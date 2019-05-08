#НАМНУЖНЫГЕРОИ: как студенты Речного техникума отправили в полет «эскадрилью Девятаева»
Сегодня студенты Казанского речного техникума провели акцию #Намнужныгерои в честь подвига знаменитого татарстанца, легендарного летчика, Героя Советского Союза Михаила Девятаева. Участники акции запустили бумажные самолетики, символизирующие десятки боевых вылетов, которые совершил летчик-истребитель, и 2019 воздушных шаров. За полетом «девятаевской эскадрильи» наблюдал видеокорреспондент «Реального времени».
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