«Отпуск он такой — никого не щадит»: где и как отдыхают спортсмены после сезона

Обзор соцсетей звезд спорта Татарстана и Башкирии

Спортивные сезоны практически завершены — последние туры и финальные матчи остается доиграть лишь футболистам и баскетболистам. Остальные уже наслаждаются ярким аравийским солнцем и карибскими закатами. Спортивная редакция «Реального времени» приводит подборку постов из социальных сетей и рассказывает, как взрослеет Алина Загитова, почему вкус к красивому отдыху Бурмистрова неиссякаем и что сделал отдых в Петербурге с волейболисткой Еленой Новик. Об этих и других спортсменах — в нашей подборке.

Загитова становится все более взрослой и медийной

«Море, Солнце, Красота», — подписала свой пост в Instagram, наполненный живой эстетикой и умиротворенным релаксом от долгожданного отдыха, лучшая фигуристка мира. Пожалуй, впервые Алина позволила себе опубликовать фото подобного формата (на лавры «стюардессы» Туктамышевой она никогда и не претендовала). До этого ее поклонникам и поклонницам оставалось радоваться лишь довольно дерзкому образу Лары Крофт, когда Загитова, облаченная в черный латекс и кожу, исполняет роль самой известной героини-археолога в мире кинематографа.

В комментариях к первой порции довольно откровенных фото на фоне лазурной морской глади преобладал восторженный тон а-ля «Алина прекрасна во всем», но, как обычно, нашлись и так называемые «хейтеры», которые попытались уличить фанатов Загитовой в якобы несуществующих идеалах их «идола».

«Ну где же, где же мои любимые комменты о «скромности»?? Жду», — подписала одна из комментаторов ее фото (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.), и тут же в ответ получила волну негодования и заступничества.

«Скромность — это когда люди не треплются языком о том, что они горы свернут, а сворачивают молча эти горы и при этом всем остаются простыми добрыми не зазнавшимися людьми», — ответили ей фанаты фигуристки, намекая на Евгению Медведеву.

Чемпионка мира — 2019 тоже особо не растерялась и уже на следующий день выложила новую порцию своих шикарных фото.

«По многочисленным просьбам выкладываю фото из сторис в ленту. Спасибо вам за добрые слова», — невозмутимо подписала фигуристка новый пост все с теми же «карибскими» пейзажами.

Загитова взрослеет, и если раньше мы видели лишь фото с мишками и со льда, то теперь Алина все больше проявляет женственность и тянется к медийности. Ее Instagram так и говорит: «Посмотрите, я не только робот, который выигрывает медаль за медалью, я еще и девушка. Утонченная, и со своими увлечениями».

Ткачев пробуется в роли фотографа и видеографа

Не менее живописные и эстетические виды присутствуют и на странице у форварда «Ак Барса» Владимира Ткачева, который сейчас путешествует по курортам Средиземного моря.

На первом этапе своего отпуска Владимир решил отказаться от стандартного образа отдыха с морем и песком на пляже, а устроил себе пешие экскурсии по городам Эллады, ее лесов и пастбищ. На некоторых фото видно, что Ткачев носит «все свое с собой» и в отелях подолгу не отлеживается.

Уже когда хоккеист перебрался в турецкий Кемер, он все-таки позволил себе немного расслабиться и насладиться комфортом шикарных отелей. Это не удивительно, когда вокруг такая красота.

Более того, хоккеист показывает себя и эстетом, который пытается запечатлеть красоту средиземноморских пейзажей с разных ракурсов, а иногда и применяет специальные муви-эффекты для пущего погружения в красоту средиземноморских стран.

Глухов отдыхает «по-нашему»

Куда прозаичнее отдыхает нападающий «Ак Барса» Михаил Глухов. Судя по всему, форвард вернулся в родной Орск, где накануне своего Дня рождения решил заняться хозяйством.

«Поработал немного», — подписал Михаил свое видео, на котором он вспахивает землю. «Мишань, чет прям совсем немного», — тут же с юмором оценили комментаторы, намекая на недолгий, тридцатисекундный труд спортсмена.

«Предсезонка началась!» — поддержали физические нагрузки форварда другие хоккейные болельщики.

Елена Новик культурно переобогатилась

А вот освободившаяся после не самого удачного для казанского «Динамо» сезона (4 место) волейболистка Елена Новик решила проводить время культурно. Она целую неделю постила стильные фото на фоне главных достопримечательностей Санкт-Петербурга в черно-белом формате.

Тут и Исаакиевский собор, и Петропавловская крепость, и разводящийся Дворцовый мост. Казалось бы, после такого историко-образовательного путешествия спортсменка должна была вернуться в родную Москву культурно обогащенной. Вот только что-то похоже пошло не так, и случилось обратное.

«Отпуск — он такой, никого не щадит», — прокомментировала свой новый образ связующая «Динамо».

Бурмистров всегда умел красиво отдыхать

Красиво отдыхать умеют и в Уфе. Александр Бурмистров, перешедший из «Ак Барса» в «Салават Юлаев» в декабре прошлого года, всегда славился любовью к фешенебельным местам и красивому отдыху. Вот и в отпуске после нынешнего, убойного для Уфы, сезона Александр вместе со своей избранницей Полиной отправились в Арабские Эмираты, откуда не забывают «пулять» шикарными, яркими и полными любви фотокарточками. Фешенебельные отели, как например пятизвездочный делюкс «Бурж Аль Араб» в виде белого парусника, стоящего в водах Персидского залива, — прилагаются.

Коледов без шайб, но на «люксе»

В тех же краях отдыхает и одноклубник Бурми Павел Коледов — форвард, который за 11 игр Кубка Гагарина набрал ровно 0 голов и «ассистов». Однако такие «заслуги» совсем не мешают ему наслаждаться жизнью на берегах Персидского залива со своей избранницей и фотографироваться на фоне люксовых автомобилей Lamborghini Huracan в пустыне «Красных песков» в Саудовской Аравии.

Павлу 24 года и, по информации сайта Lifehockey, его зарплата составляет более восьми миллионов рублей в год. Почему бы и не насладиться аравийскими красотами, если просто за присутствие на льду тебя и так неплохо обеспечивают?

Антон Понкрашов открывает сезон с очень маленьких побед

А вот баскетболистам казанского УНИКСа до отпуска, будем надеяться, еще далеко. Впереди — важнейшие полуфинальные сражения против участника Евролиги нынешнего сезона, подмосковных «Химок», и, безусловно, все казанцы будут рады, если сезон у баскетболистов затянется до июня.

Так что капитан «зеленых» Антон Понкрашов заполняет свои выходные куда более «отечественным» видом отдыха — рыбалкой на небольшой реке Жиздра — притоке Оки. В своей совсем не маленькой подборке видео и фото Антон делится успехами у тихой глади воды. Самоиронии Антону не занимать, и он показывает свой небогатый улов на фоне крупного сома, которого выловил его друг.



