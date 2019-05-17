Воробьев о том, что хоккеисты сборной России выпили 160 литров пива: «Это чушь собачья»

Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал информацию о вечере хоккеистов после победы над командой Чехии.

Издание sport24.pluska.sk ранее опубликовало кадры командного ужина сборной России. Оно утверждает, что хоккеисты сначала заказали суши, а потом выпили много пива — около 160 бокалов после чего вернулись в отель на автобусе.

«Информацию непонятных иностранных источников мы не комментируем. Это чушь собачья», — цитирует Воробьева «Чемпионат».

Напомним, 13 мая россияне обыграли чехов со счетом 3:0.