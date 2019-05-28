Бизнес в помощь: треть годового дохода глав колледжей Татарстана получена не по месту работы
Семейный доход руководителей учреждений среднего профобразования вырос в прошлом году на 50 млн рублей
Совокупный личный доход руководителей 148 средне-специальных учебных заведений Татарстана достиг в 2018 году 176 млн рублей, при этом годовые зарплаты в их личном доходе составляют лишь 66% — источник 60 млн рублей, по сути, неизвестен. Но, как выяснила аналитическая служба «Реального времени», ректоры и директора техникумов и колледжей подрабатывают в бизнесе. У главы АГНИ имеются сбережения, накопленные, по-видимому, в период работы в «дочке» «Роснефти», директор «Казанского энергетического колледжа» — участник рынка казанской недвижимости, руководители Института развития образования РТ, лениногорского детдома и «Нижнекамского индустриального техникума» объясняют семейное богатство продажей движимого и недвижимого имущества. А директор «Международного колледжа сервиса» вообще оказалась одним из ключевых игроков строительного рынка Казани.
Треть доходов руководителей ссузов Татарстана получена не по месту работы
Совокупный личный доход руководителей 148 средне-специальных учебных заведений Татарстана в 2018 году составил 176 млн рублей, увеличившись на 17,8 млн рублей. Супруги добавили в эту копилку еще 96,8 млн. В результате семейный доход директоров учреждений среднего профессионального образования (СПО) вырос почти на 50 млн рублей, составив 272,8 млн. Отметим, что годовые зарплаты директоров в их личном доходе составляют лишь 116,8 млн рублей (66%), источник еще трети доходов — 60 млн рублей, по сути, неизвестен.
|№ по совокупному доходу
|№ по личному доходу
|ФИО
|Должность
|ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2018 ГОДУ, РУБ,
|ДОХОД СУПРУГА/ГИ В 2018 ГОДУ, РУБ,
|ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2017 ГОДУ, РУБ,
|ДОХОД СУПРУГА/ГИ В 2017 ГОДУ, РУБ,
|СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА 2018 ГОД
|СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА 2017 ГОД
|Общая заработная плата в 2018 году за счет всех источников, руб.
|Разница между годовым доходом и заработной платой
|1
|1
|Нургалиев Роберт Загитович
|И.о. ректора ГБОУ ВО "АГНИ"
|8.948.613,13
|25.622.213,00
|16.645.510,39
|30.780.271,07
|34.570.826,13
|47.425.781,46
|2.785.421,00
|6.163.192,13
|2
|4
|Хабибуллин Азат Ильгизарович
|Директор ГАПОУ " Казанский энергетический колледж"
|4.031.754,87
|7.080.234,84
|11.111.989,71
|316.300,00
|3.715.454,87
|3
|2
|Нугуманова Людмила Николаевна
|Ректор ГАОУ ДПО ИРО РТ
|5.884.904,57
|3.631.814,74
|9.516.719,31
|1.813.821,27
|4.071.083,30
|4
|143
|Муртазина Раушан Габдрашитовна
|Директор ГБУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Лениногорский детский дом"
|513.994,73
|3.849.373,16
|473.293,36
|3.573.898,31
|4.363.367,89
|4.047.191,67
|467.862,00
|46.132,73
|5
|36
|Шаихов Ринат Рафикович
|Директор ГАПОУ "Нижнекамский индустриальный техникум"
|1.283.713,50
|3.016.570,76
|1.135.859,54
|707.437,79
|4.300.284,26
|1.843.297,33
|1.110.546,00
|173.167,50
|6
|93
|Мустафина Зульфия Гильфановна
|Директор ГАПОУ "Альметьевский торгово-экономический техникум"
|785.699,30
|3.418.924,11
|4.204.623,41
|273.120,12
|512.579,18
|7
|3
|Ковалева Фарида Рахибовна
|Директор ГАПОУ "Международный колледж сервиса"
|4.143.353,52
|17.419.139,14
|4.143.353,52
|17.419.139,14
|1.012.651,68
|3.130.701,84
|8
|27
|Имамеев Айрат Зиннурович
|Директор ГАПОУ "КАТТ им. А.П. Обыденнова"
|1.571.180,19
|2.160.000,00
|3.731.180,19
|398.746,00
|1.172.434,19
|9
|14
|Маннанов Мансур Гумарович
|Директор ГАПОУ "Рыбно-Слободский агротехнический техникум"
|2.060.684,29
|1.430.455,23
|1.079.804,58
|344.187,04
|3.491.139,52
|1.423.991,62
|655.454,11
|1.405.230,18
|10
|5
|Хакимов Рафаиль Сибгатович
|Директор ГБУ "Институт истории им.Ш.Марджани АН РТ"
|3.074.187,27
|93.210,00
|3.185.890,42
|103.805,00
|3.167.397,27
|3.289.695,42
|1.324.827,00
|1.749.360,27
|11
|13
|Багманов Ильдар Раисович
|Директор ГАПОУ "Альметьевский политехнический техникум"
|2.200.175,16
|909.568,12
|2.058.185,64
|912.314,65
|3.109.743,28
|2.970.500,29
|2.136.525,10
|63.650,06
|12
|21
|Сулимова Надежда Алексеевна
|Директор ГАОУ "Лицей Иннополис"
|1.800.908,30
|1.261.338,03
|1.714.350,91
|944.948,59
|3.062.246,33
|2.659.299,50
|1.586.856,14
|214.052,16
|13
|6
|Суворов Виктор Семенович
|Директор ГАОУ ВО НГТТИ
|2.797.601,15
|131.605,44
|2.232.474,27
|125.640,92
|2.929.206,59
|2.358.115,19
|1.657.806,57
|1.139.794,58
|14
|7
|Кадыров Алмаз Кавиевич
|Директор ГАПОУ "Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева
|2.575.966,67
|343.714,99
|2.401.068,23
|324.713,00
|2.919.681,66
|2.725.781,23
|2.184.652,25
|391.314,42
|15
|30
|Бакаев Жамиль Адельзянович
|Директор ГАПОУ "Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства"
|1.514.917,94
|1.392.642,08
|2.045.896,15
|1.214.861,00
|2.907.560,02
|3.260.757,15
|1.175.048,73
|339.869,21
|16
|9
|Мягдеева Надежда Николаевна
|Директор ГБОУ "Альметьевская школа-интернат"
|2.395.189,41
|477.325,68
|974.834,87
|139.500,30
|2.872.515,09
|1.114.335,17
|662.554,72
|1.732.634,69
|17
|59
|Яруллин Ильдар Махмутович
|Директор ГАПОУ" Казанский колледж технологии и дизайна"
|1.014.109,24
|1.724.395,84
|1.064.526,84
|456.376,38
|2.738.505,08
|1.520.903,22
|1.014.013,60
|95,64
|18
|12
|Соколова Светлана Вильевна
|Директор ГАПОУ "Елабужский политехнический колледж"
|2.237.631,82
|481.702,35
|2.406.357,56
|1.908.003,61
|2.719.334,17
|4.314.361,17
|1.612.496,96
|625.134,86
|19
|8
|Залакаев Фарит Нургалиевич
|Директор ГАПОУ "КГАМТ им.Л.Б.Васильева"
|2.543.513,72
|121.154,60
|1.944.670,80
|121.253,77
|2.664.668,32
|2.065.924,57
|2.226.262,59
|317.251,13
|20
|47
|Ахметова Эльмира Таксиновна
|Директор ГАПОУ "Технический колледж им. В.Д. Поташова"
|1.184.417,68
|1.463.242,35
|906.079,41
|1.537.860,83
|2.647.660,03
|2.443.940,24
|1.184.417,68
|0,00
|21
|10
|Залялова Анфиса Григорьевна
|Директор ГАПОУ "Казанский педагогический колледж"
|2.375.815,93
|124.721,40
|2.159.641,25
|122.321,40
|2.500.537,33
|2.281.962,65
|1.805.578,75
|570.237,18
|22
|95
|Хабибуллин Ильшат Рафисович
|Директор ГБОУ "Нижнетабынская школа-интернат"
|778.650,90
|1.637.529,73
|724.796,89
|544.307,48
|2.416.180,63
|1.269.104,37
|713.650,90
|65.000,00
|23
|140
|Охотникова Дарья Сергеевна
|Директор ГАОУ ЦППРК "Росток"
|523.200,17
|1.788.105,93
|2.311.306,10
|0,00
|204.131,35
|319.068,82
|24
|19
|Врублевский Игорь Сергеевич
|Директор ГАПОУ "Ленинагорский нефтяной техникум"
|1.823.413,82
|474.997,37
|1.742.989,17
|326.230,21
|2.298.411,19
|2.069.219,38
|1.823.413,82
|0,00
|25
|45
|Солдатов Александр Алексеевич
|Директор ГАПОУ "Алексевский аграрный колледж"
|1.225.123,60
|1.070.682,94
|1.054.287,33
|728.165,33
|2.295.806,54
|1.782.452,66
|790.645,59
|434.478,01
|26
|11
|Савченко Разия Фатыховна
|Директор ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум »
|2.293.095,49
|1.716.357,58
|2.293.095,49
|1.716.357,58
|1.689.409,76
|603.685,73
|27
|15
|Агелтдинов Зубаер Зайнетдинович
|Директор ГАПОУ "Сармановский апграрный колледж"
|1.931.147,26
|291.599,56
|1.395.931,00
|413.616,72
|2.222.746,82
|1.809.547,72
|1.660.033,47
|271.113,79
|28
|71
|Тимакова Наталья Григорьевна
|Директор ГАПОУ "Лениногорский музыкально-художественный педагогический колледж"
|940.765,29
|1.214.526,50
|867.312,62
|1.119.600,93
|2.155.291,79
|1.986.913,55
|747.872,46
|192.892,83
|29
|26
|Галиева Альфия Тимербаевна
|Директор ГАПОУ "Набережночелнинский педагогический колледж"
|1.589.729,40
|553.686,74
|1.237.531,17
|317.940,92
|2.143.416,14
|1.555.472,09
|1.145.804,00
|443.925,40
|30
|22
|Калимуллин Фарид Масгутович
|Директор ГБПОУ "Бугульминский профессионально-педагогический колледж"
|1.731.525,82
|354.358,95
|3.830.528,26
|245.567,70
|2.085.884,77
|4.076.095,96
|1.254.603,87
|476.921,95
|31
|31
|Четанов Владимир Александрович
|Директор государственное бюджетное оздоровительное общеобразовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении «Болгарская санаторная школа-интернат»
|1.442.980,63
|576.277,54
|1.085.734,41
|554.576,63
|2.019.258,17
|1.640.311,04
|856.093,99
|586.886,64
|32
|20
|Юнусов Раис Шагитович
|Директор ГБОУ "Казанская кадетская школа-интернат им. Б.К. Кузнецова"
|1.808.878,67
|187.804,92
|1.996.683,59
|664.390,75
|1.144.487,92
|33
|23
|Муханов Виктор Семенович
|Директор ГАПОУ "Зеленодольский механический колледж"
|1.686.978,88
|287.407,64
|1.873.307,01
|298.127,92
|1.974.386,52
|2.171.434,93
|1.013.193,00
|673.785,88
|34
|24
|Проснев Александр Владимирович
|Директор ГАПОУ "Казанский строительный колледж"
|1.681.997,54
|280.954,06
|1.484.701,28
|268.257,97
|1.962.951,60
|1.752.959,25
|1.581.997,54
|100.000,00
|35
|63
|Ахметов Рамил Рафикович
|Директор ГАПОУ "Дрожжановский техникум отраслевых техноллогий"
|982.273,97
|946.900,00
|625.573,06
|139.812,00
|1.929.173,97
|765.385,06
|982.273,97
|0,00
|36
|55
|Бакиева Гузалия Раисовна
|Директор ГБПОУ "Альметьевский профессиональный колледж"
|1.062.490,82
|865.877,67
|1.928.368,49
|87.012,08
|975.478,74
|37
|16
|Майоров Алексей Анатольевич
|Директор ГБОУ "Кадетская школа полиции "Калкан"
|1.850.882,08
|796.635,02
|1.850.882,08
|796.635,02
|682.243,33
|1.168.638,75
|38
|17
|Ямашева Минзеля Зуфаровна
|Директор ГБОУ "Нижнекамская школа №18"
|1.849.610,20
|860.067,97
|1.849.610,20
|860.067,97
|678.235,10
|1.171.375,10
|39
|18
|Силантьева Ольга Владимировна
|Директор ГАПОУ "Колледж малого бизнеса и предпринимательства"
|1.845.766,38
|0,00
|1.396.866,66
|0,00
|1.845.766,38
|1.396.866,66
|1.340.948,68
|504.817,70
|40
|54
|Ахмадеев Расих Раисович
|Директор ГАПОУ "Казанский политехнический колледж"
|1.069.768,02
|762.023,26
|984.619,07
|746.751,81
|1.831.791,28
|1.731.370,88
|1.068.972,02
|796,00
|41
|117
|Ялалов Илсур Индусович
|Директор ГБОУ "Актанышская кадетская школа-интернат имени героя Совеского Союза Хасана Заманова"
|672.190,84
|1.153.167,66
|695.025,48
|1.023.921,85
|1.825.358,50
|1.718.947,33
|558.072,00
|114.118,84
|42
|92
|Сабитов Шаукат Накипович
|Директор ГБОУ"Маскаринская школа-интернат"
|786.496,71
|1.019.549,39
|744.688,54
|673.786,06
|1.806.046,10
|1.418.474,60
|638.596,55
|147.900,16
|43
|105
|Мухаметов Камиль Баязитович
|Директор ГАПОУ "Казанский радиомеханический колледж"
|729.909,79
|1.058.667,28
|507.112,46
|806.095,03
|1.788.577,07
|1.313.207,49
|678.185,79
|51.724,00
|44
|48
|Куприянова Татьяна Адиславовна
|Директор ГАПОУ "Нижнекамский политехнический колледж имени Е.Н. Королёва"
|1.166.880,64
|586.028,93
|1.950.778,24
|550.779,87
|1.752.909,57
|2.501.558,11
|1.114.996,06
|51.884,58
|45
|29
|Павлов Михаил Николаевич
|Директор ГАПОУ "Нижнекамский многопрофильный колледж"
|1.523.558,09
|203.870,62
|1.308.203,27
|166.109,89
|1.727.428,71
|1.474.313,16
|1.155.740,28
|367.817,81
|46
|43
|Гиниятуллин Ильдар Мазитович
|Директор ГАПОУ "Буинский ветеринарный техникум"
|1.237.992,27
|489.210,02
|959.615,01
|397.559,63
|1.727.202,29
|1.357.174,64
|1.164.648,63
|73.343,64
|47
|131
|Мойкина Гульнара Вагизовна
|Директор ГБОУ "Заинская школа №9"
|615.717,35
|1.059.510,00
|482.933,40
|0,00
|1.675.227,35
|482.933,40
|615.717,35
|0,00
|48
|139
|Гарифуллина Ильгиза Ирековна
|Директор ГБОУ "Набережночелнинская школа №88"
|548.292,71
|1.117.367,10
|403.495,22
|588.330,98
|1.665.659,81
|991.826,20
|547.942,71
|350,00
|49
|51
|Мухаметов Айрат Ринатович
|Директор государственное бюджетное учреждение "Республиканский центр мониторинга качества образования"
|1.120.956,77
|533.741,16
|553.293,83
|512.275,70
|1.654.697,93
|1.065.569,53
|50
|68
|Исламова Гульнара Ильдаровна
|Директор ГАОУ " РОЦ" МОиН РТ
|962.313,95
|681.125,53
|1.643.439,48
|962.313,95
|0,00
|51
|49
|Волков Габдрэуф Габдулхакович
|Директор ГБОУ "Набережночелнинская школа №69 для детей с ОВЗ"
|1.155.738,52
|479.701,35
|740.979,71
|475.839,55
|1.635.439,87
|1.216.819,26
|503.409,79
|652.328,73
|52
|25
|Биктимиров Радик Ленарович
|Директор ГАПОУ "Камский строительный колледж им.Е.Н.Батенчука"
|1.625.324,30
|0,00
|1.532.891,82
|0,00
|1.625.324,30
|1.532.891,82
|1.297.050,35
|328.273,95
|53
|39
|Минязев Рустем Рафаэлевич
|Директор ГАПОУ "Ленинагорский политехнический колледж"
|1.263.290,01
|334.026,23
|1.597.316,24
|981.950,36
|281.339,65
|54
|38
|Хабипов Ирек Ибрагимович
|Директор ГАПОУ "Бугульмиснкий машиностроительный техникум"
|1.264.187,42
|290.121,11
|1.238.418,25
|211.759,44
|1.554.308,53
|1.450.177,69
|1.077.427,42
|186.760,00
|55
|28
|Залалов Ильгиз Ирекович
|Директор ГАПОУ "КАТК им. П.В. Дементьева"
|1.550.370,04
|1.632.983,67
|207.383,11
|1.550.370,04
|1.840.366,78
|1.460.154,04
|90.216,00
|56
|111
|Фокина Флюра Хафизовна
|Директор ГБОУ "Набережночелнинская школа-интернат "Омет" №86 для детей с ОВЗ
|704.366,75
|834.010,70
|717.682,77
|1.222.706,87
|1.538.377,45
|1.940.389,64
|57
|42
|Егоров Николай Николаевич
|Директор ГАПОУ "Мамадышский политехнический колледж"
|1.239.025,75
|260.934,55
|1.195.067,45
|560.455,55
|1.499.960,30
|1.755.523,00
|774.541,65
|464.484,10
|58
|75
|Маслов Александр Сергеевич
|Директор ГАПОУ "Бугульминский строительно-технический колледж"
|918.184,51
|554.134,70
|831.345,23
|630.444,10
|1.472.319,21
|1.461.789,33
|898.184,50
|20.000,01
|59
|141
|Савинов Евгений Викторович
|Директор ГБОУ "Болгарская кадетская школа-интернат"
|521.110,29
|948.720,21
|474.413,43
|631.604,47
|1.469.830,50
|1.106.017,90
|498.003,82
|23.106,47
|60
|32
|Фаттахова Эльвира Шариповна
|Директор ГАПОУ "Мензелинский сельскохозяйственный техникум"
|1.420.510,91
|1.124.588,95
|1.420.510,91
|1.124.588,95
|939.922,38
|480.588,53
|61
|46
|Кладов Дмитрий Юрьевич
|Директор РСОШ
|1.223.539,02
|185.049,00
|1.014.782,00
|179.376,00
|1.408.588,02
|1.194.158,00
|1.223.539,02
|0,00
|62
|134
|Хазиева Наиля Хазимардановна
|Директор ГБОУ "Такталачукская школа-интернат"
|574.573,57
|833.798,19
|1.408.371,76
|451.950,75
|122.622,82
|63
|53
|Гатин Азат Халилович
|Директор ГАПОУ "Кукморский аграрный колледж"
|1.085.871,98
|315.943,09
|879.155,21
|281.541,15
|1.401.815,07
|1.160.696,36
|907.343,97
|178.528,01
|64
|86
|Гарипова Рузиля Ильдаровна
|Директор ГАОУ "Гуманитарная гимназия-интернат для одаренных детей"
|839.438,29
|560.749,21
|867.934,64
|541.788,20
|1.400.187,50
|1.409.722,84
|818.383,96
|21.054,33
|65
|33
|Ганиев Ильдар Махмутович
|Директор ГАПОУ "Набережночелнинский политехнический колледж"
|1.400.054,80
|1.050.416,65
|1.400.054,80
|1.050.416,65
|1.156.595,19
|243.459,61
|66
|57
|Сулейманов Рафаэль Габдулхаевич
|Директор ГБОУ "Черемшанская кадетская школа-интернат"
|1.053.435,72
|345.609,43
|974.735,97
|1.399.045,15
|974.735,97
|843.575,94
|209.859,78
|67
|80
|Еремеева Ольга Александровна
|Директор ГАПОУ"Чистопольский многопрофильный колледж"
|879.226,19
|500.000,00
|729.299,25
|480.000,00
|1.379.226,19
|1.209.299,25
|765.837,12
|113.389,07
|68
|40
|Бикмухаметов Закиржан Миннемуллович
|Директор ГАПОУ "Сабинский аграрный колледж"
|1.241.223,01
|122.985,60
|1.158.434,86
|576.628,66
|1.364.208,61
|1.735.063,52
|1.186.742,13
|54.480,88
|69
|82
|Гильфанов Нурхади Золяевич
|Директор ГБОУ "Мензелинская школа-интернат"
|870.950,79
|489.142,50
|599.083,65
|410.184,56
|1.360.093,29
|1.009.268,21
|663.675,38
|207.275,41
|70
|79
|Корчагин Алексей Александрович
|Директор ГБОУ "Болгарская школа-интернат"
|885.105,61
|472.196,78
|852.455,18
|366.833,19
|1.357.302,39
|1.219.288,37
|745.878,10
|139.227,51
|71
|34
|Титов Сергей Владимирович
|Директор ГАПОУ "Нижнекамский агропромышленный колледж"
|1.352.558,67
|1.067.927,17
|1.352.558,67
|1.067.927,17
|1.304.832,52
|47.726,15
|72
|98
|Тюренкова Оксана Игоревна
|Директор ГБОУ "Казанская школа № 61 для детей с ограниченными возможностями здоровья"
|763.108,55
|578.400,00
|678.576,50
|340.115,33
|1.341.508,55
|1.018.691,83
|73
|72
|Шавалиева Милеуша Илгизовна
|Директор ГБООУ "Новокашировская сапнаторная школа - интернат"
|925.813,00
|405.317,01
|979.479,60
|294.359,81
|1.331.130,01
|1.273.839,41
|910.875,19
|14.937,81
|74
|35
|Марданов Рамиль Ильясович
|Директор ГБОУ "Елабужская школа-интернат"
|1.312.124,62
|1.312.124,62
|75
|129
|Ильина Елена Геннадьевна
|Директор ГБУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Детский дом Приволжского района г.Казани"
|619.392,81
|655.504,08
|565.705,08
|611.956,71
|1.274.896,89
|1.177.661,79
|76
|37
|Зияева Гульмира Акмаловна
|Директор ГАОУ "Школа Иннополис"
|1.272.240,05
|1.050.108,24
|1.272.240,05
|1.050.108,24
|1.147.211,39
|125.028,66
|77
|83
|Плаксина Ирина Владимировна
|Директор ГБОУ "Татарстанский кадетский корпус ПФО имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина"
|860.487,25
|387.546,69
|1.248.033,94
|678.762,03
|181.725,22
|78
|107
|Бусов Сергей Дмитриевич
|Директор ГАПОУ "Заинский политехнический колледж"
|725.994,39
|516.070,07
|1.242.064,46
|345.000,00
|380.994,39
|79
|41
|Максутова Любовь Андреевна
|Директор ГБУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Альметтьевский детский дом"
|1.239.774,92
|635.345,43
|1.239.774,92
|635.345,43
|789.730,96
|450.043,96
|80
|44
|Валиуллина Рузалия Хабибулловна
|Директор ГБУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Лаишевский детский дом"
|1.230.333,75
|979.051,53
|1.230.333,75
|979.051,53
|1.031.647,44
|198.686,31
|81
|109
|Нуруллин Виль Ринатович
|Директор ГБОУ "Тетюшская кадетская школа-интернат"
|718.584,91
|511.077,14
|547.395,32
|455.192,87
|1.229.662,05
|1.002.588,19
|507.650,11
|210.934,80
|82
|61
|Ибрагимов Ренат Махмутович
|Директор ГАПОУ Мензелинский педагогический педколлдеж имени Мусы Джалиля
|984.541,49
|220.640,67
|789.546,19
|318.111,29
|1.205.182,16
|1.107.657,48
|966.541,49
|18.000,00
|83
|126
|Шевцова Гульнара Агдасовна
|Директор ГБОУ "Лениногорская школа № 14"
|637.583,18
|561.553,80
|583.484,31
|566.368,35
|1.199.136,98
|1.149.852,66
|630.754,23
|6.828,95
|84
|102
|Рахматуллин Дамир Кабирович
|Директор ГБУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Нурлатский детский дом"
|745.793,60
|445.651,62
|750.366,01
|337.753,90
|1.191.445,22
|1.088.119,91
|547.337,00
|198.456,60
|85
|60
|Гафарова Миляуша Набиулловна
|Директор ГБОУ "Казанская школа-интернат им.Е.Г.Ласточкиной"
|1.010.930,07
|176.450,00
|1.187.380,07
|593.045,84
|417.884,23
|86
|125
|Гумеров Ильшат Махмутович
|Директор ГБОУ "Камско-Устьинская кадетская школа-интернат"
|643.044,56
|536.070,41
|505.465,44
|520.627,82
|1.179.114,97
|1.026.093,26
|466.347,47
|176.697,09
|87
|50
|Гаффарова Халидя Нургаеновна
|Директор ГБОУ «Набережночелнинская начальная школа – детский сад № 89 для детей с ОВЗ»
|1.148.572,30
|910.527,63
|154.693,20
|1.148.572,30
|1.065.220,83
|726.799,27
|421.773,03
|88
|101
|Тулаева Наталья Ивановна
|Директор ГБОУ "Казанская школа №76"
|747.158,21
|400.170,00
|659.264,27
|360.000,00
|1.147.328,21
|1.019.264,27
|747.158,00
|0,21
|89
|100
|Мухамадеев Марсель Юрьевич
|Директор Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кадетская школа имени Героя Советского Союза Никиты Кайманова"
|749.938,55
|396.264,39
|970.014,69
|359.976,85
|1.146.202,94
|1.329.991,54
|90
|116
|Атаманова Ольга Михайловна
|Директор ГБОУ "Русско-Акташская школа-интернат"
|674.651,21
|443.006,47
|576.218,07
|357.277,73
|1.117.657,68
|933.495,80
|559.521,00
|115.130,21
|91
|112
|Нуриева Диляра Бадертдиновна
|Директор ГБОУ "Сабинская школа-интернат"
|701.867,25
|400.106,87
|677.417,96
|315.451,11
|1.101.974,12
|992.869,07
|699.204,55
|2.662,70
|92
|52
|Ахмерова Гульзада Рафаильевна
|Директор ГКОУ "Вечерняя (сменная) школа № 36"
|1.099.303,93
|1.056.878,24
|1.099.303,93
|1.056.878,24
|93
|56
|Зинатуллин Ильдус Миннигалиевич
|Директор ГБОУ "Елабужская шкла № 7 для детей с ОВЗ
|1.055.574,49
|888.617,67
|1.055.574,49
|888.617,67
|894.992,17
|160.582,32
|94
|58
|Бурнашевская Ольга Владимировна
|Директор ГБОУ"Нурлатская школа-интернат"
|1.044.857,04
|760.135,01
|1.044.857,04
|760.135,01
|784.943,92
|259.913,12
|95
|108
|Пролубчикова Светлана Юрьевна
|Директор ГБОУ "Казанская школа-интернат № 7 для детей с ОВЗ"
|720.271,01
|316.929,44
|705.536,21
|1.037.200,45
|705.536,21
|486.077,76
|234.193,25
|96
|132
|Богова Светлана Алексеевна
|Директор ГБУ "ЦССУ г.Казани"
|584.524,47
|439.341,75
|429.951,53
|457.621,55
|1.023.866,22
|887.573,08
|485.407,42
|99.117,05
|97
|84
|Халиуллина Зиля Рафиковна
|Директор ГБОУ"Татарско-Елтанская школа-интернат"
|856.887,36
|150.272,27
|673.813,16
|105.282,49
|1.007.159,63
|779.095,65
|743.481,26
|113.406,10
|98
|62
|Чумаков Владимир Петрович
|Директор ГБОУ "Альметьевская школа № 19
|983.617,07
|1.020.032,66
|630.718,31
|983.617,07
|1.650.750,97
|589.466,39
|394.150,68
|99
|123
|Валиев Ленар Хамбалович
|Директор ГБОУ "Ново-Кинерская школа интернат"
|655.437,31
|327.998,46
|596.156,35
|275.283,11
|983.435,77
|871.439,46
|655.437,00
|0,31
|100
|78
|Гатин Фарит Юнусович
|Директор ГАПОУ "Бугульминский аграрный колледж"
|889.357,00
|91.200,00
|578.137,54
|91.200,00
|980.557,00
|669.337,54
|676.557,00
|212.800,00
|101
|97
|Олейникова Татьяна Александровна
|Директор ГБОУ "Сокольская школа-интернат для детей с ОВЗ"
|763.178,04
|213.220,09
|723.545,25
|174.186,89
|976.398,13
|897.732,14
|637.188,18
|125.989,86
|102
|64
|Егорова Татьяна Ивановна
|Директор ГБОУ "Казанская школа №142"
|973.534,81
|3.169.415,27
|973.534,81
|3.169.415,27
|765.509,86
|208.024,95
|103
|65
|Тузова Нина Дмитриевна
|Директор ГБОУ "Набережночелнинская школа № 67"
|969.673,00
|887.232,39
|969.673,00
|887.232,39
|740.057,52
|229.615,48
|104
|66
|Сатаева Галина Андреевна
|Директор ГБУ"ЦССУ г.Набережные Челны"
|969.373,46
|838.278,00
|969.373,46
|838.278,00
|654.900,00
|314.473,46
|105
|70
|Нуруллин Анас Абдрахманович
|Директор ГУП "Чистопольский сельскохозяйственный техникум им.Г.И.Усманова"
|953.800,36
|14.400,00
|1.223.371,45
|14.400,00
|968.200,36
|1.237.771,45
|723.099,33
|230.701,03
|106
|127
|Курамшин Фаиль Гусманович
|Директор ГАПОУ "Апастовский аграрный колледж"
|633.203,96
|331.757,99
|599.975,86
|390.648,79
|964.961,95
|990.624,65
|597.644,62
|35.559,34
|107
|67
|Шамсутдинов Ильдар Гилазетдинович
|Директор ГАПОУ "КНХК им В.П. Лушникова"
|963.478,56
|0,00
|1.043.311,65
|0,00
|963.478,56
|1.043.311,65
|963.478,56
|0,00
|108
|69
|Клещевникова Лариса Алефтиновна
|Директор ГБОУ "Нижнекамская школа №23 для детей с ОВЗ"
|954.427,18
|859.230,50
|954.427,18
|859.230,50
|805.632,70
|148.794,48
|109
|91
|Корытин Николай Александрович
|Директор ГБОУ "Бугульминская школа-интернат"
|810.759,48
|132.000,00
|743.296,74
|132.000,00
|942.759,48
|875.296,74
|413.465,88
|397.293,60
|110
|73
|Закирова Фарида Наилевна
|Директор ГБОУ"Агрызская школа-интернат"
|923.596,81
|671.162,59
|923.596,81
|671.162,59
|478.833,25
|444.763,56
|111
|120
|Валиев Наиль Миннебаевич
|Директор ГБОУ "Тлянче-Тамакская школа-интернат"
|663.990,79
|258.007,18
|641.308,85
|241.891,40
|921.997,97
|883.200,25
|112
|114
|Анисимова Ольга Николаевна
|Директор ГБОУ "ЗЕЛЕНОДОЛЬСКАЯ ШКОЛА №2"
|693.166,78
|228.000,00
|577.966,78
|168.000,00
|921.166,78
|745.966,78
|669.496,21
|23.670,57
|113
|74
|Полякова Светлана Зиатдиновна
|Директор ГБОУ "Казанская школа-интернат №11”
|920.736,89
|0,00
|840.912,89
|0,00
|920.736,89
|840.912,89
|772.576,10
|148.160,79
|114
|76
|Бикмухаметов Ильдус Шайсултанович
|Директор ГБОУ "Икшурминская кадетская школа-интернат имени Байкиева К.С."
|914.961,85
|0,00
|648.487,66
|0,00
|914.961,85
|648.487,66
|575.770,21
|339.191,64
|115
|103
|Валеев Мансур Мунавирович
|Директор ГБОУ "Мамадышская школа-интернат"
|744.950,36
|168.150,21
|709.958,24
|376.996,79
|913.100,57
|1.086.955,03
|574.394,31
|170.556,05
|116
|77
|Салимханова Дамиря Ахмадулловна
|Директор ГБОУ "Менделеевская школа для детей с ОВЗ"
|907.180,82
|850.841,17
|907.180,82
|850.841,17
|693.127,73
|214.053,09
|117
|124
|Максимова Елена Владимировна
|Директор ГБОУ Набережночелнинскаяшкола №87
|646.481,40
|253.829,39
|624.829,00
|0,00
|900.310,79
|624.829,00
|646.481,40
|0,00
|118
|96
|Хуснутдинов Роберт Анисович
|Директор филиала ГАПОУ "Ленинагорский политехнический колледж"
|767.615,52
|129.170,19
|896.785,71
|702.515,52
|65.100,00
|119
|81
|Сабирзянова Ильхамия Мансуровна
|Директор ГБОУ "Чистопольская школа № 10"
|872.381,39
|837.624,89
|872.381,39
|837.624,89
|669.836,67
|202.544,72
|120
|110
|Карамов Рафаил Касимович
|Директор ГБОУ "Верхнечелнинская школа-интернат"
|706.057,61
|150.861,84
|856.919,45
|645.416,83
|60.640,78
|121
|85
|Шарипова Эльмира Габдулахатовна
|Директор ГБОУ "Кадетская школа №82 им.И.Маннанова"
|852.271,55
|869.762,88
|852.271,55
|869.762,88
|703.435,08
|148.836,47
|122
|87
|Марданова Ольга Витальевна
|Директор Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Набережночелнинская школа № 75 для детей с ограниченными возможностями здоровья»
|838.749,08
|835.625,69
|838.749,08
|835.625,69
|684.156,29
|154.592,79
|123
|135
|Мухитов Данияр Замилович
|Директор ГБОУ "Азнакаевская школа для детей с ОВЗ"
|572.963,09
|259.193,85
|629.899,18
|164.719,57
|832.156,94
|794.618,75
|570.991,02
|1.972,07
|124
|88
|Доценко Елена Борисовна
|Директор ГБОУ "Набережночелнинская школа № 68 для детей с ОВЗ"
|832.001,89
|699.672,82
|832.001,89
|699.672,82
|832.001,89
|0,00
|125
|89
|Шепынева Елена Владимировна
|Директор ГБОУ "Казанская школа № 172 для детей с ОВЗ"
|830.566,67
|830.566,67
|579.940,99
|250.625,68
|126
|90
|Буслаева Вера Ивановна
|Директор ГБОУ "Чистопольская кадетская школа-интернат"
|826.440,79
|763.091,13
|826.440,79
|763.091,13
|532.721,20
|293.719,59
|127
|142
|Камалутдинов Рифкать Рафаилович
|Директор ГАПОУ Арский агропромышленный прфессиональный колледж
|515.529
|302.417
|817.945,38
|515.529
|0
|128
|118
|Шафиков Венер Лотфуллович
|Директор ГАПОУ "Бавлинский аграрный колледж"
|671.361,45
|135.360,00
|431.089,95
|93.877,96
|806.721,45
|524.967,91
|500.015,50
|171.345,95
|129
|94
|Шахмаева Зоя Леонидовна
|Директор ГБОУ "Нижнекамская школа-интернат"
|779.948,63
|775.728,09
|779.948,63
|775.728,09
|499.740,12
|280.208,51
|130
|99
|Кратков Андрей Николаевич
|Директор ГБОУ "Васильевская кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Николая Волостнова"
|757.327,98
|0,00
|1.092.053,00
|0,00
|757.327,98
|1.092.053,00
|719.336,98
|37.991,00
|131
|144
|Константинова Ольга Петровна
|Директор ГБУ "ЦССУ г.Бугульмы"
|508.377,17
|238.169,55
|470.995,64
|249.944,71
|746.546,72
|720.940,35
|465.495,00
|42.882,17
|132
|104
|Ермолаева Наталья Александровна
|Заведующий ГКУ "Республиканская психолого-медико-педагогическая консультация
|730.287,74
|730.287,74
|141.568,84
|588.718,90
|133
|106
|Шарипова Гилия Равильевна
|Директор ГБУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Елабужский детский дом"
|728.880,86
|541.086,81
|728.880,86
|541.086,81
|726.260,66
|2.620,20
|134
|138
|Мубараков Рустем Мунирович
|Директор ГБОУ «Мензелинская кадетская школа-интернат»
|551.702,21
|175.709,00
|544.475,95
|114.123,00
|727.411,21
|658.598,95
|551.702,21
|0,00
|135
|113
|Адаева Татьяна Юрьевна
|Директор ГАПОУ "Тетюшский государственный колледж гражданской защиты"
|693.994,28
|750.652,29
|693.994,28
|750.652,29
|646.999,98
|46.994,30
|136
|121
|Дусалимов Ильдар Марсельевич
|Директор ГБОУ "Уруссинская школа-интернат"
|662.991,20
|22.017,14
|636.564,55
|12.827,12
|685.008,34
|649.391,67
|662.991,00
|0,20
|137
|136
|Сахауов Ильдар Зуфарович
|Директор ГАПОУ "Тетюшский сельскохозяйственный техникум"
|555.846,53
|122.279,26
|454.777,70
|0,00
|678.125,79
|454.777,70
|638.903,53
|-83.057,00
|138
|115
|Портнова Светлана Борисовна
|Директор ГБОУ Казанская школа - интернат № 1 для детей с ОВЗ
|677.962,50
|652.017,15
|677.962,50
|652.017,15
|522.640,68
|155.321,82
|139
|146
|Габдулхаев Ильшат Ильфатович
|Директор ГАПОУ "Актанышский технологический техникум"
|506.473,91
|162.818,12
|669.292,03
|369.778,90
|136.695,01
|140
|119
|Лутфуллина Гульнара Фаритовна
|Директор ГБОУ "Актюбинская школа-интернат"
|664.741,19
|892.269,79
|664.741,19
|892.269,79
|543.388,09
|121.353,10
|141
|122
|Габидуллина Зульфия Бариевна
|Директор ГБОУ "Пестречинская школа-интернат"
|657.309,90
|520.064,88
|657.309,90
|520.064,88
|627.039,80
|30.270,10
|142
|128
|Валиева Елена Александровна
|Директор ГБУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Чистопольский детский дом"
|629.059,06
|669.831,55
|629.059,06
|669.831,55
|555.436,36
|73.622,70
|143
|130
|Кадыров Ильдар Ленарович
|Директор ГБОУ "Бугульминская школа №10"
|618.893,08
|610.198,26
|618.893,08
|610.198,26
|618.893,08
|0,00
|144
|133
|Кривенцова Юлия Владимировна
|Директор ГБУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Нижнекамский детский дом"
|579.182,75
|540.171,65
|579.182,75
|540.171,65
|578.891,42
|291,33
|145
|137
|Идрисов Ранис Анварович
|Директор ГБУ ДО "Республиканский центр внешкольной работы"
|552.849,55
|0,00
|527.971,33
|196.264,00
|552.849,55
|724.235,33
|507.849,55
|45.000,00
|146
|145
|Хабибуллина Диана Раисовна
|Директор ГКУ "Республиканский центр усыновления, опеки и попечительства"
|508.225,62
|467.916,08
|508.225,62
|467.916,08
|489.123,24
|19.102,38
|147
|147
|Садриева Эльмира Шахиязамовна
|Директор ГБУ ДО "РДООЦ "Костер"
|504.809,35
|544.403,63
|504.809,35
|544.403,63
|148
|148
|Аюпов Фаргат Фаатович
|Директор ГАПОУ "АТУТ"
|337.514,16
|130.789,44
|315.126,54
|0,00
|468.303,60
|315.126,54
|372.314,00
|-34.799,84
Богатейшая семья у и.о. ректора АГНИ, бывшего топ-менеджера «дочки» «Роснефти»
Самая богатая семья у Роберта Нургалиева, третий год подряд возглавляющего Альметьевский нефтяной институт с приставкой и.о. Сам он отчитался о доходе в 9 млн рублей, супруга заработала 25,6 миллиона. Доходы обоих за год сократились: в 2017 году Нургалиев отчитался о 16,6 млн рублей, его жена — о 30,8 млн рублей.
Что интересно, годовая зарплата Нургалиева составляет лишь 2,7 млн рублей (232,1 тыс. рублей в месяц), происхождение остальных 6,1 млн рублей неизвестно. Но можно предположить, что это остатки сбережений, созданных на прежней работе Нургалиева, которые он просто переписал на супругу, — до 2016 года он в течение 5 лет работал первым заместителем гендиректора по производству ООО «РН-Сервис», еще ранее был топ-менеджером в другой «дочке» «Роснефти» — ООО «РН-Строй». Выручка «РН-«Сервис» на момент ухода Нургалиева весной 2016 года составляла 2,4 млрд рублей (по итогам 2015 года), через 2 года увеличившись в 10 раз до 25,4 млрд рублей (2017 год без прежнего руководителя компания закрыла, впрочем, с убытком в 190 млн рублей). Очевидно, что и зарплата топ-менеджера в такой компании была немаленькой.
В собственности Нургалиева квартира на 410 кв. м, дом на 500 кв. м, два участка на 15 тыс. кв. м и 28 тыс. кв. м, у супруги еще одна квартира на 176 кв. м и нежилое помещение на 2 тыс. кв. метров. В пользовании у четы Нургалиевых еще один дом на 470 кв. метров. У и.о. ректора три автомобиля: Mercedes-Benz S450, BMW X3 xDrive20i и Nissan Patrol Elegance.
Сам АГНИ находится в списке средне-специальных учебных заведений благодаря программам дополнительного образования — приход Нургалиева в свое время связали с подготовкой к присоединению АГНИ к КФУ, институту необходимо было подтянуть свой преподавательский состав и уровень обучения, чтобы будущая «мать» от этого присоединения не «захирела».
Впрочем, последний раз о перспективах присоединения говорили в феврале 2017 года на ученом совете КФУ, который соблазняла поддержка «Татнефти» (является основным заказчиком профессиональных кадров в нефтяной отрасли РТ, вкладывает в АГНИ до 10 млн рублей ежегодно). Однако ученый совет КФУ разделился: 44 человека проголосовали «за» при 33 «против» ходатайства к Минобрнауки РТ об объединении двух вузов. Тем не менее в марте 2017 года Нургалиев заявил, что АГНИ получит статус филиала КФУ и название «Высшая нефтяная школа» в течение года — но этого пока так и не произошло.
Директор ресурсного центра «Сетевой компании» «подрабатывает» на рынке казанской недвижимости
11,1 млн рублей — о таком семейном доходе отчитались директор Казанского энергетического колледжа (учатся 1 260 человек, основан в 1956 году) Азат Хабибуллин (4 млн рублей) и его супруга (7 млн рублей). При этом годовая зарплата директора составила лишь 316,3 тыс. рублей, то есть доход большей частью был получен в каком-то ином месте. С учетом его зарплаты в размере 90,4 тыс. рублей, директором он успел проработать в прошлом году три с половиной месяца.
В собственности Хабибуллиных четыре нежилых помещения на 400 кв. м, дом на 160,7 кв. м, две квартиры на 215 кв. м и дача на 54,1 кв. метра. В пользовании у самого директора еще одна квартира на 180 кв. м и участок на 30 тыс. кв. метров. В гараже стоят два прицепа для перевозки лодок ЛАВ-81016-А и M3CA 81771D, катер Fibrafort Style 200 и Mercedes-Benz CLS350 CDI.
О педагогической деятельности Азата Хабибуллина известно мало — у него есть, однако, ученая степень, а общий стаж работы составляет почти 30 лет. Есть информация, что прежде чем возглавить КЭК, получивший в 2015 году статус ресурсного центра РТ для ОАО «Сетевая компания» и ОАО «Генерирующая компания» (помимо прочего, для колледжа это еще означает «очень много денег»), Хабибуллин успел посидеть в кресле замдиректора по общим вопросам Казанского техникума наземного и подземного электрического транспорта (ныне Казанский автотранспортный техникум им. А.П. Обыденнова).
Основной доход новый директор получал как индивидуальный предприниматель, и продолжает получать, так как статус ИП у него действующий — с 2007 года он занимается операциями с недвижимостью в Казани.
Рулевая ИРО РТ получила 4 млн рублей от продажи недвижимости
Тройку богатейших семей руководителей учреждений СПО замыкает семья тоже нового ректора — руководителя Института развития образования РТ с апреля 2018 года Людмилы Нугумановой: сама она задекларировала доход в 5,8 млн рублей (из которых 4 млн были получены не за профессиональную деятельность, так как общая ее зарплата в прошлом году составила лишь 1,8 млн рублей, или 151 тыс. рублей в месяц), ее супруг — еще 3,6 млн рублей. В собственности у супругов три участка на 1 827 тыс. кв. м, дом на 243,7 кв. м и гараж на 33,6 кв. м, где стоит машина ректора Subaru Forester.
Сама Людмила Нугуманова указала в декларации, что ее доход был получен «с учетом продажи недвижимого имущества». Действительно, бизнесом она не занималась никогда, карьеру начала в 1980-х годах, к концу СССР возглавив тогдашний Альметьевский нефтяной техникум, в конце 1990-х успела порулить Научно-методическим центром Управления образования администрации Казани, затем была начальником отдела образования Вахитовского района Казани, а в 2010-е дослужилась до замминистра образования Татарстана. В ее активе также ректорство ТИСБИ (с 2016 по 2018 год). В 2018 году Нугуманова стала членом Совета при президенте Татарстана по образованию и науке.
На новой должности она отвечала за переподготовку бывших учителей татарского языка, оказавшихся «лишними» в 2017 году: так, в Институт развития образования Татарстана к концу 2017 года поступило 1 400 заявок на переобучение от педагогов татарского языка из разных районов республики — они должны были пройти курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку за счет бюджета РТ.
На продаже недвижимости и авто разбогатели семьи главы лениногорского детдома и ресурсного центра «Татнефти»
Четвертый по величине семейный доход задекларировала директор ГБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Лениногорской детский дом (основан в 1995 году — учатся 28 детей) Раушан Муртазина: сама она отчиталась о доходе всего в 514 тыс. рублей (и большей частью он действительно был получен за профессиональную деятельность — 467,8 тыс. рублей), а ее муж заработал в 2018 году 3,8 млн рублей. В собственности у Муртазиных пять земельных участков на 4,5 тыс. кв. м, квартира на 78 кв. м и дом на 141,7 кв. метра. В гараже стоят Daewoo Matiz и Toyota RAV 4.
Супруг Муртазиной объяснил в декларации, что часть дохода была получена «с учетом продажи автотранспортного средства». Впрочем, и годом ранее он заработал 3,5 млн рублей. Интересно, что в прошлом Муртазина некоторое время занималась предпринимательской деятельностью, в качестве ИП она торговала товарами бытовой химии, синтетическими моющими средствами, обоями и напольными покрытиями, косметическими и парфюмерными товарами.
Пятерку богатейших семей руководителей учреждений СПО закрывает семья директора «Нижнекамского индустриального техникума» (750 студентов) Рината Шаихова: сам он задекларировал 1,3 млн рублей (большей частью за счет зарплаты — 1,1 млн рублей, или 92,5 тыс. рублей в месяц), его супруга — 3 млн рублей. У Шаиховых две квартиры на 130 кв. м, участок на 927 кв. м и дом на 253,4 кв. м, еще один участок на 800 кв. м и дом на 45 кв. м в пользовании. В гараже стоит Ford Mondeo.
Супруга Шаихова объяснила свой доход продажей недвижимого имущества, которое, если иметь в виду ее прошлогодний доход всего в 707,4 тыс. рублей, принесло семье 2,3 млн рублей в 2018 году.
Шаихов дважды — в 2010 и 2014 году — был удостоен звания «Лучший директор года», его педагогический стаж составляет 34 года, кресло директора он занимает почти 10 лет. В нулевые годы учредил компанию ООО «Созидатель», которая занималась эксплуатацией дорожных сооружений (мостов, туннелей, путепроводов), ликвидированную в 2009 году. Нижнекамский индустриальный техникум — ресурсный центр ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», здесь на деньги в том числе «Татнефти» готовят специалистов для шинной отрасли.
Директор Международного колледжа сервиса оказалась одним из ключевых игроков строительного рынка Казани
В пятерке по величине личного дохода также директор Международного колледжа сервиса (817 студентов) Фарида Ковалева и директор Института истории им. Марджани АН РТ Рафаэль Хакимов.
Ковалева отчиталась о 4,1 млн рублей, при этом еще годом ранее она получила доход в 17,4 млн рублей. И лишь 1 млн рублей она заработала на профессиональном посту (ее зарплата — 84,4 тыс. рублей в месяц). У Ковалевой (супруга нет) — два участка на 4 тыс. кв. м, дом на 222,5 кв. м, квартира на 101,3 кв. м, автомобиль Mazda СХ5, но, что любопытно, в пользовании у нее еще и целая акватория Куйбышевского хранилища на 2,1 тыс. кв. метра. Высокий доход в декларации Ковалева объяснила продажей недвижимого имущества.
До прихода в МКС долгие годы она работала в Казанском государственном технологическом университете, была сначала замдекана факультета легкой промышленности и моды, затем доцентом кафедры моды и технологии, замдиректора института технологии легкой промышленности, моды и дизайна. СМИ узнали о ней и ее семье в 2012 году, когда Ковалевы оказались единственной семьей из Татарстана на круизном лайнере «Коста Конкордия», севшего на мель у итальянского побережья.
Немаленький доход Ковалевой объясняется опять-таки бизнесом — она является учредителем трех действующих компаний: ООО «Татэкоресурс» (возводит новостройки в центре Казани), ООО «С Коллекшн» (аренда недвижимости) и ООО «Белый дом» (подготовка строительной площадки). Всеми тремя руководит ее сын Руслан Ковалев. Компания «Белый дом» засветилась летом прошлого года, когда был выставлен на торги птичий рынок в Соцгороде — конкретно павильоны, так как недвижимость на 77 соток к тому моменту продали, как писала газета «Реальное время», вполовину дешевле реальной стоимости. Именно «Белый дом» стал собственником участка, купив его у исполкома. Выручка компании в 2017 году выросла на 40% до 8 млн рублей, чистая прибыль составила 1,5 млн рублей. Выручка другой компании Ковалевой ООО «Татэкоресурс» составила 4,2 млн рублей, а чистая прибыль при этом… 102,2 млн рублей! Последняя возводит ЖК «Архитектор» на ул. Калинина.
Наконец, известный татарский историк Рафаэль Хакимов задекларировал 3 млн рублей (в прошлом году — 3,2 млн), из которых только 1,2 млн рублей он заработал на посту директора института истории — средняя зарплата составила 110,4 тыс. рублей в месяц. В собственности у Хакимовых (супруга заработала лишь 93,2 тыс. рублей) только квартира на 112,1 кв. м и дом на 224,7 кв. м, зато сразу три автомобиля: один у самого Хакимова — Ford Focus, два других записаны на его жену: ВАЗ 21043 и Lexus IS 250.
Хакимов, помимо основной научной деятельности, являлся также владельцем 20% компании ООО «Фармакея», занимающейся научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук — компания была исключена из ЕГРЮЛ в 2017 году (вследствие банкротства).
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