Вместо реки — пустыня: кто ответит за обмеление Волги?

Погибающие реки, школьник с оружием, ужесточение наказаний для водителей, медиафорум в Сочи и итоги конкурса «Хрустальное перо»: программа «7 дней» подвела итоги недели

Отмели и целые песчаные холмы там, где раньше шумела вода. Уровень Волги упал на три метра. Обитатели глубин гибнут, Пытающуюся отнереститься уцелевшую рыбу добивают браконьеры, а те, кто это устроил, не видят в произошедшем ничего страшного. Подробности — в обзоре очередного выпуска программы «7 дней» от «Реального времени».

Агония Волги

В середине прошлого века купить стерлядку и черной икры в Татарстане было нетрудно. Ближе к концу тысячелетия стало очевидно — река, взятая человеком под контроль, беднеет. Сегодня понятно, что она умирает. Для того чтобы в этом убедиться, по мнению директора телеканала «Новый Век» и ведущего программы «7 дней» Ильшата Аминова и журналистов, достаточно пройтись по берегам, заваленным синтетическим мусором, и посмотреть, как ветер гонит волны сухого мелкого песка там, где еще в прошлом году плескались волны, а глубину бороздили крупные судаки и лещи.

Мертвая рыба и целые поля пустых раковин — немое свидетельство ошибки, допущенной при паводковых расчетах. Уровень Волги, а вместе с ней и целого ряда более мелких рек упал на три метра. Привычные нерестилища в этом году недоступны. Уцелевшая рыба пытается оставить икру в протоках, где ее поджидают браконьеры. Многие уверены: речь идет об экологической катастрофе. Члены общественной организации рыболовов-любителей Татарстана уже отправили свое обращение в природоохранную прокуратуру на законность действия или бездействия неустановленных лиц, которые причастны к такой беде.

Специалисты «Средволгаводхоза» ситуацию критической не считают. Нормальный уровень Куйбышевского водохранилища составляет 53 метра. Критический — 49. В Верхнем Услоне вода опустилась до 50. Обещают, что уже к концу июня ситуация исправится. Вода поднимется до 51,5, затем — 52 метров. Вот только сгинувшего поголовья подводных обитателей и тех мальков, что могли проклюнуться из так и не отметанной икры, уже не вернуть. Многолетние усилия по восстановлению ихтиофауны в лучшем случае нивелированы. В худшем — ситуация стала даже хуже, чем была.

Понятно, что из произошедшего будут сделаны выводы. Уже сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы поднять верхнюю планку уровня воды в водохранилище. Но пока этому сопротивляются регионы, расположенные ниже по течению.

Один из учеников — парень 17 лет явился на урок с пистолетом в руках. Фото Ирины Плотниковой

С оружием в школу

Очередное ЧП в очередной российской школе. На этот раз — в казанской, в гимназии №7. Один из учеников — парень 17 лет явился на урок с пистолетом в руках. К счастью, он не попытался кого-либо застрелить и был обезврежен еще до приезда полиции учителем и одноклассниками. Но сам факт и, что особенно страшно, тенденция заставляют серьезно задуматься.

Задуматься о психологическом и моральном состоянии самих учеников и общества в целом, о том, как и в достаточном ли объеме реализуются охранные мероприятия в учебных учреждениях республики и страны в целом. Что вообще происходит в обществе, если в ответ на ссору с одноклассниками, из-за неразделенной любви или каких-либо иных обстоятельств, в том числе и по причине слишком глубокого погружения в виртуальную реальность, дети хватаются за оружие?

Спрятал номер? Не поможет!

Стремясь избежать наказания за неправильную парковку, многие водители или снимают номера, или полностью или частично их прикрывают. Дело в том, что пока в ПДД есть пробел: инспектор может оштрафовать за движение машины с грязным, частично прикрытым или вовсе отсутствующим номером. А вот за то же самое у стоящей машине штрафовать уже нельзя. Чем и пользуются обладатели железных коней.

В этом году МВД Росси намерено пробел искоренить. Планируется установить штраф за попытку скрыть номерные знаки. Причем решение планируется принять уже до конца года. В Москве, к слову, машины без номеров с парковок уже эвакуируют.

Пока же сотрудники ГИБДД просят неравнодушных татарстанцев не стесняться и, если видят прикрытые листом бумаги или тряпкой номера, снимать помеху. Тем самым они смогут оказать услугу и владельцу авто. Дело в том, что, согласно законодательству, попытка скрыть госномера может быть приравнена к… терроризму: за скрытыми номерами могут скрываться те, кто готовит атаку на тот или иной объект, ограбление, или автомобиль угнан. Водитель, пожелавший сэкономить на оплате стоянки и пытающийся избежать штрафа, может быть задержан вместе с транспортным средством до выяснения обстоятельств. На те же мысли может навести стражей порядка интенсивная тонировка.

Еще одна новация, уже принятая депутатами Госдумы РФ в первом чтении, — приравнивание смертельного ДТП, совершенного водителем, находящимся в состоянии опьянения, к умышленному убийству. Соответственно, будет ужесточено и наказание — вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет.

Акулы пера смогли задать свои вопросы лидеру России и получить на них ответы. Фото kremlin.ru

Журналисты и Путин

Президент России Владимир Путин встретился с главными редакторами и журналистами — лауреатами Всероссийского конкурса «Правда и справедливость». Диалог состоялся в г. Сочи. Акулы пера смогли задать свои вопросы лидеру России и получить на них ответы.

Что интересовало журналистов: будущее региональных СМИ. Особенно телевидения, не способного угнаться за глобальной цифровизацией, но при этом выполняющего слишком важную миссию, чтобы просто уйти в небытие.

Ну а завершился форум большим награждением. Заслуженные дипломы получили 350 лауреатов со всей России, отобранные из тысяч претендентов за актуальность и качество подготовленных материалов.



«Хрустальное перо»

В канун Дня татарстанской печати состоялось награждение и в республике. Подведены итоги очередного конкурса профмастерства «Хрустальное перо».

Но на празднике говорили не только о приятном, но и озвучили ряд актуальных вопросов. Так, отрасль испытывает серьезный кадровый дефицит. Нужны не просто люди, способные писать или рассказывать о чем-то, но такие, кто способен делать это максимально информативно, ярко и профессионально. Серьезная нехватка кадров в редакциях, работающих на национальных языках.

Еще одна проблема — возраст. Большая часть журналистов в республике — старше 40 лет. Готовить смену нужно уже сейчас, заблаговременно.

Клуб «Зенит» прервал чемпионскую серию. Фото Романа Кручинина / zenit-kazan.com

Волейбольный «Зенит»: «Серебро — это катастрофа»

Клуб «Зенит» прервал чемпионскую серию. В Берлине казанцев обошла итальянская команда «Кучине». После четырехлетнего удерживания статуса лучшей команды в Европе в самом «Зените» завоеванное серебро считают катастрофой. Тем более что незадолго до этого клубу пришлось довольствоваться второй позицией на пьедестале почета и в чемпионате России.

О том, какие выводы были сделаны в команде и что за задачи ставятся на следующий сезон, также можно увидеть в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» 20 мая, в 13.00, в эфире телеканала «Новый век» или на его сайте.

