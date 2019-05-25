Опрос предпринимателей: подбираете ли вы сотрудников через соцсети

Все будет зависеть от должности. Например, электромонтажнику не нужно разбираться в социальных сетях, он должен быть хорошим специалистом по электросетям. Менеджер по продажам, напротив, должен быть социально активным.

У нас не очень большой бизнес, поэтому всех сотрудников подбираю лично. И социальные сети кандидатов просматриваю в том числе. Может, это ошибочно, но я считаю, что интуитивные симпатии к человеку обязательно должны быть. Кроме профессионализма, важен еще комфорт в общении.

У себя в соцсетях посты не размещаю, потому что нам в основном требуются инженерные специалисты. В этом случае лучше работает Headhunter. При этом я положительно отношусь к тому, чтобы кандидаты на вакансии писали мне в соцсетях. Если человеку интересна наша компания, конечно, отвечу.