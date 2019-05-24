Иван Гущин о сносе Арских казарм: «Конечно, мы видим красивое здание, но насколько оно ценно?»

По мнению экспертов, культурное наследие республики разделилось на показные и подлинные ценности

Фото: Максим Платонов

Меморандум о сотрудничестве в области сохранения и преумножения общего культурного наследия заключили сегодня в Казани руководители комитетов ИКОМОС России и Греции. Стороны договорились в рамках профильной Всероссийской научно-практической конференции под эгидой фестиваля «Архитектурное наследие — 2019». Как встретили в Татарстане высоких гостей и ученых, а также какие проблемы обсуждали на сцене и за кулисами — в репортаже «Реального времени».

Долго ждавшие гости



«Гостеприимная», по выражению председателя Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Ивана Гущина, Казань встретила участников конференции с опозданием ее пленарного заседания на 50 минут. Как выяснилось, чиновники задержались на утреннем мероприятии фестиваля «Архитектурное наследие — 2019» в Кремле.

В ожидании начала конференции гости, прибывшие в Казань со всех концов России, слонялись по фойе с несколькими стендами и витринами. Выставочная экспозиция была призвана продемонстрировать достижения Татарстана в деле охраны памятников. Плакаты знакомили с самыми известными объектами культурного наследия Татарстана, образцами археологических находок и несколькими фрагментами старинных зданий.

К примеру, в роли веского свидетельства бережного отношения к казанской старине тут выступал фрагмент чугунной лестницы из комплекса зданий Гостиного двора размером 15 на 40 см (привет из начала 2000-х, когда в центре Казани расселяли старинные дома, откуда потом вандалы выкорчевывали уникальные балконные решетки, кованые лестницы и навесы, тоннами сдавая на металлолом).

Открыв, наконец, конференцию и представив единственного иностранного гостя — президента ИКОМОС Греции Атанасиоса Накасиса, Гущин с явным облегчением предложил участникам посмотреть видеофильм о работе Татарстана в области сохранения культурного наследия. В ролике рассказывали о традиционных обходах исторического центра Казани президентом РТ Рустамом Миннихановым, достижениях в восстановлении Болгара и Свияжска, реконструкции Старо-Татарской слободы.

«Моя твоя понимай»

После фильма на сцену вышла зампредседателя Госсовета РТ, исполнительный директор Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ Татьяна Ларионова.

— Мы действительно любим свою историю, — начала она выступление. — Так много эффективно и результативно делается…

Московский гость, президент Национального комитета Международного совета по охране памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) Александр Кудрявцев, отметил татарстанских чиновников за усилия по восстановлению Собора Казанской иконы Божьей матери.

Завершил череду выступлений гость из Греции — на английском языке. Ученые, которым, видимо, полагаясь на их знание иностранных языков, не обеспечили синхронный перевод, какого-то видимого внимания к выступлению Атанасиоса Накасиса не проявили, но в конце речи вежливо поаплодировали. Подписание меморандума о сотрудничестве также «закрепили» аплодисментами — на том торжественная часть и закончилась.

Когда ценных объектов «слишком много»

Перед тем как перейти к обсуждению конкретных тем, Иван Гущин, Татьяна Ларионова и президент Союза архитекторов России Николай Шумаков вышли к прессе. Но пресс-подход прошел вовсе не в обещанном за несколько минут до этого Иваном Гущиным участникам конференции «формате демократического общения». Чиновники произнесли несколько дежурных фраз о важности сохранения объектов культурного наследия и успехах Татарстана. И ушли от ответа на поставленный журналистами ребром вопрос, как все вышесказанное соотносится со сносом в день открытия фестиваля «Архитектурное наследие — 2019» Арских казарм? А потом и вовсе ушли, не дав представителям СМИ задать уточняющих вопросов.

Впрочем, г-н Шумаков и г-н Гущин косвенно все-таки дали понять, что не видят в судьбе Арских казарм ничего особо трагического. Президент Союза архитекторов попытался объяснить, что снос исторических зданий — «это каждый раз исключение, а комитет по сохранению памятников, министерство культуры и Татарстана и России все усилия направляют на сохранение памятников». Он призвал в подтверждение этого посетить Казанский кремль и посмотреть экспозицию фестиваля:

— Говорим только о том, как сохранить, что для этого нужно сделать <…>. Все силы направлены на сохранение, это очень важно. И Рустам Нургалиевич после посещения этого фестиваля выразил надежду, что на следующий год мы подобное мероприятие вновь проведем, для того чтобы еще раз показать всему миру и себе прежде всего, что мы любим наше прошлое и что без прошлого не будет нашего будущего.

— Есть соответствующий реестр объектов культурного наследия <…>, он насчитывает 544 тысячи памятников архитектуры и археологии, — фактически пожаловался на размеры богатства, часть которого ему доверено защищать от уничтожения, председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин. — Мы не можем сегодня каждое здание включить в этот реестр, это просто невозможно. Поэтому используется научно-практический подход <…>. Для нас это особая гордость, но и особенные сложности: [в республике] свыше 5 тысяч объектов культурного наследия. Это очень большая цифра!

Гущин также дал понять, что не считает себя ответственным за недоработки, приведшие к сносу Арских казарм, на которые указал президент Татарстана Рустам Минниханов:

— Конечно, мы видим красивое здание, но насколько оно ценно для сохранения для последующих поколений? <…> Вот это нужно пропагандировать, и запрос общества должен быть на это определенный.

Что для Питера хорошо, для Казани невыполнимо?

Начальник отдела Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга Юлия Бахарева поинтересовалась у корреспондента «Реального времени» судьбой Мергасовского дома. Образец эпохи советского конструктивизма она углядела и оценила буквально на бегу — по пути с одного мероприятия фестиваля «Архитектурное наследие — 2019» на другое.

По ходу диалога выяснилось: в Петербурге, в отличие от Казани, в историческом центре современные дома не строят (притом что размеры исторического центра города на Неве куда шире, чем границы исторического поселения Казани). И не оправдывают желание втиснуть в историческую городскую среду неродные ей многоэтажные «человейники» и коробки торговых центров ни «переизбытком» объектов культурного наследия, ни сомнениями в ценности старых особняков и доходных домов для будущих поколений. Просто действуют по закону: нельзя — значит нельзя. А закон, отметила Бахарева, в России един для всех, только, увы, читают и толкуют его в разных городах неодинаково, а для того чтобы закон действительно служил делу сохранности памятников культуры, «нужна политическая воля», — подчеркнула она.

«Подлинное начинает прятаться за ненатуральным»

— Я считаю почти часовое опоздание с открытием сегодняшней конференции вопиющим неуважением к ее участникам, — отметил другой собеседник «Реального времени» — известный казанский архитектор-градопроектировщик Сергей Саначин, темой доклада которого стали «Слабые места в сохранении объектов культурного наследия».

Он также выразил сомнение в том, что от сегодняшней конференции возможна какая-то ощутимая практическая польза:

— Я не уверен, у нас ведь все время идет перекос в сторону «за здравие». «За упокой» не принято говорить. Мы все время хвалимся какими-то достижениями, заслугами, а проблемы здесь не решаются <…>. Сегодняшняя конференция связана с сохранением объектов архитектурного наследия, значит, надо проблематику поднимать. Но пока я вижу все то же самое — стеллажи и стены с достижениями.