Три часа дороги, экспериментальный состав «Чертаново» и признания Головина и Ахметова

Репортаж с матча сборной России против команды «лучшей лиги мира»

Вчера сборная России легко обыграла клуб ФНЛ «Чертаново» — 6:0. Игра прошла без зрителей, но Виталию Ошовскому удалось побывать на ней — постоянный автор «Реального времени» узнал, как проходит подготовка национальной команды к матчам с Кипром и Сан-Марино, и задал вопросы Ильзату Ахметову и Александру Головину.

«А здесь точно играет сборная России?». УТЦ «Новогорск» — место непростое



Сборной России не впервой проводить матчи с отечественными клубами. Не так давно (а именно, 3 сентября 2017 года) со счетом 0:3 национальной команде уступили московские динамовцы. Та игра запомнилась не только разгромом бело-голубых, но и километровыми очередями у турникетов: некоторые болельщики даже бросали билеты прямо на землю и ехали обратно домой. Спустя без малого два года не было ни турникетов, ни стюардов, ни болельщиков: РФС принял решение не допускать к игре никого, кроме журналистов.

В качестве места проведения матча был выбран учебно-тренировочный центр «Новогорск», вмещающий 100 человек. Однако добраться до УТЦ из Москвы оказалось делом крайне непростым: дорога занимает почти три часа, при этом автобусы до Новогорска идут с интервалом в 40 минут. Доехав до места назначения, не сразу понимаешь, где здесь вообще играют в футбол. УТЦ «Новогорск» со всех сторон огражден трехметровым забором, так что журналистам пришлось идти фактически наугад.

«А вы точно на матч сборной? Здесь только молодежка динамовская тренируется, может, вам к ним?» — даже охранники были не в курсе присутствия под боком главной команды страны. К счастью, на одном из следующих КПП охранники оказались более информированными и вежливо показали дорогу до разминающихся Миранчуков, Дзюбы и Головина.

Экспериментальный состав… «Чертаново»

При взгляде на предматчевый протокол в глаза бросался…экспериментальный состав «Чертаново». Болельщики, следящие за ФНЛ, хорошо знают, что значат для «Чертаново» голкипер Иван Ломаев, центральный защитник Владимир Бартасевич, плеймейкер Роман Ежов и форвард Николай Прудников. Никого из них в стартовом составе бело-синих не было — более того, защитника-бомбардира Бартасевича и забившего лучший гол 38 тура ФНЛ Ежова не оказалось даже на скамейке запасных!

Без своих ключевых исполнителей чертановцы провалили стартовый отрезок матча, пропустив быстрый гол от Артема Дзюбы. Однако по окончании игры журналисты обсуждали не красивые голы, а эпизод, случившийся на 18 минуте, когда опорник сборной Юрий Газинский болезненно приземлился на газон после верховой борьбы и покинул поле только при помощи врачей. На вопрос, что с ним, никто точно ответить не смог — только рентгеновский снимок покажет, сможет ли сборная рассчитывать на Юрия в матчах с Кипром и Сан-Марино.

Почти сразу после травмы Газинского сборная чуть было не пропустила. Клуб ФНЛ на ровном месте заработал пенальти — к мячу подошел Владислав Сарвели, но Гильерме угадал направление удара и зафиксировал мяч намертво. Журналисты встретили этот сейв овацией, а вот чертановцев незабитый 11-метровый надломил окончательно. Все оставшееся время, вплоть до 93 минуты, игра была под полным контролем сборной и практически вся проходила на половине поля «Чертаново». Сборная России не просто наглухо перекрывала всю опорную зону, но и буквально вынуждала соперника «обрезаться» недалеко от своей штрафной. С виду команда Станислава Черчесова совершала без мяча простые движения, но от этого они не смотрелись менее четкими и уверенными. Как только футболист «Чертаново» получал-таки мяч в центре поля, его немедленно встречали по два-три игрока национальной команды. К тому же, во втором тайме ряд чертановцы попросту «наелись»: в запасе у бело-синих было лишь 5 футболистов.

«Слежу за «Рубином», переживаю за результаты». Признание Ильзата Ахметова

6:0 — самый убедительный и по счету, и по игре успех сборной России времен Черчесова. Несмотря на это, ряд игроков сборной России высоко оценили старания молодых чертановцев. «У них играющая команда, мне они понравились. Для уровня ФНЛ они очень неплохи. «Чертаново» высветило наши отдельные недоработки: в некоторых моментах мы несинхронно шли в прессинг, допускали простые невынужденные ошибки. Мы разгромили соперника 6:0, но игра не была идеальной. Нам еще предстоит работать над нашими слабыми сторонами», — признался Ильзат Ахметов в интервью корреспонденту «Реального времени».

Воспитанник «Рубина» вышел на поле на 18 минуте вместо Газинского и поначалу допускал массу позиционных ошибок. Это не ускользнуло и от внимания Черчесова: «Ахметов вышел вынужденно и какое-то время не мог влиться в игру. Только через некоторое время начал играть так, как надо. В официальном матче это было бы непозволительно».

Сам Ильзат сразу после матча отметил, что постарается впредь избегать провалов в отдельных отрезках матча. «Несмотря на то, что Кипр и Сан-Марино не считаются звездными сборными, к ним нельзя относиться вальяжно. Мы должны абсолютно исключить недонастрой. Если мы будем готовиться расслабленно, то во время матчей есть риск не успеть собраться. На уровне первой сборной встречи с небольшими командами мне предстоят впервые. В молодежной сборной как-то доводилось играть со сборной Белоруссии, тоже не самая сильная команда. Все прошло нормально, выиграли, по-моему, 6:1. Но меня те воспоминания ни в коем случае не расхолаживают», — сообщил нам Ильзат.

Несмотря на некоторую критику со стороны главного тренера, опорник был в хорошем настроении и даже передал привет казанским болельщикам: «Мне очень приятно, что в Казани обо мне помнят. Слежу за «Рубином», переживаю за результаты, тем более что там у меня осталось много друзей. Тот же Егор Сорокин, которого вызвали в сборную и который сегодня провел хороший матч».

«Есть ли у меня предложения от «Интера» и «Милана»? Отвечает Александр Головин

Из всего состава на поле не появились только голкипер Сергей Песьяков и, увы, Николай Комличенко. Нападающего «Млады-Болеслава» журналисты ждали с особым нетерпением. В чемпионате Чехии Комличенко — суперзвезда, так что всем очень хотелось увидеть его работу с мячом воочию. Но, по словам Станислава Черчесова, Комличенко прилетел на базу буквально вчера и пока еще не готов к полноценным нагрузкам.

Ахметов рассказал нам, как Николай проходит адаптацию в новой для себя команде. «Комличенко приняли очень позитивно. Он очень легко адаптировался в нашем дружном коллективе, как и все, в общем-то. Я тоже недавно проходил через адаптацию в сборной, так же нормально все прошло. Главный «адаптатор» — Дзюба, конечно (смеется). Шутки, подколы — это его тема. Нет, через какие-то обряды он не заставляет нас проходить. Это Жиркова на посвящении в «Челси» заставляли петь перед всей командой. У нас, к счастью, такого нет».

Разумеется, не обошлось общение с игроками и без Александра Головина — он, наряду с Черчесовым, был просто нарасхват. Но если Станислав Саламович быстро ушел на пресс-конференцию, то Головин еще долго фотографировался с фанатами, не отказывая никому. Наконец, очередь дошла и до вундеркинда российского футбола 14-летнего Сергея Пиняева из академии «Чертаново». «Чего не играл-то?» — по-доброму спросил у него Головин. «Малой еще», — с улыбкой ответил Пиняев.

Сам же Головин, похоже, пока не собирается менять клуб. «В начале сезона было непросто, но спустя почти год я чувствую себя в «Монако» намного увереннее. Надеюсь, следующий сезон получится для нас лучше. Есть ли у меня предложения от «Интера» и «Милана»? Не знаю, вам виднее, вы же в интернете все это вычитываете», — с иронией ответил Головин.

Ближе к вечеру уже все были довольны, даже чертановцы. Они вчера получили незабываемый урок футбола — как справедливо заметил директор «Чертаново» Николай Ларин, если кто-то из его игроков возомнил себя великим, это поможет ему спуститься с небес на землю. Сборная России же в полном составе ушла отдыхать на базу, чтобы затем со свежими силами выйти на легкую послематчевую тренировку. Уже 7 июня нашей команде предстоит встретиться с Кипром, а 11-го — с Сан-Марино.

