Минниханов осмотрел экспозицию выставки фестиваля «Архитектурное наследие»

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил выставку, которая организована в рамках II Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие 2019» в Казанском Кремле.



В сопровождении президента Союза архитекторов России Николая Шумакова Рустам Минниханов ознакомился со стендами регионов — участников конкурса «Регионы России».



«Приехали представители 49 регионов, выставили свои экспозиции 15 регионов и 21 университет России. Мы показали всем, как надо относиться к памятникам архитектуры, как их надо беречь, чтобы сохранить свою историю», — цитирует Шумакова пресс-служба президента РТ.

Также в ходе посещения выставки Рустам Минниханов осмотрел представленные на выставке современные материалы и технологии, используемые в реставрации памятников архитектуры, сохранении объектов архитектурного наследия.

Напомним, что второй Всероссийский фестиваль с международным участием «Архитектурное наследие» проходит в Казани с 22 по 26 мая.

