Новости спорта

23:43 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Воробьев о том, что хоккеисты сборной России выпили 160 литров пива: «Это чушь собачья»

22:30, 17.05.2019
Воробьев о том, что хоккеисты сборной России выпили 160 литров пива: «Это чушь собачья»
Фото: fhr.ru

Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал информацию о вечере хоккеистов после победы над командой Чехии.

Издание sport24.pluska.sk ранее опубликовало кадры командного ужина сборной России. Оно утверждает, что хоккеисты сначала заказали суши, а потом выпили много пива — около 160 бокалов после чего вернулись в отель на автобусе.

«Информацию непонятных иностранных источников мы не комментируем. Это чушь собачья», — цитирует Воробьева «Чемпионат».

Напомним, 13 мая россияне обыграли чехов со счетом 3:0.

СпортХоккей
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров