда, которая на них свалилась. Я была завалена жалобами со всей страны, и не только от ТСЖ и ЖСК (их-то все-таки удалось исключить). Даже от муниципальных «Водоканалов» — они, как самые бедные из ресурсников, тоже обращались. Расходы возникают, управление усложняется: надо дополнительно нанимать сотрудников... Борюсь. Зато глава комитета ГД по налогам и сборам Андрей Макаров уже обвинил меня в том, что я якобы хочу вывести из-под контроля сферу ЖКХ — 2,5 трлн рублей. Это на его совести.

— В ближайшее время каких новаций нам еще ждать?

— У меня не проходят многие хорошие инициативы. Почему-то не проходит попытка разрешить проведение конференций в многоквартирных домах. Хотя эта форма успешно работает в ЖСК, где такая возможность просто прописана в уставах.

Надеюсь, что пройдет хороший закон, который уже принят в первом чтении, о порядке перевода жилого помещения в нежилое. Там теперь должно появиться важное слово — «житель». То есть свое мнение должны высказать и остальные жильцы дома, где кто-то хочет перевести свое помещение в нежилое.

Есть ряд законов, которые приняты, но их вступление в силу тормозят другие ведомства. Мы приняли закон о том, что граждане могут заключать прямые договоры с ресурсниками. Но до сих пор нет утвержденного правительством РФ типового договора. Нам каждый раз говорят, что он «в высокой степени готовности»... На самом деле, как я понимаю, его еще нет.

Елена Скворцова, «Собеседник» №21-2019

