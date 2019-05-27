Спасибо голкиперу: Василевский вырвал для России бронзу чемпионата мира

В игре за третье место состоялся самый захватывающий матч на турнире

Перед началом игры сборных России и Чехии все говорило о том, что команда Ильи Воробьева повторит результат группового этапа и без особого труда «сомнет» чехов в игре за бронзу. С другой стороны, оставалось опасение, что после ужасно досадного поражения от финнов в полуфинале россияне опустят руки и уже не смогут найти нужной мотивации. И правда, в игре было видно — мысли, что команда должна была быть в финале, явно не позволяли нашей сборной играть в свою силу. А тут еще, как назло, и чехи выдали все, на что способны. Но, как это нередко бывает в хоккее, — вратарь решает все, и Василевский буквально вырвал эти медали у чехов, «сожрав» Загорну, Кубалика и Коваржа. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает, как российская команда в последней для себя игре словацкого турнира играла против чехов и самих себя.





Хоккейный «день сурка» по-фински. Не первый раз Финляндия останавливает Россию на пути к финалу

Уже до боли знакомое чувство после очередного поражения от сборной Финляндии в важнейших играх (хотя часто обыгрывали их в менее значимых) на этот раз воспринималось пусть и не так остро, как после памятной сочинской Олимпиады, но все же с чувством некоторой безысходности. Хоккейный «день сурка», когда российская команда с завидной регулярностью недооценивает команду маленькой Финляндии, собранной далеко не из звезд, уже порядком надоел болельщикам.

Россия проигрывала финнам в полуфинале Олимпиады в Турине и в четвертьфинале — в Сочи, уступала в полуфиналах ЧМ в 2007, 2011 и 2016 годах. И вот очередные такие знакомые и уже хорошо изученные грабли.

Как так получилось? Две простые причины: звездный состав, который так и не сумел нащупать полное взаимопонимание, и второе (самое главное) — недооценка соперника, собранного в основном из игроков КХЛ и финской лиги. Тактически грамотно выстроенные финны, делающие ставку на массированную оборону и контратаки, просто перевесили класс россиян дисциплиной и дотерпели до своего гола. Тактика стара, как мир, но об нее всегда спотыкались команды более высокого класса.



Тактически грамотно выстроенные финны, делающие ставку на массированную оборону и контратаки, просто перевесили класс россиян дисциплиной и дотерпели до своего гола

О том, что такой способ набора игроков нашей сборной (звезды НХЛ и несколько хоккеистов КХЛ) может дать обратный эффект, мы писали еще до начала словацкого чемпионата мира. Вот и наставник теперь уже главного фаворита ЧМ, сборной Канады, Ален Виньо такому исходу тоже не удивился:

«Удивлен ли тем, что завтра не сыграем с Россией? Нет, это сильный турнир, где любой может обыграть любого. Все решает одна игра. Я сегодня смотрел матч России с Финляндией, была серьезная борьба. У обеих команд были моменты, выиграла Финляндия, сегодня они были лучше», — цитирует Виньо «Чемпионат».

Чехия и так прыгнула до своего потолка. Главным соперником россиян в матче были они сами

Разбирать повторно сборную Чехии особого смысла нет. Россия уже обыгрывала эту команду на нынешнем чемпионате мира 3:0, о чем мы писали ранее, а канадцы накануне разнесли чехов 5:1, избежав ошибок сборной России в своем полуфинале. Можно ли было называть до игры эту сборную реальной угрозой для нашей команды в матче за третье место? Вряд ли. Если уж и была в этой игре какая-то опасность, то только от самих себя — парни могли опустить руки, так и не добившись того, к чему шли, и не сыграть в свою силу в матче с заведомо более слабым соперником.

Команда Милоша Ржиги вовсе и не считалась фаворитом даже в борьбе за медали — на нынешнем чемпионате мира собраны команды и покрепче. Повезло чешской команде в том, что она попала не в такую сильную группу, а в четвертьфинале обыграла не сказать чтобы топовую Германию. Легкий путь чехов и довел их до полуфинала, где те ожидаемо «отлетели» от Канады.

Канадцы помучились с чешской командой ровно один период. Уже на первых минутах второго периода «кленовые листья» сделали счет 3:0, и исход матча был предрешен. Это именно то, чего не хватило россиянам в своем полуфинале, — быстро дезориентировать соперника, чтобы тот не смог вновь собрать свои плотные оборонительные ряды в центральной оси.



Михаил стабильно собирает очки в каждом матче

Сергачев вновь творит шайбы из ничего

По сравнению с полуфинальным матчем с финнами тренерский штаб пошел на несколько изменений — Сергей Плотников занял место Ивана Телегина в четвертом звене, а Артем Зуб заменил Никиту Нестерова. Нестеров не впечатлял еще в играх последнего Евротура, и, видимо, тренеры поняли, что ставку сделали не на того защитника. Вот только не поздно ли?

Только за первые 5 минут россияне могли распечатывать ворота Чехии трижды. То Овечкин, то Орлов, то Кучеров могли завершать массированный насест на чужие ворота практически в упор — на пути шайбы вставали то защитники, то вратарь Грубец. Быстрое хождение шайбы в чужой зоне позволяло нашей команде легко выводить на бросок с завидной периодичностью. Чехи по большей части играли без шайбы, стараясь перехватить ее у россиян.

Лишь во второй половине периода чехи поняли, что шанс есть в игре у бортов, через которые они и старались проскользнуть к воротам Василевского и даже иногда выводили Загорну на бросок — наш голкипер все перекрывал.

Ну а когда до перерыва оставалось ровно 7 минут, воспитанник нижнекамского «Нефтехимика» Сергачев, стабильно собирающий очки в каждом матче, подхватил шайбу у синей линии и хлестко, без замаха бросил по воротам Грубеца, где уже дежурил «трафик» из Дадонова и Григоренко — один прикрывал обзор вратарю, а второй подправлял в ворота — 1:0. Сергачев стал четвертым бомбардиром сборной, набрав 7 (1+6) очков.

Радость долгой не была. Чехи тут же поймали нашу команду на ошибке на смене и сравняли счет.



После обмена голами команды будто расслабились и стали играть практически без центра площадки — шайба ходила от одних ворот до других. Но удача была на стороне чехов — за полторы минуты до сирены они чисто выиграли вбрасывание в зоне россиян, шайбу получил одинокий Доминик Кубалик и хлестко отправил ее в «девятку» ворот Василевского — тот даже не отреагировал, 1:2.

Чехи расстреливали Василевского почти весь период

Однако уже на старте второго периода Анисимов в неожиданной ситуации подобрал отскочившую шайбу и, даже не обрабатывая ее, одним движением отправил дальше в сторону ворот — рикошет от чешского защитника Гудаса сыграл в пользу Артема, и снаряд юркнул в ворота Грубеца, 2:2.

И если поначалу команда Милоша Ржиги активизировалась, и Василевскому приходилось серьезно попотеть, чтобы не допустить третью шайбу в свои ворота (да так, что по итогу периода чехи перебросали россиян почти втрое — 11:3 по броскам в створ ворот), то ближе к перерыву россияне все больше наращивали свое давление. Уже за минуту до сирены Овечкин красиво пробросил шайбу себе между ног и точно выдал на накатывающегося Кузнецова — защитники помешали в последний момент, угол уже был пуст и лишь оставалось загнать туда снаряд.



Чехи вовсе не закрывались, как финны, — они сами лезли в атаку и давали играть сопернику. Более благоприятного исхода для нашей команды представить невозможно. Тем удивительнее, что на льду вовсе не было заметно какого-то тотального доминирования команды Ильи Воробьева. Наоборот — команда Ржиги действовала куда наглее и развязнее нашей «звездной» сборной.

Василевский сделал все, чтобы оставить своих в игре

В один момент дошло до того, что, даже играя в меньшинстве, чехи убегали на ворота Василевского 2 в 1, и только благодаря своевременному выходу из ворот российского голкипера удалось предотвратить катастрофу. А когда восстановилось численное равенство на льду, Чехия и вовсе закрыла россиян в своей зоне и долго душила позиционной атакой, обстучав все щитки Василевского шайбой.

Россиянам явно не хватало агрессии в нападении, а возможно, и желания. Сказывалось непрошедшее разочарование от поражения, случившегося днем раньше.

Еще одним неприятным моментом стал эпизод в середине третьего периода, когда Овечкин боролся за шайбу за чужими воротами, а его серьезно приложили о борт — рефери промолчал. С трудом Ови поехал на смену и казалось, что в этот день (как и в на этом чемпионате мира) он больше не сыграет.

Чехи вновь перебросали Россию — 18:5 во броскам, и вновь говорить «спасибо» нужно Василевскому

Вместо этого в следующем эпизоде судья решил удалить Григоренко, и тут-то Чехия так зажала в тиски российскую команду, что только чудо дважды спасало от третьей шайбы в ворота Василевского — лишь рикошеты и сантиметры помогали ему не пропустить. В таком напряжении прошел почти весь период, и тут уже стало понятно, что это игра до гола — кто забьет первым, тот и выиграет. И ничейные 2:2, с которыми завершилось основное время, точно можно считать лучшим исходом, на который можно было рассчитывать.

Чехи вновь перебросали Россию — 18:5 во броскам, и вновь говорить «спасибо» нужно Василевскому. Без него соперники забрали бы бронзу и оставили «главных фаворитов ЧМ» и вовсе без медалей.

Матч, которого никто не хотел, стал самым захватывающим на турнире

В овертайме игра и вовсе пошла сумасшедшая — клюшки ломались с частотой по одной в минуту. Атака на атаку в игре 3 на 3 были особенно опасны. И в таком формате российская сборная наконец взяла территориальное преимущество под свой контроль. Трижды россияне могли завершать атаку практически в пустые ворота, и только невезение не позволило закончить эту игру

Ну а в серии буллитов Василевский «запугал» абсолютно всех — от Враны до Якуба Коваржа, не пропустив ни разу. В составе россиян же куда более изобретательными оказались Ковальчук и Гусев — 2:0 в серии буллитов и 3:2 по счету.

Василевский — лучший игрок в составе этой сборной России. Это он спасал свою команду в течение всей игры и именно он подчистую выиграл у чехов в серии буллитов. Очевидно, что без уфимского воспитанника эта игра завершилась бы много раньше и с обратным результатом. Неудивительно, что и организаторы турнира отдали ему титул лучшего игрока матча за бронзу.



Можно было ожидать от этой игры все что угодно. Полного разгрома чехов от разозленных россиян или ужасной игры потерявшей мотивацию нашей сборной. И вряд ли кто-то из россиян хотел бы, чтобы в итоге наша команда играла здесь, а не в финале. Но получилась одна из самых острых и интересных игр всего чемпионата мира, где чехи выжимали свой максимум, а наши боролись сразу с двумя соперниками — с командой Ржиги и с самими собой. Пересилить себя и настроиться в матче за третье место, когда ты рассчитывал на золото — задача невероятно сложная.