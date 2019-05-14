3 миллиона за кресла для Porsche: фокусы казанского Бендера потянули на 6 лет

Казанца посадили за аферу с «крадеными» сиденьями и аварией подруги, не умевшей водить

Битый автомобиль Jaguar поучаствовал в следственном эксперименте полиции Казани. Его номинальной хозяйке предложили выполнить простейшие действия — сесть за руль и тронуться с места. Дама не смогла, хотя ранее через суд требовала страховку на 9 млн рублей за свое трижды неосторожное вождение. Ответил за эту аферу 39-летний казанский юрист Иван Железов, успевший нагреть другую знакомую на 3 млн рублей, продав ей под видом новых «исчезнувшие» из Porsche Cayenne автокресла. Чтобы доказать его вину — ушли годы.

«Ворованные» кресла нашли эксперты



Припарковал Porsche Cayenne у дома на улице Литвинова, а утром обнаружил пропажу всех четырех автомобильных кресел. С таким заявлением утром 28 апреля 2015 года в казанский отдел полиции «Авиастроительный» обратился ныне осужденный Иван Железов. О пропаже сообщил и хозяйке иномарки — назовем ее Алиной, у которой лишь накануне одолжил автомобиль.

Согласно приговору Ново-Савиновского райсуда Казани, с Алиной наш герой был знаком лет шесть, пользовался ее доверием и присутствовал в салоне при выборе и покупке ею нового Porsche в феврале 2015 года. Машина обошлась в 4,75 млн рублей, на ту же сумму Железов с согласия владелицы оформил страховку от угона и ущерба. А после пропажи кресел от лица Алины стал требовать денег со страховой, получив от знакомого справку с данными независимой оценки, что самыми дорогими в иномарке были исчезнувшие в ночи сиденья, и «стоимость восстановительного ремонта без учета износа составит 3 млн 10 тысяч рублей».

СК «Согласие» расставаться с деньгами не спешила, и юрист Железов обратился в суд от имени хозяйки. Та охотно подписала все документы, включая нотариальную доверенность на право представлять ее интересы. Кроме расходов на ремонт со страховщиков потребовали компенсацию морального вреда в 20 тысяч рублей.

Железов же предложил Алине помощь с покупкой новых кресел — якобы нашел нужные за 2 млн 963 тысячи рублей. В мае и июне того же года автоледи перечислила на указанный счет двумя партиями всю сумму, и на Porsche поставили кресла.



СК «Согласие» расставаться с деньгами не спешила

Страховщики настояли на осмотре иномарки специалистами дилерского центра, и те удивились — цвет сидений и внутренней отделки салона полностью совпали. Сверка серийных номеров показала — в Porsche Алины стоят родные кресла. Так и появилась версия об афере с их демонтажом и обратной установкой.

В рамках экспертизы по гражданскому делу было установлено — демонтаж всех четырех сидений в ночи на тесной парковке у дома кем-то неизвестным просто не мог быть проведен. Эта работа требует хорошего освещения и свободного пространства не менее 1,5 метра с каждого бока авто, а еще специальных навыков и не меньше часа времени. Эксперт отметил — осмотр авто не выявил никаких следов спешки и проникновения чужих в салон: ни повреждения обивки дверей, панели, замков, ни отключения сигнализации.

Суды заблокировали иски на 11,5 млн рублей

В январе 2017-го райсуд в иске к СК «Согласие» на 3 млн рублей отказал, ну а Алина поняла, что ее 3 млн рублей Железов просто положил себе в карман и заявила в полицию. Историю с демонтажом и продажей хозяйке Porsche ее же кресел следствие и позже суд квалифицировали как мошенничество в особо крупном размере, а попытку получения страховки с компенсацией — как покушение на таковое.

Заявление Железова в полицию, по которому возбуждалось дело о краже из авто, следователи МВД Татарстана посчитали ложным доносом. А Ново-Савиновский суд Железова в этой части оправдал, посчитав, что обращение к силовикам было частью аферы.

В ходе расследования дела вскрылись и три постановочных ДТП от 17 апреля, 24 августа и 31 октября 2015 года, с помощью которых тот же фигурант рассчитывал получить деньги в СК «Согласие». В каждой из аварии по документам участвовала некая Снежана — замужняя дама, с которой Железов как-то свел знакомство в кафе. И в процессе общения убедил подругу сначала фиктивно оформить на себя дорогой автомобиль, а потом подтвердить свое участие в каждой из аварий. В ГАИ представлялись документы, что причиной столкновения была невнимательность Снежаны при выезде на главную дорогу со второстепенной или со двора. Причем, по бумагам, каждый раз Jaguar Снежаны получал повреждения аж на 2,5 млн рублей, оплатить которые предлагалось СК «Согласие».

Во всех случаях «независимую» оценку проводил один и тот же частный предприниматель. Как выяснило «Реальное время», некогда он возглавлял юрфирму «Юста», которой владел Иван Николаевич Железов. Не вступая в переговоры со страховщиком, Железов от имени Снежаны подавал иски в суд.

Ново-Савиновский суд посчитал, что обращение к силовикам было частью аферы. Фото Ирины Плотниковой

В октябре 2015 года Вахитовский суд Казани частично удовлетворил требования владелицы Jaguar, обязав СК «Согласие» выплатить за две аварии по вине застрахованной 6 млн 83 тысячи рублей — с учетом собственно страховки, неустойки, расходов по оценке ущерба и штрафа за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке. На 8 тысяч рублей потянула и компенсация морального вреда.



До выплаты не дошло — в декабре того же года Верховный суд РТ отменил решение райсуда и отказал в удовлетворении иска в полном объеме. В январе 2016-го отказ вынес и Волжский суд Марий Эл, куда Железов от имени Снежаны направил документы и оценку ущерба по третьей инсценированной аварии. Все три имитации с реальными попытками получение средств суд расценил как покушение на мошенничество в сфере страхования. С учетом истории с автокреслами Porsche всего Железов рассчитывал получить от «Согласия» больше 11 млн рублей.

Следственный эксперимент и неправда свидетелей

Приговором установлено: казанский Бендер заранее заказал в московском автосалоне новый Jaguar за 3,4 млн рублей, на авторазвале выбрал двери и детали кузова для него, которые в Казани выкрасил в тот же цвет. Покупателем попросил выступить Снежану, на нее же зарегистрировал автомобиль. А потом ради имитации аварий приглашал знакомых на машинах на встречи и будто бы случайно цеплял бортом Jaguar — так, чтобы у знакомого авто почти не пострадала, а дорогой автомобиль «украсили» повреждения на крыле и дверях. Извинялся, предлагал деньги — тысячи две, просил указать, что виновата Снежана.

На следствии все трое настаивали — за рулем Jaguar была именно дама. Та поначалу поддерживала эту версию. Однако полицейские сделали элементарную вещь — попросили женщину сесть за руль и проехать несколько метров. А затем указали в протоколе следственного эксперимента: «хозяйка» не смогла открыть предоставленный Jaguar, завести двигатель и управлять машиной, «ввиду отсутствия соответствующего опыта». Снежана призналась — водить не умеет. О постановочных авариях ничего не знала, просто выполняла просьбу друга.

Сотрудники страховой, разбирая все три аварии, установили несоответствие отмеченных повреждений характеру ДТП, а еще обнаружили — представленный страховой полис на Jaguar числится утраченным с января 2014 года, как и квитанция об оплате страховой премии.

Железов ради имитации аварий приглашал знакомых на машинах на встречи и будто бы случайно цеплял бортом Jaguar. Фото newizv.ru

На следствии Иван Железов признавал вину, рассказывал, что даже специально разрезал обшивку и доставал подушки безопасности, чтобы содрать побольше со страховой. В суде от этих показаний отказался. Заявил, что лишь помогал хозяйке Jaguar — сначала с покупкой этого авто, потом с защитой интересов в суде. Сказал, что женщина несколько раз «по личной инициативе передавала ему машину во временное пользование». Теперь же по какой-то причине она клевещет, говорил Железов, не признавая свое участие в авариях. В оговоре он обвинял и владелицу Porsche, однако суд мужчине не поверил.

Приговором суда Ивану Железову назначено наказание 6 лет колонии общего режима. Удовлетворен и гражданский иск потерпевшей на 2,9 млн рублей. Верховный суд Татарстана уже рассмотрел апелляцию осужденного и наказание ему смягчать не стал.

В ходе обысков по данному делу силовики изъяли 93 таблетки с сильнодействующим веществом, дело об их незаконном обороте еще расследуется.