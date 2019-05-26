Экс-форвард волжской «Ариады» вывел финнов в финал

Российская сборная проиграла в полуфинале чемпионата мира по хоккею

Сборная России катком прошлась по соперникам на групповом этапе (7 игр — 7 побед) и, несмотря на перевес всего в одну шайбу (4:3), уверенно переиграла американцев в четвертьфинале. Некоторую тревогу у тренеров и специалистов вызвали лишь два из трех проигранных периода в матче со шведами (несмотря на разгромный итог) и расхлябанность в первом раунде на выбывание, когда мы сами придумали себе подобие интриги в концовке поединка. Скромная по составу, но начавшая преодолевать трудности уже с первого тура сборная Суоми, наш оппонент во встрече за выход в финал, представлялась орешком куда более трудным для разгрызания, чем «студентообразные» подопечные Джеффа Блашилла. Этот орешек «звездному десанту» россиян из НХЛ, приправленному олимпийскими чемпионами Пхенчхана, оказался не по зубам.

В двусторонних отношениях — паритет



Тогда, пять лет назад, уверенный разгром финнов в финале белорусского мундиаля, вопреки поднятой эйфории, не смог для российских хоккеистов и болельщиков в полной мере компенсировать поражение «дрим-тим» Зинэтулы Билялетдинова от финнов в 1/4 домашней Олимпиады. Да и чемпионат тот, как обычно бывает в олимпийские годы, не был особо звездным — мало кто из больших мастеров захотел продлить напряженнейший сезон в гостеприимном славянском государстве. На ЧМ-2015, куда более представительном (взять хотя бы Кросби и Малкина), наши дошли до финала, а финны остановились двумя кругами раньше. В следующем после Сочи домашнем для нас крупном турнире — ЧМ-2016 — представители Страны тысячи озер вновь болезненно щелкнули россиян по носу, победив их в полуфинале со счетом 3:1. Год спустя подопечные Олега Знарка взяли реванш у финнов в матче за бронзу во многом благодаря игре нынешнего стража №1 Василевского, признанного на том первенстве лучшим голкипером. На ЧМ-2018 в Дании (неудачном для обеих команд) и в триумфальном для нас Пхенчхане соперники по нынешнему полуфиналу не встречались.

Паритет в отношениях между Россией и Финляндией наблюдается не только за эти пять лет. Из последних 10 встреч россияне выиграли пять — насколько же эта статистика отличается от советских времен, когда финскую команду за серьезных соперников и не считали. Но времена меняются, и сегодня финская молодежь задает тон среди сверстников, являясь лакомым блюдом каждого драфта НХЛ, вратарский конвейер штампует звезд, главная из которых — Туукка Раск — готовится в июне поднять над головой Кубок Стэнли и стать MVP заокеанского плей-офф, а вышколенные, не знающие усталости и травм выходцы из СМ-лиги (от Капанена до Метсолы) с большим удовольствием приобретаются клубами КХЛ и других европейских чемпионатов.

Илья Воробьев охарактеризовал соперника следующими словами: «Очень организованная команда, играющая в системный хоккей, выполняющая задание»

«Очень организованная команда, играющая в системный хоккей, выполняющая задание»

Юкка Ялонен привез в Словакию настолько темную лошадку, что удивил даже виды видавших специалистов. При всем богатстве выбора 56-летний наставник, известный нам по работе со СКА, пиками карьеры которого были национальный титул с ХПК в 2006-м, золото со сборной своей страны в 2011-м и первое место «молодежки» на ЧМ-2016, прогнал полсотни кандидатов через четыре сита отбора и остановился на очень незвучном по именам составе. Всего два энхаэловца из проваливших сезон «Чикаго» и «Флориды», несколько представителей АХЛ, знакомые нам по КХЛ Анттила, Койвисто и Савинайнен, Маннинен, перешедший уже после окончания сезона из «Йокерита» в «Салават Юлаев», «наше все» двухлетней давности Атте Охтамаа, да самое яркое дарование, хедлайнер драфта НХЛ-2019 18-летний Каапо Какко хоть немного расцветили блеклый по именам состав, заигранный в СМ-лиге и швейцарском первенстве. Но оказалось, что Ялонен, нанесший нашей сборной «сухое»(3:0) поражение в полуфинале ЧМ-2011, знал, кому решил доверить.

Испытания для сборной Финляндии начались уже с первого матча, в котором они победили канадцев. На следующий день на ревущей братиславской арене были повержены хозяева, затем взято очко со сборной США, и только потом подопечные Ялонена смогли немного перевести дух против аутсайдеров. Последний матч в группе финны проиграли немцам, заняли второе место, но смогли проявить свои лучшие качества — терпение, трудолюбие и волю — в «огненном» северном дерби с соседями из Швеции. Проигрывая маститым умельцам Гренборга по ходу четвертьфинала — 1:3 и 3:4, финны не сдались, усилиями гиганта Анттилы сравняли счет за полторы минуты до сирены, а спустя полторы минуты после начала овертайма сорвали корону с действующих чемпионов.

За час до начала полуфинала в интервью «Матч ТВ» Илья Воробьев охарактеризовал соперника следующими словами: «Очень организованная команда, играющая в системный хоккей, выполняющая задание». На вопрос о роли удачи в победах финнов наставник сборной России только саркастически ухмыльнулся и напомнил соперников, с которых команда Ялонена уже «сняла скальп».

То, что Финляндия сильна именно дисциплинированной, организованной в обороне и извлекающей максимум моментов из контратак игрой, подтверждает список лучших бомбардиров чемпионата мира. Если россиян трое в первой десятке, а связка Кучеров — Гусев настреляла уже 31 очко, то самый результативный финн Маннинен только на 21-м месте (2 гола плюс 7 передач), а вундеркинд Какко, нашумевший больше всего именно в стартовых, самых сложных для его команды, поединках, после семи встреч имеет 7 (6+1) очков и место в третьей десятке бомбардиров. Но ведь побеждают, как всем известно, не места и очки. Тем более что, несмотря на ровный состав, первое звено у сборной Суоми есть (Какко — Маннинен (центрфорвард против шведов набрал 4 очка, включая гол в овертайме) — Харри Песонен) и выглядит очень свежо и симпатично.

После обоюдного удаления наши задвигались, но защитники финнов принимали на себя все броски россиян

Финны и не собирались начинать от обороны

Главный тренер сборной России предположил, что оппонент начнет игру, как по традиции делает против сильных соперников, от обороны и поиска шансов в контратаках, а о своей установке заметил: «Наш идеал — забить первыми и сыграть в свой активный хоккей».

Штаб сборной России не стал вносить изменения в состав после матча с американцами. На игру россияне вышли безусловными фаворитами и с первых же минут намеревались начать подтверждать это определение. Тем не менее первый бросок по воротам нанес Анттила, а после ошибки Кузнецова в своей зоне северяне повторили попытку. После обоюдного удаления наши задвигались, но защитники финнов принимали на себя все броски россиян. Поактивничав, подопечные Воробьева перешли к обороне, так как правила нарушил Кучеров. У соперника в большинстве ничего не вышло, хотя маневры Анттилы, на полголовы превосходящего в росте высоченного Василевского, возле пятака вызывали страх у наших защитников, не решавшихся сдвигать гиганта с места.

К середине периода финны, вопреки ожиданиям и Воробьева, и большинства аналитиков, заперли россиян в их зоне и начали артобстрел владений голкипера «Тампы». Отбор соперник начинал в нашей зоне, и только на 10-й минуте наши смогли ответить чем-то внятным, заставив дважды вступить в игру Ланкинена. Опасные моменты у обоих ворот стали возникать чаще, и финны совсем не хотели выжидать и надеяться на контратаки, смело отвечая ударом на удар. Причем эти удары наносились не только по шайбе — на 12-й минуте за нашими воротами от всей души приложились по Хафизуллину, но арбитр развел руками — нет нарушения.

В атаке финны использовали оружие, оправдавшее себя в четвертьфинале, — броски от синей линии с последующим добиванием. Василевский почти не ловил, все время отбивал, нередко перед собой, и болельщикам российской сборной часто становилось неуютно. За пять минут до первого перерыва только правая нога нашего голкипера помешала Какко затолкать шайбу в сетку — надо признаться, мы отскочили чудом. Наши в атаке действовали поизобретательнее, плели кружева, но смотрелось это не цельной картиной, а так, редкими мазками по холсту.

В конце периода россияне, осознав, что гол в их ворота назревает, взялись за дело серьезно. Звенья Кузнецова и Анисимова отметились серией острых выходов и опасными бросками Овечкина и обоих центрфорвардов. Все могла свести на нет грубая ошибка Малкина, и в итоге период завершился без голов при финском дебюте и российском эндшпиле.

«Мы были готовы к тому, что финны будут забрасывать шайбу в нашу зону, бежать и бороться за нее», — резюмировал содержание стартовой 20-минутки самый жесткий наш защитник в НХЛ Никита Задоров

«Не думаю, что это для нас самая сложная игра на этом чемпионате»

«Мы были готовы к тому, что финны будут забрасывать шайбу в нашу зону, бежать и бороться за нее, — резюмировал содержание стартовой 20-минутки самый жесткий наш защитник в НХЛ Никита Задоров. — Но, — продолжил сыгравший со своим «Колорадо» прекрасный плей-офф-хоккеист, — мы восемь игр так не играли, и надо было привыкнуть. Со второго периода, — заключил он, — должно стать спокойнее».

Гость братиславской студии Игорь Ларионов также призвал не драматизировать ситуацию и, в частности, превосходство финнов в бросках (15:11) после первой трети матча: «Не думаю, что это для нас самая сложная игра здесь. Со шведами поначалу также не все получалось, но потом наладилось», — напомнил «профессор», как после периода, проигранного чемпионам мира, парни Воробьева просто «уничтожили» их во второй 20-минутке.

Но вряд ли сейчас поклонникам сборной России стоило рассчитывать на шесть безответных шайб за период, тем более что Андронов заработал третье в матче для команды удаление уже на 21-й минуте. Бригада меньшинства вновь сработала безупречно, но характер игры меняться не хотел — на выстрел Сергачева «львы» ответили попаданием в штангу, а на бросок Григоренко с хода после передачи Малкина создали очередной переполох во вратарской Василевского.

Ближе к середине периода под сводами Зимнего стадиона имени Ондрея Непелы зазвучало до боли знакомое «Трус не играет в хоккей», но даже отечественный хоккейный гимн не вдохновил россиян на результативную комбинацию — финны в своих рядах тоже не имели трусов и продолжали находить адекватный ответ на каждый натиск наследников «Красной машины». Давление «машины» было не в пример более стабильным и мощным, чем до перерыва, но «линия Маннергейма» держалась. Просто постепенно, уже ближе ко второму перерыву, игра наконец-то начала напоминать прогнозы: активный хоккей со стороны России, самоотверженная организованная оборона плюс контратаки со стороны Финляндии.

У россиян впереди выделялись Малкин, Кучеров, Гусев, а вот звена Андронова с главным разочарованием этого чемпионата Ковальчуком практически не было видно. Но и потенциала пары наших ведущих троек вполне должно было хватить для того, чтобы за 40 минут забросить, завезти, затолкать в сетку вратаря из «Рокфорд Айсхогс» шайбу. Но гора никак не хотела рожать мышь, а «мышь» эта еще периодически показывала острые зубки. Отметим, что пару раз судьи должны были высвистеть у соперника нарушения, но не делали этого. Как бы то ни было, при всем уважении к двукратному олимпионику, трехкратному обладателю Кубка Стэнли и четырехкратному чемпиону мира Ларионову согласиться с его прогнозом, по крайней мере до заключительного периода, было трудно.

Когда пошла вторая минута большинства, россияне разыграли просто совершенную комбинацию Гусев — Малкин — Дадонов, но бросок последнего пришелся прямо в Ланкинена

Команда Ялонена выполнила наказ Евгения Кузнецова «Ждать и терпеть»

После второго безрезультатного периода тональность в комментариях наших игроков начала меняться. Евгений Кузнецов, отдав должное сопернику, призвал дорожить немногочисленными моментами: «Никто не ожидал легкой игры и множества моментов с обеих сторон». «…Надо возвращаться назад впятером… надо ждать и терпеть», — словно натянув на себя свитер сборной Суоми, произнес в эфир вашингтонец.

А вот новый комментарий маэстро Ларионова, сравнившего матч с шахматной партией, попал в точку. По мере того как основное время истекало, осторожность начинала преобладать над открытостью — судьбу путевки в финал могли решить один гол, один удачный бросок, одна оплошность… В дебюте последней 20-минутки Саллинен из шведского «Эребру» едва не добил отскочившую от щитка Василевского шайбу, а на 45-й минуте наши впервые получили возможность поиграть впятером против четверых — за удар соперника в штрафной бокс отправился Каски. Когда пошла вторая минута большинства, россияне разыграли просто совершенную комбинацию Гусев — Малкин — Дадонов, но бросок последнего пришелся прямо в Ланкинена. Наши начали палить из всех положений, но финны, «соглашаясь» с Кузнецовым, «ждали и терпели». Сами суоми тоже обстреливали владения Василевского, но, в отличие от подопечных Воробьева, совсем неточно.

Как только третий период перевалил экватор, финны забили. Спаситель своей сборной в четвертьфинале Марко Анттила, в российской биографии которого был, помимо «Ариады», новокузнецкий «Металлург», расстрелял нашего голкипера, отразившего перед собой бросок издали, с близкого расстояния, и Воробьев перешел на игру в три звена. «Красная машина», лязгая гусеницами, покатила вперед, увеличивая обороты.

Наш штаб стал тасовать оставшиеся звенья, в частности, поменял местами центральных нападающих Кузнецова и Анисимова. Ланкинен не опускал рук, в поте лица помогали ему полевые игроки. За две минуты до сирены наш штаб заменил голкипера на шестого игрока, за 1:47 взял тайм-аут и выпустил на лед шесть звездных энхаэлововских нападающих. Эти «галактикос» буквально вдавили пятерку «львов» в свою вратарскую, оставили героического Ланкинена без клюшки, но финальный трюк Пхенчхана не прошел. Гора не смогла родить мышь, а «львы» показали, что храбрость сердца не зависит от цифры в платежных ведомостях. А, скорее, обратно пропорциональна этим цифрам…

Гора не смогла родить мышь, а «львы» показали, что храбрость сердца не зависит от цифры в платежных ведомостях

Эксклюзив вместо эпилога

Вы помните, как бессовестно и из сборной, и из СКА одни и те же люди «ушли» Олега Знарка? Даже не поблагодарив человека за первое в ХХI веке золото сборной на Олимпийских играх… А как в том числе и по протекции Петра Ильича Воробьева (что он и не скрывал) «пристроили» в один из ведущих клубов страны и в сборную его сына? Этот сезон на клубном уровне тренер, имеющий в своих руках целую россыпь талантов и звезд, от Дацюка до Гусева, благополучно провалил. Но его позиции во главе сборной этот провал не пошатнул… В Словакии в распоряжении Ильи Петровича оказалась уже не россыпь драгоценностей, а «золотой запас» России. Итог вам известен.

И последнее — о финской тренерской школе. Юкка Ялонен перебарывает звезд рабочей командой, где люди, не обремененные титулами и победами, бьются за свою страну, своего тренера, свое доброе имя. У настоящего большого Тренера работают не имена, а люди, каждый из которых занимает свое место и играет свою роль в общей командной симфонии. Совсем недавний пример другого финна — наставника «Кузбасса» и волейбольной сборной России Туомаса Саммелвуо. Его клуб — такой же «рабоче-крестьянский», как сборная Ялонена. Кто был по другую сторону сетки, надеюсь, напоминать не надо… Не грех бы и нам поучиться.

Да, завершился телерепортаж о позорном поражении «машины» как всегда у нас после провалов. Никаких комментариев, никаких студий, а объявление, что «сразу после трансляции смотрите передачу Дмитрия Борисова «Эксклюзив»… А казалось, что эксклюзив мы с вами видели только что...

