Казанский «антикремль» получил красную карточку

Комитет по охране культурного наследия потребовал частичного сноса скандального дома на Батурина

Комитет РТ по охране объектов культурного наследия (ОКН) намерен через суд обязать Марса Хайруллина, владельца дома-«антикремля» на Батурина, известного своими скандальными баннерами с критикой чиновников, снести самовольную надстройку 3-го этажа. Ведомство также обвиняет предпринимателя в порче фасада исторического здания при строительных работах. Хайруллин же убеждён, что не был не обязан получать на них разрешение, а претензии ведомства — еще один эпизод в его противостоянии с властями республики. Подробнее — в материале «Реального времени».

В дом-«антикремль» пришли хранители памятников

Комитет РТ по охране объектов культурного наследия составил административные протоколы на собственников здания под стенами Казанского Кремля, на Батурина, 12 за незаконную постройку. Претензии комитета связаны с надстройкой деревянного третьего этажа. В комитете полагают, что в процессе строительства были утрачены декоративные элементы: центральный фронтон на главном фасаде и фронтон бокового ризалита. При этом также пострадали исторические материалы отделки фасада и кровли здания.

В Комитете подчеркнули, что сам дом является исторически ценным градоформирующим объектом и составляет предмет охраны исторического поселения регионального значения Казани. Материалы по административным правонарушениям Комитет передал в Вахитовский районный суд города, чтобы обязать собственника снести надстройку.

В документах Минкульта РТ здание фигурирует как «Дом жилой, кон. XIX в.» и действительно является жилым: на втором этаже проживает собственник здания Марс Хайруллин (по бумагам здание записано на его жену и его сына, который сейчас не живет в России, сам Хайруллин занимается сдачей площадей здания в аренду своему же ООО «Восток»). На первом этаже расположен магазин, кофейня, а в пристройке рядом — кафе ANTIKREMLIN, которое, по сути, дало имя всему зданию для казанцев.

Но большую известность этому казанскому зданию принесли баннеры с критикой республиканских и федеральных чиновников, которые Хайруллин вывешивает на одной из стен дома. В разное время он таким образом критиковал, к примеру, судебных приставов, судей и работников других служб. Даже в документах Минкульта, в приказе, который относит дом на Батурина к исторически ценным объектам, фигурирует фото дома с вывешенным баннером «Росреестр — преступная структура».

— Раз мне ничего нельзя менять, нужно оставить все, как в документах, то, может быть, мне и баннер про Росреестр нужно оставить? — шутит на эту тему Хайруллин.

Визит инспекции Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Хайруллин считает следствием своего противостояния с республиканскими властями. По словам предпринимателя, в Кремле недовольны критическими замечаниями под своими стенами.

Материалы по административным правонарушениям Комитет передал в Вахитовский районный суд города, чтобы обязать собственника снести надстройку. Фото Ирины Плотниковой

Не этаж, а крыша

В разговоре с корреспондентом «Реального времени» Хайруллин заявил, что протоколы по административным правонарушениям он получил только вчера, при этом на мероприятиях, которые проводили специалисты Комитета РТ по охране объектов культурного наследия, ни он, ни жена не присутствовали. В протоколах написано, что собственник был уведомлен, но на подписание протокола не явился, Хайруллин заявляет, что ведомство никоим образом собственника не уведомляло.

— Все собственники, к которым есть вопросы, делают такие заявления, — прокомментировала обвинения Хайруллина пресс-секретарь комитета РТ по охране культурного наследия Алсу Нуруллина. — На самом деле все процедуры проходили как положено, с соблюдением требований закона.

Нуруллина пояснила, что по закону владелец не мог менять внешний облик охраняемого здания.

Хайруллин подтверждает, что не согласовывал надстройку здания с надзорными органами, но полагает, что и не должен был. По его словам, надстройка является не «третьим этажом», как ее называет Комитет РТ по охране объектов культурного наследия, а просто отремонтированной крышей здания. Соответственно, работы попадают под категорию капитального ремонта, который он не счёл нужным согласовывать.

— То, что дается как третий этаж, на самом деле просто капитальный ремонт. Вместо 120-летних досок мы соорудили металлический каркас, заменили полностью потолок второго этажа. Это капитальный ремонт, он, согласно Градостроительному кодексу, не требует никаких согласований, — говорит Хайруллин.

Бизнесмен также отверг обвинения ведомства в том, что при строительстве крыши был поврежден фасад здания.

— Это не соответствует действительности! Фронтон вообще никто не трогал, мы еще только в августе начнем по кирпичику восстанавливать фасад. Сейчас же ничего не тронуто. Это ложь, заказуха!

В 2016 году казанский исполком хотел обязать Хайруллин снести павильон, где сейчас расположено кафе, ссылаясь на несоответствие постройки виду разрешенного использования земельного участка. Фото Романа Хасаева

Долгий конфликт с властью

Противостояние Хайруллина и властей длится не первый год и началось с конфликта с УФССП по РТ. В начале 2000-х он был соучередителем фирмы ООО «ТПЦ «Инфраторг», занимавшейся реализацией арестованного судебными приставами имущества. В 2006 году «Инфраторг» лишился аккредитации, и УФССП по РТ прекратило оплачивать хранение оставшегося у компании имущества. В результате компания вынуждена была снять охрану, и склад с содержимым на несколько миллионов рублей был разграблен.

Одновременно с этим Хайруллин как физическое лицо получал на хранение часть имущества судебных приставов. Позже он обращался в суд, чтобы взыскать с УФССП по РТ компенсацию за хранение имущества, но не преуспел. Тогда же на доме на Батурина, 12 появился первый плакат с критикой ведомства.

В 2016 году казанский исполком хотел обязать Хайруллин снести павильон, где сейчас расположено кафе, ссылаясь на несоответствие постройки виду разрешенного использования земельного участка. «Тогда суд принял казусное решение: земля неправильно используется, но павильон сносить нельзя», — вспоминает Хайруллин.

Между тем есть основания полагать, что конфликт с властью у Хайруллина начался еще раньше. В разговоре с корреспондентом «Реального времени» Хайруллин упоминал, что некогда работал в Управлении архитектуры и градостроительства казанского исполкома. А на сайте Верховного суда РФ можно найти информацию о приговоре, вынесенном Советским районным судом Казани Хайруллину Марсу Гайнулловичу — полному тезке владельца дома на Батурина, 12. Его осудили за мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ), Хайруллин получил условный срок. На сайте Советского районного суда информацию об этом приговоре обнаружить не удалось.

А нужно ли охранять дом на Батурина?

Известный казанский архитектор-градопроектировщик Сергей Саначин полагает, что особой историческойй ценности здание на Батурина не представляет и не видит смысла в его охране государством.

— Дело в том, что такой формулировки — градоформирующий ценный объект — нет. Есть или объект, обладающий признаками культурного наследия, или выявленный объект культурного наследия, или, собственно, объект культурного наследия. А тут какая-то лирика дворовая. Сам дом уже настолько переделан. Да, на втором этаже проглядывают отдельные элементы, но первый уже никакой ценности не представляет, весь переоблицован. И я в этом доме вообще ничего ценного не вижу. На фоне того, как в три минуты снесли изумительные Арские казармы, Батурина, 12 — это просто мусор! Что его держать на охране? — заявил Саначин «Реальному времени».

Формулировка «исторически ценный градоформирующий объект» все же встречается. По крайней мере в приказе Минкульта РТ, которым устанавливается граница исторического поселения Казань и объекты в нем, которые подлежат охране.