Опрос предпринимателей: влияние затяжных праздников на бизнес

Как чувствуют себя компании разных отраслей во время продолжительных выходных

В этом году майские праздники обернулись целыми каникулами: с перерывами страна отдохнула полторы недели. Сотрудникам, как правило, такой отпуск нравится. Тем не менее выходные всегда сказываются на деловой активности бизнеса. «Реальное время» выяснило, как предприниматели оптимизируют экономику своих компаний и совмещают приятное с полезным.

Аналитики считают, что российская экономика не просядет из-за длинных выходных в мае. А как праздники сказываются на деловой активности вашей компании? Вызываете ли сотрудников поработать в мини-каникулы?

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Рамиль Измайлов генеральный директор «ПТК-Пружинный проект» Из-за праздников в мае мы всегда проседаем по обороту. Но руководитель должен использовать любые возможности для развития. Поэтому, когда не работаем, мы тренируемся — проводим ремонтные работы, делаем перестановку, ищем варианты для оптимизации. Майские праздники — хороший повод проанализировать, кто и в чем отстает. Возможно, стоит провести дополнительное обучение для сотрудников. В январе такая же история. С третьего числа мы уже начинаем работать.

Татьяна Фисенко директор студии «АрхиФорма» Я сотрудникам даю отдохнуть. Человек, как пружина, все время собран. Нужно в какие-то моменты расслабляться. Выходные нам как раз даются, чтобы перезагрузиться, поделать какие-то домашние дела, оставаться в хорошем настроении. Тем более майские праздники — особенные. 9 мая — светлый день, о котором всегда нужно помнить. Я в эти дни выхожу на работу, потому что руководитель. Как иначе? Многие наши заказчики сейчас отдыхают, и у меня есть возможность подумать, как вести дела в компании. Ожидаю после выходных шквал звонков: все будут что-то требовать. Поэтому какие-то проекты делаю в праздники, в комфортном для себя режиме.

Юрий Павлов генеральный директор швейной фабрики Pavlotti Мы стараемся балансировать: отпускаем отдыхать только часть сотрудников, чтобы не было просадки. И я тоже выхожу на работу. Но экономика в любом случае страдает. Очень неудобно, честно говоря. Мы возмущаемся, скорее бы праздники закончились.

Альбина Ибрагимова генеральный директор «Аист Тур» У нас есть ежемесячный план. А сейчас получается половина месяца просто выпала. Путевки на майские праздники туристы приобретали еще в январе — феврале, сейчас активности нет, потому что все клиенты уехали. Если в день обычно приходит около 25 заявок, то сейчас — максимум три. Сотрудники работают в дежурном режиме, мы все на связи. За каждым закреплен отдельный день, два человека обычно бывает на работе в это время.

Петр Сафиуллин руководитель фабрики мебели Yaratam Производство в эти дни не работает, поступления денег нет, а зарплату мы платим. Соответственно, в праздники просели на 30% от месячного оборота. Сотрудники выходят исключительно по желанию. У нас почасовая оплата труда, соответственно, праздничные дни оплачиваются не как обычно. Если человек считает, что для него слишком много выходных, то выходит. Я пытаюсь совмещать работу и отдых. Если есть возможность провести время с семьей, конечно делаю выбор в пользу родных. Но иногда приходится работать. Сейчас, например, мы готовимся к выставке, я больше сосредоточен на этом. Поэтому несколько раз в праздники выходил трудиться.

Владимир Дорофеев директор «Инфо-оберег» Большая часть клиентов сейчас находится на отдыхе, естественно, это сказывается и на активности. Считаю, что сотрудники должны отдыхать, тогда они будут лучше работать. Обычно вызываю людей, если есть аврал, но сейчас у нас такого нет. Я в праздники тоже отдыхаю — езжу на сплав.

Алексей Киселев владелец АН «Гипердом» У нас все идет равномерно, праздники плановые, мы о них знали. Циклы сделок в сфере недвижимости длинные, поэтому на нашей компании выходные никак не сказываются. Сотрудников мы также не дергаем. Что касается меня, то бывает по-разному, все зависит от ситуации.

Тагир Ахмеров сооснователь сети пекарен «Покровские пекарни» Праздники отрицательно на нас сказываются — процентов на 30 мы проседаем. График работы у продавцов идет в штатном режиме. У меня ненормированный рабочий день. Я работаю 24 часа, в том числе и в праздники.

Александр Ткачев генеральный директор IQ300 Как и все праздники, майские выходные на активности сказываются. Люди не работают, банки тоже, движения денежных средств не происходит. Лучший выход в это время — отдыхать, совмещать приятное с полезным.