Почему надо изменить метод подсчета бедных в России

Эксперты убеждены, что за основу надо брать не доходы, а расходы россиян

Фото: Олег Тихонов

Российские экономисты и политологи не верят в позитивную динамику по бедности, озвученную вице-премьеров Татьяной Голиковой, которая сообщила о снижении живущих за чертой нищеты граждан на 400 тысяч человек. Предметом давних споров служит даже сама методика подсчета бедных. В российском правительстве берут за основу доходы ниже прожиточного минимума, в ПФР собираются считать автоматически по СНИЛС. Между тем, эксперты призывают вести учет самых нуждающихся не по доходам, которые не всегда отражают реальную картину, а по расходам. Особенно с учетом других данных от Голиковой о том, что расходы россиян на 13,3 трлн рублей превышают доходы. Подробнее — в материале «Реального времени».

Бедных россиян стало меньше на 400 тысяч



Бороться с бедностью — одна из задач в послании президента России. По последним данным, таковых в стране было 19 млн человек или 13,3%. Однако накануне Татьяна Голикова сообщила, что их число уменьшилось:

— Количество бедных, с доходами ниже прожиточного минимума, сократилось на 400 тыс. человек, сейчас это 12,9%.

В то же время в отдельных регионах, по ее словам, этот показатель остается высоким, что обусловлено высоким уровнем безработицы. Речь идет о республике Тыва (40,5%), Кабардино-Балкарии и Ингушетии. Причем наиболее социально незащищенной категорией населения являются многодетные семьи. На них приходится 51% от тех, кто живет за чертой бедности. Решить проблему, по мнению Голиковой позволят как различные формы поддержки бедных, так и экономический рост.

Скоро планируют запустить технологию, которая будет автоматически выявлять россиян, живущих за чертой бедности. Фото Ильи Репина

За основу подсчета самых нуждающихся граждан берут их доходы. Скоро планируют запустить технологию, которая будет автоматически выявлять россиян, живущих за чертой бедности. Об этих планах сообщил председатель Пенсионного фонда Антон Дроздов. Новое программное решение протестируют в регионах, участвующих в пилотном проекте по борьбе с бедностью, в т. ч. и в Татарстане. Если эксперимент пройдет успешно, его внедрят по всей стране. Что за технологию предлагают в ПФР, не сообщается, однако глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что речь идет о СНИЛС: «У Антона Дроздова нет другого способа учета данных, чем по зарегистрированному СНИЛСу». Парламентарий считает эти данные полезной информацией не только для Минтруда и ПФР, но и для других ведомств.

«Если считать по СНИЛС, бедных, наверное, была бы половина населения»

Впрочем, все перечисленные методы подсчета бедных вызывают большие сомнения у экспертов. Большинство напоминают, что доходы не всегда отражают реальную картину благосостояния россиян. Еще больше нареканий вызывает эксперимент выявления нищих с помощью страхового номера индивидуального лицевого счета.

— Если считать по СНИЛС, бедных, наверное, была бы половина населения. Оптимальный вариант — считать по расходам. Есть сумма совокупных трат граждан, например, в торговых предприятиях и предприятиях сферы услуг. Они все сегодня заведены в ФНС. Считаем, сколько денег россияне потратили, и делим на количество проживающих в России — тут можно включать или не включать детей и стариков. По доходам вы никогда не посчитаете — они у всех плавают, официально доход может быть один, неофициально — другой. Старики, например, могут жить не только на пенсию, а на то, что им подкидывают дети, или на то, что им удается продать из выращенного на даче. Кроме того, объем теневой экономики хотя и снизился, все равно составляет существенную часть общей экономики, и вы никогда не поймете — какая она в реальности, — отметил экономист Никита Кричевский.

Кроме того, собеседник «Реального времени» отметил, что бедность снизилась лишь по подсчетам Голиковой, а по данным Росстата, реальные доходы россиян снижаются, и количество бедных, напротив, увеличилось. «Уже как-то определились бы, взяли единственный критерий и его обсуждали. А что касается динамики — мы же ее не знаем. Я у Мишусина (Михаил Мишусин, глава ФНС — ред.) видел эту динамику, у него она на компьютере есть. Все контрольно-кассовые аппараты, чеки сегодня заводятся в ФНС. Без такого аппарата можно работать на уровне продажи пучка редиски. А не применяются эти данные, потому что руки не доходят до такой простой модели. Результат, может быть, и не будет ужасающий», — эксперт, в частности, привел в пример и другое заявление Голиковой о том, что расходы россиян на 13,3 трлн рублей превышают доходы.



«Уже даже богатые начали плакать»

За основу нужно взять вопрос методологии, как именно определять бедных, добавляет политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев:

— По уровню доходов ниже прожиточного минимума — это одна история. Но ведь у нас есть и незафиксированные, теневые доходы, поэтому эта история может быть не совсем точна. Формально доходы могут расти, количество бедных уменьшаться, но социальное самочувствие идет вниз. Почему? Дело в том, что народ настроен излишне пессимистично и не может оценить улучшения в собственной жизни, или статистика лукавит? Я как любой человек смотрю на все сквозь призму личного опыта и опыта общения с знакомыми мне людьми. И могу сказать, что уже даже богатые начали плакать. Если говорить о возможностях, которые люди имели еще не так давно, об уровне жизни, то снижение есть. А потребности не снизились, потребности даже возросли.

Другой важный критерий, который позволяет оценить благосостояние общества, по его словам, — судить о жизни россиян не по уровню качества жизни отдельного гражданина, а по окружающей среде. «Вот я сейчас у ВДНХ, здесь красиво, денег вложено много, павильоны отреставрированы, цветы цветут. А кафе пустые, зазывалы подходят: «Идите в наше кафе». То есть покупательная способность людей упала, реальные доходы пошли вниз. Может быть из-за той самой серой части, которую никто не учитывал», — отметил Калачев.

«Программа борьбы с бедностью» изложена в приказе Минтруда России №748, который министр труда и соцзащиты Максим Топилин подписал 30 ноября прошлого года. Ее сформировали сразу после того, как Владимир Путин поставил российскому правительству задачу двукратного снижения уровня бедности к 2024 году. В ряде субъектов, в т. ч. в Татарстане запущен пилотный проект, который обкатывает новую программу. Проект, в частности, предусматривает введение социальных контрактов на низкооплачиваемые работы для тех, кто живет на пособие по безработице. На данный момент в Татарстане за чертой бедности или на доходы ниже прожиточного минимума официально живут всего 7,7 процента граждан.