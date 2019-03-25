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Стоимость Большого Казанского кольца может составить до 1,6 млрд рублей

11:18, 25.03.2019 1
Стоимость Большого Казанского кольца может составить до 1,6 млрд рублей
Фото: kzn.ru

Стоимость строительства Большого Казанского кольца (БКК) оценивается в 1,2—1,6 млрд рублей. О этом сообщил замруководителя исполкома Казани, председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

По его словам, точная стоимость создания БКК пока неизвестна. Она будет определена после утверждения проектно-сметной документации и проведения необходимых экспертиз, пояснил Куляжев.

Он добавил, что сейчас проводится оценка участков и строений, которые требуется изъять для строительства магистрали, передает ИА «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что власти Казани выкупят 66 земельных участков и размещенные на них объекты недвижимости для строительства Большого Казанского кольца.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 25 марта
    Тахир Давлетшин
    Завершение БКК - первоочередная транспортная задача, и нельзя
    останавливаться несмотря ни на какие суммы.
    Надо перенаправить туда те средства, которые запланированы на 2-ю линию метро
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