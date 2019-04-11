В Татарстане нашли самый дорогой и самый дешевый университеты в России

Университет Иннополис в Татарстане стал самым дорогим по стоимости обучения из высших учебных заведений в России — по направлению «Информатика и вычислительная техника» обучение обойдется 1,2 млн рублей в год.

Самый доступный вуз также находит в Татарстане. Это Российский исламский институт в Казани. Обучение в этом вузе по направлению «Лингвистика» стоит от 12 тыс. рублей в год, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные онлайн-навигатора «Вузы России», представленные проектом «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня».

Ранее правительство России передало Университету Иннополис 97,46% акций АО «Иннополис». Акции передаются «в качестве имущественного взноса».