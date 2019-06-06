День русского языка в Казани: цветы А.С. Пушкину и награды деятелям культуры

В Татарстане проходят торжества по случаю Дня русского языка и 220-й годовщины со дня рождения Александра Пушкина. У памятника великому русскому поэту у Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля прошел поэтический митинг. Цветы к памятнику возложили Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. После этого на сцене театра прозвучали арии из произведений великого русского поэта в исполнении ведущих артистов республики, а также были вручены награды за большой вклад в развитие культуры и многолетний добросовестный труд. Как в Казани вспоминали Пушкина — в видеорепортаже «Реального времени».

