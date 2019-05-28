Бизнес в помощь: треть годового дохода глав колледжей Татарстана получена не по месту работы

Семейный доход руководителей учреждений среднего профобразования вырос в прошлом году на 50 млн рублей

Совокупный личный доход руководителей 148 средне-специальных учебных заведений Татарстана достиг в 2018 году 176 млн рублей, при этом годовые зарплаты в их личном доходе составляют лишь 66% — источник 60 млн рублей, по сути, неизвестен. Но, как выяснила аналитическая служба «Реального времени», ректоры и директора техникумов и колледжей подрабатывают в бизнесе. У главы АГНИ имеются сбережения, накопленные, по-видимому, в период работы в «дочке» «Роснефти», директор «Казанского энергетического колледжа» — участник рынка казанской недвижимости, руководители Института развития образования РТ, лениногорского детдома и «Нижнекамского индустриального техникума» объясняют семейное богатство продажей движимого и недвижимого имущества. А директор «Международного колледжа сервиса» вообще оказалась одним из ключевых игроков строительного рынка Казани.

Треть доходов руководителей ссузов Татарстана получена не по месту работы

Совокупный личный доход руководителей 148 средне-специальных учебных заведений Татарстана в 2018 году составил 176 млн рублей, увеличившись на 17,8 млн рублей. Супруги добавили в эту копилку еще 96,8 млн. В результате семейный доход директоров учреждений среднего профессионального образования (СПО) вырос почти на 50 млн рублей, составив 272,8 млн. Отметим, что годовые зарплаты директоров в их личном доходе составляют лишь 116,8 млн рублей (66%), источник еще трети доходов — 60 млн рублей, по сути, неизвестен.

Доходы директоров колледжей, 2018 год

№ по совокупному доходу № по личному доходу ФИО Должность ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2018 ГОДУ, РУБ, ДОХОД СУПРУГА/ГИ В 2018 ГОДУ, РУБ, ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2017 ГОДУ, РУБ, ДОХОД СУПРУГА/ГИ В 2017 ГОДУ, РУБ, СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА 2018 ГОД СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА 2017 ГОД Общая заработная плата в 2018 году за счет всех источников, руб. Разница между годовым доходом и заработной платой 1 1 Нургалиев Роберт Загитович И.о. ректора ГБОУ ВО "АГНИ" 8.948.613,13 25.622.213,00 16.645.510,39 30.780.271,07 34.570.826,13 47.425.781,46 2.785.421,00 6.163.192,13 2 4 Хабибуллин Азат Ильгизарович Директор ГАПОУ " Казанский энергетический колледж" 4.031.754,87 7.080.234,84 11.111.989,71 316.300,00 3.715.454,87 3 2 Нугуманова Людмила Николаевна Ректор ГАОУ ДПО ИРО РТ 5.884.904,57 3.631.814,74 9.516.719,31 1.813.821,27 4.071.083,30 4 143 Муртазина Раушан Габдрашитовна Директор ГБУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Лениногорский детский дом" 513.994,73 3.849.373,16 473.293,36 3.573.898,31 4.363.367,89 4.047.191,67 467.862,00 46.132,73 5 36 Шаихов Ринат Рафикович Директор ГАПОУ "Нижнекамский индустриальный техникум" 1.283.713,50 3.016.570,76 1.135.859,54 707.437,79 4.300.284,26 1.843.297,33 1.110.546,00 173.167,50 6 93 Мустафина Зульфия Гильфановна Директор ГАПОУ "Альметьевский торгово-экономический техникум" 785.699,30 3.418.924,11 4.204.623,41 273.120,12 512.579,18 7 3 Ковалева Фарида Рахибовна Директор ГАПОУ "Международный колледж сервиса" 4.143.353,52 17.419.139,14 4.143.353,52 17.419.139,14 1.012.651,68 3.130.701,84 8 27 Имамеев Айрат Зиннурович Директор ГАПОУ "КАТТ им. А.П. Обыденнова" 1.571.180,19 2.160.000,00 3.731.180,19 398.746,00 1.172.434,19 9 14 Маннанов Мансур Гумарович Директор ГАПОУ "Рыбно-Слободский агротехнический техникум" 2.060.684,29 1.430.455,23 1.079.804,58 344.187,04 3.491.139,52 1.423.991,62 655.454,11 1.405.230,18 10 5 Хакимов Рафаиль Сибгатович Директор ГБУ "Институт истории им.Ш.Марджани АН РТ" 3.074.187,27 93.210,00 3.185.890,42 103.805,00 3.167.397,27 3.289.695,42 1.324.827,00 1.749.360,27 11 13 Багманов Ильдар Раисович Директор ГАПОУ "Альметьевский политехнический техникум" 2.200.175,16 909.568,12 2.058.185,64 912.314,65 3.109.743,28 2.970.500,29 2.136.525,10 63.650,06 12 21 Сулимова Надежда Алексеевна Директор ГАОУ "Лицей Иннополис" 1.800.908,30 1.261.338,03 1.714.350,91 944.948,59 3.062.246,33 2.659.299,50 1.586.856,14 214.052,16 13 6 Суворов Виктор Семенович Директор ГАОУ ВО НГТТИ 2.797.601,15 131.605,44 2.232.474,27 125.640,92 2.929.206,59 2.358.115,19 1.657.806,57 1.139.794,58 14 7 Кадыров Алмаз Кавиевич Директор ГАПОУ "Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева 2.575.966,67 343.714,99 2.401.068,23 324.713,00 2.919.681,66 2.725.781,23 2.184.652,25 391.314,42 15 30 Бакаев Жамиль Адельзянович Директор ГАПОУ "Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства" 1.514.917,94 1.392.642,08 2.045.896,15 1.214.861,00 2.907.560,02 3.260.757,15 1.175.048,73 339.869,21 16 9 Мягдеева Надежда Николаевна Директор ГБОУ "Альметьевская школа-интернат" 2.395.189,41 477.325,68 974.834,87 139.500,30 2.872.515,09 1.114.335,17 662.554,72 1.732.634,69 17 59 Яруллин Ильдар Махмутович Директор ГАПОУ" Казанский колледж технологии и дизайна" 1.014.109,24 1.724.395,84 1.064.526,84 456.376,38 2.738.505,08 1.520.903,22 1.014.013,60 95,64 18 12 Соколова Светлана Вильевна Директор ГАПОУ "Елабужский политехнический колледж" 2.237.631,82 481.702,35 2.406.357,56 1.908.003,61 2.719.334,17 4.314.361,17 1.612.496,96 625.134,86 19 8 Залакаев Фарит Нургалиевич Директор ГАПОУ "КГАМТ им.Л.Б.Васильева" 2.543.513,72 121.154,60 1.944.670,80 121.253,77 2.664.668,32 2.065.924,57 2.226.262,59 317.251,13 20 47 Ахметова Эльмира Таксиновна Директор ГАПОУ "Технический колледж им. В.Д. Поташова" 1.184.417,68 1.463.242,35 906.079,41 1.537.860,83 2.647.660,03 2.443.940,24 1.184.417,68 0,00 21 10 Залялова Анфиса Григорьевна Директор ГАПОУ "Казанский педагогический колледж" 2.375.815,93 124.721,40 2.159.641,25 122.321,40 2.500.537,33 2.281.962,65 1.805.578,75 570.237,18 22 95 Хабибуллин Ильшат Рафисович Директор ГБОУ "Нижнетабынская школа-интернат" 778.650,90 1.637.529,73 724.796,89 544.307,48 2.416.180,63 1.269.104,37 713.650,90 65.000,00 23 140 Охотникова Дарья Сергеевна Директор ГАОУ ЦППРК "Росток" 523.200,17 1.788.105,93 2.311.306,10 0,00 204.131,35 319.068,82 24 19 Врублевский Игорь Сергеевич Директор ГАПОУ "Ленинагорский нефтяной техникум" 1.823.413,82 474.997,37 1.742.989,17 326.230,21 2.298.411,19 2.069.219,38 1.823.413,82 0,00 25 45 Солдатов Александр Алексеевич Директор ГАПОУ "Алексевский аграрный колледж" 1.225.123,60 1.070.682,94 1.054.287,33 728.165,33 2.295.806,54 1.782.452,66 790.645,59 434.478,01 26 11 Савченко Разия Фатыховна Директор ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум » 2.293.095,49 1.716.357,58 2.293.095,49 1.716.357,58 1.689.409,76 603.685,73 27 15 Агелтдинов Зубаер Зайнетдинович Директор ГАПОУ "Сармановский апграрный колледж" 1.931.147,26 291.599,56 1.395.931,00 413.616,72 2.222.746,82 1.809.547,72 1.660.033,47 271.113,79 28 71 Тимакова Наталья Григорьевна Директор ГАПОУ "Лениногорский музыкально-художественный педагогический колледж" 940.765,29 1.214.526,50 867.312,62 1.119.600,93 2.155.291,79 1.986.913,55 747.872,46 192.892,83 29 26 Галиева Альфия Тимербаевна Директор ГАПОУ "Набережночелнинский педагогический колледж" 1.589.729,40 553.686,74 1.237.531,17 317.940,92 2.143.416,14 1.555.472,09 1.145.804,00 443.925,40 30 22 Калимуллин Фарид Масгутович Директор ГБПОУ "Бугульминский профессионально-педагогический колледж" 1.731.525,82 354.358,95 3.830.528,26 245.567,70 2.085.884,77 4.076.095,96 1.254.603,87 476.921,95 31 31 Четанов Владимир Александрович Директор государственное бюджетное оздоровительное общеобразовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении «Болгарская санаторная школа-интернат» 1.442.980,63 576.277,54 1.085.734,41 554.576,63 2.019.258,17 1.640.311,04 856.093,99 586.886,64 32 20 Юнусов Раис Шагитович Директор ГБОУ "Казанская кадетская школа-интернат им. Б.К. Кузнецова" 1.808.878,67 187.804,92 1.996.683,59 664.390,75 1.144.487,92 33 23 Муханов Виктор Семенович Директор ГАПОУ "Зеленодольский механический колледж" 1.686.978,88 287.407,64 1.873.307,01 298.127,92 1.974.386,52 2.171.434,93 1.013.193,00 673.785,88 34 24 Проснев Александр Владимирович Директор ГАПОУ "Казанский строительный колледж" 1.681.997,54 280.954,06 1.484.701,28 268.257,97 1.962.951,60 1.752.959,25 1.581.997,54 100.000,00 35 63 Ахметов Рамил Рафикович Директор ГАПОУ "Дрожжановский техникум отраслевых техноллогий" 982.273,97 946.900,00 625.573,06 139.812,00 1.929.173,97 765.385,06 982.273,97 0,00 36 55 Бакиева Гузалия Раисовна Директор ГБПОУ "Альметьевский профессиональный колледж" 1.062.490,82 865.877,67 1.928.368,49 87.012,08 975.478,74 37 16 Майоров Алексей Анатольевич Директор ГБОУ "Кадетская школа полиции "Калкан" 1.850.882,08 796.635,02 1.850.882,08 796.635,02 682.243,33 1.168.638,75 38 17 Ямашева Минзеля Зуфаровна Директор ГБОУ "Нижнекамская школа №18" 1.849.610,20 860.067,97 1.849.610,20 860.067,97 678.235,10 1.171.375,10 39 18 Силантьева Ольга Владимировна Директор ГАПОУ "Колледж малого бизнеса и предпринимательства" 1.845.766,38 0,00 1.396.866,66 0,00 1.845.766,38 1.396.866,66 1.340.948,68 504.817,70 40 54 Ахмадеев Расих Раисович Директор ГАПОУ "Казанский политехнический колледж" 1.069.768,02 762.023,26 984.619,07 746.751,81 1.831.791,28 1.731.370,88 1.068.972,02 796,00 41 117 Ялалов Илсур Индусович Директор ГБОУ "Актанышская кадетская школа-интернат имени героя Совеского Союза Хасана Заманова" 672.190,84 1.153.167,66 695.025,48 1.023.921,85 1.825.358,50 1.718.947,33 558.072,00 114.118,84 42 92 Сабитов Шаукат Накипович Директор ГБОУ"Маскаринская школа-интернат" 786.496,71 1.019.549,39 744.688,54 673.786,06 1.806.046,10 1.418.474,60 638.596,55 147.900,16 43 105 Мухаметов Камиль Баязитович Директор ГАПОУ "Казанский радиомеханический колледж" 729.909,79 1.058.667,28 507.112,46 806.095,03 1.788.577,07 1.313.207,49 678.185,79 51.724,00 44 48 Куприянова Татьяна Адиславовна Директор ГАПОУ "Нижнекамский политехнический колледж имени Е.Н. Королёва" 1.166.880,64 586.028,93 1.950.778,24 550.779,87 1.752.909,57 2.501.558,11 1.114.996,06 51.884,58 45 29 Павлов Михаил Николаевич Директор ГАПОУ "Нижнекамский многопрофильный колледж" 1.523.558,09 203.870,62 1.308.203,27 166.109,89 1.727.428,71 1.474.313,16 1.155.740,28 367.817,81 46 43 Гиниятуллин Ильдар Мазитович Директор ГАПОУ "Буинский ветеринарный техникум" 1.237.992,27 489.210,02 959.615,01 397.559,63 1.727.202,29 1.357.174,64 1.164.648,63 73.343,64 47 131 Мойкина Гульнара Вагизовна Директор ГБОУ "Заинская школа №9" 615.717,35 1.059.510,00 482.933,40 0,00 1.675.227,35 482.933,40 615.717,35 0,00 48 139 Гарифуллина Ильгиза Ирековна Директор ГБОУ "Набережночелнинская школа №88" 548.292,71 1.117.367,10 403.495,22 588.330,98 1.665.659,81 991.826,20 547.942,71 350,00 49 51 Мухаметов Айрат Ринатович Директор государственное бюджетное учреждение "Республиканский центр мониторинга качества образования" 1.120.956,77 533.741,16 553.293,83 512.275,70 1.654.697,93 1.065.569,53 50 68 Исламова Гульнара Ильдаровна Директор ГАОУ " РОЦ" МОиН РТ 962.313,95 681.125,53 1.643.439,48 962.313,95 0,00 51 49 Волков Габдрэуф Габдулхакович Директор ГБОУ "Набережночелнинская школа №69 для детей с ОВЗ" 1.155.738,52 479.701,35 740.979,71 475.839,55 1.635.439,87 1.216.819,26 503.409,79 652.328,73 52 25 Биктимиров Радик Ленарович Директор ГАПОУ "Камский строительный колледж им.Е.Н.Батенчука" 1.625.324,30 0,00 1.532.891,82 0,00 1.625.324,30 1.532.891,82 1.297.050,35 328.273,95 53 39 Минязев Рустем Рафаэлевич Директор ГАПОУ "Ленинагорский политехнический колледж" 1.263.290,01 334.026,23 1.597.316,24 981.950,36 281.339,65 54 38 Хабипов Ирек Ибрагимович Директор ГАПОУ "Бугульмиснкий машиностроительный техникум" 1.264.187,42 290.121,11 1.238.418,25 211.759,44 1.554.308,53 1.450.177,69 1.077.427,42 186.760,00 55 28 Залалов Ильгиз Ирекович Директор ГАПОУ "КАТК им. П.В. Дементьева" 1.550.370,04 1.632.983,67 207.383,11 1.550.370,04 1.840.366,78 1.460.154,04 90.216,00 56 111 Фокина Флюра Хафизовна Директор ГБОУ "Набережночелнинская школа-интернат "Омет" №86 для детей с ОВЗ 704.366,75 834.010,70 717.682,77 1.222.706,87 1.538.377,45 1.940.389,64 57 42 Егоров Николай Николаевич Директор ГАПОУ "Мамадышский политехнический колледж" 1.239.025,75 260.934,55 1.195.067,45 560.455,55 1.499.960,30 1.755.523,00 774.541,65 464.484,10 58 75 Маслов Александр Сергеевич Директор ГАПОУ "Бугульминский строительно-технический колледж" 918.184,51 554.134,70 831.345,23 630.444,10 1.472.319,21 1.461.789,33 898.184,50 20.000,01 59 141 Савинов Евгений Викторович Директор ГБОУ "Болгарская кадетская школа-интернат" 521.110,29 948.720,21 474.413,43 631.604,47 1.469.830,50 1.106.017,90 498.003,82 23.106,47 60 32 Фаттахова Эльвира Шариповна Директор ГАПОУ "Мензелинский сельскохозяйственный техникум" 1.420.510,91 1.124.588,95 1.420.510,91 1.124.588,95 939.922,38 480.588,53 61 46 Кладов Дмитрий Юрьевич Директор РСОШ 1.223.539,02 185.049,00 1.014.782,00 179.376,00 1.408.588,02 1.194.158,00 1.223.539,02 0,00 62 134 Хазиева Наиля Хазимардановна Директор ГБОУ "Такталачукская школа-интернат" 574.573,57 833.798,19 1.408.371,76 451.950,75 122.622,82 63 53 Гатин Азат Халилович Директор ГАПОУ "Кукморский аграрный колледж" 1.085.871,98 315.943,09 879.155,21 281.541,15 1.401.815,07 1.160.696,36 907.343,97 178.528,01 64 86 Гарипова Рузиля Ильдаровна Директор ГАОУ "Гуманитарная гимназия-интернат для одаренных детей" 839.438,29 560.749,21 867.934,64 541.788,20 1.400.187,50 1.409.722,84 818.383,96 21.054,33 65 33 Ганиев Ильдар Махмутович Директор ГАПОУ "Набережночелнинский политехнический колледж" 1.400.054,80 1.050.416,65 1.400.054,80 1.050.416,65 1.156.595,19 243.459,61 66 57 Сулейманов Рафаэль Габдулхаевич Директор ГБОУ "Черемшанская кадетская школа-интернат" 1.053.435,72 345.609,43 974.735,97 1.399.045,15 974.735,97 843.575,94 209.859,78 67 80 Еремеева Ольга Александровна Директор ГАПОУ"Чистопольский многопрофильный колледж" 879.226,19 500.000,00 729.299,25 480.000,00 1.379.226,19 1.209.299,25 765.837,12 113.389,07 68 40 Бикмухаметов Закиржан Миннемуллович Директор ГАПОУ "Сабинский аграрный колледж" 1.241.223,01 122.985,60 1.158.434,86 576.628,66 1.364.208,61 1.735.063,52 1.186.742,13 54.480,88 69 82 Гильфанов Нурхади Золяевич Директор ГБОУ "Мензелинская школа-интернат" 870.950,79 489.142,50 599.083,65 410.184,56 1.360.093,29 1.009.268,21 663.675,38 207.275,41 70 79 Корчагин Алексей Александрович Директор ГБОУ "Болгарская школа-интернат" 885.105,61 472.196,78 852.455,18 366.833,19 1.357.302,39 1.219.288,37 745.878,10 139.227,51 71 34 Титов Сергей Владимирович Директор ГАПОУ "Нижнекамский агропромышленный колледж" 1.352.558,67 1.067.927,17 1.352.558,67 1.067.927,17 1.304.832,52 47.726,15 72 98 Тюренкова Оксана Игоревна Директор ГБОУ "Казанская школа № 61 для детей с ограниченными возможностями здоровья" 763.108,55 578.400,00 678.576,50 340.115,33 1.341.508,55 1.018.691,83 73 72 Шавалиева Милеуша Илгизовна Директор ГБООУ "Новокашировская сапнаторная школа - интернат" 925.813,00 405.317,01 979.479,60 294.359,81 1.331.130,01 1.273.839,41 910.875,19 14.937,81 74 35 Марданов Рамиль Ильясович Директор ГБОУ "Елабужская школа-интернат" 1.312.124,62 1.312.124,62 75 129 Ильина Елена Геннадьевна Директор ГБУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Детский дом Приволжского района г.Казани" 619.392,81 655.504,08 565.705,08 611.956,71 1.274.896,89 1.177.661,79 76 37 Зияева Гульмира Акмаловна Директор ГАОУ "Школа Иннополис" 1.272.240,05 1.050.108,24 1.272.240,05 1.050.108,24 1.147.211,39 125.028,66 77 83 Плаксина Ирина Владимировна Директор ГБОУ "Татарстанский кадетский корпус ПФО имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина" 860.487,25 387.546,69 1.248.033,94 678.762,03 181.725,22 78 107 Бусов Сергей Дмитриевич Директор ГАПОУ "Заинский политехнический колледж" 725.994,39 516.070,07 1.242.064,46 345.000,00 380.994,39 79 41 Максутова Любовь Андреевна Директор ГБУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Альметтьевский детский дом" 1.239.774,92 635.345,43 1.239.774,92 635.345,43 789.730,96 450.043,96 80 44 Валиуллина Рузалия Хабибулловна Директор ГБУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Лаишевский детский дом" 1.230.333,75 979.051,53 1.230.333,75 979.051,53 1.031.647,44 198.686,31 81 109 Нуруллин Виль Ринатович Директор ГБОУ "Тетюшская кадетская школа-интернат" 718.584,91 511.077,14 547.395,32 455.192,87 1.229.662,05 1.002.588,19 507.650,11 210.934,80 82 61 Ибрагимов Ренат Махмутович Директор ГАПОУ Мензелинский педагогический педколлдеж имени Мусы Джалиля 984.541,49 220.640,67 789.546,19 318.111,29 1.205.182,16 1.107.657,48 966.541,49 18.000,00 83 126 Шевцова Гульнара Агдасовна Директор ГБОУ "Лениногорская школа № 14" 637.583,18 561.553,80 583.484,31 566.368,35 1.199.136,98 1.149.852,66 630.754,23 6.828,95 84 102 Рахматуллин Дамир Кабирович Директор ГБУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Нурлатский детский дом" 745.793,60 445.651,62 750.366,01 337.753,90 1.191.445,22 1.088.119,91 547.337,00 198.456,60 85 60 Гафарова Миляуша Набиулловна Директор ГБОУ "Казанская школа-интернат им.Е.Г.Ласточкиной" 1.010.930,07 176.450,00 1.187.380,07 593.045,84 417.884,23 86 125 Гумеров Ильшат Махмутович Директор ГБОУ "Камско-Устьинская кадетская школа-интернат" 643.044,56 536.070,41 505.465,44 520.627,82 1.179.114,97 1.026.093,26 466.347,47 176.697,09 87 50 Гаффарова Халидя Нургаеновна Директор ГБОУ «Набережночелнинская начальная школа – детский сад № 89 для детей с ОВЗ» 1.148.572,30 910.527,63 154.693,20 1.148.572,30 1.065.220,83 726.799,27 421.773,03 88 101 Тулаева Наталья Ивановна Директор ГБОУ "Казанская школа №76" 747.158,21 400.170,00 659.264,27 360.000,00 1.147.328,21 1.019.264,27 747.158,00 0,21 89 100 Мухамадеев Марсель Юрьевич Директор Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кадетская школа имени Героя Советского Союза Никиты Кайманова" 749.938,55 396.264,39 970.014,69 359.976,85 1.146.202,94 1.329.991,54 90 116 Атаманова Ольга Михайловна Директор ГБОУ "Русско-Акташская школа-интернат" 674.651,21 443.006,47 576.218,07 357.277,73 1.117.657,68 933.495,80 559.521,00 115.130,21 91 112 Нуриева Диляра Бадертдиновна Директор ГБОУ "Сабинская школа-интернат" 701.867,25 400.106,87 677.417,96 315.451,11 1.101.974,12 992.869,07 699.204,55 2.662,70 92 52 Ахмерова Гульзада Рафаильевна Директор ГКОУ "Вечерняя (сменная) школа № 36" 1.099.303,93 1.056.878,24 1.099.303,93 1.056.878,24 93 56 Зинатуллин Ильдус Миннигалиевич Директор ГБОУ "Елабужская шкла № 7 для детей с ОВЗ 1.055.574,49 888.617,67 1.055.574,49 888.617,67 894.992,17 160.582,32 94 58 Бурнашевская Ольга Владимировна Директор ГБОУ"Нурлатская школа-интернат" 1.044.857,04 760.135,01 1.044.857,04 760.135,01 784.943,92 259.913,12 95 108 Пролубчикова Светлана Юрьевна Директор ГБОУ "Казанская школа-интернат № 7 для детей с ОВЗ" 720.271,01 316.929,44 705.536,21 1.037.200,45 705.536,21 486.077,76 234.193,25 96 132 Богова Светлана Алексеевна Директор ГБУ "ЦССУ г.Казани" 584.524,47 439.341,75 429.951,53 457.621,55 1.023.866,22 887.573,08 485.407,42 99.117,05 97 84 Халиуллина Зиля Рафиковна Директор ГБОУ"Татарско-Елтанская школа-интернат" 856.887,36 150.272,27 673.813,16 105.282,49 1.007.159,63 779.095,65 743.481,26 113.406,10 98 62 Чумаков Владимир Петрович Директор ГБОУ "Альметьевская школа № 19 983.617,07 1.020.032,66 630.718,31 983.617,07 1.650.750,97 589.466,39 394.150,68 99 123 Валиев Ленар Хамбалович Директор ГБОУ "Ново-Кинерская школа интернат" 655.437,31 327.998,46 596.156,35 275.283,11 983.435,77 871.439,46 655.437,00 0,31 100 78 Гатин Фарит Юнусович Директор ГАПОУ "Бугульминский аграрный колледж" 889.357,00 91.200,00 578.137,54 91.200,00 980.557,00 669.337,54 676.557,00 212.800,00 101 97 Олейникова Татьяна Александровна Директор ГБОУ "Сокольская школа-интернат для детей с ОВЗ" 763.178,04 213.220,09 723.545,25 174.186,89 976.398,13 897.732,14 637.188,18 125.989,86 102 64 Егорова Татьяна Ивановна Директор ГБОУ "Казанская школа №142" 973.534,81 3.169.415,27 973.534,81 3.169.415,27 765.509,86 208.024,95 103 65 Тузова Нина Дмитриевна Директор ГБОУ "Набережночелнинская школа № 67" 969.673,00 887.232,39 969.673,00 887.232,39 740.057,52 229.615,48 104 66 Сатаева Галина Андреевна Директор ГБУ"ЦССУ г.Набережные Челны" 969.373,46 838.278,00 969.373,46 838.278,00 654.900,00 314.473,46 105 70 Нуруллин Анас Абдрахманович Директор ГУП "Чистопольский сельскохозяйственный техникум им.Г.И.Усманова" 953.800,36 14.400,00 1.223.371,45 14.400,00 968.200,36 1.237.771,45 723.099,33 230.701,03 106 127 Курамшин Фаиль Гусманович Директор ГАПОУ "Апастовский аграрный колледж" 633.203,96 331.757,99 599.975,86 390.648,79 964.961,95 990.624,65 597.644,62 35.559,34 107 67 Шамсутдинов Ильдар Гилазетдинович Директор ГАПОУ "КНХК им В.П. Лушникова" 963.478,56 0,00 1.043.311,65 0,00 963.478,56 1.043.311,65 963.478,56 0,00 108 69 Клещевникова Лариса Алефтиновна Директор ГБОУ "Нижнекамская школа №23 для детей с ОВЗ" 954.427,18 859.230,50 954.427,18 859.230,50 805.632,70 148.794,48 109 91 Корытин Николай Александрович Директор ГБОУ "Бугульминская школа-интернат" 810.759,48 132.000,00 743.296,74 132.000,00 942.759,48 875.296,74 413.465,88 397.293,60 110 73 Закирова Фарида Наилевна Директор ГБОУ"Агрызская школа-интернат" 923.596,81 671.162,59 923.596,81 671.162,59 478.833,25 444.763,56 111 120 Валиев Наиль Миннебаевич Директор ГБОУ "Тлянче-Тамакская школа-интернат" 663.990,79 258.007,18 641.308,85 241.891,40 921.997,97 883.200,25 112 114 Анисимова Ольга Николаевна Директор ГБОУ "ЗЕЛЕНОДОЛЬСКАЯ ШКОЛА №2" 693.166,78 228.000,00 577.966,78 168.000,00 921.166,78 745.966,78 669.496,21 23.670,57 113 74 Полякова Светлана Зиатдиновна Директор ГБОУ "Казанская школа-интернат №11” 920.736,89 0,00 840.912,89 0,00 920.736,89 840.912,89 772.576,10 148.160,79 114 76 Бикмухаметов Ильдус Шайсултанович Директор ГБОУ "Икшурминская кадетская школа-интернат имени Байкиева К.С." 914.961,85 0,00 648.487,66 0,00 914.961,85 648.487,66 575.770,21 339.191,64 115 103 Валеев Мансур Мунавирович Директор ГБОУ "Мамадышская школа-интернат" 744.950,36 168.150,21 709.958,24 376.996,79 913.100,57 1.086.955,03 574.394,31 170.556,05 116 77 Салимханова Дамиря Ахмадулловна Директор ГБОУ "Менделеевская школа для детей с ОВЗ" 907.180,82 850.841,17 907.180,82 850.841,17 693.127,73 214.053,09 117 124 Максимова Елена Владимировна Директор ГБОУ Набережночелнинскаяшкола №87 646.481,40 253.829,39 624.829,00 0,00 900.310,79 624.829,00 646.481,40 0,00 118 96 Хуснутдинов Роберт Анисович Директор филиала ГАПОУ "Ленинагорский политехнический колледж" 767.615,52 129.170,19 896.785,71 702.515,52 65.100,00 119 81 Сабирзянова Ильхамия Мансуровна Директор ГБОУ "Чистопольская школа № 10" 872.381,39 837.624,89 872.381,39 837.624,89 669.836,67 202.544,72 120 110 Карамов Рафаил Касимович Директор ГБОУ "Верхнечелнинская школа-интернат" 706.057,61 150.861,84 856.919,45 645.416,83 60.640,78 121 85 Шарипова Эльмира Габдулахатовна Директор ГБОУ "Кадетская школа №82 им.И.Маннанова" 852.271,55 869.762,88 852.271,55 869.762,88 703.435,08 148.836,47 122 87 Марданова Ольга Витальевна Директор Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Набережночелнинская школа № 75 для детей с ограниченными возможностями здоровья» 838.749,08 835.625,69 838.749,08 835.625,69 684.156,29 154.592,79 123 135 Мухитов Данияр Замилович Директор ГБОУ "Азнакаевская школа для детей с ОВЗ" 572.963,09 259.193,85 629.899,18 164.719,57 832.156,94 794.618,75 570.991,02 1.972,07 124 88 Доценко Елена Борисовна Директор ГБОУ "Набережночелнинская школа № 68 для детей с ОВЗ" 832.001,89 699.672,82 832.001,89 699.672,82 832.001,89 0,00 125 89 Шепынева Елена Владимировна Директор ГБОУ "Казанская школа № 172 для детей с ОВЗ" 830.566,67 830.566,67 579.940,99 250.625,68 126 90 Буслаева Вера Ивановна Директор ГБОУ "Чистопольская кадетская школа-интернат" 826.440,79 763.091,13 826.440,79 763.091,13 532.721,20 293.719,59 127 142 Камалутдинов Рифкать Рафаилович Директор ГАПОУ Арский агропромышленный прфессиональный колледж 515.529 302.417 817.945,38 515.529 0 128 118 Шафиков Венер Лотфуллович Директор ГАПОУ "Бавлинский аграрный колледж" 671.361,45 135.360,00 431.089,95 93.877,96 806.721,45 524.967,91 500.015,50 171.345,95 129 94 Шахмаева Зоя Леонидовна Директор ГБОУ "Нижнекамская школа-интернат" 779.948,63 775.728,09 779.948,63 775.728,09 499.740,12 280.208,51 130 99 Кратков Андрей Николаевич Директор ГБОУ "Васильевская кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Николая Волостнова" 757.327,98 0,00 1.092.053,00 0,00 757.327,98 1.092.053,00 719.336,98 37.991,00 131 144 Константинова Ольга Петровна Директор ГБУ "ЦССУ г.Бугульмы" 508.377,17 238.169,55 470.995,64 249.944,71 746.546,72 720.940,35 465.495,00 42.882,17 132 104 Ермолаева Наталья Александровна Заведующий ГКУ "Республиканская психолого-медико-педагогическая консультация 730.287,74 730.287,74 141.568,84 588.718,90 133 106 Шарипова Гилия Равильевна Директор ГБУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Елабужский детский дом" 728.880,86 541.086,81 728.880,86 541.086,81 726.260,66 2.620,20 134 138 Мубараков Рустем Мунирович Директор ГБОУ «Мензелинская кадетская школа-интернат» 551.702,21 175.709,00 544.475,95 114.123,00 727.411,21 658.598,95 551.702,21 0,00 135 113 Адаева Татьяна Юрьевна Директор ГАПОУ "Тетюшский государственный колледж гражданской защиты" 693.994,28 750.652,29 693.994,28 750.652,29 646.999,98 46.994,30 136 121 Дусалимов Ильдар Марсельевич Директор ГБОУ "Уруссинская школа-интернат" 662.991,20 22.017,14 636.564,55 12.827,12 685.008,34 649.391,67 662.991,00 0,20 137 136 Сахауов Ильдар Зуфарович Директор ГАПОУ "Тетюшский сельскохозяйственный техникум" 555.846,53 122.279,26 454.777,70 0,00 678.125,79 454.777,70 638.903,53 -83.057,00 138 115 Портнова Светлана Борисовна Директор ГБОУ Казанская школа - интернат № 1 для детей с ОВЗ 677.962,50 652.017,15 677.962,50 652.017,15 522.640,68 155.321,82 139 146 Габдулхаев Ильшат Ильфатович Директор ГАПОУ "Актанышский технологический техникум" 506.473,91 162.818,12 669.292,03 369.778,90 136.695,01 140 119 Лутфуллина Гульнара Фаритовна Директор ГБОУ "Актюбинская школа-интернат" 664.741,19 892.269,79 664.741,19 892.269,79 543.388,09 121.353,10 141 122 Габидуллина Зульфия Бариевна Директор ГБОУ "Пестречинская школа-интернат" 657.309,90 520.064,88 657.309,90 520.064,88 627.039,80 30.270,10 142 128 Валиева Елена Александровна Директор ГБУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Чистопольский детский дом" 629.059,06 669.831,55 629.059,06 669.831,55 555.436,36 73.622,70 143 130 Кадыров Ильдар Ленарович Директор ГБОУ "Бугульминская школа №10" 618.893,08 610.198,26 618.893,08 610.198,26 618.893,08 0,00 144 133 Кривенцова Юлия Владимировна Директор ГБУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Нижнекамский детский дом" 579.182,75 540.171,65 579.182,75 540.171,65 578.891,42 291,33 145 137 Идрисов Ранис Анварович Директор ГБУ ДО "Республиканский центр внешкольной работы" 552.849,55 0,00 527.971,33 196.264,00 552.849,55 724.235,33 507.849,55 45.000,00 146 145 Хабибуллина Диана Раисовна Директор ГКУ "Республиканский центр усыновления, опеки и попечительства" 508.225,62 467.916,08 508.225,62 467.916,08 489.123,24 19.102,38 147 147 Садриева Эльмира Шахиязамовна Директор ГБУ ДО "РДООЦ "Костер" 504.809,35 544.403,63 504.809,35 544.403,63 148 148 Аюпов Фаргат Фаатович Директор ГАПОУ "АТУТ" 337.514,16 130.789,44 315.126,54 0,00 468.303,60 315.126,54 372.314,00 -34.799,84

Богатейшая семья у и.о. ректора АГНИ, бывшего топ-менеджера «дочки» «Роснефти»

Самая богатая семья у Роберта Нургалиева, третий год подряд возглавляющего Альметьевский нефтяной институт с приставкой и.о. Сам он отчитался о доходе в 9 млн рублей, супруга заработала 25,6 миллиона. Доходы обоих за год сократились: в 2017 году Нургалиев отчитался о 16,6 млн рублей, его жена — о 30,8 млн рублей.

Что интересно, годовая зарплата Нургалиева составляет лишь 2,7 млн рублей (232,1 тыс. рублей в месяц), происхождение остальных 6,1 млн рублей неизвестно. Но можно предположить, что это остатки сбережений, созданных на прежней работе Нургалиева, которые он просто переписал на супругу, — до 2016 года он в течение 5 лет работал первым заместителем гендиректора по производству ООО «РН-Сервис», еще ранее был топ-менеджером в другой «дочке» «Роснефти» — ООО «РН-Строй». Выручка «РН-«Сервис» на момент ухода Нургалиева весной 2016 года составляла 2,4 млрд рублей (по итогам 2015 года), через 2 года увеличившись в 10 раз до 25,4 млрд рублей (2017 год без прежнего руководителя компания закрыла, впрочем, с убытком в 190 млн рублей). Очевидно, что и зарплата топ-менеджера в такой компании была немаленькой.

В собственности Нургалиева квартира на 410 кв. м, дом на 500 кв. м, два участка на 15 тыс. кв. м и 28 тыс. кв. м, у супруги еще одна квартира на 176 кв. м и нежилое помещение на 2 тыс. кв. метров. В пользовании у четы Нургалиевых еще один дом на 470 кв. метров. У и.о. ректора три автомобиля: Mercedes-Benz S450, BMW X3 xDrive20i и Nissan Patrol Elegance.

Сам АГНИ находится в списке средне-специальных учебных заведений благодаря программам дополнительного образования — приход Нургалиева в свое время связали с подготовкой к присоединению АГНИ к КФУ, институту необходимо было подтянуть свой преподавательский состав и уровень обучения, чтобы будущая «мать» от этого присоединения не «захирела».

Впрочем, последний раз о перспективах присоединения говорили в феврале 2017 года на ученом совете КФУ, который соблазняла поддержка «Татнефти» (является основным заказчиком профессиональных кадров в нефтяной отрасли РТ, вкладывает в АГНИ до 10 млн рублей ежегодно). Однако ученый совет КФУ разделился: 44 человека проголосовали «за» при 33 «против» ходатайства к Минобрнауки РТ об объединении двух вузов. Тем не менее в марте 2017 года Нургалиев заявил, что АГНИ получит статус филиала КФУ и название «Высшая нефтяная школа» в течение года — но этого пока так и не произошло.

Директор ресурсного центра «Сетевой компании» «подрабатывает» на рынке казанской недвижимости

11,1 млн рублей — о таком семейном доходе отчитались директор Казанского энергетического колледжа (учатся 1 260 человек, основан в 1956 году) Азат Хабибуллин (4 млн рублей) и его супруга (7 млн рублей). При этом годовая зарплата директора составила лишь 316,3 тыс. рублей, то есть доход большей частью был получен в каком-то ином месте. С учетом его зарплаты в размере 90,4 тыс. рублей, директором он успел проработать в прошлом году три с половиной месяца.

В собственности Хабибуллиных четыре нежилых помещения на 400 кв. м, дом на 160,7 кв. м, две квартиры на 215 кв. м и дача на 54,1 кв. метра. В пользовании у самого директора еще одна квартира на 180 кв. м и участок на 30 тыс. кв. метров. В гараже стоят два прицепа для перевозки лодок ЛАВ-81016-А и M3CA 81771D, катер Fibrafort Style 200 и Mercedes-Benz CLS350 CDI.

В 2015 году КЭК получил статус ресурсного центра РТ для ОАО «Сетевая компания» и ОАО «Генерирующая компания». Фото vk.com

О педагогической деятельности Азата Хабибуллина известно мало — у него есть, однако, ученая степень, а общий стаж работы составляет почти 30 лет. Есть информация, что прежде чем возглавить КЭК, получивший в 2015 году статус ресурсного центра РТ для ОАО «Сетевая компания» и ОАО «Генерирующая компания» (помимо прочего, для колледжа это еще означает «очень много денег»), Хабибуллин успел посидеть в кресле замдиректора по общим вопросам Казанского техникума наземного и подземного электрического транспорта (ныне Казанский автотранспортный техникум им. А.П. Обыденнова).

Основной доход новый директор получал как индивидуальный предприниматель, и продолжает получать, так как статус ИП у него действующий — с 2007 года он занимается операциями с недвижимостью в Казани.

Рулевая ИРО РТ получила 4 млн рублей от продажи недвижимости

Тройку богатейших семей руководителей учреждений СПО замыкает семья тоже нового ректора — руководителя Института развития образования РТ с апреля 2018 года Людмилы Нугумановой: сама она задекларировала доход в 5,8 млн рублей (из которых 4 млн были получены не за профессиональную деятельность, так как общая ее зарплата в прошлом году составила лишь 1,8 млн рублей, или 151 тыс. рублей в месяц), ее супруг — еще 3,6 млн рублей. В собственности у супругов три участка на 1 827 тыс. кв. м, дом на 243,7 кв. м и гараж на 33,6 кв. м, где стоит машина ректора Subaru Forester.

Сама Людмила Нугуманова указала в декларации, что ее доход был получен «с учетом продажи недвижимого имущества». Действительно, бизнесом она не занималась никогда, карьеру начала в 1980-х годах, к концу СССР возглавив тогдашний Альметьевский нефтяной техникум, в конце 1990-х успела порулить Научно-методическим центром Управления образования администрации Казани, затем была начальником отдела образования Вахитовского района Казани, а в 2010-е дослужилась до замминистра образования Татарстана. В ее активе также ректорство ТИСБИ (с 2016 по 2018 год). В 2018 году Нугуманова стала членом Совета при президенте Татарстана по образованию и науке.

На новой должности она отвечала за переподготовку бывших учителей татарского языка, оказавшихся «лишними» в 2017 году: так, в Институт развития образования Татарстана к концу 2017 года поступило 1 400 заявок на переобучение от педагогов татарского языка из разных районов республики — они должны были пройти курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку за счет бюджета РТ.

На новой должности Нугуманова отвечала за переподготовку бывших учителей татарского языка. Фото tatarstan.ru

На продаже недвижимости и авто разбогатели семьи главы лениногорского детдома и ресурсного центра «Татнефти»

Четвертый по величине семейный доход задекларировала директор ГБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Лениногорской детский дом (основан в 1995 году — учатся 28 детей) Раушан Муртазина: сама она отчиталась о доходе всего в 514 тыс. рублей (и большей частью он действительно был получен за профессиональную деятельность — 467,8 тыс. рублей), а ее муж заработал в 2018 году 3,8 млн рублей. В собственности у Муртазиных пять земельных участков на 4,5 тыс. кв. м, квартира на 78 кв. м и дом на 141,7 кв. метра. В гараже стоят Daewoo Matiz и Toyota RAV 4.

Супруг Муртазиной объяснил в декларации, что часть дохода была получена «с учетом продажи автотранспортного средства». Впрочем, и годом ранее он заработал 3,5 млн рублей. Интересно, что в прошлом Муртазина некоторое время занималась предпринимательской деятельностью, в качестве ИП она торговала товарами бытовой химии, синтетическими моющими средствами, обоями и напольными покрытиями, косметическими и парфюмерными товарами.

Пятерку богатейших семей руководителей учреждений СПО закрывает семья директора «Нижнекамского индустриального техникума» (750 студентов) Рината Шаихова: сам он задекларировал 1,3 млн рублей (большей частью за счет зарплаты — 1,1 млн рублей, или 92,5 тыс. рублей в месяц), его супруга — 3 млн рублей. У Шаиховых две квартиры на 130 кв. м, участок на 927 кв. м и дом на 253,4 кв. м, еще один участок на 800 кв. м и дом на 45 кв. м в пользовании. В гараже стоит Ford Mondeo.

Супруга Шаихова объяснила свой доход продажей недвижимого имущества, которое, если иметь в виду ее прошлогодний доход всего в 707,4 тыс. рублей, принесло семье 2,3 млн рублей в 2018 году.

Шаихов дважды — в 2010 и 2014 году — был удостоен звания «Лучший директор года», его педагогический стаж составляет 34 года, кресло директора он занимает почти 10 лет. В нулевые годы учредил компанию ООО «Созидатель», которая занималась эксплуатацией дорожных сооружений (мостов, туннелей, путепроводов), ликвидированную в 2009 году. Нижнекамский индустриальный техникум — ресурсный центр ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», здесь на деньги в том числе «Татнефти» готовят специалистов для шинной отрасли.

Нижнекамский индустриальный техникум — ресурсный центр ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». Фото nitnk.wordpress.com

Директор Международного колледжа сервиса оказалась одним из ключевых игроков строительного рынка Казани

В пятерке по величине личного дохода также директор Международного колледжа сервиса (817 студентов) Фарида Ковалева и директор Института истории им. Марджани АН РТ Рафаэль Хакимов.

Ковалева отчиталась о 4,1 млн рублей, при этом еще годом ранее она получила доход в 17,4 млн рублей. И лишь 1 млн рублей она заработала на профессиональном посту (ее зарплата — 84,4 тыс. рублей в месяц). У Ковалевой (супруга нет) — два участка на 4 тыс. кв. м, дом на 222,5 кв. м, квартира на 101,3 кв. м, автомобиль Mazda СХ5, но, что любопытно, в пользовании у нее еще и целая акватория Куйбышевского хранилища на 2,1 тыс. кв. метра. Высокий доход в декларации Ковалева объяснила продажей недвижимого имущества.

До прихода в МКС долгие годы она работала в Казанском государственном технологическом университете, была сначала замдекана факультета легкой промышленности и моды, затем доцентом кафедры моды и технологии, замдиректора института технологии легкой промышленности, моды и дизайна. СМИ узнали о ней и ее семье в 2012 году, когда Ковалевы оказались единственной семьей из Татарстана на круизном лайнере «Коста Конкордия», севшего на мель у итальянского побережья.

Немаленький доход Ковалевой объясняется опять-таки бизнесом — она является учредителем трех действующих компаний: ООО «Татэкоресурс» (возводит новостройки в центре Казани), ООО «С Коллекшн» (аренда недвижимости) и ООО «Белый дом» (подготовка строительной площадки). Всеми тремя руководит ее сын Руслан Ковалев. Компания «Белый дом» засветилась летом прошлого года, когда был выставлен на торги птичий рынок в Соцгороде — конкретно павильоны, так как недвижимость на 77 соток к тому моменту продали, как писала газета «Реальное время», вполовину дешевле реальной стоимости. Именно «Белый дом» стал собственником участка, купив его у исполкома. Выручка компании в 2017 году выросла на 40% до 8 млн рублей, чистая прибыль составила 1,5 млн рублей. Выручка другой компании Ковалевой ООО «Татэкоресурс» составила 4,2 млн рублей, а чистая прибыль при этом… 102,2 млн рублей! Последняя возводит ЖК «Архитектор» на ул. Калинина.

Наконец, известный татарский историк Рафаэль Хакимов задекларировал 3 млн рублей (в прошлом году — 3,2 млн), из которых только 1,2 млн рублей он заработал на посту директора института истории — средняя зарплата составила 110,4 тыс. рублей в месяц. В собственности у Хакимовых (супруга заработала лишь 93,2 тыс. рублей) только квартира на 112,1 кв. м и дом на 224,7 кв. м, зато сразу три автомобиля: один у самого Хакимова — Ford Focus, два других записаны на его жену: ВАЗ 21043 и Lexus IS 250.

Рафаэль Хакимов задекларировал 3 млн рублей (в прошлом году 3,2 млн). Фото Максима Платонова

Хакимов, помимо основной научной деятельности, являлся также владельцем 20% компании ООО «Фармакея», занимающейся научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук — компания была исключена из ЕГРЮЛ в 2017 году (вследствие банкротства).

