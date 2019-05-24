Как НХЛ «формирует» сборную США

Уникальный случай пополнения сборной иностранцами благодаря наличию профессиональной лиги

Ожидание состоявшегося накануне четвертьфинала чемпионата мира по хоккею между сборными России и США подтолкнуло на мысль о том, чтобы изучить уникальное явление, практикуемое за океаном. Дело в том, что сборные США формируются в том числе благодаря новоприобретенным американцам, чьи отцы уезжали за океан, чтобы играть в НХЛ. Львиная доля Национальной хоккейной лиги — 24 команды — базируется в США, и дети легионеров со временем становились игроками различных американских сборных.

Дети легионеров приходят в сборные США

Третьим голкипером сборной США на нынешнем ЧМ является Кайден Примо, сын бывшей звезды НХЛ из сборной Канады. На чемпионате мира среди молодежных команд U-20 сборная России уступила команде США. Основные роли у «звездно-полосатых» сыграли дети иммигрантов. Голы забивали украинец Саша Хмелевски и сын шведского хоккеиста Оливер Вальстром. На прошлогоднем U-20 в Магнитогорске и Челябинске в составе вице-чемпионов мира — сборной США — играли три спортсмена со звучными хоккейными фамилиями. Отцы Самуэльссонов и Пивоньки ранее защищали цвета сборных Швеции и Чехословакии. Но НХЛ сделала из их сыновей американцев.

В принципе, спортивная история знает немало случаев, когда сын спортсмена, уехавшего за границу, принимает решение выступать за сборную той страны, где он родился. К примеру, таким образом хоккейная сборная России потеряла «финнов» Баркова и Комарова, «чеха» Яшкина, но в целом это носит единичный характер. А НХЛ преобразовала смену гражданства в массовый.

Получается как в сказке: отцы туда приезжают представителями разных государств: Канады и Германии, Финляндии и Швеции, Чехии и Словакии, Белоруссии и Украины, а сыновья выходят оттуда американцами. Вот из наиболее известных «новых американцев» и была составлена наша символическая сборная «новых американцев».

Начало положил сын легенды канадского хоккея

Вратарь: Кайден Примо

Голкипером команды стал бы Кайден Примо, 19-летний вратарь из университетской команды. Примо-джуниор родился в США, за сборную которой сыграл на U-18 прошлого года и нынешнем U-20, а сейчас числится третьим вратарем национальной сборной. Пока он только начинает свой путь в профи-хоккее, и на данное время гораздо более известен его отец Кейт Примо, форвард сборных Канады и «Флайерс».

Кайден Примо пока только начинает свой путь в профи-хоккее. Фото sportsnet.ca

Первым, кто поменял спортивное гражданство, стал Бретт Халл, сын легендарного канадского хоккеиста Бобби Халла. Его история в целом выбивается из общего повествовательного ряда. Переход в сборную США стал осознанным выбором уроженца Канады Бретта, на тот момент он был задрафтован канадской командой «Калгари Флеймс». Во время дебюта в сборной США на чемпионате мира 1986 года 22-летний Халл представлял американский университет Миннесоты Дулут и не был заигран в канадской «молодежке». В то время Международная федерация строго следила за процедурой смены спортивного гражданства и показательно «выпорола» национальную сборную Германии за участие в чемпионате мира 1987 года бывшего польского юниора Мирослава Сикоры. Но Халла допустили, и он стал первым американцем, кто «изменил» родной сборной своего отца.

Всего в национальной сборной США таких историй семь. Причем есть даже семейные. За олимпийскую сборную США на играх 2010 и 2014 годов выступал Пол Штястны, а на чемпионатах мира в составе «звездно-полосатых» играл Ян Штястны, сыновья знаменитого Петера Штястны. Представитель хоккейной семьи, в которой сразу четыре брата стали спортсменами, а трое потом сбежали из Чехословакии во времена коммунистического режима. Сама история Петера отмечена тем, что он успел сыграть за три сборные: Чехословакии, Канады, на неофициальном турнире «Кубок Канады — 1981», и Словакии, после обретения ею независимости. Но патриотизм 37-летнего Петера не распространился на всю семью. Сыновьям для возможности дебютировать за родину своего отца надо было сыграть в чемпионате Словакии. Но они предпочли не заморачиваться по этому поводу. Причем Ян и Пол Штястны «изменили» дважды, поскольку родились в канадском Квебеке, где отец стал легендой местного «Квебек Нордикса».

Сыновья меняли страны и отцовское амплуа

Первая пятерка: Мерфи — Маккиннис, Паризе — Пол Штястны — Халл

За сборную США сыграли два брата Бурка. Один из них — Крис Бурк, экс-игрок казанского «Ак Барса», в прошлом году стал бронзовым призером Олимпиады в Пхенчхане, второй — Райан Бурк — выступал в Казани, на юниорском ЧМ-2008. Оба выбрали США, родившись в Бостоне, где почти всю карьеру провел их отец — легенда «Бостон Брюинса» Рэй Бурк.

Крис Бурк, экс-игрок казанского «Ак Барса», в прошлом году стал бронзовым призером Олимпиады в Пхенчхане. Фото peoples.ru

Также в Бостоне родился Конор Мерфи, участник уже пяти чемпионатов мира в составе сборной США. В год его рождения за «Брюинс» играл отец — Горд Мерфи, который однажды отметился на ЧМ, естественно, в составе родной Канады.

Еще одним американским олимпийцем является Зак Паризе. Его отец Жан-Поль Паризе, заканчивал карьеру в Миннесоте, где и появился на свет сын, выбравший со временем сборную «звездно-полосатых». Хотя хоккеисты-франкофоны — это больше канадская история.

В защите у нас стоит Райан Маккиннис, участник молодежного ЧМ-2016. Хотя он центральный нападающий, но в этой символической сборной «новой» Америки возникла бы нехватка игроков обороны, поэтому в отношении Маккинниса мы вспомнили об игровом амплуа его отца — легендарного канадского защитника Эла Маккинниса. Он заканчивал свою карьеру в Сент-Луисе, где и родился сын.

Из сборной США смог вырваться только немец

Вторая пятерка: Ремейдж — Крупп, Райан Бурк — Ян Штястны — Ситтлер

Вторым, после Бретта Халла, «перебежчиком» стал форвард молодежной сборной США Райан Ситтлер. Его отец, канадец Деррил Ситтлер, был одним из лидеров «Филадельфии», будучи одним из трех форвардов легендарной тройки нападения Ситтлер — Билл Барбер — Бобби Кларк. Казалось, что и у сына будет славная хоккейная карьера, но она включала в себя «только» три молодежных чемпионата мира в начале 90-х.

Бьорн Крупп стал едва ли не единственным хоккеистом, который смог «вырваться» из сборной США, куда завела его успешная карьера отца. Фото pyeongchang2018.iihf.hockey

Дети становятся гражданами страны, где они родились. Но у защитника юниорской сборной США, выступавшей на ЧМ-2008 в Казани, Джона Ремейджа история нестандартная. Его отец — Роб Ремейдж — игрок сборной Канады на ЧМ-1981, казалось бы, приложил все силы, что его поздний ребенок стал канадцем. В конце карьеры Ремейдж-старший играл за «Калгари», «Торонто», «Монреаль», сын в итоге родился в канадской провинции, но по каким-то причинам выбрал сборную США.

В Америке родился Бьорн Крупп, сын одного из лучших в истории Германии хоккеистов Уве Круппа. В 17 лет Бьорна пригласили в юниорскую сборную США, но со временем он определился и с клубной карьерой, продолжив ее на родине предков — в Германии, и с карьерой в сборной, вместе с которой стал серебряным призером Олимпиады в Пхенчхане. По сути, немец Крупп стал едва ли не единственным хоккеистом, который смог «вырваться» из сборной США, куда завела его успешная карьера отца.

Самуэльссоны — как фундамент сборной Америки, Вальстром — как новая надежда

Третья пятерка: Филипп Самуэльссон — Адам Самуэльссон, Хенрик Самуэльссон — Пивонька — Вальстром

На казанском ЧМ-2008 в составе сборной США выступал Филипп Самуэльссон, на уральском ЧМ-2018 у шведов играл его младший брат Адам Самуэльссон. Они, как и средний Хенрик, являются сыновьями заметного своей жесткой игрой энхаэловца Ульфа Самуэльссона. Ульф после окончания спортивной карьеры в НХЛ закрепился там и сейчас работает ассистентом тренера.

В середине 80-х годов в Чехословакии появились две молодые звезды — Михал Пивонька и Давид Волек. Они сразу перекочевали из молодежной сборной страны в национальную, но тренеры не дождались «свежей крови», поскольку оба хоккеиста сбежали за океан. Волек в итоге потом еще поиграл за сборную, вернулся на родину, где теперь играет его сын, а вот Пивонька порвал с Чехией все связи. Он стал звездой «Вашингтона», а теперь его сын Якоб является одной из звезд американской U-20.

Главной звездой американской команды, которая почти не меняется еще с юношеской Олимпиады 2016 года, является Оливер Вальстром. Фото nhl.com

Но главной звездой американской команды, которая почти не меняется еще с юношеской Олимпиады 2016 года, является Оливер Вальстром. Его отец — Йоаким, как и Гальченюк-старший, не добрался до НХЛ и карьеру свою заканчивал на родине, в Швеции, но сын родился в США и начал потрясать воображение любителей хоккея всего мира уже в юном возрасте.

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Четвертая пятерка: Матиас Самуэльссон — Кивихалме, Ник Фолиньо — Гальченюк — Маркус Фолиньо

Мы начали свое повествование с юниорского ЧМ-2018, в котором за США сыграло рекордное количество «новых американцев», трое. Одним из них был швед Матиас Самуэльссон, чей отец Челль завершил карьеру в 41 год. В отличие от многих соотечественников, он не вернулся на родину, а через год в Америке родился сын Матиас.

Финский защитник Теему Кивихалме уже вернулся в родной чемпионат. Он сыграл за сборную США только на Мемориале Ивана Глинки. Его отец Янне отметился в низших заокеанских лигах, потом стал там работать в тренерском штабе, а сын Теему был заигран за сборную США, будучи уроженцем Висконсина.

Через все сборные США, юниорскую, молодежную и национальную, прошел Алекс Гальченюк, лучший друг Наиля Якупова по юниорской лиге. Его отец Александр Гальченюк играл за московское «Динамо», но сожалеть об американском паспорте сына должны болельщики сборной Белоруссии. Именно оттуда родом Гальченюк-старший. Его уровень не позволил заиграть в НХЛ, конец своей карьеры он провел в Европе, России и на родине, но сын выбрал команду США.

Братья Ник и Маркус Фолиньо играют в НХЛ, как и их отец «итальяно-канадец» Майк Фолиньо. Только тот представлял родную Канаду, а сыновья — Америку. Ник играл за национальную команду, а Маркус выступал на молодежном чемпионате мира. Они получили это право, родившись в Баффало, где в местном «Сейбрз» провел большую часть карьеры их отец.

Через все сборные США, юниорскую, молодежную и национальную, прошел Алекс Гальченюк. Фото nhl.com

Бонус. Пятая тройка: Норрис — Беллоуз — Вейв

У Джошуа Норриса, успешно сыгравшего на недавнем U-20, в хоккей играли дядя и отец Дуэйн Норрис. Норрис-старший известен выступлением за сборную Канады на чемпионате мира 1993 года и «серебряной» Олимпиаде в Лиллехаммере-1994. Отец заканчивал карьеру в чемпионате Германии, но сын родился в США, а затем выбрал команду этой страны.

Кифер Беллоуз только начинает хоккейную карьеру, выбрав США по факту рождения. В «Миннесоте» играл его отец — канадский «сборник» Брайан Беллоуз. Кифер последовательно сыграл за юниорские и молодежные сборные Америки.

Джастин Вейв — сын канадского сборника Рика Вейва, запомнившегося карьерой в «Сейбрз». В Баффало родился его сын, который не достиг серьезных успехов в хоккее. Хотя Вейв-младший сыграл на юниорском ЧМ 2007 года, когда Россия стала чемпионом, обыграв в финале американцев. Кстати, пока это последняя победа России на U-18.