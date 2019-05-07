От Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены к Аллее славы в Юдино: в Казани встретили Вечный огонь

10:37, 07.05.2019 13 2
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казань поездом привезли Вечный огонь от Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены. Лампаду с Вечным огнем передали в новый мемориальный комплекс Великой Отечественной войны в Юдино, который завтра торжественно откроют после реконструкции.  

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