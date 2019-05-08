В Казани возбудили дело о преступном сообществе «декретниц», арестован экс-глава филиала ФСС

По данным «Реального времени», накануне в Главном следственном управлении МВД по Татарстану было возбуждено дело об организации преступного сообщества для хищения бюджетных выплат декретницам.



Ущерб по этому делу сейчас оценивается в 68 млн рублей. К ответственности привлекают 12 человек, включая экс-чиновников.

Новым фигурантом дела о «декретных» аферах стал бывший руководитель филиала №1 Вахитовского района отделения Фонда социального страхования РФ по РТ Айдар Юсупов. С конца апреля он находится под домашним арестом. Эту информацию «Реальному времени» подтвердили в суде.

Юсупов является председателем профсоюза работников Фонда соцстраха в Татарстане.

Напомним, ранее организатором преступной схемы ранее силовики называли скрывшегося от следствия и объявленного в розыск Алексея Белякова — бывшего заместителя Юсупова.

На старте расследования сообщалось, что 2016—2017 годах путем завышения данных о доходах и фиктивного трудоустройства 157 «декретниц» из бюджета через Фонд соцстраха было похищено больше 50 млн рублей.

Кроме Белякова в розыск был объявлен врач-маммолог Гиа Чухуя, бывший сотрудник казанской больницы №7.