Хроники китайского гиганта Huawei: экономическое чудо Сяопина, Жэнь Чжэнфэй и обвинения в шпионаже

Воскресный спецпроект «Реального времени» — удивительные истории мировых торговых марок

«Я люблю свою страну. Я поддерживаю Коммунистическую партию. Но я никогда не делал и не сделаю ничего, что могло бы навредить какой-либо стране в мире. Huawei никогда не получала запросов от правительства о предоставлении конфиденциальной информации», — сказал основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй журналистам в январе 2019 года во время редкой встречи с мировым медиасообществом (цит. Bloomberg). В последние годы название телекоммуникационной компании, реализующей свои проекты в 170 странах, все чаще мелькает в скандальных заголовках. В ее адрес звучат серьезные обвинения в международном шпионаже, дело дошло до арестов. Пока одни говорят, что Huawei стала жертвой торговых войн Пекина и Вашингтона, а другие — что КНР с помощью компании шпионит за другими государствами, детище Жэнь Чжэнфэя продолжает представлять технологические новинки и развертывать сети 5G. История создания, достижений и политических интриг вокруг Huawei — в материале «Реального времени».

НОАК — как социальный лифт

Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй родился 25 октября 1944 года в одной из самых бедных и неразвитых провинций на юго-западе Китая — Гуйчжоу, куда семья переехала во время второй Китайско-японской войны, после того, как глава семейства Жэнь Моксун получил работу в округе Чженнинг. Родители Жэнь Чжэнфэя были школьными учителями, а он сам — одним из семи детей в семье. В одном из своих первых интервью газете The New York Times будущий долларовый миллиардер вспоминал, что семья была настолько бедной, что у него не было приличной рубашки вплоть до завершения средней школы.

После ее окончания в 1963 году Жэнь Чжэнфэй поступил в Национальный университет Чунцина — престижное учебное заведение, в то время специализирующееся на выпуске строительных инженеров. Чем основатель Huawei занимался после выпуска, доподлинно неизвестно, полноценно контактировать с прессой Жэнь Чжэнфэй начал только в начале 2010-х годов и до сих пор известен скрытностью и сдержанностью, впрочем, как и его компания.

Нужно отметить, что к моменту окончания вуза Жэнь Чжэнфэем оставалось еще почти десятилетие до того, как в КНР будет провозглашен курс на создание рыночной экономики, в стране отсутствовали негосударственные формы собственности и продолжалась заморозка внешнеэкономических связей. Одним из немногих социальных лифтов была армия. Жэнь Чжэнфэй сделал то, что делали многие молодые китайцы того времени, — вступил в ряды Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

«Я был офицером очень низкого ранга в Народно-освободительной армии, служил в обычном строительном проекте научно-исследовательского института, а не в полевом отделении. Сначала я работал технологом, а затем стал инженером в отделе информационных технологий», — рассказывал Жэнь Чжэнфэй в интервью BBC. По данным официального сайта компании Huawei, Чжэнфэй не имел воинских званий, однако добился определенных успехов, в 1978 году представив Научно-исследовательский институт НОАК на Национальной научной конференции КНР.

Жэнь Чжэнфэй уволился из армии в 1983 году — инженерный корпус института НОАК был расформирован, попав под масштабную волну сокращений в подразделениях армии. По некоторым данным, в этот год армию покинули порядка 500 тысяч человек.

Политика открытых дверей Сяопина и Huawei

История зарождения и феноменально быстрого роста Huawei тесно связана с историей Китая и развитием китайской экономики. III Пленум ЦК КПК в декабре 1978 года наконец провозгласил новый курс развития КНР — ориентацию на социалистическую рыночную экономику, привлечение иностранных инвестиций, сокращение доли государственного сектора, развитие науки и техники. Кроме того, внешняя политика Китая постепенно переставала быть столь агрессивной, что открывало китайским производителям двери в большой мир. Позже этот период назовут «политикой открытых дверей Дэна Сяопина», китайского политика и реформатора.

Уволившись из армии, Жэнь Чжэнфэй понимал, что совсем скоро привычный мир начнет стремительно меняться. Обладая знаниями и опытом в области связи и ранних информационных технологий, а также беря в расчет курс КНР на технологическую составляющую, Чжэнфэй начинает собирать капитал. Согласно официальной биографии, для старта Жэнь Чжэнфэй собрал порядка 21 тысячи юаней и заручился поддержкой партнеров. По данным же расследования англоязычного китайского вестника Far Eastern Economic Review, Чжэнфэй получил порядка $8,5 млн от государственного банка. К слову, компания отрицает этот факт.

Huawei Technologies Co. Ltd была зарегистрирована в 1987 году в крупном китайском городе Шэньчжэне. В зависимости от выбора различных диалектов, и ныне использующихся в Китае в огромном разнообразии, название Huawei может быть переведено как «великолепное достижение», «превосходство Китая» либо «великолепие Китая».

В течение 1980-х годов правительство Китая пыталось модернизировать неразвитую телекоммуникационную инфраструктуру. Несколько китайских компаний пытались разработать технологии, которые бы могли помочь окутать сетью отдаленные сельские провинции страны, но все они использовали разработки и оборудование из-за рубежа. Иностранные компании, конечно, не спешили делиться передовыми технологиями с КНР. Жэнь Чжэнфэй решил привлечь местных разработчиков и создать полностью отечественного производителя. В конце 80-х компания занималась перепродажей простого телекоммуникационного оборудования, закупленного в Гонконге, в сельские провинции КНР, а также активно занималась разработкой собственного оборудования, вкладываясь в исследования.

Как признавался Жэнь Чжэнфэй BBC в 2013 году, ему удалось сделать Huawei рентабельным бизнесом далеко не сразу. «В то время я был тем, кто всю свою жизнь провел в армии и привык делать то, что приказывают. Внезапно я начал работать в рыночной экономике и был в полной растерянности. Мы несли убытки, меня обманывали и обманывали. Мне пришлось исследовать рыночную экономику. Я читал литературу о законодательстве — в то время было очень мало книг по китайским законам, и мне приходилось читать книги по европейским и американским системам», — рассказывал основатель Huawei.

Первые разработки и госконтракты

По официальным данным Huawei, к 1990 году штат компании насчитывал порядка 600 сотрудников. Huawei начала собственное производство коммутаторов АТС. Первый крупный прорыв датирован 1993 годом: компания выпустила на рынок телефонный коммутатор, по мощности превосходивший все существующие на тот момент в Китае технологии. Изначально развернувшись в небольших городах и сельской местности, Huawei сделала упор на сервисе, так за короткий период компания отвоевала у конкурентов внушительную долю рынка и вышла в большие города.

В то время, как пишет Guardian, Huawei была известна в Китае как компания, усердно «наводившая мосты» с местными властями провинций: в обмен на использование продуктов Huawei чиновникам предлагали хорошие дивиденды. В то же время предприятие Жэнь Чжэнфэя получает главный контракт на строительство первой национальной телекоммуникационной сети и поставку телекоммуникационного оборудования для Народно-освободительной армии Китая. Известно, что в 1994 году Чжэнфэй даже встречался с генеральным секретарем партии Цзян Цзэминем.

Учитывая нынешние сложности Huawei, связанные с обвинениями в международном шпионаже в пользу партии, сложно сказать, стал ли в конечном итоге этот контракт для компании действительно достижением. Но так или иначе, по официальным данным, к 1995 году объем продаж Huawei составил порядка $220 млн.

Еще один поворотный момент для компании случился в 1996 году, когда правительство КНР приняло четкую политику поддержки отечественных производителей. Huawei получила статус китайского «национального чемпиона». На практике это означало, что правительство закрыло рынок для иностранных компаний в сегменте телекоммуникационных сетей. В то время, когда экономика Китая росла в среднем на 10% в год, ограничение конкуренции из-за рубежа для Huawei стало весомым преимуществом.

В 1997 году Huawei выиграла контракт на поставку продуктов для сетей стационарной связи гонконгской компании Hutchison Whampoa. В том же году Huawei запускает собственные беспроводные продукты на основе стандарта цифровой сотовой связи GSM. В 1999 году компания открывает свой первый международный исследовательский центр в Индии для разработки программного обеспечения. Тогда же Huawei заключает контракт с IBM на управленческий консалтинг, в течение следующих двух лет меняя структуру управления и приступая к подготовке масштабной мировой экспансии.

На протяжении всех этих лет Huawei продолжала вкладывать львиную долю прибыли в собственные разработки. Фото huawei-msc.ru

Глобальная экспансия

Начиная с 2000-го компания увеличивает скорость выхода своих продуктов на зарубежные рынки, уже к концу года достигнув уровня зарубежных продаж в $100 млн. По официальным данным Huawei, в 2002 году компания получила уже $552 млн выручки с международных рынков. В 2004 году Жэнь Чжэнфэй получает первый значимый контракт в Европе, оформив сделку на поставку своего телекоммуникационного оборудования голландскому оператору Telfort на сумму более $25 млн. В 2005 году контракты на международном рынке впервые превысили доходы с внутреннего рынка КНР.

Huawei стремительно проникала в Европу и к концу 2007 года поставляла продукты и программные решения всем ведущим операторам стран ЕС. В следующем году Businessweek признает Huawei одной из самых влиятельных компаний в мире, а рейтинг Informa поставит компанию Жэнь Чжэнфэя на третье место по доле мирового рынка поставок оборудования для мобильных сетей. Huawei начинает крупномасштабное коммерческое развертывание технологий сотовой связи для внедрения 3G (UMTS) и беспроводной широкополосной радиосвязи (HSPA) в Северной Америке для операторов TELUS и Bell Canada.

Дальше — больше: в 2010 году Huawei входит в Комиссию ООН по широкополосной связи и цифровому развитию, впервые компания включена в список Global Fortune 500, ежегодно выпускаемый авторитетным американским деловым глянцем Fortune. По информации издания, годовой оборот китайского телекоммуникационного гиганта к тому моменту достигает $21,8 млрд, а чистая прибыль — $2,67 млрд.

На протяжении всех этих лет Huawei продолжала вкладывать львиную долю прибыли в собственные разработки. По информации BBC, ежегодно Huawei тратит свыше $1 млрд на исследования, и это один из самых больших подобных бюджетов в мире. Из десятков подразделений компании на фондовом рынке торгуется только один, практически все подразделения Huawei являются закрытыми. Сам Жэнь Чжэнфэй объясняет этот факт стремлением компании инвестировать в себя.

«Публичным компаниям приходится уделять большое внимание своим балансам. Они не могут вкладывать в свои разработки слишком много, иначе прибыль упадет, как и цены на акции. В Huawei мы боремся за наши идеалы: мы знаем, что если мы будем удобрять нашу «почву», она станет более плодородной. Вот как нам удалось вырваться вперед и добиться успеха», — комментировал Жэнь Чжэнфэй прибыль Huawei в 2014 году, которая составила $5,5 млрд.

По официальным данным, только за первый год Honor принес Huawei $2,5 млрд выручки, а сама Huawei заняла третье место в мире по количеству выпущенных смартфонов, уступая только Apple и Samsung. Фото Kārlis Dambrāns/flickr.com

Вывод на рынок собственной электроники

Параллельно с развитием своего основного направления — телекоммуникационных технологий (этим занимается подразделение Carrier Network Business Group) — в 2003 году Huawei запускает два новых: центры обработки и хранения данных, которые через десяток лет трансформируются в облачные решения (это направление находится в руках Enterprise Business Group), а также направление разработки и производства электроники — ПК, смартфонов и других «умных» гаджетов (третье подразделение Huawei — Consumer Business Group).

В 2004 году компания выпустила свой первый телефон C300. В июне 2005 года Huawei представила U626, первый 3G-телефон. U8220 был первым android-смартфоном Huawei и был представлен в 2009 году, он имел 3,5-дюймовый сенсорный дисплей и камеру 3,2 Мп. В 2011 году на выставке CommunicAsia был представлен первый планшет Huawei — MediaPad. Он работал на Android, был оснащен процессором Snapdragon S3 с частотой 1,2 ГГц и одним гигабайтом оперативной памяти.

В сентябре 2012 года компания выпустила свой первый телефон с 4G, Ascend P1 LTE. По итогам 2012 года выручка Huawei — Consumer Business Group составила порядка $9 млрд. В декабре 2013 года Huawei представила Honor в качестве дочернего бренда в Китае. По официальным данным, только за первый год Honor принес Huawei $2,5 млрд выручки, а сама Huawei заняла третье место в мире по количеству выпущенных смартфонов, уступая только Apple и Samsung.

А недавно Huawei P20 Pro, обладающий тройной камерой (что было впервые в мире) от Leica, был признан лучшим смартфоном 2018 года по мнению жюри организуемой Европейской ассоциацией аппаратного обеспечения премии European Hardware Awards.

Разумеется, Жэнь Чжэнфэй, ныне занимающий пост генерального директора Huawei, отрицает эти обвинения. Фото cellanr / wikipedia.org

Обвинения Huawei в международном шпионаже

Кому принадлежит Huawei? На эту тему пишутся труды, с целью ответить на этот вопрос ведутся правительственные расследования сразу в нескольких мировых державах, однако сколько-нибудь однозначной информации на данный момент нет.

Годовой отчет Huawei за 2018 год гласит, что Huawei является частной компанией, полностью находящейся в собственности ее сотрудников, со схемой владения акциями, в которой участвуют 96 тысяч 768 акционеров-сотрудников Huawei. Операционная компания Huawei Technologies Co. Ltd на 100% принадлежит холдинговой компании Huawei Investment & Holding Trade Union Committee, которая, в свою очередь, на 1,14% принадлежит основателю Huawei Жэнь Чжэнфэю и на 98,86% — компании, называемой «профсоюзным комитетом» холдинговой компании, Huawei Investment & Holding.

В 2019 году Университет Джорджа Вашингтона опубликовал исследование, в котором утверждается, что государство в лице нынешней власти — Коммунистической партии Китая — вполне может владеть Huawei, поскольку компания не раскрывает данные о процедурах внутреннего управления «профсоюзным комитетом», неизвестны и личности членов комитета, а акции, которыми владеют сотрудники, на самом деле не дают владельцу права голоса и аннулируются, когда сотрудник покидает фирму при условии выплаты выкупа компанией по фиксированной цене. То есть акции, по сути, просто являются стимулирующей мерой распределения прибыли.

Подобные обвинения в связях с властями Китая посыпались на Huawei с начала 2010-х годов, когда компания всерьез начала претендовать на статус крупнейшего в мире продавца сетевого телекоммуникационного оборудования, поставляя свои продукты в том числе правительственным и государственным структурам мировых держав. Связи Huawei с Коммунистической партией Китая породили подозрения, что своим стремительным ростом компания обязана мощным политическим связям и, таким образом, может быть инструментом правительства Китая, в том числе осуществлять шпионаж, используя свои хранилища и сети по всему миру.

Разумеется, Жэнь Чжэнфэй, ныне занимающий пост генерального директора Huawei, отрицает эти обвинения. По факту нет никаких доказательств того, что Huawei каким-либо образом подчиняется распоряжениям китайского правительства или что у партии есть какие-либо планы диктовать стратегии Huawei, особенно когда речь идет о шпионаже. Стоит оговориться, что в КНР слияние государства и партии — бесспорно и регулируется на законодательном уровне, в каждой компании работает партийный комитет.

«Беспокойство заключается в том, что эти тесные связи означают, что если бы Коммунистическая партия попросила компанию что-то сделать, у них не было бы иного выбора, кроме как подчиниться. И если эта компания вовлечена в чувствительные глобальные телекоммуникационные инфраструктурные проекты, легко понять, почему западные наблюдатели обеспокоены», — пишет обозреватель BBC

Karishma Vaswani.

Первую «официальную обеспокоенность» связями Huawei с властями Китая правительство США высказало в 2012 году. По сообщению Reuters, 8 октября 2012 года американские законодатели представили отчет о расследовании в отношении Huawei и другой китайской технологической компании, ZTE, в котором рекомендовали операторам связи отказаться от оборудования китайских производителей. В отчете было сказано, что компании, которые использовали оборудование Huawei, часто сообщали о неожиданном поведении китайских продуктов, в том числе и о том, что маршрутизаторы Huawei якобы отправляли большие пакеты данных в Китай поздно вечером, когда офисы были пусты.

Так или иначе, на протяжении последних лет программы, развертывание сетей 5G, продукты и оборудование Huawei подвергались санкциям и законодательным запретам со стороны властей Великобритании, Австралии и ряда стран ЕС по тем же соображениям национальной безопасности. В 2018 году давление мирового сообщества на компанию усилилось, в американских СМИ все чаще стали появляться «разоблачительные материалы» о связях Huawei с властями КНР. 13 февраля 2018 года руководители разведки США призвали американцев воздержаться от использования техники и технологий китайских производителей, в том числе и Huawei.

«Мы глубоко обеспокоены рисками, связанными с тем, что любая компания или организация, принадлежащая иностранным правительствам, которые не разделяют наших ценностей, могут получить власть в наших телекоммуникационных сетях. Это дает возможность оказывать давление или контролировать нашу телекоммуникационную инфраструктуру», — цитировал CNBC директора ФБР Криса Рэя.

Кульминацией стал арест в декабре 2018 года старшей дочери основателя компании Жэнь Чжэнфэя, Мэн Ваньчжоу, занимающей пост финансового директора Huawei Technologies Co. Ltd. Задержание произошло в Канаде по запросу американских властей, подозревающих Huawei в нарушении санкций, выдвинутых США к Ирану, — власти США сочли, что компания продолжает поставки в Иран оборудования, содержащего чипы, произведенные американскими компаниями. Помимо этого, Ваньчжоу вменялось мошенничество и кража коммерческой тайны.

В настоящий момент судебные тяжбы по делу продолжаются, ближайшие судебные заседания назначены на сентябрь 2019 года. Дочь Жэнь Чжэнфэя находится в Канаде, решается вопрос о ее экстрадиции в США. Адвокаты Мэн Ваньчжоу настаивают на невиновности и подают встречные иски к властям Канады о незаконном аресте. Как сообщает Reuters, в официальных сообщениях Huawei заявляет, что дело «политически сфабриковано».

В марте Huawei подала в суд на США за незаконный запрет на ведение дел с компаниями, использующими их оборудование. Тогда же Huawei объявила о ведении разработок собственной операционной системы на случай отказа Google работать с компанией.

Дональд Трамп 15 мая подписал указ об ограничении использования оборудования, «угрожающего интересам страны», американскими компаниями. Фото: flickr.com

Президент США Дональд Трамп 15 мая подписал указ об ограничении использования оборудования, «угрожающего интересам страны», американскими компаниями. По мнению экспертов, документ направлен именно против Huawei.



16 мая 2019 года Министерство торговли США добавило Huawei Technologies Co Ltd и 70 филиалов компании в черный список, тем самым запретив телекоммуникационному гиганту покупать компоненты для своих продуктов у американских компаний без одобрения правительства США.



20 мая Reuters сообщило о том, что Google прекращает бизнес-сотрудничество с китайской корпорацией Huawei: гаджеты Huawei перестанут получать доступ к обновлению Android, будет потерян доступ к сервисам от Google, в том числе Google Play и Gmail.

Нынешнее состояние

Пока международные аналитики прогнозируют обострение отношений между двумя крупнейшими мировыми экономиками, США и КНДР, на фоне конфликта, Huawei продолжает показывать хорошие финансовые результаты. В беседе с Reuters Жэнь Чжэнфэй неоднократно отмечал, что «санкции» со стороны США могут замедлить рост Huawei, однако совершенно точно не остановят его.

На данный момент, по данным The New York Times, империя Huawei имеет штат в 180 тысяч сотрудников и является крупнейшим в мире производителем телекоммуникационного оборудования. В 2018 году объем продаж продуктов компании превысил $100 млрд. В настоящее время Huawei занимает третье место в мире по продаже смартфонов, уступая только Apple и Samsung. По данным официального отчета компании, чистая прибыль Huawei в 2018 году составила $8,8 млрд, увеличившись на 25%.

Любопытно, что практически половина доходов Huawei поступает с зарубежных рынков, и, несмотря на давление США, продажи компании в Америке, Европе, Африке и на Ближнем Востоке увеличились более чем на 20% только за минувший год.

Помимо указанных в тексте источников, при написании материала были использованы данные официального сайта Huawei Technologies Co. Ltd, информация годового отчета компании за 2018 год, а также научная работа профессора Университета Джорджа Вашингтона Дональда Кларка.