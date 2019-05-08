Открытие Аллеи Славы в Юдино: бронепоезд «Кызыл Татарстан», Вечный огонь из Москвы и сын Героя России
Сегодня в поселке Юдино после реставрации открыли Аллею Славы. Мемориал посвящен участникам Великой Отечественной войны. На территории обновленного комплекса был зажжен Вечный огонь, доставленный из Москвы от Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. В церемонии принял участие президент РТ Рустам Минниханов. Вечный огонь зажгли ветеран труда, почетный железнодорожник Николай Ковалев и воспитанник Казанского суворовского училища, сын Героя России Марата Ахметшина Амир Ахметшин.
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