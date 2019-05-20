Кто остановит Гусева и Кучерова? Швейцарцы не смогли, на очереди — шведы

Россияне укрепляют лидерство в группе

Сборная России по хоккею на чемпионате мира в Братиславе — главный фаворит и по составу, и по игре. Однако крупные и уверенные победы в первой половине турнира не должны вводить в заблуждение, так как все основные матчи еще впереди. Одной из проверок перед ключевой игрой против Швеции должна была стать встреча с прошлогодним финалистом чемпионата мира, сборной Швейцарии. Об очередном фантастическом матче от связки Кучеров — Гусев, второй игре «на ноль» от вратаря Георгиева и небольших проблемах, которые могут сказаться в будущем, — в материале «Реального времени».

160 литров пива

Групповой этап чемпионатов мира дарит болельщикам мало ярких афиш и много проходных матчей. В этом году этот тезис подтверждается как никогда явно. По сути, уже все сборные, которые выходят в плей-офф, в обеих группах известны (США, Канада, Финляндия, Германия — в группе А, и Россия, Чехия, Швеция и Швейцария — в группе Б). Мнимая борьба ведется только за четвертые позиции. У сборных, которые их займут, шансы на продолжение борьбы значительно снижаются, потому что в четвертьфинале им играть с победителями групп. Но плей-офф есть плей-офф, и там вероятность сенсаций и напряженных встреч многим выше, а пока что во время группового этапа традиционно обращает на себя пристальное внимание «околохоккей».

Так, словацкое здание sport24.pluska.sk опубликовало кадры командного ужина сборной России. СМИ утверждает, что хоккеисты сначала заказали суши, а потом выпили очень много пива — около 160 бокалов, после чего вернулись в отель на автобусе. Похожая история со сборной России уже случалась в 2010 году на чемпионате мира в Кельне. Тогда отличились российские СМИ, и информационное пространство взрывали видеоролики с нашими игроками, которые пили пиво и курили сигареты в разгар турнира. Главный тренер той сборной России Вячеслав Быков прокомментировал произошедшее фразой, которая на долгие годы стала околохоккейным мемом: «Это были не наши хоккеисты. Это были их клоны».

Нынешний наставник российской сборной Илья Воробьев был более консервативен: «Информацию непонятных иностранных источников мы не комментируем. Это чушь собачья». Сами хоккеисты ситуацию воспринимают с улыбкой. Возможно, если бы количество предполагаемого выпитого озвучивалось в меньших объемах, кто-то бы дал серьезный комментарий. А так, остается только отшучиваться. Действительно, если 160 литров разделить на всю команду, то получится около 7 литров на каждого. Даже для крепкого организма спортсмена это многовато. Да еще и в разгар крупного турнира. Но сколько бы пива не было выпито, в следующем матче после того командного ужина сборная России устроила разгром Италии — 10:0.



Если подопечные Ильи Воробьева удержат первое место в группе Б, то, скорее всего, сыграют с немцами

Крепкая Швейцария

После этой легкой победы Россию ждала сборная Латвии, которую возглавляет главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли. Несмотря на итоговую победу (3:1), по ходу матча проблем избежать не удалось. Латвийцы даже открыли счет в матче, но шайбы Орлова, Гусева и Кучерова позволили россиянам продолжать занимать первое место в группе. А вот матч со Швейцарией накануне уже не приходилось ожидать как легкую прогулку. Хотя многие и привыкли воспринимать эту сборную лишь в статусе крепкого середняка, но в прошлом году швейцарцы играли в финале чемпионата мира (второй раз за шесть лет), и в их составе традиционно большое представительство игроков из НХЛ.

Роман Йоси, Кевин Фиала, Свен Андригетто, Нико Хишир, Симон Мозер — это лишь часть игроков, которые уже по-настоящему заявили о себе как на клубном уровне, так и на уровне сборной. Помимо главного тренера Патрика Фишера из прошлогоднего состава, который лишь в серии буллитов уступил сборной Швеции в финале, здесь находятся сразу 15 человек. В начале этой недели к швейцарцам присоединится, пожалуй, главная ударная мощь из НХЛ — нападающий Нино Нидеррайтер.

На прошлом чемпионате мира на стадии группового этапа россияне с большим трудом обыграли эту сборную (4:3). Швейцария заняла итоговое четвертое место в группе и именно с него сумела пробраться в финал, обыграв и Финляндию, и Канаду. Россияне же выбыли на стадии четвертьфинала, проиграв в овертайме все тем же канадцам. В этом году подобный вариант развития событий не так реален — и состав у россиян покрепче, да и Канада в четвертьфинале вроде как не грозит. Если подопечные Ильи Воробьева удержат первое место в группе Б, то, скорее всего, сыграют с немцами. Но для этого предстояло одержать стратегически важную победу над швейцарцами.

Зато на старте второго периода было реализовано очередное большинство россиян на турнире и свой очередной великолепный гол забила связка Кучеров — Гусев

Связка Кучеров — Гусев снова неудержима

Перед игрой стало известно об очередных изменениях в звене Кузнецова и Овечкина. В связку к ним снова вернулся Кирилл Капризов, у которого явно не заладилась игра на старте турнира. Основным вратарем на этот матч был выбран Александр Георгиев.

Швейцарцы начали с удаления — уже на 22-й секунде встречи Михаэль Фора провел крайне странный силовой прием, больше похожий на умышленную грубость. Большинство реализовать не удалось, однако спустя чуть больше минуты защитник Дмитрий Орлов здорово подключился в атаку и, получив шайбу, обвел сразу троих швейцарских игроков. Бросить точно у него уже не хватало времени, но на добивании не менее здорово сыграл Артем Анисимов — 1:0. Первый период пролетел на одном дыхании, моментов больше создавали россияне, но лидеры соперника также не давали расслабиться Георгиеву в воротах. Также стоит отметить довольно уверенную игру наших защитников в меньшинстве — две попытки швейцарцев реализовать лишнего игрока прошли незамеченными.

Зато на старте второго периода было реализовано очередное большинство россиян на турнире и свой очередной великолепный гол забила связка Кучеров — Гусев. На групповом этапе нынешнего чемпионата мира в Братиславе ничего красивее игры двух Никит пока не произошло. Швейцарцы при 0:2 не выключились из игры, имели и большинство, и голевые моменты. Этот отрезок матча еще более обнажил проблемы, которые наблюдались и в предыдущих играх: вопросы с дисциплиной у игроков нашей обороны. На групповом этапе один классный рывок в атаке Гусева и Кучерова их удачно замаскирует. В более важных матчах в плей-офф каждое удаление будет переноситься труднее, в зависимости от класса соперника. В игре со Швейцарией удалялись сразу четверо защитников — Задоров, Нестеров, Хафизуллин, Гавриков. Однажды судьи выписали командный штраф, а в третьем периоде заработали двухминутные удаления Евгений Кузнецов и Александр Георгиев.

В концовке игры мелкие потасовки начали перерастать в серьезные стычки и нервы начали сдавать у наших лидеров нападения

Российский вратарь был готов доигрывать матч без шлема

Большая часть третьей двадцатиминутки прошла с преимуществом россиян. Количество бросков в створ ворот (7:1 к середине периода) тому доказательство. Швейцария затеяла неплохую осаду ворот Георгиева, но в контратаке все тот же Кучеров сделал дубль и снял все вопросы относительно исхода встречи — 3:0.

Однако в концовке игры мелкие потасовки начали перерастать в серьезные стычки и нервы начали сдавать у наших лидеров нападения. Если большинство швейцарцев после удаления Кузнецова еще прошло без последствий, то сразу после него швейцарцы вынудили заработать две минуты нашего вратаря буквально на ровном месте. Таким образом, второй «сухой» матч Георгиева на турнире оказался под серьезным вопросом, но швейцарцы смогли поразить лишь штангу его ворот — 3:0, очередная уверенная победа сборной России по счету. Но с небольшими огрехами и оговорками по игровой дисциплине. Свое удаление на последних минутах наш голкипер прокомментировал так:

— Мне попали в шлем, и у него отлетели клепки. Я пытался подозвать рефери и сказать, что не могу продолжать игру в такой амуниции. Но он меня не услышал. Пришлось снять шлем. Готов ли я был играть без него? Да, но, с другой стороны, я знал, что это достаточно опасно. Один удар — и непонятно, что могло произойти. Поэтому пришлось его скинуть. К сожалению, рефери меня не услышал и дал удаление. Ничего страшного, ребята выстояли, спасибо им большое.

Из важных статистических итогов матча стоит отметить уже 14-е очко по системе «гол плюс пас» в активе Никиты Кучерова. Дубль позволил форварду вернуть себе единоличное лидерство в списке лучших бомбардиров турнира — на один балл он обогнал нападающего сборной Швеции Вильяма Нюландера. Теперь 21 мая, в 21.15 по московскому времени, игроки в очном противостоянии смогут выявить, кто же лучший на групповом турнире. Матч России и Швеции, двух главных фаворитов группы, должен будет определить и того, кто станет первым и получит более легкого соперника в четвертьфинале. Осечка в подобной встрече в прошлом году сыграла с россиянами злую шутку и оставила их без медалей чемпионата мира впервые за долгое время.