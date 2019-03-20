Тяжелый путь к Леону. «Зенит» был в шаге от вылета из Лиги чемпионов

Казанцы отыгрались с четырех матч-болов, а Алексей Вербов объявил о завершении карьеры

Еще на прошлой неделе волейболисты казанского клуба были близки к поражению от скромного по нынешним временам польского клуба. Вчера «Зенит» «Гданьску» все-таки проиграл, но взял свое в золотом сете, проведя на площадке почти три с половиной часа. Алексей Спиридонов, почувствовавший себя героем мультфильма про Винни-Пуха, Алексей Вербов, сделавший важное заявление, волейболист с фамилией Музай, замучивший казанцев, и другие подробности матча — в репортаже «Реального времени».

Спиридонов и допинг-контроль



В минувшее воскресенье «Зенит-Казань», который уже давно оформил первое место в регулярном чемпионате Суперлиги, играл ничего не значащий домашний матч против «Енисея». За красноярскую команду последние два года выступал Алексей Спиридонов и был там игроком стартовой шестерки и настоящим лидером. Но спортивная жизнь распорядилась так, что Спирик вернулся в Казань. В этом сезоне, как и три года назад, он снова больше находится на замене. И как раз подобные матчи, как с «Енисеем», — это шанс для игроков замены проявить себя. Владимир Алекно выставил полностью резервный состав, лишь один раз выпустив на замену Максима Михайлова.

Спиридонов, отыгравший от звонка до звонка весь тот пятисетовый матч, в итоге набрал 21 очко, здорово выглядел и на приеме, и в атаке. После игры в микст-зоне Спирик сделал свойственное ему заявление, что он провел топовый матч на уровне звездных игроков. А уже утром понедельника в его твиттере появилась следующая запись:

— Сегодня впервые за всю мою карьеру пришли домой ребята с допинг контроля в 6.30 утра, видимо они насмотрелись мультика про Винни пуха» кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро (орфография и пунктуация сохранены, — прим. ред.).

Удивительное ли это совпадение или допинг-офицеры действительно сомневаются в честности «топового уровня» Спиридонова в этом матче, узнаем чуть позже. А сейчас он прокомментировал произошедшее коротко и ясно:

— Взяли мою мочу, пускай. Мне бояться нечего, я абсолютно чист.

Спиридонов, отыгравший от звонка до звонка матч с «Енисеем», здорово выглядел и на приеме, и в атаке



Яруллин и Постма в гостях

На вторничный лигочемпионский матч с «Гданьском» настраивался уже в первую очередь основной состав «Зенита». Встреча проходила под пристальным взглядом хоккеистов «Ак Барса» Альберта Яруллина и Пола Постмы. Игроки заняли места рядом с площадкой и более трех часов наблюдали за каждым из 259 розыгрышей, которые подарил этот матч.

Еще до игры было понятно, что легко не будет. Поляков за 0:3 в Казани никто бы ругать не стал, а вот потенциальное поражение «зенитовцев» было бы сравнимо с катастрофой. В итоге гости доигрались аж до четырех матч-болов.

А начинался матч с дрожи в коленках у многих казанцев. Явно не в своей тарелке были легионеры «Зенита» Мэттью Андерсон и Эрвин Нгапет, которые ошибались и в приеме, и в атаке, и на подачах.

— Было нервно. В первую очередь, сами виноваты, потому что вышли зажатыми, — говорил после игры капитан казанского клуба Александр Бутько. — В голове сидело постоянное «надо-надо-надо выиграть». Не только я говорил раньше, что «Гданьск» — очень хорошая команда. Непонятно, почему в польском чемпионате она идет на десятом месте. В Лиге чемпионов мы увидели сегодня равную игру равных команд. Ну а золотой сет есть золотой сет. Победить мог каждый. Нам повезло больше — вовремя перестали нервничать и сконцентрировались. Хороших игроков это и отличает, что в нужный момент они умеют переключаться.

Но до переключения «Зениту» было далеко, так как в первых двух партиях поляки выигрывали абсолютно по делу. Диагональный Музай спокойно «прошивал» блок хозяев, а одним из ключевых эпизодов игры можно назвать травму связующего Михала Козловского, который уверенно вел своих партнеров по команде к победе.

Вышедший ему на замену Марчин Януш отыграл неплохо, но не так ярко, как Козловский.

В первых двух партиях поляки выигрывали абсолютно по делу



«Анастази устроил кино, к которому мы не были готовы»

Владимир Алекно после игры обратил внимание на такой важный элемент, как подача:

— Играли отвратительно, но выдержали. Отвратительно в первую очередь выглядели в техническом плане. 30 ошибок на подаче — что это? Тут неважно, какая команда напротив, свою подачу подавать должны.

— В чем причина таких ошибок?

— Не могу сказать, что дело в усталости. После 0:2 я думал, что это я ошибся, что не дал лидерам сыграть с «Енисеем» в воскресенье. Но теперь понимаю, что был прав. Как раз отдых лидеров в той игре, скорее всего, и помог сегодня. Если рассуждать глобально, то проблемы сегодня были из-за давления, из-за осознания, что нужен результат. Тренер «Гданьска» Анастази устроил тут кино, к которому игроки нашей команды не были готовы. Андреа почувствовал кураж и был близок к победе. От нас проигрыша никто не ждал в этом матче — пришлось проявлять характер. Думаю, такая победа в будущем пойдет на пользу. Значит, мы живы. Умеем бороться, умеем побеждать. Посмотрите, что команда творила в защите. Никакой недооценки соперника или недоработки не было. Даже не могу их в чем-то обвинять, кроме ошибок на подаче. Но тут психология. Надеюсь, дальше будет лучше.

Действительно, когда у казанцев стало получше с подачей, удалось переломить сопротивление поляков, выбив их с приема. Активизировался Нгапет, «полетело» у Михайлова, вовремя стрельнул Сурмачевский. Ведь, по сути, при 0-2 по партиям любое следующее поражение в сете означало вылет казанцев из Лиги чемпионов. Но гости не сдюжили, хотя обе партии основного матча проиграли «на тоненького» — 23:25 и 27:29, имея сразу четыре матч-бола.

Владимир Алекно: «Играли отвратительно, но выдержали»



— Владимир Алекно сказал, что не был уверен в правильности своего решения дать отдых во время игры с «Енисеем». Вы согласны с ним? — вопрос после матча все тому же Бутько.

— Согласен. С уважением отношусь ко всем игрокам в нашей команде. Понимаю, что всем нужна игровая практика. Отмечу, что перед игрой с красноярцами главный тренер до последнего не говорил, какой состав сыграет. Готовились все. Игроки основы только перед объявлением стартовых составов узнали, что не сыграют. Могу сказать за себя: хотя бы партию в той встрече провести мне надо было, чтобы не расхолаживаться перед матчем с «Гданьском».

— Сегодня было минимум четыре момента, когда один мяч отделял «Зенит» от катастрофы. О чем думали в этих ситуациях?

— Стараешься в такие моменты много не думать. Просто концентрируешься на игре и делаешь, что должен. Отмечу, что все уважающие себя спортсмены как раз ценят такие моменты и где-то даже к ним стремятся. Потому что именно в таких ситуациях растешь как игрок. А не в играх против «Енисея» или «Урала». Есть момент и ты, а не твой возраст или твои заслуги.

Вербов объявил о завершении карьеры

В итоге зрителей ждали один или два тай-брейка. «Зенитовцы» вели в пятом сете и были близки к общей победе, но во многом из-за многочисленных ошибок Нгапета уступили 15:17, проиграв этот матч.

По регламенту после двух матчей со счетом 3:2 следовал «золотой сет». Здесь снова перелом внес Нгапет, который при балансирующем счете 11:11 два раза здорово подал и позволил своей команде сделать комфортный для концовки перевес. А два точных удара Максима Михайлова позволили всем пришедшим в этот вечер в Центр волейбола спокойно выдохнуть — 15:12 и выход в апрельский полуфинал.

Постма по окончании встречи долго беседовал с Андерсоном и рассказывал, насколько восхищен увиденным сегодня.

— Когда у вас следующая игра? 23 марта? Я обязательно приду, — говорил Пол. Времени после вылета «Ак Барса» из плей-офф у него теперь достаточно.

Алексей Вербов: «У меня есть собственные цели, к которым я иду. Теперь уже как тренер»



В микст-зоне после игры важное заявление сделал Алексей Вербов.

— Казань и всю Россию — с победой. Хочу сказать спасибо команде из Гданьска, потому что они сегодня показали запредельный уровень игры, — начал Вербов. — Мы давно не встречали такого сопротивления. Причем не от отдельных игроков, а от всей команды. При этом ни сегодня, ни в первом матче ничего не могли поделать с Музаем. Центральные блокирующие соперников в особом представлении не нуждаются.

Была отличная встреча, которая войдет в волейбольную историю. Мы играли почти три с половиной часа. Я и по своему состоянию чувствую, что играл дольше обычного. Сейчас говорю с вами и немного «подтупливаю». Язык путается.

Польские журналисты, которые приехали на эту встречу, вдруг перешли с матча к личности Вербова и попросили его играть подольше, хотя бы до 40 лет.

— Знаете, мы вот приезжали недавно в Кемерово и там в программке к матчу была указана дата моего рождения — 1882 год. Мне не 37 лет дали, а 137, — отшучивался Вербов. — Если честно, не знаю, сколько уже можно играть. Чувствую уже, что тяжело. Уже перебарываешь себя, изнутри достаешь.

Такие матчи, как сегодня, конечно, доставляют удовольствие. Но такие игры не каждую неделю. Чтобы до них дойти, нужно проделать очень большую работу. Это уже тяжело. Поэтому официально заявляю: еще два месяца, и я заканчиваю игровую карьеру. Хочется закончить на хорошей ноте. Не хочу, чтобы меня вытаскивали с площадки в состоянии приступа игры в волейбол. У меня есть собственные цели, к которым я иду. Теперь уже как тренер.

Подопечные Алекно сыграют 2 апреля на выезде и 11 апреля дома



Ну а «Зенит-Казань» теперь ждут не менее захватывающие полуфиналы. Подопечные Алекно сыграют 2 апреля на выезде и 11 апреля дома. Перед стартом плей-офф Лиги чемпионов можно было уверенно говорить, что соперником казанцев в этой серии будет «Перуджа» Вильфредо Леона. Но и итальянцы в своем первом матче кое-как выиграли у французского «Шамона» (3:2), а ответную игру проведут дома сегодня. В случае выигрыша хотя бы двух сетов Лео все-таки вернется в Казань. Теперь уже как соперник «Зенита».