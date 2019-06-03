Разлученные влюбленные на берегу озера

В Казани начался международный фестиваль «Науруз»

Фото: Максим Платонов

Международный фестиваль тюркских театров «Науруз» официально открылся только вчера вечером, но спектакли его участники начали показывать уже в течение всей минувшей субботы. Одним из самых ярких впечатлений стала постановка казахского театра из Жамбыла «Кыз Жибек», показанная на берегу Кабана.

Крики лебедей

Набережная Кабана со стороны Старо-Татарской слободы уже стала традиционным местом проведения опен-эйров. В этом году ее отдали в распоряжение театра из Казахстана, который привез в Казань народную легенду про двух влюбленных «Кыз Жибек». Время показа было позднее — спектакль начался в 22.00, что не помешало собраться очень большому количеству зрителей.

Небольшая площадка, которую выбрали казахские артисты, обставлена скромно — аскетичный национальный декор условного задника, череда пик с цветными наконечниками, разложенные по периметру яркие зонтики-балдахины. Зато присвоенные декорации места — роскошные — плотная черная гладь водной поверхности Кабана, звезды, подсвеченные фонтаны, огни противоположного берега, отражающиеся в озере.

«Кыз Жибек» — народная легенда с традиционным сюжетом о том, как два сердца находят друг друга, но злоба, коварство и ревность рушат их счастье. Разумеется, у редкого народа в фольклоре нет такого сюжета. Режиссер Куандык Касимов, кстати, лауреат международной премии им. Ч. Айтматова, выбирает интересный ход — он, по сути, минимизирует реплики героев и основное внимание переносит на пластику и вокал, отдавая дань опять-таки фольклорным вещам в современной обработке.

Время показа было позднее — спектакль начался в 22.00, что не помешало собраться очень большому количеству зрителей

На стену возле Камаловского театра проецировались субтитры, которые по большому счету были не обязательны, в спектакле все было прекрасно понятно и без перевода.

С гортанного, тревожного пения одного из персонажей начинается спектакль. Звук нарастает, будоражит своей необычностью, он словно взывает к действию других персонажей.

И вот уже несколько актрис начинают своеобразный ритуальный танец, бережно держа в руках небольшие светильники с живыми огоньками, ритмично передвигаясь по сцене. Постепенно они начинают петь, и пение со временем поддерживается музыкой. Затем присоединяются мужчины. Это зачин — как и у любой легенды.

Потом идет сам сюжет — знакомство, влюбленность, сватовство. Субтитры поэтично рассказывают про степь, про скакуна, про бессмертную любовь, но ветер с озера, такой свежий, который мы ощущаем в это время погруженности в спектакль, так легко принять за степной ветерок. И вот уже кажется, что наш озерный ветер доносит запахи полыни и бадьяна.

«Самое страшное — это убить любовь»

Кружатся в ритуальном танце актеры с зонтиками-балдахинами, издают гортанные крики, похожие на крики лебедей. Следующая сцена — появление соперника, теперь красавица Кыз Жибек (Зарина Асан), остановившая битву претендентов, должна выбрать между двоими. И она принимает мудрое решение положиться на волю Господа.

Спектакль театра из Казахстана, сыгранный актерами на одном дыхании, где фольклорные мотивы переплетаются с их современной трактовкой, наверное, в чем-то хороший пример того, как сейчас надо позиционировать народное творчество

Сцена выбора, пожалуй, самая красивая в спектакле. С девушки снимают головной убор, она распускает длинные черные косы, и ими ей завязывают глаза. В руки дают две стрелы — каждого из претендентов на ее сердце. После ритуального танца в руках Кыз Жибек остается одна стрела — именно того юноши, которого она хотела бы видеть рядом с собой. Так распорядилось провидение. Но счастье их коротко, Толегена (Кенен Акурпеков) коварно убивают.

В большинстве случаев у таких легенд печальные финалы. Вспомнились слова одного европейского классика о том, что в мире ежедневно совершается много преступлений, но самое страшное — это убить любовь.

Спектакль театра из Казахстана, сыгранный актерами на одном дыхании, где фольклорные мотивы переплетаются с их современной трактовкой, наверное, в чем-то хороший пример того, как сейчас надо позиционировать народное творчество.

Очевидно, в силу этих причин он стал победителем на международных фестивалях в Казахстане и Румынии, и его можно считать хорошим началом нашего «Науруза», открытого вчера в Казани.



1 / 28 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов