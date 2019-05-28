Как Матвей Сафонов расстроился в Казани, а его утешали футболисты «Барселоны»

Что стало с участниками Мемориала Ленара Гильмуллина, на который приезжал знаменитый суперклуб

Одни в составе «Барселоны» выигрывали чемпионат Испании и юношескую Лигу чемпионов, другие в форме «Краснодара» брали медали чемпионата России и завоевывали путевку в ЛЧ, третьи находятся под следствием. Всех их объединяет участие в казанском Кубке Ленара Гильмуллина. «Реальное время» рассказывает о двух наиболее ярких турнирах в его истории и о том, как сложились судьбы ребят, выигрывавших этот почетный трофей.

Каким был дебют



В турнире памяти защитника «Рубина» Ленара Гильмуллина этого года победу одержала команда «Мастер-Сатурн» из Егорьевска. Таким образом, у этого турнира, проводившегося нынче в восьмой раз, теперь насчитывается семь победителей.

Турнир стартовал в 2009 году матчами команд 1999 года рождения, и первым его победителем стала команда «Академии им. Коноплева». Трое футболистов того состава — Александр Богомолов, Егор Голенков и Константин Шамаев — сейчас числятся в рядах самарских «Крыльев Советов», еще один, Иван Шалоников, выступает за молодежку красноярского «Енисея». «Рубин»-1999 занял тогда предпоследнее пятое место, а сам Кубок Гильмуллина едва не прекратил свое существование.

В 2012 году инициатором возобновления мемориала Гильмуллина стал экс-президент ФК «Рубин» Дмитрий Самаренкин. В нем принимали участие ребята также 1999 года рождения, среди которых был Константин Самаренкин, его сын. И этот турнир выиграла Академия «Чертаново». Интересно, что за год до этого «Чертаново» покинул генеральный директор Дмитрий Поляцкин, уроженец Казани.

Поляцкин был воспитанником спортклуба «Тасма», а в Казани занимался бизнесом — держал кафе на территории Московского рынка. Фото s-bc.ru

Куда подевались чемпионы из «Чертаново»?

Поляцкин был воспитанником спортклуба «Тасма», а в Казани занимался бизнесом — держал кафе на территории Московского рынка. После чего стоял у истоков «Академии Коноплева», затем было «Чертаново», где он и сейчас работает генеральным менеджером, а в год триумфа чертановцев на Кубке Гильмуллина Поляцкин поехал «спасать» ФК «Кубань». Затем вернулся в «Чертаново», где в 2014 году при Академии была воссоздана профессиональная команда, которая «прямо сейчас» является середнячком ФНЛ.

Из состава 1999 года за родную команду играет Александр Михайлов, в «Спартаке-2» можно обнаружить Артема Горбулина, Иван Лапшов сейчас в «Локомотиве-Казанка», а Кирилл Орехов отправился на «легионерские хлеба», перейдя в минское «Торпедо».

Там же, в чемпионате Белоруссии, за ФК Минск» выступает еще один участник Кубка Гильмуллина Илья Лухвич. Правда, во взрослой карьере он больше прославился не голами и ассистами. Лухвич лихачил с подругой на маминой «Инфинити», грубо нарушая правила ПДД, а потом еще угодил под уголовное дело о мошенничестве. При этом закончив обучение в футбольной Академии «Динамо» Минска и начав обучение в минской Академии МВД. Эдакий вариант Мамаева—Кокорина по-белорусски.

Кстати, «Чертаново» еще в годы участия в Кубке Гильмуллина запомнилось продвинутым подходом не только в периметре футбольного поля. На сайте футбольной школы регулярно появлялись информационные сообщения с матчей и велась прямая видеотрансляция поединков своей команды, а также наиболее интересных матчей соревнований. Когда тренера ФК «Краснодар» попросили об онлайн-трансляции финала 2013 года с «Барселоной», именно коллеги из «Чертаново» пришли на помощь.

«Безотходный» «Краснодар»

Уже турнир 2012 года был международным за счет участия харьковского «Металлиста». В 2013 году организаторы решили совершить невозможное и пригласили в Казань «Барселону». Внимание: в 2013 году, зимой, еще до Универсиады и прочих крупных международных активностей, после которых Казань стали узнавать на спортивной карте мира.

В 2013 году организаторы решили совершить невозможное и пригласили в Казань «Барселону». Фото sport.news.am

Приехали испанцы побеждать, но столкнулись с невероятным сопротивлением малознакомой тогда команды — ФК «Краснодар». Краснодарцы стали примером для всех в плане противостояния сверстникам из «Барселоны». Две ничьих с одинаковым счетом 1:1 на групповом этапе и в финале. После чего были серия пенальти и расстройство голкипера краснодарцев Матвея Сафонова. Он делал все что мог, но испанцы были точнее, а партнеры подвели при исполнении 11-метровых. Испанцы побежали ликовать, но трое запасных игроков «Барселоны» подошли с утешениями к голкиперу краснодарцев. Сейчас Сафонову прочат карьеру голкипера сборной, наследника Игоря Акинфеева.

Тот «Краснодар», прямо скажем, потряс казанскую публику, только знакомившуюся с принципами работы местной Академии. Для того чтобы набор был системным, по Краснодарскому краю организовали 28 филиалов, куда со всей страны стремились попасть детские тренеры в поисках интересной работы и достойной, на тот момент, оплаты в 70 тысяч рублей. Причем тренеры Академии были на прямой связи с хозяином клуба Сергеем Галицким.

Лучших игроков «Краснодара» того набора теперь знает вся футбольная Россия. Помимо Сафонова, это Иван Игнатьев, Магомед-Шапи Сулейманов. Трое футболистов «Краснодар-1999» Сергей Бородин, Артем Голубев и Даниил Уткин после нынешнего сезона будут арендованы швейцарским «Лугано». Во второй команде «Краснодара» еще четверо выпускников того года рождения, плюс по одному выступают за Волгоград и Новороссийск. В конечном итоге 12 выпускников того года остались в большом футболе.

«Краснодар» выиграет Кубок Гильмуллина в 2016 году, но уже без «Барселоны» в числе его участников. Да и год рождения будет не 1999-й, а 2001-й, но и этим выпуском команда уже успела громко заявить о себе, подготовив Максима Кутового, Ивана Репяха, Владимира Хубулова.

«Краснодар» выиграет Кубок Гильмуллина в 2016 году, но уже без «Барселоны» в числе его участников. Фото temakazan.ru

«Барселона» — магнит для публики

Приезд в Казань «барселонцев», даже 14-летних, вызвал интерес у публики. На финальные матчи в Манеж приехал Дмитрий Самаренкин, тогдашний президент ХК «Динамо-Казань», чествовавший двух новоиспеченных чемпионов мира Алексея Бушуева и Сергея Шабурова.

Прямо с «Лыжни России» прикатил в спортивной форме тогдашний министр спорта Рафис Бурганов. Но выше всех из гостей по положению оказался тогдашний вице-президент «Рубина» Камиль Исхаков, забравшийся по пожарной лестнице на некий балкончик, откуда вели видеосъемку два человека.

Испанцы «подстраховались», прихватив в Россию своего воспитанника Романа Тугаринова. Правда, конкретно в тот год он перешел в другую испанскую Академию, но легко согласился приехать в Россию в качестве некоего гида для ровесников.

Пока футболисты «Барселоны» после финала демонстрировали примеры сострадания к вратарю соперника, один из тренеров команды не погнушался собрать пустые бутылочки и прочий мусор, которые оставили игроки у скамейки запасных. На радость уборщицам и в пример собравшимся.

«Барселона» выиграла тот турнир, «Рубин» финишировал четвертым. Вслед за ним была сборная Казани, а на последнем месте финишировала команда Академии из Грозного, состоящая в структуре местного «Терека». Основную команду тогда еще не переименовали в «Ахмат», но футбольная Академия уже носила название «Рамзан».

Что стало с «рубиновыми»?

«Рубин»-1999 был разделен надвое, поскольку часть его учеников ранее отправилась в Казанскую академию футбола. Да еще и вирусом полкоманды свалило, пришлось заменять игроков членами команды 2000 года рождения. Именно поэтому участниками Кубка Гильмуллина стали нынешний игрок основы «Рубина» Раиль Абдуллин и его ровесник Никита Сапрунов, который приехал в Казань из Воронежа.

Участником Кубка Гильмуллина стал нынешний игрок основы «Рубина» Раиль Абдуллин. Фото rubin-kazan.ru

Что касается футболистов 1999 года рождения, то в нынешней молодежке «Рубина» выступают голкипер Антон Чернов, Игорь Николов, уроженец Железногорска Курской области Дмитрий Губанов и липчанин Михаил Яковлев. Плюс Григорий Зиганшин, который уезжал, кстати, в Академию «Краснодара», но вернулся в «Рубин». Константин Самаренкин остался в «Краснодаре», одним из спонсоров которого является компания его отца, сейчас обучается в студенческой команде КубГУ, играя за нее на уровне Национальной студенческой футбольной лиги.

Остальные «рубиновые» разбрелись по любительским командам. Илья Ванечкин, которого называли лучшим голкипером турнира, опережал на тот момент Сафонова, а сейчас поменял несколько любительских команд, последней из которых является «Стрела».

Viva «Barselona», y adios

Уже первый чемпионский состав «Барселоны» напоминал сборную мира. Двое футболистов из Сенегала Мауодо Диалло Ба и Патрис Соусиа, ставший лучшим бомбардиром турнира. Плюс голландо-нигериец Бобби Адеканье, из-за которого в дальнейшем разгорелся скандал мирового масштаба. Дело в том, что «Барса», не мудрствуя лукаво, пополняла составы своих юниорских команд воспитанниками других академий и даже стран. К примеру, Игнасио Пенья прибыл из «Вильярреала», Давид Исьерте — из «Валенсии», Эрик Феригра — из «Кельме», а Рамон Родригес — из «Реал Мальорка». Бобби Адеканье был воспитанником академии «Аякса».

Спустя год он фигурировал в качестве одного из участников незаконных покупок «Барселоны», нарушавшей правила подписания иностранных игроков в возрасте до 18 лет. Дисциплинарный комитет ФИФА запретил «Барселоне» подписывать новых игроков в течение двух трансферных окон — летнего в 2014 году и зимнего в 2015-м. Адеканье и остальным участникам незаконных сделок запретили участвовать в официальных матчах, проводимых в первенстве Испании. Но это не касалось апрельского товарищеского турнира в Казани, куда «Барселона» прибыла во второй раз, уже с видимым удовольствием. Было это весной 2014-го, после «Крымнаш», что устрашило, к примеру, гостей из Академии «Ливерпуля», поначалу ответивших на приглашение согласием. Англичан заменили минчане.

Из-за голландо-нигерийца Бобби Адеканье в дальнейшем разгорелся скандал мирового масштаба. Фото sports.ru

Среди участников того турнира был и столичный ЦСКА, состав которого напоминал вариант юниорской сборной СССР. Из воспитанников того года абхаз Данило Ардзинба сейчас играет за ФК «Строгино», латыш Оскарс Рубенис и армянин Наияр Тикнизян числятся в молодежке армейского клуба. Пока без команды остался грузин Дато Кватания, сын селекционера армейского клуба Григория Кватании. Как и «Барселона», детская команда ЦСКА напоминала аналог сборной мира, но через пару лет, когда армейцы стартовали в юношеской Лиге чемпионов, армян, грузин и осетин в их составе стало еще больше.

Нас же больше интересуют судьбы игроков «Барселоны», запомнившихся по турнирам в Казани. Скандально известный Адеканье числился до недавних пор в «Ливерпуле», сенегалец Диалло Ба — в итальянской «Роме», Хорди Мбоула — в «Монако». Но основа той команды осталась верна «Барсе». До прошлого сезона в молодежке «Барселоны» были Патрис Соусиа, Эдгар Фернандез и вернувшийся в столицу Каталонии Роман Тугаринов, которые с семью ровесниками из выпуска 1999 года, о которых речь чуть ниже, выиграли юношескую Лигу чемпионов. Кстати, лучшим бомбардиром того турнира стал краснодарец Игнатьев.

В текущем сезоне каталонцы Алекс Кольядо, Оскар Мингеса, Мончу, и Гильем Хайме вышли в полуфинал этого турнира. Голкипер Игнасио Пенья, Ориоль Бускетс и Рикард Пуч не смогли сыграть в этом турнире, поскольку их включили в заявку на Лигу чемпионов. Но главное, что, в пример остальным участникам детско-молодежных турниров, «Барселона» довела свои выпуски до логического завершения — выпускники остались в футболе.