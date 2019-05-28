В Казани, Уфе и других городах РФ пройдет ЧМ-2022 по волейболу

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) опубликовала список городов РФ, которые примут матчи чемпионата мира 2022 года среди мужских команд.

Так, игры пройдут в Казани, Уфе, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Калининграде и Красноярске. Города утвердила Международная федерация волейбола (FIVB) на основании инспекционных визитов.

Еще два города, где пройдет ЧМ, будут названы в течение следующего года.

Турнир состоится с 26 августа по 11 сентября 2022 года.

Ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсети «ВКонтакте» предложил обсудить проект нового волейбольного стадиона, который могут построить в Уфе.