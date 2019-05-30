Как снабженцы стали заложниками системы закупок

Снабженец в большинстве современных компаний находится меж двух огней

С одной стороны — служба сбыта или производственное подразделение, которые нацелены на увеличение запасов, а с другой — финансовая служба, которая стремится снизить текущие затраты.

Отделу снабжения приходится лавировать между запросами и интересами нескольких подразделений и при этом своевременно, в полном объеме и по минимальным ценам закупать товары и услуги. Чтобы обеспечить такие результаты, отдельному снабженцу приходится совершать чудеса.

Одному конкретному специалисту никак не справиться со всем объемом задач:

выяснить у специалистов, что именно нужно;

запросить все ГОСТы и спецификации;

обзвонить поставщиков и сторговаться с ними;

понять, насколько выгодно то или иное предложение;

получить и согласовать все коммерческие предложения;

проверить товар и отгрузку;

объяснить руководству, почему закупка совершена именно у этого поставщика.

Хаос с элементами планирования

Весь этот процесс часто носит хаотичный характер. Есть примерное планирование, есть бюджет, но нет системности в самих закупках. Особенно актуальной проблема становится, когда приходит срочная заявка* от специалистов, в которой нет ни техзадания, ни толкового описания, ни полных характеристик. Получить нужный товар в таких условиях уже достаточно сложно, а сделать это по выгодной цене — почти невозможно.

* Срочная заявка — это то, что «нужно вчера», т. е. закупка не проводится в плановом режиме и ей свойственны следующие особенности:

это в основном малая по размеру закупка, так как нет возможности ее укрупнить, объединив с такими же однотипными закупками;

нет возможности осуществить закупку в низкий для продавца сезон и, соответственно, получить лучшее предложение;

срочная закупка по треугольнику компромиссов практически всегда приводит к увеличению цены.

Выберите любые два показателя из треугольника компромиссов, так как всех трех показателей без планирования и стандартизации достичь невозможно.

Таким образом, «Срочная закупка» по многим показателям может быть приравнена к «аварийной закупке».

Аварийный режим, несогласованность действий между подразделениями и постоянное недовольство начальства создают такие условия, в которых закупочный процесс не может быть эффективным.



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Успех закупок определяет не только снабженец

Чтобы исправить ситуацию, важно четко распределить функции внутри отдела закупок, службы снабжения и другими подразделениями, а также подробно описать процессы, которые выполняет тот или иной сотрудник. Само описание бизнес-процессов поможет найти причины, почему те или иные действия не приводят к нужному результату.

Особое внимание следует уделить процессам планирования закупок, описания номенклатуры и укрупнению заявок. Укрупнение закупок — один из самых эффективных способов получить от поставщиков выгодные условия, однако укрупнять тендеры можно только в том случае, если известны все потребности. Поэтому эта процедура требует максимального включения всех подразделений. Когда компания знает на год вперед, что и в каких объемах нужно закупить, снабженцы могут заранее проанализировать рынок поставщиков и оценить качество предложений.

Кроме того, электронная торговая площадка (далее — ЭТП) предоставляет отчеты. Это важно как для самого снабженца, так и для его руководителя. Последний в любую минуту может оценить, действительно ли компания сотрудничает с лучшими поставщиками и насколько эффективен тот или иной сотрудник.

От рутинных операций можно избавиться

Основная работа снабженца сводится к поиску поставщиков и анализу их предложений. Львиную долю времени специалиста занимает обзвон, торг и встречи. От всех этих задач отдел закупок может отказаться, сосредоточившись на составлении качественной закупки.

Автоматизировать распространение информации о закупке и сбор предложений от поставщиков позволяет (ЭТП). Снабженцу достаточно один раз составить техзадание, а ЭТП оповестит рынок о потребностях вашей компании. При переходе на электронные закупки компания обеспечивает себя новыми поставщиками, а текущие партнеры вынуждены предлагать более выгодные условия, чтобы остаться в игре.

Сама по себе работа на ЭТП влияет на взаимодействие заказчика и поставщиков и подчеркивает бизнес-процессы, которые, возможно, требует оптимизации.

ЭТП — инструмент для эффективных закупок

Практически любой компании требуется тендерный специалист. Поэтому сейчас опыт и навыки работы на ЭТП становятся такими же важными требованиями к снабженцу, как умение работать с Excel для бухгалтера. ЭТП важно рассматривать не только как эффективный инструмент для решения коммерческих задач, но и как возможность для карьерного роста.

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