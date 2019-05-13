Станислав Чистов: «Один раз попался — и поставили клеймо»

Интервью с одним из самых талантливых хоккеистов своего поколения

Этот игрок считается одним из самых талантливых российских хоккеистов 1983 года рождения. За карьеру он сменил немало клубов, однако везде, где играл достаточное количество матчей, становился любимцем публики. Минувший сезон Станислав провел в составе тольяттинской «Лады», которая год назад, как и сам игрок, покинула Континентальную хоккейную лигу. В интервью «Реальному времени» Чистов рассказал, как прошел его год в ВХЛ, сколько он готов еще выходить на лед и почему ему до сих пор приписывают проблемы с дисциплиной.

«Стать звездой в ВХЛ «на мастерстве» не получится»

— Станислав, год назад ты подписал контракт с тольяттинским клубом ВХЛ. Расскажи, как прошел этот сезон в «Ладе».

— Лично для меня в плане той же статистики все сложилось неплохо. Но, к сожалению, команда не выполнила поставленную перед ней задачу — мы вылетели в первом раунде плей-офф. После сезона в ВХЛ чувствую себя хорошо. Думаю, пару лет еще поиграю.

— Когда подписывал контракт, уже было известно, что команда будет играть в ВХЛ, а не в КХЛ?

— Да, я осознанно подписывал контракт с командой Высшей хоккейной лиги. Знал куда еду. В «Ладе» очень хорошая для этой лиги инфраструктура. Отличная арена, много болельщиков, которые всегда за команду, в какой бы лиге она не играла. Играть в Тольятти довольно приятно.

— Год назад до последнего ждал предложений из КХЛ?

— Так получилось, что я уже отдыхал. В конце мая спортивный директор тольяттинского клуба Владимир Николаевич Кречин позвонил мне и спросил: «Хочешь поиграть в «Ладе»?» Я сразу ответил: «Конечно». Можно сказать, даже не раздумывал.

— Как в целом уровень ВХЛ?

— Честно говоря, когда ехал в Высшую лигу, думал, что все будет намного хуже. Приятно удивила организация и уровень самой лиги. Сразу скажу, что играть здесь непросто. Любому опытному хоккеисту приехать и на мастерстве стать тут звездой не получится. Выкладываться придется на полную. Много хороших команд, в которых ребята не смотрят на имена, а стараются проявить себя.

Я осознанно подписывал контракт с командой Высшей хоккейной лиги. Знал куда еду. В «Ладе» очень хорошая для этой лиги инфраструктура. Отличная арена, много болельщиков, которые всегда за команду, в какой бы лиге она не играла



— Можно сказать, что ты стал дядькой-наставником для молодых хоккеистов из Тольятти?

— Да, пожалуй, так и было. Тренер мне сразу дал понять, что ему важно, чтобы я проявлял себя не только на льду, но и на правах более опытного что-то подсказывал в раздевалке. Я пообещал, что так и будет. Не знаю, помогли мои советы или нет, но я старался.

— Что дальше? Продолжишь играть за «Ладу»?

— Этот вопрос в стадии обсуждения. Долгосрочных контрактов в моем возрасте уже не предложат, поэтому идут переговоры по ближайшему сезону.

— А если возникнет вариант в КХЛ?

— Думаю, там навряд ли будут варианты. Но если такая возможность появится, буду очень рад этому.

— Почему думаешь, что такой вариант навряд ли возникнет?

— КХЛ омолаживается. При выборе состава все больше делают ставку на молодых игроков. Хотя мне трудно ответить на этот вопрос, так как я провел сезон в ВХЛ.

— Сейчас ведь снова проявляется тенденция к отъезду многих молодых игроков за океан…

— Кто-то уезжает, кто-то возвращается. Так было всегда.

«Как Ягр до 44-х лет играть не буду, но на пару сезонов меня еще хватит»

— У вас в командной раздевалке висит плакат с надписью: «Ты здесь, чтобы вернуть команду в КХЛ»…



— Да, но мы внутри команды не сильно обсуждаем этот момент, так как понимаем, что больше тут зависит от руководства, чем от нас. Мы решаем задачи на льду, а будет «Лада» в Континентальной хоккейной лиге или не будет, по большому счету, не от нас зависит. Помимо игровых показателей там есть много других факторов, которые должны сложиться, чтобы клуб вернулся в КХЛ.

— Что произошло с командой в плей-офф?

— Честно говоря, думаю, что на команду повлияла новость, что все матчи первого раунда будем играть на нашей арене. Красноярский «Сокол» из-за Универсиады не мог принять нас дома. Видимо, это плохо повлияло на команду. Подумали, что первый раунд уж точно пройдем, никуда летать не надо. Спокойно справимся с соперником. Но оказалось, что команда там не такая простая, как мы думали. Подвела нас излишняя самоуверенность.

Мы не показали ту игру, которую могли показать в плей-офф. И должны были показывать. Показали бы — у «Сокола» было бы мало шансов на успех



— Но все-таки это ваша команда больше расслабилась или «Сокол» в этих четырех гостевых матчах показал, что они лучше?

— Думаю, что пятьдесят на пятьдесят. Но все же мы не показали ту игру, которую могли показать в плей-офф. И должны были показывать. Показали бы — у «Сокола» было бы мало шансов на успех.

Конечно, руководство клуба отрицательно отнеслось к такому результату. Безусловно, от нас ждали лучшего выступления. Но жизнь на этом не заканчивается. Думаю, «Лада» в следующем сезоне выступит лучше и в регулярном чемпионате, и в плей-офф.

— Как чувствовал себя в конце сезона в физическом плане?

— В целом, нормально. Вот по окончании сезона только плечо повредил немного на тренировке.

Конечно, бывают моменты, как в том же плей-офф, когда играешь два дня подряд, потом перерыв, потом снова два дня подряд. Вторая игра обычно давалась тяжелее первой. А так, все в порядке в этом плане. Как Ягр до 44-х лет играть не буду, но, повторюсь, на пару сезонов меня еще хватит.

— В одном из своих интервью ты говорил, что не прочь по завершении карьеры остаться в хоккее. Тренером или агентом, например. Сейчас по-прежнему такое желание имеется?

— Конечно. Я всю жизнь в хоккее, ничего другого и не знаю. Хотелось бы остаться в этой сфере. Но в какой роли, еще для себя не решил.

— Где сейчас живешь? В Челябинске?

— Да, там дом, родители, семья. Я родился и вырос в этом городе. Где бы ни играл, первым делом в отпуск в родной Челябинск. Еще разок пытаюсь съездить отдохнуть куда-нибудь. Но основная часть отпуска проходит в Челябинске и в Магнитогорске.

— У игроков, которые играют за «Ладу», нет соблазна жить в Самаре, а не в Тольятти?

— Нет, потому что Тольятти — уютный город. Здесь неплохие условия и в бытовом плане. От квартиры до арены минут десять на машине. «Лада» ранее играла в КХЛ, это чувствуется почти во всем. Если бы были какие-то проблемы у организации, то не было бы тех лет в КХЛ, правильно?

Что касается Самары, то туда ездим чаще в аэропорт, да обратно. Пару раз ездили в город посмотреть что да как. Город как город, ничего особенного.

«Конечно, порадовал Билялетдинов и его буллит. Билл — молодец. Честно признаюсь, это было неожиданно». Фото Дмитрия Резнова



В Кубке Гагарина очень болел за московский ЦСКА»

— Расскажи о своем пока что последнем клубе в КХЛ — это был небольшой период в Риге полтора года назад. Что получилось там, что нет?

— Я был в рижском «Динамо» недолго. Рассказывать особо и нечего. Сыграл что-то около семи игр по семь минут в каждом матче, ноль очков. Мне не удалось проявить себя с лучшей стороны. Решил продолжать в ВХЛ. Вот и вся история.

— Что можешь сказать о ситуации, когда многие игроки, и твоего года рождения в том числе, едут играть в Румынию, Данию, Южную Корею? Общаешься с ними, обсуждаешь, как им там?

— Нет, вообще ни с кем не общался по этому поводу. С тем же Андреем Таратухиным давно уже не общались.

А что могу сказать? Людей зовут развивать хоккей в этих странах, как я понимаю. Сколько там платят, я не берусь сказать, но раз наши ребята едут туда, то не гроши.

— У тебя был вариант поиграть в одной из этих стран?

— Пока нет. Но мое отношение к отъезду туда не самое лучшее. Я лучше буду играть где-то в России, чем поеду куда-то в неизвестную страну. Своя страна мне гораздо ближе, а там непонятно еще что ждет.

— Когда тебя драфтовал «Анахайм» в 2001 году, ты там не без успеха поиграл. Почему с 2009 года клуб не драфтует россиян и в целом принял решение от них отказаться?

— Возможно, это связанно с тем, что ранее были проблемы с русскими хоккеистами, которых они драфтовали. Клубы их не отпускали или еще что-то. Так пристально сейчас за «Анахаймом» не слежу.

За НХЛ сейчас слежу через какие-то отдельные видео, да по статистике. Кто забил, кто отдал. Полностью матчи не смотрю. В этом году очень интересный плей-офф. Удивился, что «Тампа-Бей», «Вашингтон» и многие другие команды вылетели так рано. Но в этом-то и интерес хоккея, когда не знаешь, кто выиграет. Потому НХЛ и считается сильнейшей лигой мира.

— А как тебе прошедший плей-офф КХЛ?

— Если честно, очень болел за московский ЦСКА. Давно хотел, чтобы они выиграли кубок. Они давно ничего не выигрывали. Каждый год были рядышком-рядышком, но не получалось. Рад, что наконец-то получилось.

Персонально в ЦСКА рад за Мишу Пашнина, защитника клуба. Мы с ним в ярославском «Локомотиве» играли. Продолжаем хорошо общаться, постоянно переписываемся.

— Как тебе нынешний матч звезд КХЛ?

— Я смотрел казанский матч звезд. Не так внимательно, но смотрел. Конечно, порадовал Билялетдинов и его буллит. Билл — молодец. Честно признаюсь, это было неожиданно.

Это ведь безопасность людей. Есть проблемы с ареной — нужно предпринимать все меры. А вдруг там что-то обрушится? А так, я думаю, у «Авангарда» будет все нормально. Конечно, жалко омских болельщиков. Там очень любят хоккей. Будем надеяться, что через годик—два они снова увидят свою команду

«Авангард», «Салават Юлаев», «Трактор»

— С нынешним главным тренером ЦСКА Игорем Никитиным даже успел поиграть в одном клубе — омском «Авангарде» в начале 2000-х…

— Давно это было. Но за него тоже рад. Молодой тренер, а уже Кубок Гагарина выиграл. Молодец.

— Ты хоть и челябинский воспитанник, но по сути твоя взрослая карьера началась в «Авангарде» как раз в то время. Сейчас с Омском что-то связывает?

— Нет, не связывает. Но я в детстве в каких только командах не был. Я благодарен и Челябинску, и Магнитогорску, и Омску. Все эти города и клубы мне помогли в развитии. Где я стал настоящим профессиональным хоккеистом, сложно сказать.

Но в Омске я, действительно, закончил хоккейную школу и выходил во взрослый хоккей. Помню, как играли еще в команде «Авангард-ВДВ». А тренировал нас Сергей Рафаэльевич Герсонский.

— С пониманием отнесся, когда было принято решение о переезде клуба в Балашиху?

— Это ведь безопасность людей. Есть проблемы с ареной — нужно предпринимать все меры. А вдруг там что-то обрушится?

А так, я думаю, у «Авангарда» будет все нормально. Конечно, жалко омских болельщиков. Там очень любят хоккей. Будем надеяться, что через годик—два они снова увидят свою команду.

— В 2001 году тебя, Александра Свитова и Кирилла Кольцова чуть не заставили отправиться в армию.

— Тогдашний руководитель «Авангарда» Анатолий Бардин узнал, что мы намерены уехать в Америку, и отправил нас с Сашей Свитовым в самую настоящую военную часть. Жили там пару недель. Можно сказать, как настоящие солдаты. Ранний подъем, построение, дисциплина. Но за океан мы все равно потом уехали.

— Помнишь времена в конце 90-х, когда в «Авангарде» начали появляться первые канадцы? Стивен Зорик, Крис Ковени…

— Мне больше запомнились времена, когда к нам приезжали звездные чехи Павел Патера и Мартин Прохазка. Это было в том же 2001 году.

Из канадцев помню, как приезжал защитник Дион Дарлинг. Но больше всех тогда повлиял на меня приезд канадского хорвата Дэна Кесы. Потому что когда я уехал потом в Америку, мы с ним достаточно хорошо там общались. Виделись в Ванкувере, где он играл, после игр разговаривали, он что-то подсказывал мне как молодому хоккеисту. Позже связь с ним потерялась. За «Авангард» он играл совсем немного, а как-то отношения завязались, и вот сейчас сразу про него вспомнил.

«Неплохой тренер, который умеет работать с молодежью. Думаю, что у него в команде будет жесткая дисциплина. Может быть, именно этого и не хватает нынешнему «Трактору». Фото hctraktor.org



— За океаном ты провел в общей сложности три сезона. Что дали эти годы в хоккейном плане?

— Многое. В плане единоборств стал играть совершенно по-другому. Там немного другой подход к работе с хоккеистами. Когда вернулся в Россию, понял, что вырос как игрок.

— Тебе была положена чемпионская медаль «Салавата Юлаева» в 2008 году? Ты сыграл мало, но все же…

— Нет, медали мне не дали. А сам я даже не интересовался. Не дали и не дали. Значит, не заслужил.

— На твой взгляд, почему тогда не закрепился в Уфе?

— Я тогда вернулся из-за океана, у меня была травма. Мне пообещали, что дадут время на восстановление, чтобы набрать необходимые кондиции. Но все получилось по-другому. Там был суперзвездный состав. Руководство «Салавата Юлаева» спрашивало: «Когда ты уже будешь играть? Давай быстрее». Я вышел неготовым, тренерам не очень, видимо, понравилась моя игра. Помню, что тогда действительно было сложно играть, физически был в плохих кондициях.

— В сезоне 2012/13 ты проявил себя, как и весь «Трактор». Но на будущий год у многих начались проблемы — у кого игровые, у кого вне льда. Действительно ли у тебя была стычка с Дмитрием Рябыкиным? Что не поделили? Ты ведь его знал еще по «Авангарду»?

— Нормально все там было, раздули историю. Да, где-то вспылили. С чем-то он был не согласен, с чем-то — я. В коллективе больше тридцати мужиков. Понятное дело, сложно каждому с каждым во всем соглашаться. Но там ничего особенного не было.

— За нынешним «Трактором» следишь?

— Конечно. Родная команда все-таки. Слежу за ней, переживаю.

— Что думаешь о назначении Петериса Скудры главным тренером в Челябинске?

— Неплохой тренер, который умеет работать с молодежью. Думаю, что у него в команде будет жесткая дисциплина. Может быть, именно этого и не хватает нынешнему «Трактору».

«В детстве и в начале карьеры со мной было непросто»

— Как сейчас поживает легендарный Виктор Перегудов, твой наставник и тренер многих известных игроков российского хоккея?

— Главное — здоровье. Он болел, но сейчас все вроде более-менее нормально. Когда бываю в Челябинске, стараюсь его проведать. Конечно, уже не так часто видимся, как раньше. Но я по мере возможности его вижу. По телефону созваниваемся. Он постоянно меня поздравляет с днем рождения.

— Он рассказывал много интересных историй про тебя…

— Ну это же все позитивные истории. Как нашел меня на хоккейной коробке на КПЗиСе (район в Челябинске, — прим. ред.). Я много времени проводил на улице. Можно сказать, улица меня и воспитала.

Не Перегудов, а кто-то из тренеров сказал, что у меня проблемы с дисциплиной и сейчас. Другой — подхватил. Как говорится, один раз попался — и все, клеймо. Тебя теперь всегда будут связывать с проблемами с дисциплиной. Хотя поводов я давно уже не даю даже близко



— Почему в «Википедии» написано, что твое прозвище «Сыр»?

— От фамилии Чистов. В Америке любят играть с фамилиями. «Чис» — «чииз», сыр по-английски. Так и закрепилось в первое время, называли меня «Чиззи». Ну а когда вернулся в Россию, даже и не припомню других прозвищ или кличек. У нас не особо это принято.

— Многие тренеры часто говорят о тебе с неохотой, припоминая различные истории, связанные с нарушением дисциплины…

— Спросите у любого в «Ладе» сейчас, он ответит, что никаких проблем нет. С возрастом люди меняются. Какие-то развлечения, гулянки — этого уже нет. Да, по молодости что-то где-то было. Виктор Перегудов в своем интервью рассказывал, как в 10 лет или что-то около того ловил меня с сигаретами. Действительно, в детстве и в начале карьеры со мной было непросто. Сейчас банально на что-то нет времени, потому что когда тебе за 35 лет, главным становится уже восстановиться, подготовиться к ближайшей игре.

Ну а то, что говорят в интервью… Не Перегудов, а кто-то из тренеров сказал, что у меня проблемы с дисциплиной и сейчас. Другой — подхватил. Как говорится, один раз попался — и все, клеймо. Тебя теперь всегда будут связывать с проблемами с дисциплиной. Хотя поводов я давно уже не даю даже близко. Но кто-то любит это повспоминать, надавить на «больную» тему прошлых лет. Сейчас с дисциплиной все нормально, не переживайте.