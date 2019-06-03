Герои WorldSkills Russia, праймериз «Единой России» и дебаркадеры Олеси Балтусовой

Итоги минувшей недели глазами журналистов творческого объединения «7 дней»

Фото: Максим Платонов

Татарстанцам в сентябре предстоит избрать новый состав республиканского парламента: всего 100 человек. 24 июня на партийной конференции региональное отделение «Единой России» утвердит список своих кандидатов в Госсовет. Именно тогда будут оглашены окончательные итоги праймериз. Предварительные результаты уже известны. О том, кто удостоился наибольшего доверия избирателей, и других важнейших событиях минувшей недели по версии программы «7 дней» — в обзоре «Реального времени».

Рустам Минниханов: уверенная победа в WorldSkills — крутой старт в карьере

150 медалей в WorldSkills Russia: сборная Татарстана — безусловный лидер VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы».

— Ваша уверенная победа в финале — это крутой старт вашей карьеры… становление вашего профессионализма, — подчеркнул президент Татарстана Рустам Минниханов, приветствуя призеров турнира. Лидер республики специально приехал на площадку «Казань Экспо», чтобы поздравить с заслуженным результатом самих молодых специалистов и их наставников.

Съемочная группа программы «7 дней» решила познакомить своих зрителей с теми, кто будет защищать честь России и представлять Татарстан на мировом чемпионате, что стартует в Казани уже в августе: программистами, специалистами в области робототехники, дизайнерами, операторами станков с ЧПУ, агентами по организации пассажирских перевозок, пекарями, поварами, флористами, рестораторами, инженерами космических систем, преподавателями и обладателями других важных и необходимых профессий.

«Ваша уверенная победа в финале — это крутой старт вашей карьеры… становление вашего профессионализма», — подчеркнул президент Татарстана Рустам Минниханов. Фото Максима Платонова

— Все они — воодушевляющий пример для учащейся молодежи, стоящей перед выбором профессии, — уверен…. Будут востребованы! — отметил Рустам Минниханов.

Татарстанские призеры и победители WorldSkills Russia не только вошли в состав национальной сборной на мировой чемпионат WorldSkills-2019, но и смогут попробовать свои силы на следующих состязаниях лучших молодых мастеров планеты, что состоится в Шанхае в 2021 году, и на EuroSkills в Санкт-Петербурге в 2022 году.

Праймериз «Единой России»: состав кандидатов обновился и помолодел

Партия «Единая Россия» огласила предварительные итоги праймериз. 400 тыс. избирателей помогли выбрать из 222 участников праймериз самых, по их мнению, достойных претендентов на то, чтобы представлять партию в республиканском парламенте. Пятерка лидеров выглядит так: возглавил рейтинг сегодняшний председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, на втором месте — руководитель команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин, третьей стала бизнесвумен Альбина Насырова, четвертый — министр сельского хозяйства Марат Ахметов и замыкает пятерку генеральный директор ТРК «Новый Век» Ильшат Аминов. В первой десятке два действующих заместителя председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов и Татьяна Ларионова. На 11 и 12 позициях — руководители комитетов парламента Леонид Якунин и Шакир Ягудин.

Новичков в списках «Единой России» на предстоящих 8 сентября выборах и помимо Чагина с Насыровой — много. Владимир Вавилов — основатель благотворительного фонда имени «Анжелы Вавиловой» в их числе. По одномандатному округу планирует выдвигаться Руслан Гиззатуллин — заместитель генерального директора по энергетике и информационным технологиям Акционерного общества «ТАИФ». Убедительные итоги праймериз демонстрируют его высокую популярность и очень неплохие шансы на победу. Лидер татарской молодежи — заместитель председателя Всемирного конгресса татар Табрис Яруллин в праймериз участвовал впервые и уверенно вошел в ТОП-30 кандидатов.

Всего предстоит избрать 100 депутатов. Половина пройдет по партийным спискам, еще 50 — по одномандатным округам. Сами участники праймериз и оргкомитет предварительного голосования отмечают, что состав претендентов на депутатские кресла от «Единой России» в республике в сравнении с предыдущими выборами серьезно изменился и помолодел. Много кандидатов, родившихся в 80—90-х годах. Об этом в эксклюзивном интервью Ильшату Аминову рассказал и Фарид Мухаметшин. По его мнению, состав парламента в сентябре подновится на 30—40%.

Окончательно список кандидатов на участие в выборах в Государственный совет Татарстана будет утвержден 24 июня на партийной конференции.

Татарстан, одним из первых введший в практику использование камер фотовидеофиксации и сегодня являющийся лидером в ПФО по их числу (всего по республике используется 856 камер), является и самым ответственным. Фото prokazan.ru

Частные штрафы: кто стоит за камерами фотовидеофиксации

Не все камеры фотовидеофиксации нарушений на дорогах России — государственные. Такое неожиданное открытие было сделано в результате проверки, инициированной генеральной прокуратурой. Причиной для проверки стали многочисленные жалобы автовладельцев на фальсифицированные данные с камер. Нарушений обнаружено довольно много, в том числе в некоторых регионах страны обнаружены частные устройства фиксации, владельцы которых с каждого штрафа получали фиксированную премию.

Татарстан, одним из первых введший в практику использование камер фотовидеофиксации и сегодня являющийся лидером в ПФО по их числу (всего по республике используется 856 камер), является и самым ответственным: нарушений проверка не выявила. Честность и чистоту проверки подтверждают и представители ТРО «Всероссийского общества автомобилистов», члены которого также принимали в проверке участие.

Сохранить дебаркадеры

Татарстан остался единственным регионом на Волге, где до сих пор сохранились дебаркадеры. Их 9, и каждый по-своему уникален. В республике всерьез озаботились тем, чтобы сохранить ставшие редкими, а оттого — уникальными, объекты.

Идею перед руководством Татарстана озвучила помощник президента РТ Олеся Балтусова. И это стремление было поддержано. Причем речь идет не о том, чтобы превратить дебаркадеры в музеи на воде, а именно о продолжении их использования по прямому назначению.

Увидеть полную телеверсию этих сюжетов, а также материал из специальной рубрики «Неделя в истории», посвященной 100-летию со дня образования Татарской АССР, можно в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней», в эфире телеканала «Новый век» или на его сайте.

