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Открытие Аллеи Славы в Юдино: бронепоезд «Кызыл Татарстан», Вечный огонь из Москвы и сын Героя России

13:20, 08.05.2019 1
Открытие Аллеи Славы в Юдино: бронепоезд «Кызыл Татарстан», Вечный огонь из Москвы и сын Героя России Фото: Максим Платонов

Сегодня в поселке Юдино после реставрации открыли Аллею Славы. Мемориал посвящен участникам Великой Отечественной войны. На территории обновленного комплекса был зажжен Вечный огонь, доставленный из Москвы от Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. В церемонии принял участие президент РТ Рустам Минниханов. Вечный огонь зажгли ветеран труда, почетный железнодорожник Николай Ковалев и воспитанник Казанского суворовского училища, сын Героя России Марата Ахметшина Амир Ахметшин.

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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
Видео Камиля Исмаилова, фото Максима Платонова
Общество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:02
    Вечная память нашим предкам
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