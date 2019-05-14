«Сейчас стоит вопрос о развитии нашей экономики, и в первую очередь нужны инженеры»

В Камских Полянах прошли дебаты участников предварительного голосования

Фото: Мария Иванова

Осенью состоятся новые выборы в состав Госсовета Татарстана, который потом на протяжении нескольких лет будет работать и вырабатывать нормативно-правовые акты, принимать политические решения по важным и актуальным проблемам. Вчера в Камских Полянах состоялась встреча избирателей с кандидатами реготделения «Единой России». Какие приоритетные проблемы были обозначены и проекты предложены — в материале «Реального времени» с Камских Полян.

«За последние пять лет для Камских Полян очень многое сделано»



Напомним, 26 мая 2019 года ВПП «Единая Россия» по всей стране проведет день предварительного голосования, или праймериз. Предварительное голосование дает возможность избирателям определить из списка потенциальных кандидатов наиболее достойных, которые пользуются уважением и доверием людей.

В поселке городского типа Камские Поляны Нижнекамского муниципального района, вчера, 13 мая, состоялась встреча избирателей с участниками предварительного партийного голосования по кандидатурам для дальнейшего выдвижения кандидатами в депутаты на выборах в Государственный совет РТ от партии «Единая Россия» по Ахтубинскому избирательному округу. Проходила она в актовом зале на базе учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества «Радуга».



Встреча избирателей с участниками предварительного партийного голосования прошла в Центре детского творчества «Радуга»

В мероприятии приняли участие глава Камских Полян Александр Павлов, руководитель исполнительного комитета муниципального образования Ринат Салахутдинов, заместитель руководителя исполнительного комитета Николай Чачакаев, почетные гости, руководители предприятий и жители поселка.



Огласила регламент мероприятия и представила участников дебатов заместитель главы Нижнекамского муниципального района, заместитель мэра города Нижнекамска Эльвира Долотказина. В дебатах на тему приняли участие председатель комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев, заместитель генерального директора по энергетике и информационным технологиям ОАО «ТАИФ» Руслан Гиззатуллин, начальник Управления записи актов гражданского состояния кабинета министров Республики Татарстан Гульшат Нигматуллина, председатель исполкома высшего совета республиканского общественного движения «Татарстан — новый век» Алсу Тарханова.



Разиль Валеев уже пятый раз баллотируется от данного округа

Дискуссию открыл Разиль Валеев. Депутат отметил, что за последние пять лет для Камских Полян очень многое сделано. Это и ремонт школ и детских садов, центра творчества «Успех», которые не вошли в программу. Разиль Валеев не скрывает, что испытывает искреннюю любовь к Камским Полянам и избиратели отвечают ему тем же. Ведь он уже 5-й раз баллотируется от данного округа.

Отказ от сжигания мазута на Нижнекамской ТЭЦ

Второй участник дебатов Руслан Гиззатуллин выделил несколько приоритетных проблем. Одна из первых — это повышение качества образования квалифицированных кадров именно инженерной направленности. «Ведь сейчас стоит вопрос о развитии нашей экономики, и в первую очередь нужны инженеры, грамотные инженеры, которые могут сделать многое. Сейчас, когда у нас выпускаются из ВУЗа, все они теоретики, а должны быть практики. Каждый выпускник должен уметь выточить на токарном станке деталь, уметь вычертить ее и карандашом, и в программе автоматизированного проектирования, а потом распечатать на 3D принтере. Сейчас нужны такие люди», — отмечает Руслан Гиззатуллин.

Второй момент, если мы говорим про Нижнекамск и вообще Нижнекамский район, — это участие в экологических программах, которые являются приоритетными. «Сейчас есть очень много проектов, которые кардинально улучшат многие вещи. Многое мы уже сделаем до конца этого года. Это реконструкция очистных сооружений Нижнекамска. Отказ от сжигания мазута на Нижнекамской ТЭЦ, который пагубно влияет на экологию района. Это очень важный вопрос», — говорит Руслан Гиззатуллин.

Руслан Гиззатуллин выделил несколько приоритетных проблем. Одна из первых — это повышение качества образования квалифицированных кадров именно инженерной направленности

Третий момент, который выделил участник дебатов, в рамках Стратегии 2030 должны формироваться не города или моногорода, а целые агломерации. Когда транспортная инфраструктура должна быть доступной, чтобы стирать эти грани между городами.

Культуру в массы и бич нашей страны

Третий кандидат Гульшат Нигматуллина отметила, что необходимо привлечь культуру в массы. Театр, постановки, спектакли должны быть доступны всем.

Завершила выступления Алсу Тарханова, которую волновали вопросы материнства, семьи и сохранения духовно-нравственных традиций. «В наше время очень много неполных семей. Это становится бичом нашей страны в последнее время. Институт семьи не ценится», — говорит Алсу Тарханова. После выступления участникам предложили ответить на вопросы касательно их программ.

Алсу Тарханову волнуют вопросы материнства, семьи и сохранения духовно-нравственных традиций

Стоит отметить, дебаты дают возможность для кандидатов проверить себя в публичной политике, заявить свою позицию по самым острым и актуальным вопросам. В Камских Полянах будет находиться один счетный участок. и все желающие могут принять участие 26 мая 2019 года в предварительном голосовании и выбрать достойного кандидата.