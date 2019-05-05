Эксперты рассказали о влиянии майских праздников на экономику РФ

Аналитики считают, что российская экономика не просядет от замедления деловой активности и снижения темпов промышленного производства из-за длинных выходных в мае.

«В принципе календарный фактор играет большую роль, цифры (экономические показатели, — прим. ред.) год к году в мае могут быть из-за этого фактора меньше. В июне показатели тоже могут просесть. Негативные эффекты для экономики будут компенсированы уже в июле из-за большего числа рабочих дней», — сказал макроаналитик «Райффайзенбанка» Станислав Мурашов.

По мнению Мурашова, на большинство секторов экономики календарный фактор влияния не оказывает, пишет «РИА Новости».

«Например, у потребительских расходов его нет. От количества рабочих дней люди не станут меньше есть или больше покупать», — считает он.

Замдиректора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов считает, что не обязательно воспринимать майские праздники как потери для экономики.

«Во-первых, отдыхать необходимо для продуктивного труда, а во-вторых, оказание рекреационных услуг — это тоже продукт. Отдыхать разом и надолго или более распределено, на мой взгляд, дело вкуса и привычки», — добавил он.

Напомним, в России на следующей неделе наступит очередная короткая рабочая неделя.

В связи с празднованием Дня Победы россияне будут отдыхать с 9 по 12 мая. Рабочая неделя составит три дня — 6, 7 и 8 мая. При этом 8 мая будет предпраздничным днем, в связи с чем можно будет уйти с работы на час раньше.