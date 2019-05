Куда пойти в Казани: «Ночь музеев», фестиваль «Белая сирень», концерты Игоря Бутмана и Пола Ромеро

Афиша мероприятий с 13 по 19 мая



Следующая неделя обещает быть продуктивной — будем входить в строй после затянувшихся выходных. Казань также ждут новые активности. 17 мая жителям предлагается на сутки пересесть с автомобилей на велосипеды, 18-го стартует ежегодная акция «День и ночь в музее», а также состоится открытие мотосезона. В БКЗ на неделе дадут концерты Игорь Бутман и Пол Ромеро. Из бизнес-мероприятий — форум «Тренды 2020», хедлайнером которого станет известный в Сети миллиардер Евгений Черняк. Что еще интересного — в обзоре «Реального времени».

В «Штабе» расскажут, как правильно медитировать

14 мая в «Штабе» пройдет лекция «Медитация в жизни современного человека». Руководитель проекта «Интернет Независимость» Дмитрий Никитин расскажет, для чего людям нужно медитировать, с чего правильно начать самопознание, об ошибках и мифах, связанных с медитацией.

Начало — в 19.00, вход свободный.

В филармонии сыграет Игорь Бутман



17 мая в Казанской филармонии сыграет народный артист России Игорь Бутман совместно с филармоническим джаз-оркестром Татарстана. В программе — известные джазовые стандарты.

Начало — в 18.30, стоимость билетов — от 550 до 2,2 тыс. рублей.

Казанцы на день пересядут с автомобилей на велосипеды



17 мая в Казани пройдет акция «На работу на велосипеде». Организаторы предлагают жителям столицы Татарстана на день пересесть с автомобиля или автобуса на велосипед и отправиться на нем по своим ежедневным делам. К какому-то обязательному маршруту участники акции не привязаны — распорядок дня будет обычным.

Акция должна еще раз донести до казанцев, что ездить по делам на велосипеде — полезно и удобно. Кроме того, это решает транспортные проблемы, считают организаторы.

Предполагается регистрация участников акции.

Казань откроет мотосезон

С 17 по 19 мая на автодроме Kazan Ring пройдет первый этап Кубка Моторинг. Ожидается участие более 100 пилотов из разных регионов России и стран ближнего зарубежья.

18 мая на территории автодрома состоится ежегодное официальное открытие мотосезона в Казани. В программе — детские гонки на беговелах, выставка мототехники, стант- и кастом-шоу от байкеров.

Мотофестиваль стартует в 11.00, гоночные заезды будут проходить с 16.00 до 18.00. Вход свободный.

18 мая на территории автодрома состоится ежегодное официальное открытие мотосезона в Казани.

В Нацмузее пройдет «День и ночь в музее»

18 и 19 мая казанцы могут принять участие в акции «День и ночь в музее».

Акция в Нацмузее РТ пройдет с 12.00 18 мая до 3.00 утра 19 мая. На площади Первого мая с 11.00 будет проходить ярмарка продукции мастеров народно-художественных промыслов, с 12.30 — концертная программа «Музейная СОЛЬ-ЛЯ-нка», с 17.00 — научное шоу с фокусами «ХимиКаты», с 19.00 — рок-концерт казанских коллективов «Рок-session», а с полуночи на площади будут играть диджейские сеты электронной музыки, сообщает пресс-служба мэрии.

По традиции в музее разместится «Лежачий кинотеатр», можно будет попить татарского чая, посетить планетарий, контактный зоопарк и творческую мастерскую «Город мастеров».

Вход в музей будет бесплатным.

На первом концерте, посвященном творчеству русского композитора Сергея Рахманинова, прозвучит его Второй концерт для фортепиано с оркестром, а также Второй концерт для фортепиано с оркестром Николая Метнера и Симфония №2 Петра Чайковского.

В БКЗ откроется «Белая сирень»

18 мая в БКЗ им. Сайдашева откроется IX Международный фестиваль «Белая сирень». На первом концерте, посвященном творчеству русского композитора Сергея Рахманинова, прозвучит его Второй концерт для фортепиано с оркестром, а также Второй концерт для фортепиано с оркестром Николая Метнера и Симфония №2 Петра Чайковского.

Солировать будут пианисты с мировым именем — Бехзод Абдураимов и Юрий Мартынов. За дирижерский пульт встанет Джонатан Блоксхем.

Начало — в 17.00, стоимость билетов — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

На форуме «Тренды 2020» выступит Евгений Черняк

18 мая в КРК «Пирамида» пройдет бизнес-форум «Тренды 2020». Хедлайнером мероприятия станет миллиардер, основатель холдинга Global Spirits Евгений Черняк. В числе спикеров также бывший генеральный директор OZON Дэнни Перикальски, основатель CarPrice Оскар Хартманн, создатель WhiteWill Олег Торбосов.

Эксперты расскажут, в частности, о диджитализации и масштабировании бизнеса, управлении командой, личной мотивации.

Начало — в 10.00, участие платное.

КФУ проведет языковые мастер-классы



18 мая во втором корпусе КФУ пройдут бесплатные мастер-классы по иностранным языкам: английскому, немецкому, итальянскому, французскому, арабскому, китайскому, японскому.

Начало — в 11.00, вход свободный.

Очередной баттл между поэтами и музыкантами

3 мая в Казани стартовал цикл музыкально-поэтических встреч «Слова и музыка». В парках выступают необычные команды — дуэты из поэтов и диджеев. Очередной баттл пройдет 18 мая в Горкинско-Ометьевском лесу.

Начало — в 18.00, вход свободный.

В «Смене» покажут фильм об эволюции индустриальной музыки

19 мая в «Смене» пройдет показ Industrial Soundtrack For The Urban Decay — первого документального фильма, посвященного истории и эволюции индустриальной музыки. В картине представлены интервью с первыми лицами индастриала и многими другими. Фильм покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Начало — в 18.00, стоимость билета — 250 рублей.

19 мая в БКЗ пройдет концерт автора саундтрека к серии культовых компьютерных игр Heroes of Might and Magic (HOMM) Пола Ромеро.

В БКЗ выступит Пол Ромеро

19 мая в БКЗ пройдет концерт автора саундтрека к серии культовых компьютерных игр Heroes of Might and Magic (HOMM) Пола Ромеро.

В 2019 году исполняется 20 лет с момента выхода третьей части Heroes of Might & Magic. По случаю юбилея американский композитор вернется с обновленной программой, в основе которой — фортепианные аранжировки мелодий из фэнтезийной саги. В Казани композитор выступит в сопровождении струнного ансамбля. По традиции на сцене к Полу Ромеро присоединится его друг и коллега — саксофонист Брок Саммерс.

Начало — в 18.00. Стоимость билетов — от 900 до 2,5 тыс. рублей.

В Казани пройдет полумарафон «Бегом по Волге»

19 мая в Казани пройдет очередной забег — можно будет преодолеть дистанцию на полумарафоне «Бегом по Волге». Спортсмены смогут принять участие в стартах на дистанции: 2 км, 5 км, 10 км и 21,1 км. К забегу также приглашаются юные спортсмены. Для детей дистанция составит 600 метров.

Начало — в 07.00, участие платное.

