Хитрый вратарь и победный гол капитана: как «Синтез» завоевал бронзу

Серия за третье место получилась захватывающей, а ее концовка может войти в историю водного поло

Первый сезон ватерполистов «Синтеза», в котором они выступали в качестве представителей спортклуба по водным видам спорта, завершился для них бронзовыми медалями чемпионата страны плюс финалом Кубка России. Подробнее — в репортаже «Реального времени» с последнего матча сезона.

Момент истины



Текущий сезон в игровых командных видах спорта складывается очень нелогично. Последнее подтверждение тому — итоги хоккейного чемпионата мира. Да что там хоккей… Финальный дуэт Лиги чемпионов не мог бы предугадать ни один, даже самый ярый фанат английской Премьер-лиги. «Барселона» проиграла Кубок Испании. В Бундеслигу Германии вышла команда «Унион» из Берлина.

В этот калейдоскоп сенсаций едва не вовлекся и ватерпольный чемпионат России. К примеру, гостевая победа волгоградского «Спартака» над столичным «Динамо» — факт из той же серии. В ответ на это динамовцы не просто одержали две победы в Волгограде, но и разгромили соперника в последнем матче сезона со счетом 13:4.

Вот и «Синтез», по идее, не надо было дополнительно настраивать на завершающий матч сезона с астраханским «Динамо». Дважды проиграв в гостях, один раз по пенальти, второй раз с минимальным разрывом в один мяч, казанцы сами поставили себя в сложное положение. Тем более что доводить до послематчевых пенальти было бы крайне опасно. Две предыдущие серии казанцы проиграли дома Волгограду и в гостях Астрахани.

«Синтез» не надо было дополнительно настраивать на завершающий матч сезона с астраханским «Динамо». Фото vk.com/waterpoloast

Везет сильнейшему

Казанцы открыли счет в решающей встрече. Дважды пробовали сыграть на «столба» Владимира Нежинского, не получалось, но в третьей атаке мяч все-таки дошел до нападающего, и он забил. Следующий гол был забит в контратаке, которая началась после того, как «Синтез» отбился в численном меньшинстве, а Антон Антонов отбил мяч на Артема Одинцова, проплывшего весь бассейн и завершившего атаку броском без сопротивления. Его оппонент просто застрял в обороне казанцев.

Третий гол на счету Эмиля Зиннурова, который также бросал без сопротивления, поскольку на тот момент у астраханцев удалились сразу два игрока, один из которых и держал Зиннурова. На вратаря «Динамо» в этот момент было больно смотреть. Три пропущенных гола, при том что отразить эти броски не смог бы и лучший голкипер мира. Астраханцы в итоге размочили счет, но получили гол в свои ворота с финальным свистком. На табло высветились цифры 0.00, когда цели достиг точный бросок Бугайчука.

При этом надо понимать, что счет 4:1 был не по игре. Дважды казанцы забивали в контратаках — надо отдать должное голкиперу Антонову и бомбардирам Одинцову, забивавшему второй мяч, и Алексею Бугайчуку. Но это было из разряда «не забиваешь ты, забивают тебе». Случись обратное, никто бы не удивился, что период закончился вничью, поскольку игрового преимущества у казанцев не наблюдалось.

В начале второго периода они довели счет до 6:1. Вначале Артур Фатахутдинов забил без сопротивления, доказав, что Астрахань играет без подстраховки, игроки держали своего, и любой обыгрыш грозил выходом один на один с вратарем. Затем Зиннуров забил свой второй мяч в игре, причем на этот раз ему пришлось нелегко — вначале он получил по лицу от соперника, но ответом на грубость был точный бросок.

Казанцы открыли счет в решающей встрече. Фото vk.com/waterpoloast

Уверенность чуть не переросла в самоуверенность

«На балу удачи все танцуют красиво», — любил приговаривать бывший тренер УНИКСа Станислав Еремин. У казанцев все получалось в нападении, надежно играл голкипер, несколько раз на помощь приходили штанги и перекладины. Все было настолько хорошо, что в какой-то момент команда просто прекратила бороться за каждый мяч. Началось это, по ощущениям, когда молодой Егор Васильев решился бросить со средней дистанции, хотя времени на атаку еще хватало. Ну почему бы не попробовать, когда все так хорошо складывается? В том моменте голкипер астраханцев показал, что не зря ест свой хлеб с икоркой. Вскоре из воды за три замечания был удален Егор Васильев. Тут надо оговориться, что у «Синтеза» сейчас два Егора Васильевых, удалили 23-летнего Егора Андреевича, приглашенного из «Штурма». А в воде остался 17-летний Егор Денисович, местный воспитанник. Это, кстати, говорит о доверии руководства клуба к своим воспитанникам, которых в команде ровно половина — 10 из 20.

Ветер дул в спину казанской команде, игроки ее слегка подрастеряли концентрацию, а Астрахань начала потихоньку догонять. Реализовали два удаления, забили пенальти, и первая половина матча завершилась уже со «скользким счетом» — 6:4.

В начале третьей четверти случилось удаление Льва Магомаева, и дело запахло керосином. К счастью для казанцев, они не только отбились, но и провели контратаку, которую реализовал все тот же Магомаев. Тут же удалился Егор Васильев, уже казанский воспитанник, и Астрахань опять подобралась на расстояние двух мячей. И тут она пошла ва-банк. Это чем-то напоминало рискованный ход с заменой вратаря на полевого игрока, к которому мы привыкли по хоккею. Астраханцы оставили своего игрока на половине площадки «Синтеза», чтобы попробовать отбиться в защите и получить шанс на полноценный выход один на один.

Но — не сыграло. Во-первых, казанцы оставили на своей площадке игрока, чтобы приглядывал за «столбом» гостей. Во-вторых, на этот ход «Динамо» пошло во время удаления своего игрока. В итоге игровое место перед воротами их голкипера было максимально разрежено, и «Синтез» реализовал свой шанс в игре 5 на 4 после броска Алексея Рыжова-Аленичева.

Последний период начинался при счете 8:5 в пользу «Синтеза», достаточно, чтобы чувствовать себя уверенно. Фото vk.com/waterpoloast

Хитромудрый ход голкипера Астрахани

Последний период начинался при счете 8:5 в пользу «Синтеза», достаточно, чтобы чувствовать себя уверенно. Но Астрахань вначале сократила разрыв — 8:6, причем это был первый гол, забитый гостями в равных составах. Затем у нас отличился Артем Одинцов, и, забегая вперед, можно сказать, что это был победный мяч.

Поскольку затем «Динамо» забило дважды, оба раза реализовав удаления казанцев. По итогу было 12 удалений у игроков «Синтеза» плюс пенальти, назначенный в ворота хозяев, против девяти удалений у гостей. Но одно из этих удалений фейковое. Оно попало в протокол, но произошло от хитромудрости голкипера Астрахани. Дело было так: команда гостей начала последнюю минуту матча в атаке, попытавшись сравнять счет в матче. К счастью, Антонов в очередной раз сохранил ворота «Синтеза» в неприкосновенности, после чего у хозяев было времени на атаку больше, чем игрового времени. До конца матча оставалось всего 19 секунд, у «Синтеза» 30 секунд владения мячом — все, интрига умерла? Нет, ее умудрился возродить как раз голкипер астраханцев. Он попросту уронил ворота на воду. После чего матч остановился и возобновился через некоторое время, после совещания арбитров. К счастью для вашего корреспондента, рядом с ним сидел бывший директор ВК «Синтез» Кирилл Макаров, объяснивший происходящее.

Оказалось, голкипер Астрахани специально нарушил правила, надеясь на назначение пенальти. Казанцы, вспомним начало нашего репортажа, несколько неуверенно пробивали пенальти в матчах с Волгоградом и Астраханью, и у астраханского воротчика был свой резон. Но арбитры не пошли на назначение пенальти, рассудив, что тогда возможно нарушение в пользу провинившегося. Любителям спорта напомню прецедент с чемпионата мира по футболу 2010 года, когда Луис Суарес в четвертьфинале с Ганой отбил рукой мяч, летевший в пустые ворота. В итоге удаление, пенальти, которое африканцы не реализовали, а Уругвай оказался точнее в послематчевой серии 11-метровых. Вот и Кирилл Корнеев решил рискнуть — а вдруг он отобьет пенальти, а его партнеры сравняют счет за 15 оставшихся секунд. Но судьи, как мы уже сказали, не пошли на поводу у предприимчивого астраханского ватерполиста. Они его попросту удалили без права замены, оставив ворота Астрахани пустыми! Игроки «Синтеза» не стали в них бросать, попросту продержав мяч у себя, и сохранили итоговый счет — 9:8.

