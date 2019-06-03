Разлученные влюбленные на берегу озера
В Казани начался международный фестиваль «Науруз»
Международный фестиваль тюркских театров «Науруз» официально открылся только вчера вечером, но спектакли его участники начали показывать уже в течение всей минувшей субботы. Одним из самых ярких впечатлений стала постановка казахского театра из Жамбыла «Кыз Жибек», показанная на берегу Кабана.
Крики лебедей
Набережная Кабана со стороны Старо-Татарской слободы уже стала традиционным местом проведения опен-эйров. В этом году ее отдали в распоряжение театра из Казахстана, который привез в Казань народную легенду про двух влюбленных «Кыз Жибек». Время показа было позднее — спектакль начался в 22.00, что не помешало собраться очень большому количеству зрителей.
Небольшая площадка, которую выбрали казахские артисты, обставлена скромно — аскетичный национальный декор условного задника, череда пик с цветными наконечниками, разложенные по периметру яркие зонтики-балдахины. Зато присвоенные декорации места — роскошные — плотная черная гладь водной поверхности Кабана, звезды, подсвеченные фонтаны, огни противоположного берега, отражающиеся в озере.
«Кыз Жибек» — народная легенда с традиционным сюжетом о том, как два сердца находят друг друга, но злоба, коварство и ревность рушат их счастье. Разумеется, у редкого народа в фольклоре нет такого сюжета. Режиссер Куандык Касимов, кстати, лауреат международной премии им. Ч. Айтматова, выбирает интересный ход — он, по сути, минимизирует реплики героев и основное внимание переносит на пластику и вокал, отдавая дань опять-таки фольклорным вещам в современной обработке.
На стену возле Камаловского театра проецировались субтитры, которые по большому счету были не обязательны, в спектакле все было прекрасно понятно и без перевода.
С гортанного, тревожного пения одного из персонажей начинается спектакль. Звук нарастает, будоражит своей необычностью, он словно взывает к действию других персонажей.
И вот уже несколько актрис начинают своеобразный ритуальный танец, бережно держа в руках небольшие светильники с живыми огоньками, ритмично передвигаясь по сцене. Постепенно они начинают петь, и пение со временем поддерживается музыкой. Затем присоединяются мужчины. Это зачин — как и у любой легенды.
Потом идет сам сюжет — знакомство, влюбленность, сватовство. Субтитры поэтично рассказывают про степь, про скакуна, про бессмертную любовь, но ветер с озера, такой свежий, который мы ощущаем в это время погруженности в спектакль, так легко принять за степной ветерок. И вот уже кажется, что наш озерный ветер доносит запахи полыни и бадьяна.
«Самое страшное — это убить любовь»
Кружатся в ритуальном танце актеры с зонтиками-балдахинами, издают гортанные крики, похожие на крики лебедей. Следующая сцена — появление соперника, теперь красавица Кыз Жибек (Зарина Асан), остановившая битву претендентов, должна выбрать между двоими. И она принимает мудрое решение положиться на волю Господа.
Сцена выбора, пожалуй, самая красивая в спектакле. С девушки снимают головной убор, она распускает длинные черные косы, и ими ей завязывают глаза. В руки дают две стрелы — каждого из претендентов на ее сердце. После ритуального танца в руках Кыз Жибек остается одна стрела — именно того юноши, которого она хотела бы видеть рядом с собой. Так распорядилось провидение. Но счастье их коротко, Толегена (Кенен Акурпеков) коварно убивают.
В большинстве случаев у таких легенд печальные финалы. Вспомнились слова одного европейского классика о том, что в мире ежедневно совершается много преступлений, но самое страшное — это убить любовь.
Спектакль театра из Казахстана, сыгранный актерами на одном дыхании, где фольклорные мотивы переплетаются с их современной трактовкой, наверное, в чем-то хороший пример того, как сейчас надо позиционировать народное творчество.
Очевидно, в силу этих причин он стал победителем на международных фестивалях в Казахстане и Румынии, и его можно считать хорошим началом нашего «Науруза», открытого вчера в Казани.
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