Сколько заработали мастера культуры Татарстана

Совокупный личный доход руководителей бюджетных учреждений культуры Татарстана вырос за год на 20 процентов

Фото: Олег Тихонов

Совокупный личный доход 57 руководителей бюджетных учреждений культуры Татарстана в 2018 году вырос на 20%, составив 124 млн рублей. Еще 100 млн с лишним добавили их супруги — в итоге семейный доход достиг 230,4 млн рублей. Средняя зарплата руководителя подобного учреждения составила 181,3 тыс. рублей. Самым богатым вновь стал Александр Сладковский, экс-супруга которого, между тем, уже 2 года является собственником фирмы — единственного агента РАО по лицензированию авторских прав при постановке произведений. Как выяснило «Реальное время», неожиданно резко увеличил свои доходы глава Дома дружбы народов Татарстана. И это — на фоне развалившегося дела о мошенничестве. Кроме того, мы узнали, как стройкомпании супругов и фирмы, промышляющие на ниве культуры, позволили разбогатеть семьям руководителей Елабужского музея-заповедника и Буинского театра, а также о том, что глава Болгарского музея-заповедника записал фермерское хозяйство на жену, а официальные доходы семьи певца Салавата выросли в 3,4 раза.

Богатейший маэстро

Самым состоятельным деятелем культуры Татарстана четвертый год подряд становится Александр Сладковский, художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Татарстана, задекларировавший официальный доход в размере 31,6 млн рублей (на 22,7% больше, чем годом ранее).

Несмотря на такие заработки, из имущества в собственности у маэстро лишь участок на 1,1 тыс. кв. м, дом в 245,7 кв. м и Mercedes-Benz, кроме того, на несовершеннолетнего ребенка записана ½ доля квартиры на 61,1 кв. м. Интересно, что раньше у Сладковского была квартира на 98 кв. м (ею талантливого дирижера и менеджера одарили власти республики, пригласив в 2010 году в Казань), но в 2016 году она была продана вместе с машиноместом. А участок на 11 соток с домом были приобретены лишь в 2017 году. Тогда же был продан Land Rover Range Rover, вместо которого Сладковский приобрел немецкий автомобиль.

Еще 2 года назад он указывал в декларации Викторию Сладковскую, работавшую на тот момент заместителем художественного руководителя ГСО. В настоящее время экс-супруга дирижера входит в совет директоров «Российского авторского общества» и одновременно руководит принадлежащим ей на 95% ООО «Театральный агент», показавшим в 2017 году оборот в 60,5 млн рублей и прибыль в 1,5 млн. Летом 2017 года ООО было назначено единственным агентом Российского авторского общества по лицензированию авторских прав при постановке драматических произведений.

Самым состоятельным деятелем культуры Татарстана в четвертый год подряд становится Александр Сладковский. Фото Олега Тихонова

Глава Дома дружбы народов резко разбогател на фоне дела о мошенничестве

А на втором месте неожиданно оказался директор Дома дружбы народов Татарстана Ирек Шарипов, личный доход которого в 2018 году вырос в восемь раз, составив 7,5 млн рублей. Еще почти полмиллиона добавила в кубышку его супруга — всего Шариповы заработали 8 млн рублей. У Шариповых в собственности квартира на 95 кв. м, дом аналогичной площади и участок на 650 кв. м (последние два объекта записаны на супругу), в гараже припаркован Nissan Note. Шарипов с 2014 года является депутатом Госсовета РТ (член фракции «Единая Россия» и комитета ГС РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам) и подает сведения о доходах еще и как народный избранник. Год назад у Шарипова был один из самых низких доходов среди парламентариев РТ.

В конце прошлого года в Доме дружбы народов Татарстана прошли обыски по делу о мошенническом хищении средств, выделенных на проведение культурных мероприятий, в ходе которых были изъяты документы и электронные носители, а также допрошены сотрудники. Фигурантами дела в результате стали несколько человек, в том числе заместитель Шарипова Наталья Мясникова.

Выяснилось, что с 2015 по 2018 годы организация получила несколько траншей от Минкультуры РТ на проведение мероприятий на сумму от 5 млн рублей в год: в частности, на фестивали «Наш Дом — Татарстан» и «Радуга». В МВД полагали, что подрядчиками были подставные фирмы, мероприятия же проводили силами сотрудников ДДН, а деньги обналичивались. В марте прокуратура, впрочем, вернула дело в МВД, не обнаружив фактов причастности Шарипова к преступлениям.

Шарипов с 2014 года является депутатом Госсовета РТ и подает сведения о доходах еще и как народный избранник. Фото addnt.ru

Стройкомпания мужа и прибыль елабужского заповедника позволили разбогатеть музейному работнику

В тройке лидеров впервые оказалась и Гульзада Руденко, директор Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника (основан в 1989 году, на площади 500 га расположено более 180 объектов культурного наследия).

Руденко задекларировала 4,7 млн рублей, ее муж почти в два раза больше — 9,5 млн (совместно — 14,2 млн рублей). Личный доход директора вырос в 2,2 раза, семейный — в 1,5 раза. Таким образом, и сама Руденко, и супруги Руденко занимают третье место по величине личного и семейного дохода, владея, кроме того, тремя участками общей площадью 1,5 тыс. кв. м и жилым домом на 180 кв. м.

Отметим, что и сам музей чувствует себя неплохо. По словам Гульзады Руденко, в 2017 году он получил, благодаря туристам, прибыль в 32 млн рублей (не считая финансирования из бюджета на 40 млн рублей). Из прибыли половина денег идет как раз на повышение зарплат сотрудников в музее-заповеднике, говорила Руденко — этим и можно объяснить двукратный рост ее доходов. Во многом, благодаря активному лоббированию идеи самой Руденко (она доверенное лицо Владимира Путина), президент РФ в начале 2019 года предложил полностью освободить театры, музеи и библиотеки от 20-процентного налога на прибыль.

Начинала Руденко в 1970—1980-х с карьеры комсомольского работника — была вторым секретарем райкома ВЛКСМ в Набережных Челнах, в 1990-х руководила челнинским же культурным центром «Эврика», в 1999 году попала во власть, заняв должность начальника управления культуры и искусства города Набережные Челны. В 2002 году Руденко немного порулила ООО «Туристическая компания «Леон-Тур», после чего ее и пригласили в Елабугу. Неизвестно точно, кем работает ее супруг, но на территории Закамья есть лишь один «однофамилец» Гульзады Руденко — Александр Руденко, которому принадлежит 81% челнинской строительной компании ООО «Волга-СГЭМ» («Волга-Спецгидроэнергомонтаж»), он же ее и возглавляет. Фирма чувствует себя отлично: 2017 год, при выручке в 287,5 млн рублей, она закрыла с прибылью в 33,5 млн рублей. Отсюда, видимо, и доходы ее руководителя.

И сама Руденко, и супруги Руденко занимают третье место по величине личного и семейного дохода. Фото kpfu.ru

Рауфаль Мухаметзянов «обеднел» на полмиллиона

Со второго на четвертое место опустился директор Татарского академического государственного театра оперы и балеты им. Мусы Джалиля Рауфаль Мухаметзянов, задекларировавший 4,67 млн рублей. Еще 1,8 млн рублей добавила его жена — всего семья заработала 6,5 млн рублей. Фактически, впрочем, семейный доход за год упал на полмиллиона рублей во многом из-за снижения заработков супруги. В собственности у Мухаметзяновых по-прежнему квартира (122 кв. м), дом (254 кв. м) и земельный участок на 11 соток — на супругу записано нежилое помещение в 358 кв. м. Мухаметзянов, как и Шарипов, депутат Госсовета РТ, член комитета ГС по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

Театр оперы и балета он возглавляет еще с 1981 года. Благодаря Мухаметзянову, считают наблюдатели, это учреждение вообще сохранилось в тяжелые 1990-е годы. При этом ТАГТОиБ им. М. Джалиля считается богатейшим театром Татарстана, из бюджета он получает сотни миллионов рублей (в 2013 году — 300 млн, в 2015-м — 155 млн). Сам театр в 2018 году заработал более 80 млн рублей.

Театр оперы и балета Мухаметзянов возглавляет еще с 1981 года. Благодаря ему, считают наблюдатели, это учреждение вообще сохранилось в тяжелые 1990-е годы. Фото Максима Платонова

…а глава Качаловского театра на фоне сопоставимых прибылей — нет

Пятерку богатейших руководителей учреждений культуры замыкает Александр Славутский, худруководитель и директор Казанского академического русского Большого драматического театра им. В.И. Качалова: его личный доход в 2018 году вырос с 3,6 до 3,9 млн рублей, семейный, благодаря супруге Светлане Романовой (ведущей артистке того же театра заработала 1,4 млн рублей), увеличился с 5 до 5,3 млн рублей. В собственности у Славутских только квартира на 147 кв. м и небольшой гараж, в котором стоит Mercedes-Benz GLK 220 CDI 4 Matic.

В апреле этого года прозвучал доклад вице-премьера Лейлы Фазлеевой о результатах «независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на территории Татарстана». Согласно отчету, по новой оценке качества Качаловский театр оказался на четвертом месте (а оперный театр Мухаметзянова вообще на пятом), первое же занял Зеленодольский музыкальный театр. Славутский тогда возмутился: «Зрители есть, они довольны, они идут? Какая еще нужна оценка?» По данным худрука и директора, в прошлом году Качаловский театр заработал 62 млн рублей. Из бюджета РТ он к тому же был профинансирован еще на 100 млн рублей.

Пятерку богатейших руководителей учреждений культуры замыкает Александр Славутский, худруководитель и директор Казанского академического русского Большого драматического театра им. В.И. Качалова. Фото Максима Платонова

Глава Болгарского заповедника записал на жену фермерское хозяйство, приносящее больше 50 млн рублей в год

Наконец, стоит упомянуть «мастеров культуры», которые оказались в топ-5 по семейным доходам благодаря заработкам своих супругов. Так, первое место по совокупному доходу занял директор Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Фаргат Мухаметов. Сам он заработал в 2018 году лишь 1,2 млн рублей, зато его супруга задекларировала 57 млн рублей — на 17 млн больше, чем годом ранее. У семейной пары есть не только дом на 102 кв. м и две квартиры на 45,4 кв. м и 78,7 кв. м, но и ремонтная мастерская на 607,6 кв. м, четыре склада для хранения сельскохозяйственной продукции на 3,8 тыс. кв. м, больше 10 участков общей площадью 12,2 млн кв. м, цех для сборки сельскохозяйственных машин. И целый автопарк последних: от КамАЗов до тракторов МТЗ и комбайнов «Дон-1500 Б». Помимо этого, есть также легковые авто Toyota Land Cruiser 150 (Pradod), Hyundai Solaris, ВАЗ 21214 и Chevrolet Niva.

На самом деле, супруга Мухаметова тут не сильно-то причем, основа благосостояния семьи была заложена в 1990-х, когда будущий глава музея-заповедника работал сначала директором совхоза «Екатериновский» (Спасский район), затем рулил ООО «Спасский агроснаб» и, наконец, 3 года — с 2010-го по 2013-й — был фермером (главой КФХ «Мухаметов Ф.В.»). Формально часть собственности принадлежит ему и сегодня: так, Мухаметов зарегистрирован как индивидуальный предприниматель (деятельность — выращивание зерновых культур), а ранее он — или его полный тезка — владел и 25% компании ООО «Болгар Керамика».

Сколько заработал Болгарский музей-заповедник в прошлом году, неизвестно: по словам Мухаметова, учреждение посетили 521,4 тыс. человек, «несколько меньше, чем в 2017-м» (542 тыс.) из-за нехватки автобусов для туристов — они были заняты во время ЧМ мира по футболу. Согласно уставу Болгара, этот музей-заповедник «не преследует цели извлечения прибыли от основной деятельности, вместе с тем может оказывать платные услуги и заниматься приносящей дoхoд деятельностью самостоятельно на договорной основе с юридическими и физическими лицами». Отметим, что 2018 год был последним годом финансирования Болгара и Свияжска из бюджета — оба музея получили 400 млн рублей на двоих.

Первое место по совокупному доходу занял директор Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Фаргат Мухаметов. Фото spas-rt.ru

Супруга главы Буинского театра, занимаясь бизнесом на ниве культуры, заработала в три раза больше мужа

Благодаря супруге на четвертом месте по семейному доходу оказался директор Буинского государственного драмтеатра Раиль Садриев: сам он заработал в прошлом году 2 млн рублей, жена — 6 млн рублей. В итоге их семейный доход вырос в 1,7 раза, составив 8 млн рублей. У Садриевых два земельных участка на 3 тыс. кв. м, дом на 31,6 кв. м, нежилое здание на 480 кв. м и квартира на 61,8 кв. м. У супруги есть и автомобиль Opel Corsa.

Буинский театр — один из старейших в Татарстане, он открылся в 1917 году. Сегодня в театре работают 80 человек, из них 20 — артисты, зал насчитывает 194 места. Тем не менее на коллегии Минкультуры РТ Буинский театр был назван одним из трех театров-аутсайдеров по заработанных средствам (наряду с Нижнекамским и Атнинским) — сам Садриев считает некорректным сравнивать провинциальный театр с Качаловским или Камаловским, и план в Буинске ежегодно выполняют и даже перевыполняют.

У Эльмиры Фаритовны Садриевой свое ИП, зарегистрированное в Буинске и занимающееся деятельностью «в области исполнительских искусств» (а также гостиницами, ресторанами и кафе, производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ). Можно найти три контракта с разными учреждениями, крупнейший из которых относится к 2017 году: тогда Садриева получила 120 тыс. рублей от ГАУК РТ НГТДТ им. Т.А. Миннуллина за услуги по проживанию в гостинице на гастролях. К слову, сам Раиль Садриев тоже начинал с предпринимательской деятельности в 1990-х годах.

Раиль Садриев заработал в прошлом году 2 млн рублей, жена — 6 млн рублей. Фото idel-tat.ru

Салават в 2018 году, наконец, «разбогател» — его доходы выросли в 3,4 раза

И, наконец, из любопытного: уже не первый год несовершеннолетний ребенок директора Казанского техникума народных художественных промыслов Раушании Саубановой зарабатывает в два раза больше родителей: в прошлом году — 2,6 млн рублей, тогда как сама Саубанова отчиталась об 1,7 млн, супруг — об 1 млн рублей. В 2018 году ребенок вновь заработал 2,7 млн рублей, Саубанова — всего 903,5 тыс., ее супруг — 420 тыс. У родителей ничего в собственности нет (в пользовании квартира в 65 кв. м), зато на ребенка записана пятая часть земельного участка в 910 кв. м и пятая часть жилого дома на 244,1 кв. м.

Отметим и резкий рост дохода «соловья татарской эстрады» Салавата Фатхутдинова. Из декларации его супруги Лейсян Фатхутдиновой, директора Молодежного центра «Салават», ранее было известно, что певец заработал в 2016 году всего 628 тыс. рублей, в 2017-м — 1 млн (при цене одного выступления Салавата в 500 тыс. — 1 млн рублей выглядел очень странно). Кризис почти пройден: в 2018 году певец заработал 3,4 млн рублей (в 3,4 раза больше, чем годом ранее), супруга увеличила свой доход в два раза, до 2,7 млн рублей. В итоге официальный семейный доход Фатхутдиновых вырос в 2,5 раза, составив 6,2 млн. Это седьмая строчка в рейтинге богатейших «культурных людей» Татарстана.

Доходы руководителей учреждений культуры РТ, 2018 год

№ по совместному доходу № по личному доходу ФИО ДОЛЖНОСТЬ ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2018 ГОДУ, РУБ. ДОХОД СУПРУГА/ГИ В 2018 ГОДУ, РУБ. ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2017 ГОДУ, РУБ. ДОХОД СУПРУГА/ГИ В 2017 ГОДУ, РУБ. СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА 2018 ГОД, РУБ. СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА 2017 ГОД, РУБ. 2 1 Сладковский Александр Витальевич художественный руководитель — главный дирижёр Государственного симфонического оркестра республики Татарстан 31.643.623,62

25.792.243,79

31.643.623,62 25.792.243,79 5 2 Шарипов Ирек Ильдусович директор Дома Дружбы народов Татарстана 7.499.892,98 459.531,48 966.758,48 1.368.697,53 7.959.424,46 2.335.456,01 3 3 Руденко Гульзада Ракиповна директор Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника 4.695.825,53 9.531.876,57 2.030.600,99 7.392.357,30 14.227.702,10 9.422.958,29 6 4 Мухаметзянов Рауфаль Сабирович директор Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля 4.679.597,40 1.807.189,59 4.663.267,82 2.334.334,69 6.486.786,99 6.997.602,51 8 5 Славутский Александр Яковлевич художественный руководитель — директор Казанского государственного академического Большого драматического театра им. В.И. Качалова РТ 3.898.922,75 1.430.871,19 3.665.291,76 1.361.789,60 5.329.793,94 5.027.081,36 15 6 Силкин Артем Николаевич директор Государственного историко-архитектурного и художественного музея «Остров-град «Свияжск» 3.158.621,23

1.268.246,41

3.158.621,23 1.268.246,41 7 7 Фатхутдинова Лейсан Расимовна директор Молодежного центра «Салават» 2.762.896,97 3.445.219,05 1.345.424,35 999.595,97 6.208.116,02 2.345.020,32 18 8 Зиганшина Сююмбика Разильевна директор Национальной библиотеки Республики Татарстан 2.733.568,40

2.786.716,34

2.733.568,40 2.786.716,34 14 9 Валеева Зиля Рахимьяновна директор Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский кремль» 2.679.761,37 632.688,49 2.992.683,30 592.867,76 3.312.449,86 3.585.551,06 10 10 Яппарова Роза Саитнуровна директор Татарского государственного театра кукол «Экият» 2.220.304,00 1.699.988,00 1.783.227,56 1.621.982,03 3.920.292,00 3.405.209,59 11 11 Нуруллин Кадим Назырович директор Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая 2.160.943,52 1.744.498,48 2.090.654,68 584.609,61 3.905.442,00 2.675.264,29 21 12 Якупов Ильфир Ильшатович директор Татарского государственного Академического театра имени Галиасгара Камала 2.137.556,74 155.239,79 2.160.674,63 172.970,17 2.292.796,53 2.333.644,80 4 13 Садриев Раиль Ильдарович художественный руководитель - директор Буинского государственного драматического театра 2.090.060,86 6.067.630,11 1.816.042,94 2.875.132,98 8.157.690,97 4.691.175,92 9 14 Шахнина Татьяна Зиновьевна директор Казанского хореографического училища (техникума) 1.989.260,90 3.017.109,00 1.124.293,17 11.052.349,14 5.006.369,90 12.176.642,31 13 15 Валеев Рамиль Миргасимович главный редактор ГБУ РТ «Редакция «Книга Памяти» 1.965.803,00 1.558.455,64 1.081.420,10 989.511,82 3.524.258,64 2.070.931,92 26 16 Нургалеева Розалия Миргалимовна директор Государственного музея изобразительных искусств РТ 1.877.507,46

1.480.127,49

1.877.507,46 1.480.127,49 25 17 Котдусов Габделахмат Габдулахатович директор Иске-Казанского государственного историко-культурного и природного музея-заповедника 1.873.034,00 89.541,51



1.962.575,51

28 18 Назипова Гульчачак Рахимзяновна директор Национального музея РТ 1.861.372,57

1.851.640,84 0,00 1.861.372,57 1.851.640,84 20 19 Жуков Юрий Леонидович директор Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан 1.828.079,05 497.213,08 1.691.193,84 423.441,47 2.325.292,13 2.114.635,31 17 20 Айтуганова Миляуша Лябибовна директор Татаркино 1.727.096,93 1.025.797,18 1.122.034,04 740.050,22 2.752.894,11 1.862.084,26 19 21 Митрофанова Зухра Фаатовна директор Набережночелнинского государственного театра кукол 1.625.359,59 878.541,14 1.453.253,76 1.395.229,27 2.503.900,73 2.848.483,03 16 22 Горнышева Айгуль Алмасовна директор Казанского государственного театра юного зрителя 1.590.610,69 1.188.009,04 1.912.563,58 1.092.459,27 2.778.619,73 3.005.022,85 34 23 Исмагилова Фарида Багисовна директор Альметьевского татарского государственного драматического театра 1.556.622,74

1.414.511,15

1.556.622,74 1.414.511,15 36 24 Галиев Рустям Валиахметович главный режиссер, директор Нижнекамского государственного татарского драматического театра им.Т.А. Миннуллина 1.533.506,10

1.526.285,25

1.533.506,10 1.526.285,25 31 25 Поляков Артур Владимирович директор Государственного фольклорного ансамбля кряшен «Бермянчек» 1.513.549,91 250.646,77 1.091.445,69 375.109,98 1.764.196,68 1.466.555,67 37 26 Мусагитов Фанис Наилович директор Татарского государственного театра драмы и комедии им. К. Тинчурина 1.458.367,53

1.681.946,31

1.458.367,53 1.681.946,31 12 27 Гильмутдинова Ольга Александровна директор казанского художественного училища имени Н.И. Фешина 1.407.543,85 2.206.054,34 1.117.886,49 1.162.608,56 3.613.598,19 2.280.495,05 39 28 Карбаев Аркадий Леонидович директор Детского центра «Экият» 1.401.045,28

1.638.405,46

1.401.045,28 1.638.405,46 22 29 Новикова Инга Николаевна директор Государственного Большого концертного зала имени Салиха Сайдашева 1.399.265,98 850.800,00 1.701.336,67 1.042.547,00 2.250.065,98 2.743.883,67 40 30 Акберова Альфира Гильмулловна директор Елабужского колледжа культуры и искусства 1.397.043,33

1.266.902,07

1.397.043,33 1.266.902,07 30 31 Шаймарданов Роберт Шайхильевич директор Мензелинского государственного татарского драматического театра им. С. Амутбаева 1.358.944,63 421.012,55 1.405.909,43 362.547,82 1.779.957,18 1.768.457,25 1 32 Мухаметов Фаргат Вагизович директор Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника 1.254.441,47 57.986.237,42 1.056.919,35 40.460.731,00 59.240.678,89 41.517.650,35 44 33 Юдин Владислав Павлович директор Бугульминского государственного русского драматического

театра им.А.В. Баталова 1.213.760,66

1.053.491,41

1.213.760,66 1.053.491,41 27 34 Еремеева Гузял Вилсоровна директор Альметьевского музыкального колледжа им.Ф.З.Яруллина 1.202.316,82 665.696,58 972.938,11 619.553,95 1.868.013,40 1.592.492,06 24 35 Заппаров Айрат Агзамович директор Казанского музыкального колледжа им. И.В. Аухадеева 1.199.344,08 802.070,08 990.436,59 694.678,30 2.001.414,16 1.685.114,89 45 36 Файзерахманов Рашат Фаесханович директор Набережночелнинского государственного татарского драматического театра 1.178.642,00

1.124.432,00

1.178.642,00 1.124.432,00 29 37 Ялалова Лилия Мавлавиевна директор ансамбля песни и танца «Агидель» 1.153.167,66 672.190,84 1.023.921,85 695.025,48 1.825.358,50 1.718.947,33 35 38 Зайнуллин Ленар Ильфирович директор Атнинского государственного драматического театра имени Габдуллы Тукая 1.114.990,40 433.475,08 923.252,27 382.061,49 1.548.465,48 1.305.313,76 32 39 Валиуллина Наиля Рафиковна директор Республиканской юношеской библиотеки Татарстана 1.114.899,68 530.266,17 4.034.259,20 538.192,75 1.645.165,85 4.572.451,95 38 40 Мубаракшин Гилемхан Хадиевич директор Казанского театрального училища (техникума) 1.007.593,73 405.012,00 977.409,89 769.849,75 1.412.605,73 1.747.259,64 50 41 Ишкузина Светлана Владимировна директор Детского Центра «Счастливое детство» 987.191,59

685.879,25

987.191,59 685.879,25 46 42 Сафаргалеев Наиль Ибрагимович директор Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих 975.262,91 197.956,14 875.554,20 203.813,79 1.173.219,05 1.079.367,99 33 43 Бадретдинов Рамил Бурханович директор Набережночелнинского колледжа искусств 924.030,53 658.675,94 2.058.704,04 1.910.693,98 1.582.706,47 3.969.398,02 41 44 Саубанова Раушания Киямутдиновна директор Казанского техникума народных художественных промыслов 903.505,77 420.324,73 1.713.312,62 1.085.936,52 1.323.830,50 2.799.249,14 23 45 Печенкин Александр Вячеславович директор Чистопольского государственного историко-архитектурного и литературного музея-заповедника 876.021,77 1.177.853,88 1.223.886,25 490.885,85 2.053.875,65 1.714.772,10 51 46 Ишбулатов Шамиль Наильевич директор Театра танца «Мгновение» 804.913,25 156.672,00 804.913,25 636.276,52 961.585,25 1.441.189,77 53 47 Сагитова Гузель Рамзилевна директор Казанского Татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева 761.671,52





761.671,52

42 48 Кутуев Анас Абдрахманович директор Билярского государственного историко-археологического и природного музея-заповедника 753.403,75 567.285,36 687.132,84 680.237,16 1.320.689,11 1.367.370,00 54 49 Мустафаев Нури Амидиевич директор Центра развития народных художественных промыслов и ремесел РТ 712.517,60

604.436,00

712.517,60 604.436,00 49 50 Абдуллин Дамир Зиннатуллович директор Государственного литературно-мемориального музейного комплекса Габдуллы Тукая 688.140,18 304.420,38 591.152,51 264.315,45 992.560,56 855.467,96 43 51 Гилазов Альфред Назгатович директор Нижнекамского музыкального колледжа имени Салиха Сайдашева 671.465,33 645.074,38 597.186,23 671.465,33 1.316.539,71 1.268.651,56 55 52 Мухаметгареева Ирина Дамировна директор Республиканской детской библиотеки 616.154,69





616.154,69

56 53 Шарифуллин Дамир Минхаидович директор Казанского государственного цирка 549.973,92

1.826.708,02 279.200,00 549.973,92 2.105.908,02 52 54 Садриев Рамиль Ильдарович ректор Института дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов социокультурной сферы и искусства 503.680,03 430.576,11 422.787,15 592.277,52 934.256,14 1.015.064,67 47 55 Абдурахимов Рустам Мухитдинович директор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Ленино-Кукушкино» 465.764,06 588.217,69 508.986,05 561.602,43 1.053.981,75 1.070.588,48 57 56 Аглетдинов Мирсил Магисович директор Актанышского районного краеведческого музея Республики Татарстан 353.336,82

332.281,37

353.336,82 332.281,37 48 57 Мингалиева Эндже Рамилевна директор музея имени Галии Кайбицкой 320.112,82 718.632,04 233.852,69 370.430,91 1.038.744,86 604.283,60