Опрос: большинство работодателей России ищут сотрудников в соцсетях

Шесть из десяти работодателей России (60%) ищут специалистов в социальных сетях. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Согласно исследованию, около 30% работодателей отслеживают активность сотрудников в соцсетях, 56% не следят за интернет-активностью работников, 10% затруднились с ответом.

С 2016 года число работодателей, использующих соцсети для поиска сотрудников, увеличилось на 10%, передает ТАСС.

Уточняется, что большинство опрошенных сотрудников (62%) знают, что руководство проверяет их аккаунты.

Опрос был проведен среди 1 600 респондентов старше 18 лет в марте – апреле текущего года.

Напомним, ранее жители России назвали ежемесячный доход, который необходим им для «нормальной жизни».