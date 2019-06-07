Новое испытание Саммельвуо. Сработают ли наработки финна в сборной России?

Превью Лиги наций в Уфе

На минувшей неделе российские волейболисты провели первые матчи с новым главным тренером Туомасом Саммельвуо. Именно финн стал творцом большой спортивной сенсации этой весны — его кемеровский «Кузбасс» уверенно обыграл в финале чемпионата России «Зенит-Казань», прервав многолетнюю гегемонию подопечных Владимира Алекно. Но главный вопрос прямо сейчас: удастся ли Туомасу снова воплотить в жизнь ту же волейбольную философию, что помогла ему в «Кузбассе»? О том, с кем россиянам предстоит сыграть в столице Башкортостана, а также о первых откровениях Саммельвуо на уфимской земле — в превью «Реального времени» к российскому этапу Лиги наций.

Как Уфа заслужила чемпионат мира

Второй год подряд российский этап Лиги наций доверяют Уфе. Раньше в Мировой лиге, из которой и выросла Лига наций, домашних этапов было больше, поэтому сборная России путешествовала от Калининграда к Екатеринбургу, от Сургута — к Казани и так далее. Начиная с прошлого года Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) предстояло остановиться на одном городе, и выбор столицы Башкортостана был обусловлен целым рядом причин.

Начнем с того, что в 2011 году матчи Мировой лиги уже проходили на «Уфа-Арене». В тот год хоккейный «Салават Юлаев» выиграл Кубок Гагарина на домашней площадке, а спустя месяц чемпионский лед застелили волейбольным тарафлексом, на котором сборная России принимала далеко не самую сильную сборную Японии. Но главное было не это, а сам прецедент проведения встречи такого уровня в Уфе, в которой довольно давние и крепкие волейбольные традиции.

Спустя 7 лет проведение первого в истории домашнего уикенда Лиги наций также доверили столице Башкортостана. Главным аргументом привезти сборную в Уфу и в этом году стало достойное проведение именно прошлогоднего этапа, который собрал довольно внушительную для начала лета аудиторию, а на игре России с Бразилией был зафиксирован практически аншлаг.



Для примера, в Казани в 2017 году на домашнем этапе с участием России, Италии, Болгарии и Франции с трудом удавалось собирать даже половину 5-тысячного Центра волейбола. В Уфе организаторы справились с заполнением 8-тысячной хоккейной арены, на которую люди охотно шли на волейбол в начале лета. Первоначально столицы Башкортостана не было среди претендентов на проведение домашнего чемпионата мира 2022 года, но недавнее заявление врио главы РБ Радия Хабирова о строительстве нового волейбольного центра на въезде в уфимский район Черниковка, видимо, исправило эту ситуацию. ВФВ на днях назвала Уфу в числе заветной десятки российских городов, которые примут мировой чемпионат.

Главным аргументом привезти сборную в Уфу и в этом году стало достойное проведение именно прошлогоднего этапа

Приключения с либеро

Для сборной России мужская Лига наций стартовала в конце мая этапом в сербском Нови-Саде. Подопечные Саммельвуо проиграли французам (1:3), обыграли японцев (3:1), а также провели упорнейший матч с хозяевами этапа, победив лишь на тай-брейке. В Уфу поедут ровно те же игроки, которые играли в Сербии, поэтому о составе стоит поговорить подробнее, так как уже первые три матча наглядно показали, кто в какой форме.

Капитаном этой сборной и основным связующим является Игорь Кобзарь, который прекрасно справлялся с этими двумя функциями в прошедшем сезоне в составе «Кузбасса». Однако в сборной Игорю пока что заметно не хватает свежести, а до игры против Сербии не хватало и привычной эмоциональности. Перед стартом уфимского этапа Кобзарь объяснил, почему у него и другого ключевого игрока из кемеровского клуба, Виктора Полетаева, пока что не так хорошо получается в сборной:

— По крайней мере, в этом году у нас не было каких-то товарищеских матчей. Негде было проверить, на что мы способны. Не было возможности создать какие-то заготовки. В клубе у тебя больше времени на подготовку и к сезону подходишь более сыгранный.



Моя игра связана со всеми нападающими. Я пытаюсь сделать качественную передачу из тех позиций, которые им известны. Соответственно, соперник нас разбирает в этом плане. Виктору Полетаеву сложнее играть в сборной, здесь соперники чаще выставляют блок. Чем больше мы будем сейчас играть, тем лучше будет наше командное взаимодействие, а эффективность каждого нападающего будет только расти.

Полетаев действительно провел довольно скомканный первый этап, однако именно он по праву считается сейчас основным диагональным сборной России. Но самые большие претензии по ходу матчей в Сербии вызвала, пожалуй, позиция либеро. Ни Валентин Голубев, ни Роман Мартынюк пока не убедили своей игрой, что достойны быть в основе на этой позиции.

Хотя бы одного либеро высокого уровня в составе сейчас нет, потому и приходится вновь и вновь возвращаться к кандидатуре Алексея Вербова.Фото Романа Кручинина / zenit-kazan.com

Алексей Вербов еще в марте заявил, что заканчивает карьеру игрока и полностью сосредотачивается на тренерской работе. Однако финальные неудачи казанского «Зенита» посеяли сомнения относительно окончательного решения пока еще все-таки действующего волейболиста, который, безусловно, будет очень нужен российской сборной.

— Правда, что вы лично попросили Алексея Вербова, который уже объявил о завершении карьеры, остаться в сборной до Олимпиады? — поинтересовался корреспондент «Реального времени» у Саммельвуо накануне первого матча в Уфе.

— Мы живем здесь и сейчас. У нас еще будет отборочный этап к Олимпиаде в Питере. Не надо загадывать так далеко. Вербов сам решит, игрок он или тренер. У него огромное желание еще играть, поэтому это большой кандидат в сборную.

Кстати, пару лет назад в российском волейболе было принято заострять внимание на том, что у сборной России большие проблемы с доигровщиками и после ухода Сергея Тетюхина они обязательно всплывут. На деле же оказалось, что Клюка и Волков, по сути, безболезненно влились в состав сборной и много играют уже при третьем тренере. А вот хотя бы одного либеро высокого уровня в составе сейчас нет, потому и приходится вновь и вновь возвращаться к кандидатуре Алексея Вербова.

Итальянцы отказались от Зайцева, американцы готовятся к Финалу шести

Что касается других сборных, которые едут в Уфу, то каждая из них имеет свой особенный путь в нынешней Лиге наций. Так, сборная США стопроцентно попадет в июльский финальный этап в Чикаго, так как является хозяином Финала шести. Для подопечных Джона Спироу уфимский этап не значим в плане результата, однако кране важен в плане наигрывания связей.

— Наша основная цель — победа в Лиге наций, — рассказал перед стартом этапа в Уфе Спироу. — В нашей ситуации, когда мы принимаем финал, это означает, что предварительный раунд тоже очень важен. Для нас это большой вызов, но все в одинаковой ситуации и проводят много матчей. Вряд ли формат поменяется в ближайшие годы. Нас не особо беспокоит это сейчас, но это влияет на то, сколько игроков мы пригласим, каких игроков и так далее. Мы сделаем все, чтобы они выступали в оптимальных условиях, и уже обсуждаем, каким образом будем привлекать наших ветеранов. 10 дней отдыха для них сейчас хватит, затем они начнут подготовку к Финалу шести в Чикаго.

«Наша основная цель — победа в Лиге наций, — рассказал перед стартом этапа в Уфе Спироу. — В нашей ситуации, когда мы принимаем финал, это означает, что предварительный раунд тоже очень важен». Фото Javid Nikpour / tasnimnews.com

— Бывший игрок казанского «Зенита» и уфимского «Урала» Ллой Болл сейчас продвигает в США новую волейбольную лигу. Следите за ней? И сколько игроков из нее смогут в будущем усилить вашу сборную?

— Да, мы хорошие друзья с Ллоем. Мы следим за всеми, кто профессионально играет в США. У его лиги есть потенциал, однако сейчас она не может конкурировать с европейскими чемпионатами. Волейбол у нас находится полностью на самообеспечении, и привлекать больших спонсоров пока не удается.

Итальянцы приехали в Уфу без звездного диагонального «Модены» Ивана Зайцева. Зато в их составе есть Симоне Джианелли, один из лучших связующих мира, несмотря на свой 22-летний возраст.

— В этот раз мы играем с очень серьезными соперниками, нам нужно показать свою лучшую игру, — говорил на встрече со СМИ наставник итальянцев Джанлоренцо Бленджини. — Однако мы приняли решение, что не будем привлекать летом всех наших лучших игроков, а дадим шанс тем, кто находится в ближайшем резерве. Команда заметно омолодилась, и будет очень интересно увидеть, на что мы способны.

Португалия привезла на российский этап свой боевой состав во главе с капитаном Александром Феррейрой. Эта сборная играла во втором дивизионе Лиги наций, однако по спортивному принципу заслужила повышение в классе и в прошедшие выходные уже преподнесла сюрприз, обыграв болгар.

Саммельвуо: «Для меня изучение языка — это уважение к стране»

Накануне Саммельвуо показал сразу две стороны своего характера. На встрече со СМИ он был весел, с удовольствием отвечал на все вопросы и излучал только позитив:

— Нас встретили болельщики в аэропорту, это было очень приятно. Мы хотим играть лучше в этот уикенд. И надеемся, что эти три дня в Уфе будут большим праздником.

— Виктор Полетаев не слишком ярко сыграл в Сербии. Похоже, пик его формы был в чемпионате России. Вы не хотите дать ему отдых?

— Игроки не машины. Невозможно быть на пике формы весь год. На Полетаеве впервые такая большая ответственность в сборной, и он нужен нам.

— Что вы думаете о тяжелом календаре Лиги наций?

— Да, он трудный, но мы не жалуемся. Это не зависит от нас. Перелеты заставляют уделять много внимания нашим нагрузкам на тренировках. Для всех нас это огромный опыт.

Я больше тренирую. Думаю, говорить о том, что надо выиграть через два месяца — это неправильно. У меня другая философия

— Как вы мотивируете волейболистов?

— Самое главное — внутреннее желание игрока. Если его нет, то у тренера не получится. У него могут быть другие интересы в жизни. Все разные и видят мир по-разному. И это интересно.

— Вы начнете уфимский этап матчем с Португалией. Какие сильные стороны у этой команды?

— Когда я был в Финляндии, мы каждый год играли с ними. Это очень хорошая команда. Феррейра вообще топ-игрок. Они играют как латинская команда, у них кровь кипит на площадке. Мы сейчас готовимся только к ним, даже не думаем об Италии. Может, там не такая физически одаренная команда, но они техничны.

— Планируете ли привлекать игроков казанского «Зенита»? И что с Дмитрием Мусэрским?

— Мы посмотрим, как игроки из Казани будут восстанавливаться после клубного сезона. Мы планируем их привлекать. Что касается Мусэрского, то он восстанавливается после операции. Он начнет работать только в начале июля, поэтому его нет в заявке на Лигу наций.

На вечерней тренировке Туомас уже был полностью сосредоточен и даже позволял себе повышать голос на игроков. Однажды он прервал тренировочное упражнение и сделал замечание Игорю Кобзарю даже не из-за передачи, а по поводу того, как игрок неправильно играет на блоке. Уже буквально через минуту Саммельвуо показывал волейболисту большой палец, так как тот быстро внял его советам и исправился уже в следующем разминочном розыгрыше.

— Туомас, расскажите, как вам удалось так хорошо выучить русский язык?

— Во Франции я играл в 20 лет и тогда поставил перед собой задачу: где бы ни был, буду учить язык. Купил книгу, учил. Для меня изучение языка — уважение к стране. Я хочу знать культуру, знать, что и как развивалось. Если есть мотивация, то учу языки. В Россию я приехал давно, еще игроком, и не выучить русский я просто не имел права.

— В прошлом году была поставлена задача выигрывать два матча из трех на каждом этапе. Какая задача стоит перед вами в нынешней Лиге наций?

— Мы, честно, не говорили про задачи. Я больше тренирую. Думаю, говорить о том, что надо выиграть через два месяца — это неправильно. У меня другая философия. Это дорога к отбору на Олимпиаду, чемпионату Европы. Если мы выйдем в Финал шести в Чикаго, то будем считать, сколько надо побеждать. Но мы думаем о том, что будет здесь и сейчас. Мы стараемся быть умными и делать все правильно. Другой вопрос, получится ли в итоге.



Андрей Лопата, фото volley.ru