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В Татарстане нашли самый дорогой и самый дешевый университеты в России

09:57, 11.04.2019
В Татарстане нашли самый дорогой и самый дешевый университеты в России
Фото: realnoevremya.ru

Университет Иннополис в Татарстане стал самым дорогим по стоимости обучения из высших учебных заведений в России — по направлению «Информатика и вычислительная техника» обучение обойдется 1,2 млн рублей в год.

Самый доступный вуз также находит в Татарстане. Это Российский исламский институт в Казани. Обучение в этом вузе по направлению «Лингвистика» стоит от 12 тыс. рублей в год, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные онлайн-навигатора «Вузы России», представленные проектом «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня».

Ранее правительство России передало Университету Иннополис 97,46% акций АО «Иннополис». Акции передаются «в качестве имущественного взноса».

ОбществоОбразование Татарстан
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