Под крылом федералов: Университет Иннополис получил доступ к госзаказам в обход тендеров

По словам экспертов, такую возможность татарстанскому вузу предоставил новый соучредитель — Российская Федерация

Фото: Максим Платонов

Университет Иннополис стал «наполовину федеральным»: в конце апреля в состав его учредителей на паритетных началах с Минсвязи РТ вошло российское Минкомсвязи. Новый совладелец «вложил» в уставный капитал вуза 97,46% акций АО «Иннополис» — оператора строительства умного города, владеющего всеми его зданиями, и уставным капиталом свыше 4,85 млрд рублей. Как выяснило «Реальное время», расширение круга собственников принесет образовательной организации весомый бонус — доступ к госзаказам и бюджетным деньгам в обход конкурсных процедур. Подробности — в нашем материале.

Пять лет — и частника нет



В Университете Иннополис произошла смена учредителей — из полной собственности республики 26 апреля вуз частично перешел в федеральную собственность в лице российского Минкомсвязи. Росимуществом обеспечена передача в собственность НКО «Университет Иннополис» 47 324 672 акции АО «Иннополис», что составляет 97,46 процента от общего количества акций общества. АО «Иннополис» — это оператор строительства татарстанского IT-города, он владеет всеми его зданиями, в т. ч. и тем, где располагается вуз. Уставной капитал компании более 4,85 млрд рублей. Сейчас в Иннополисе проживают около 4 тыс. человек.



Автономная некоммерческая организация высшего образования «Университет Иннополис» в течение пяти с половиной лет с момента образования в декабре 2012-го являлась примером государственно-частного партнерства. Ее учредителем выступило АО «Иннополис сити», акции которого на момент создания вуза были поровну поделены между Минземимущества РТ, Центральным депозитарием РТ и ООО «УК «Проминвест», на 90% контролируемым супругой «главного строителя Татарстана» — гендиректора ПСО «Казань» Светланой Зиганшиной.

Однако 26 июня 2018 года премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление кабмина за номером 518 «О вхождении Республики Татарстан в лице Министерства информатизации и связи РТ в состав учредителей АНО ВО «Университет Иннополис», 30 июля также постановлением кабмина Университет Иннополис был определен в качестве организации, специализирующейся на подготовке специалистов в сфере высоких технологий в рамках реализации флагманского проекта «Иннополис — город высоких технологий и инноваций», а 31 июля соответствующие изменения были зарегистрированы, и частная фирма исчезла из списка учредителей.

Переход Университета Иннополис под крыло республиканского минсвязи, на первый взгляд, был вполне закономерным. Фото twitter.com/mic_rt

Спустя год новая смена собственника и переход Университета Иннополис под крыло российского Минкомсвязи, на первый взгляд, была вполне закономерной и полностью соответствующей целям, обозначенным в утвержденной вышеозначенным министерством Стратегии развития отрасли информатизации и связи республики на 2016—2021 гг. Однако эксперт «Реального времени» — директор Института развития образования НИУ ВШЭ, профессор Ирина Абанкина отметила любопытный аспект этой рокировки:

— Частно-государственное партнерство в области образования вполне законно и допустимо. Главное — чтобы оно было взаимовыгодным. Но соглашение о таком партнерстве всегда заключается на определенный срок, по истечении которого могут произойти изменения в составе учредителей. Обычно этот срок составляет не менее 10 лет — иначе такое сотрудничество для частных компаний просто не окупается. Ведь срок подготовки в университете только одного выпуска специалистов составляет пять лет.

Все решают кадры и учредители

Как выяснилось, если недавно произошедшее расширение круга учредителей Университета Иннополис имело также стратегическое значение, то теперь уже речь идет о стратегии российского масштаба.

— Изменения в структуре управления Университетом Иннополис проводятся в соответствии с указом президента России и распоряжением правительства Российской Федерации, — сообщил «Реальному времени» пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков.

Указ президента Путина №65 об имущественном взносе Российской Федерации в АНО ВО «Университет Иннополис» вышел в феврале 2019-го. Согласно этому документу, «в целях дальнейшего развития территориально обособленного инновационного центра «Иннополис», обеспечения деятельности автономной некоммерческой организации высшего образования «Университет Иннополис» правительство России внесло в его уставный капитал в качестве имущественного взноса находящиеся в федеральной собственности 97,46% акций АО «Иннополис». А распоряжением правительства РФ от 6 апреля было определено, что функции и полномочия учредителя АНО ВО «Университет Иннополис» от имени Российской Федерации будет осуществлять Минкомсвязи.

Одновременно были назначены представители РФ в наблюдательном совете Университета Иннополис — зампредседателя Правительства РФ Максим Акимов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков и замминистра экономического развития Илья Торосов.

— Минкомсвязь вошла в число учредителей АНО, чтобы иметь возможность сильнее влиять на эффективность администрирования университета, — пояснил Евгений Новиков. — В итоге мы рассчитываем на улучшение динамики его развития, чтобы, среди прочего, готовить высокопрофессиональные кадры для цифровой экономики.

«Реальное время» поинтересовалось у генерального директора АО «Иннополис» Евгения Данилова о планах и перспективах компании в связи с передачей акций в уставный капитал Университета Иннополис. Он ответил, что не готов отвечать на такие вопросы:

— Пока мы работаем в обычном режиме, а планы на будущее зависят от нового акционера — как он решит, так и будет.

Бонус на участие

— Учредитель университета остается собственником имущества, он только наделяет университет этим имуществом для реализации уставной деятельности, — заметила директор Института развития образования НИУ ВШЭ, профессор Ирина Абанкина. — Участие Минкомсвязи в уставном капитале Университета Иннополис связано с тем, что могли измениться цели подготовки кадров. Сегодня во главу угла поставлена цифровизация — это общефедеральная политика. И очень серьезный вектор в политике связан с цифровыми университетами, с переходом университетов в цифровой формат. Это не только онлайн-образование, но и использование современных цифровых управленческих технологий в университетах, и участие Минкомсвязи, как я думаю, связано с тем, что именно это ключевое министерство, отвечающее за цифровизацию.

По мнению эксперта «Реального времени», это позволит Университету Иннополис обеспечить определенный прорыв в этой области. Ирина Абанкина дала понять, что, по ее мнению, с приходом нового соучредителя университет однозначно выигрывает:

— Цифровизация — это программа Акимова, программа Минкомсвязи. И кадры для цифровой экономики «сидят» внутри этой программы, хотя и сопряжены с национальным проектом «Образование».

Приход нового учредителя, считает Абанкина, может обеспечить, во-первых, изменение направлений подготовки кадров, в которую будут внедряться новые, цифровые технологии. Причем речь идет не только о подготовке IT-специалистов, но и специалистов других направлений, в программы для которых будут включены курсы, позволяющие приобретать квалификацию и навыки в этой области. Во-вторых, университет сможет стать участником программ, которые реализует российское министерство связи.

— При этом для университета очень облегчается схема участия в таких программах, потому что учредитель имеет право без конкурса устанавливать государственное задание не только на образование, но и на науку, в том числе и на прикладные разработки, — подчеркнула собеседница «Реального времени». — Механизм госзадания гораздо более прост в реализации, чем конкурсные процедуры, которые являются трудоемкими, длительными и содержат большие риски демпинга, причем главную роль в выборе поставщика играет отнюдь не качество. Упрощение участия в программах Минкомсвязи станет определенным бонусом для университета.

А в-третьих, теперь Университет Иннополис, полагает она, сможет более активно помогать Минкомсвязи и другим подведомственным ему учреждениям готовить и переподготавливать кадры:

— И не только этому министерству. Задачи ставятся сверхмасштабные, а кадров нет, ежегодно требуется по 30 тысяч специалистов только по IT-направлениям.

Возможны кадровые перестановки?

Позитивно воспринимают появление нового учредителя и в самом Университете Иннополис.

— Согласно распоряжению, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации входит в состав учредителей АНО ВО «Университет Иннополис», и это еще раз подчеркивает ключевую роль нашего вуза в подготовке кадров и реализации проектов для цифровой экономики, — заявил «Реальному времени» директор университета Кирилл Семенихин.

— Вместе с обновленным составом наблюдательного совета, о котором будет объявлено позже, мы получаем значительно больше внимания со стороны федерального правительства и соответственно возрастающие требования к качеству нашей работы.



В Минсвязи РТ появление нового соучредителя назвали новым уровнем развития университета Иннополис и сообщили, что на сегодня полностью завершено исполнение распоряжения Правительства РФ №648-р от 6 апреля 2019 года:

— Российская Федерация в лице Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций вошла в состав учредителей АНО ВО «Университет Иннополис», а федеральный пакет акций АО «Иннополис» — собственника имущественного комплекса, на базе которого организован образовательный процесс университета, передан Университету Иннополис. Можно сказать, что это выход на новый уровень. Сегодня Университет Иннополис стабильно развивается. Об этом говорят достигнутые успехи — например, ИТ-вуз находится на втором месте среди технических вузов РФ и первом месте среди внебюджетных вузов РФ — по качеству приема (средний бал ЕГЭ 90,4), в университете функционирует более 20 научно-исследовательских лабораторий и центров, действует специализированный центр ИТ-подготовки, организованы олимпиадное движение и довузовская подготовка, — рассказали «Реальному времени» в министерстве.



В ведомстве считают, что «изменение состава учредителей и передача акций — это еще один из этапов развития университета, доказывающий его состоятельность и на федеральном уровне». Правда, при этом вуз остается одним из самых дорогих в России, где обучение стоит 1,2 млн рублей в год.

— Успехи вуза — это во многом заслуга его руководства, поэтому вопрос о кадровых перестановках в Университете Иннополис в настоящий момент не стоит, — передала позицию руководства в отношении кадровой политики руководитель пресс-службы министерства Анна Яковлева.

Инна Серова